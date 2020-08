DOOM Eternal: The Ancient Gods, si torna all'inferno con il primo DLC

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Id Software non è ancora pronta a salutare il Doom Slayer, e l'arrivo del DLC The Ancient Gods ne è la testimonianza: un contenuto narrativo, sviluppato con l'obiettivo di portare avanti le sanguinarie gesta del cacciatore di demoni per eccellenza, e talmente ampio da richiedere una pubblicazione in due parti. Dopo gli ottimi giudizi espressi nella recensione di DOOM Eternal e in attesa della prima parte dell'espansione (in arrivo il 20 ottobre), abbiamo avuto modo di fare alcune domande a Marty Stratton e Hugo Martin, rispettivamente Executive Producer e Game Director dell'ultima avventura dello Slayer. Lucidate il Super Shotgun e oliate la motosega, il massacro non è ancora finito.

Antiche divinità

Everyeye: The Ancient Gods Part 1 promette di portarci in territori inesplorati all'interno dell'universo di DOOM. Cosa ci possiamo aspettare in termini di ambientazioni e atmosfere in questo DLC?



Marty Stratton: Di base, stiamo parlando di un seguito diretto, che continua la storia che abbiamo visto in DOOM Eternal: il focus principale per noi è stato quello di portare il giocatore in nuove location, offrendo uno spettacolo tutto nuovo. Certo, i fan si sentiranno a casa: partiranno con tutte le abilità sbloccate e con tutto al massimo, come se avessero appena completato la campagna, e sarà data loro la possibilità di mettere in mostra i muscoli contro un'IA tutta nuova, attraversando ambientazioni incredibili e continuando a raccontare la continuazione delle vicende dello Slayer.

Si incomincia immediatamente da dove era stato interrotto il discorso, senza troppi preamboli, su una piattaforma oceanica della UAC nel bel mezzo del mare in tempesta: una visione che credetemi risulterà impressionante anche a una rapida occhiata. Si combatterà dentro e fuori dal gigantesco complesso, arrampicandosi mentre le onde imperversano di sotto con una violenza micidiale.



Poi ci si sposterà in uno scenario inedito che ricorda una sorta di palude di sangue, un'ambientazione di gusto molto infernale e "pesante", e poi si arriverà in Paradiso, in quel che rimane di Urdak - anche se qualche tempo dopo quanto visto in DOOM Eternal. Dunque l'idea è quella di mostrare elementi familiari sotto una luce nuova, ma soprattutto cose mai viste. Aspettate di scoprire cosa abbiamo fatto con l'acqua e con la tempesta, è qualcosa di davvero impressionante e senza precedenti in DOOM. Insomma, abbiamo cercato di alzare l'asticella il più possibile.

Everyeye: DOOM Eternal presentava delle venature power fantasy al suo interno, con scenari che includevano torri, cattedrali e edifici evidentemente antichi, mentre l'originale DOOM anno 2016 era più sbilanciato verso la fantascienza, con tanto metallo e tanta tecnologia da industria pesante nelle ambientazioni. Come si pone The Ancient Gods Part 1 rispetto a questi due estremi?



Marty Stratton: Penso che espanda ulteriormente la portata dell'insieme, spingendo un po' più in là i confini dell'universo che abbiamo creato con DOOM 2016. Non credo che ai giocatori possano ormai più bastare i laboratori su Marte, penso che vogliano più di quello.

Intendiamoci: abbiamo ancora elementi fantascientifici, in particolare la piattaforma UAC di cui si parlava prima è una struttura ad altissima tecnologia, stiamo pur sempre parlando di qualcosa di futuristico, di un complesso altro trenta piani in mezzo a una parte di oceano in cui imperversano titaniche tempeste elettriche, quindi è tutto molto spettacolare e parecchio figo da vedere... Però credo che l'ambizione sia quella di continuare ad espandere, di fare le cose sempre più in grande. Ancora più in grande rispetto a quanto visto in Eternal. Solo in quantità un filo ridotta, perché ovviamente ricordo che stiamo parlando di un DLC. Però mentre ci spostiamo mano a mano verso i confini dell'universo di DOOM vedremo nuovi ambienti, incontreremo nuovi personaggi e soprattutto ci scontreremo con nemici nuovi e molto, molto interessanti.



Everyeye: A proposito di dimensioni: quanto è corposo questo DLC? Quanto tempo occorrerà per completarlo, in media?



Marty Stratton: Dipende moltissimo da come lo si approccia, quello è scontato. Diciamo che dai report ricevuti in fase di playtest dovremmo essere su per giù attorno alle sei ore. È un DLC piuttosto corposo, composto da tre grosse nuove ambientazioni, con in realtà delle diversità anche all'interno degli stessi scenari... un po' come già abbiamo fatto con DOOM Eternal: tanto per fare un esempio, lì si andava verso il nucleo di Marte, si esplorava una base UAC, ci si lanciava attraverso un campo di asteroidi, poi si arrivava sulla superficie del pianeta, poi ancora in un posto che aveva un sapore estremamente infernale.

L'idea è quella di cambiare spesso le carte in tavola, di offrire diversità, di stimolare con frequenti cambiamenti sia a livello visivo che di gameplay anche all'interno di uno stesso livello. Detto ciò, nel DLC ci saranno tre livelli, e per fare un paragone in DOOM Eternal ce n'erano diciamo nove/dieci: quindi siamo a circa poco meno di un terzo di DOOM Eternal in termini di dimensioni.



Everyeye: L'essenza stessa di DOOM sono le sue iconiche armi: dall'azione senza pause alla mancanza di un tasto di ricarica, il franchise è sempre stato definito da bocche di fuoco come il fucile a pompa o il BFG9000. In Eternal abbiamo visto e apprezzato tantissimo il Gancio da Macellaio e le possibilità di movimento rapido offerte dallo stesso: cosa possiamo aspettarci in questo senso da The Ancient God Part 1?



Hugo Martin: Per attraversare le nuove ambientazioni i giocatori troveranno sulla loro strada nuove sfide anche in termini di movimento, perché abbiamo studiato i livelli in modo da permettere qualcosa di diverso anche in quell'ottica. Quindi assolutamente, aspettatevi novità in quel senso.

Come abbiamo accennato all'inizio, lo Slayer partirà con tutte le abilità sbloccate: è quasi come mettere un cheat code che sblocca tutto di tutto (ogni miglioria, ogni runa, tutto...). Ci saranno però delle abilità in stile runa mai viste prima, create specificatamente per questo DLC, che andranno sbloccate mano a mano per dare un senso di progresso e di completezza: perk passivi per fare da complemento allo stile di gioco di ciascun giocatore. Al di là di questo gli strumenti nelle mani dell'utente saranno per la grandissima parte gli stessi di DOOM Eternal, ma quello che cambia sono le sfide che abbiamo incluso nel DLC: una nuova intelligenza artificiale, nuovi livelli, nuovi scenari... Ci sarà di che divertirsi.

Di trama, musiche e next-gen

Everyeye: La morte della Khan Maykr ha causato un vuoto che ha fatto scatenare una nuova battaglia per il potere tra i cieli di Urdak: raccontateci qualcosa dell'aspetto puramente narrativo di The Ancient Gods Part 1, spiegandoci un po' cosa dovremmo aspettarci in questa brutale lotta per la sopravvivenza.



Hugo Martin: Lo Slayer ha fermato l'invasione della Terra, ma ora che i demoni si sono presi Urdak... beh, c'è un grosso problema. Nella lore di DOOM Urdak è una sorta di autostrada interdimensionale che i Maykr utilizzano per avere accesso ai vari mondi, e ora che i demoni sono sbarcati in Paradiso il pericolo è che possano colonizzare anche tante altri mondi. La vostra missione sarà di conseguenza quella di risigillare il vuoto una volta per tutte, per scacciare i demoni da Urdak prima che sconfinino chissà dove.

Per farlo, dovrete far risorgere il creatore di Urdak, un personaggio denominato "il Padre": sarà vostro compito richiamare questa entità per permettere che sigilli il vuoto, ristabilendo l'ordine delle cose. Non ci potrete riuscire senza l'aiuto di Seraphim, che è colui che ha originariamente plasmato lo Slayer. Insomma, faremo incontrare per la prima volta dei personaggi chiave a cui era stato fatto riferimento a partire da DOOM 2016: figure importantissime, che hanno sempre suscitato una sincera curiosità nei fan, rimaste un po' nelle retrovie fino ad oggi... beh, è il momento di fare finalmente luce su di loro, rispondendo a un sacco di domande in sospeso.



Tutto questo vorrà dire dare vita a scontri con avversari potentissimi, che speriamo possano risultare memorabili. Aspettatevi sorprese e imprevisti durante il cammino, quelli non mancheranno di certo... però da creatori siamo estremamente felici di poter raccontare il resto della storia, di espandere l'universo di DOOM verso nuovi lidi.



Everyeye: Mick Gordon è stata una componente chiave nel successo dell'operazione di rilancio di DOOM. Sappiamo che i rapporti tra lui e Id Software si sono complicati e che purtroppo non lavorerà più sul franchise, il che è davvero un peccato visti i risultati clamorosi che è stato in grado di raggiungere. Possiamo aspettarci la sua musica in questo DLC, o dobbiamo considerare il suo lavoro concluso con DOOM Eternal? Se non ci sarà più niente di suo, cosa potete dirci riguardo alle musiche e al lavoro che è stato fatto per sostituire un compositore tanto talentuoso?



Marty Stratton: Voglio essere onesto con te: sei la primissima persona che ci ha fatto esplicitamente questa domanda, e per me la cosa è scioccante. Voglio dire, nessuno ci ha chiesto della musica, non è possibile! Quindi bravo, ti faccio le mie congratulazioni, bel lavoro. [ride]



Ti confermo che non c'è nessuna traccia composta da Mick in questo DLC, però la soundrack è veramente veramente fantastica. Penso che i fan saranno davvero soddisfatti in quel senso. Abbiamo lavorato con due nuovi compositori, e non abbiamo mai rivelato prima d'ora di chi si tratti... e non penso che non si possa dire in questo momento, quindi visto che hai fatto una domanda intelligente siamo felici di darti uno scoop.

Il primo è Andrew Hulshult: un nome assolutamente non nuovo per la community, l'ho visto spesso menzionato su Reddit o nei commenti su YouTube di persone che scrivevano "hey, spero che possiate collaborare con Andrew...". Lui è uno che ha fatto dei lavori fighissimi negli anni, sia su titoli indie che proprio su DOOM, di cui è personalmente un enorme cultore. Il secondo invece è David Levy, altro artista con un pedigree validissimo e con tanti progetti interessanti alle spalle. Entrambi sono saliti a bordo con un entusiasmo evidente, sono appassionatissimi del franchise e hanno adorato quel che Mick ha fatto in passato.

Lasciami però sottolineare una cosa che trovo importante da dire: la direttiva sin da subito per noi è stata "non provate a copiare la musica di Mick". La musica di Mick è stata importantissima, fondamentale, ma non avrebbe avuto senso cercare di replicarla. Siamo tutti felici di quello che ha fatto negli anni, siamo fan di quella roba: lui è un individuo estremamente particolare e un creativo straordinario, ci sono tanti grandi creativi nel nostro studio con forti individualità, ma proprio per quello non avrebbe avuto senso rifare quel che è già stato fatto. Andrew e David hanno portato la loro influenza nella colonna sonora, e siamo soddisfattissimi della nostra collaborazione.



Everyeye: Come il nome stesso suggerisce, l'anno prossimo dovremo aspettarci almeno un DLC con una Parte 2 di The Ancient Gods. Ora, considerando che nel 2021 le console di prossima generazione saranno effettivamente disponibili sul mercato, cosa possiamo aspettarci da DOOM in ottica PlayStation 5 e Xbox Series X?



Marty Stratton: Non ne abbiamo ancora parlato nello specifico, quindi non posso sbottonarmi più di tanto. Però voglio dirti che DOOM Eternal e i relativi DLC saranno ovviamente aggiornati alle piattaforme nextgen in maniera completamente gratuita. E, per la cronaca, siamo davvero entusiasti delle nuove console: stiamo proprio lavorando in questo momento a quei contenuti, e ne parleremo in futuro, diciamo più prima che poi.

Se comunque avete presente Id e conoscete il nostro background dovreste sapere quanto siamo entusiasti e orgogliosi riguardo alle nuove tecnologie, quanto ci piaccia essere sempre in prima fila: il motore e il gioco stesso spremeranno per bene anche quelle piattaforme. L'obiettivo del resto rimane sempre lo stesso: apparire al meglio possibile, su ogni piattaforma. Non importa che sia parli di nextgen, di PS5 o Xbox, piuttosto che di PC o Nintendo Switch: vogliamo sempre essere tra i giochi più belli da vedere punto e basta, quindi l'impegno sarà identico anche lì.