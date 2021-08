Dungeons & Dragons: il ritorno del gioco di ruolo cartaceo, verso il futuro

Basta il nome: Dungeons & Dragons, per evocare nella mente degli appassionati più attempati (come chi vi scrive) una travolgente valanga di ricordi legati a nottate passate in compagnia; a schede personaggio stampate e compilate con cura; all'amico master più dotato degli altri a interpretare e a tessere trame complicate. Gli anni passano, ma D&D è rimasto una certezza granitica per tutti gli amanti dei giochi di ruolo vecchio stampo. Nonostante la situazione sanitaria globale che per oltre un anno ci ha costretti a rinunciare a trovarci attorno a un tavolo tutti assieme, per giocare. Eppure, proprio in piena pandemia è nato il rilancio del brand, ormai pronto a evolversi per conquistare il mercato moderno, riprendendosi il posto che gli spetta. Noi, per l'occasione, abbiamo potuto intervistare Marco Caputo, Brand Manager per D&D, a Wizards of the Coast. Ecco cosa ci ha raccontato.

Il futuro di D&D

Domanda: Il 2020 è stato un anno record per D&D, come spieghi questo rinnovato interesse per il gioco di ruolo cartaceo? Qual è il segreto di D&D, il suo successo che dura da decenni? L'Europa ha registrato una crescita delle vendite del 65% nel 2019 e nel 2020 è andata ancora meglio. Come lo spieghi?



Risposta: D&D è un gioco che attraversa 50 anni di storia ed è un punto fermo sia dei giochi da tavolo che del genere fantasy. Come hai giustamente detto, negli ultimi tempi abbiamo registrato molti record, in particolare in Europa, e ci sono diversi fattori che possono spiegare sia il suo successo a lungo termine che l'attuale crescita. Innanzitutto, le regole della 5a edizione mettono davvero in risalto la storia e il personaggio, spingendo i giocatori a vivere le storie esattamente come le immaginano e a godersi tutto il divertimento con possibilità illimitate.

Quindi, D&D è più divertente da guardare ora e c'è stata una enorme produzione di contenuti dedicati a D&D su YouTube e Twitch, i quali hanno portato più interesse per il prodotto attraverso l'intrattenimento digitale. Infine, essendo D&D un pilastro della cultura pop, è stato protagonista di molti programmi TV e film, rendendo sempre più persone consapevoli e curiose di scoprire il gioco. D&D è popolare come sempre e vogliamo spingerci oltre e portare il brand a un livello di successo ancora più alto.



Domanda: D&D si rinnova e si propone in modi nuovi e, per quanto si vede, sta cercando di raggiungere un pubblico sempre più vasto. Quali sono le sfide future per il brand? Nel 2020, ad esempio, mancava la "base" di D&D: giocare con gli amici, fisicamente. Lo streaming ora forse ha aiutato molto.



Risposta: Hai ragione, il brand si sta evolvendo, sia nella sua "identità" che nel modo in cui si presenta. D&D è un brand con quasi 50 anni di storia, e ha bisogno di evolversi nel tempo per rimanere in contatto con il pubblico, sia esistente che nuovo, e i loro mutevoli interessi. Inoltre, D&D ha un pubblico così variegato che dobbiamo continuare a lavorare per essere in grado di soddisfare ogni giocatore, che si tratti di qualcuno a cui piace la parte di combattimento, la parte del gioco di ruolo o semplicemente passare momenti divertenti con gli amici.

Sicuramente la pandemia ha avuto un impatto sulla possibilità di godersi D&D con gli amici dal vivo come si è sempre fatto, ma allo stesso tempo abbiamo avuto gran parte del pubblico che lo ha provato con la propria famiglia o ha trovato strumenti digitali che gli permettesse di giocare a distanza con i propri gli amici.



Inoltre, abbiamo già visto in precedenza che l'uso di strumenti digitali per giocare a D&D e il gioco online di D&D stava aumentando nel tempo e la pandemia ha accelerato questo processo. Il cuore di D&D, ovvero la connessione tra le persone, è rimasto più forte che mai; addirittura è diventato più forte, è solo il modo in cui le persone si sono impegnate con il gioco che si è evoluto, ed è nostro compito facilitare questa evoluzione e renderla disponibile per tutti i nostri giocatori, storici e nuovi. Alla fine, si tratta di portare D&D a sempre più persone, rendendolo ancora più noto con l'espansione verso altri media come film e videogiochi, nonché più accessibile a tutti.



Domanda: Quanto è importante, al momento, che D&D includa anche un framework per lo streaming? Durante il lockdown sono state prese diverse iniziative. Come può essere questa una "scommessa" vincente per il futuro? Hai in mente qualche formato particolare, che magari possa aiutare la community e i giocatori a stare insieme tramite Twitch o Youtube?



Risposta: Il mondo dello streaming è parte integrante della "vita quotidiana di un giocatore di D&D" al giorno d'oggi: non vogliamo giocare solo con i nostri amici, siamo sempre più interessati a vedere giocare altre persone. La stragrande maggioranza dei giocatori di D&D guarda anche contenuti video relativi a D&D, su Youtube, Twitch e simili.

Inoltre, i contenuti in streaming video fanno parte di un circolo virtuoso per noi, che attira nuova attenzione sul brand, come un contenuto "divertente da guardare", e quelle persone diventano curiose nel tempo e poi magari vogliono provare il gioco in prima persona. I contenuti di D&D in streaming sono un fenomeno che ovviamente ha avuto la sua esplosione prima negli Stati Uniti, per poi espandersi in Europa a partire dal Regno Unito, ed è un piacere vedere che questo sta prendendo piede anche nei paesi non anglofoni.



L'Italia, essendo un Paese in cui la consapevolezza e la fedeltà a D&D sono molto forti, ha visto emergere diverse iniziative in questo senso, ed è assolutamente nostro interesse collaborare con queste entità in modo che possano fornire più contenuti e di qualità ancora maggiore agli utenti.

Parallelamente, abbiamo già iniziato a produrre i nostri contenuti "D&D Branded" ben prima che arrivasse la pandemia, con eventi come D&D Live che sono diventati appuntamenti imperdibili per i nostri fan e grandi spunti di discussione per un pubblico più vasto.



Domanda: Il futuro di D&D è sempre più "crossmediale", insomma: non solo libri e giochi da tavolo, ma anche videogiochi. Mi puoi dire di più? Che ne pensate di Dark Alliance (ecco la nostra recensione di Dark Alliance) e Baldur's Gate 3? Quanto possono aiutare i videogiochi a far conoscere D&D alle nuove generazioni? E i libri? Ci saranno nuovi romanzi su Forgotten Realms o su altre ambientazioni?



Risposta: D&D è un nome così familiare nel mondo fantasy che può vantare una notorietà equivalente se non superiore a brand storici come Elder Scrolls, The Witcher o Warcraft. Da questa conoscenza, è naturale per noi espandere D&D oltre i confini dei giochi da tavolo; i videogiochi sono un campo con un enorme potenziale, che possiamo esplorare grazie anche alla flessibilità del nostro brand.

D&D non è nuovo nel mondo dei videogiochi, ma lo sforzo che stiamo portando avanti è molto più forte, sia che si tratti di collaborare con i migliori studi come Larian Studios o di pubblicarlo completamente con team interni, come accaduto con Dark Alliance. Non si tratta solo di portare la rinomata esperienza del gioco cartaceo nello spazio digitale, ma anche di spingere i nostri confini e creare diversi tipi di esperienza che siano allo stesso tempo fedeli al brand e alla tradizione di D&D. Grazie alla ricchezza dell'universo di D&D, abbiamo questa straordinaria opportunità di esplorare temi diversi attraverso una meravigliosa serie di titoli che porteremo sul mercato negli anni a venire.



Domanda: Abbiamo visto che D&D si espanderà anche sui social media in diversi paesi, con canali e attività social dedicati. A partire da settembre e successivamente, l'anno prossimo, Wizards of the Coast localizzerà e rilascerà periodicamente molteplici contenuti. Cosa possiamo aspettarci nel prossimo futuro? Ora stiamo giocando - in inglese, ovviamente - l'ambientazione di Ravenloft "Van Richter". Possiamo, per esempio, aspettarci che in Italia arrivino tutte le uscite estere?



Risposta: Sono orgoglioso di dire che l'Italia è uno dei paesi più "attaccati" a D&D nella sua storia e vogliamo offrire ancora più possibilità di giocare e vivere D&D alle persone nei nostri mercati non anglofoni. Abbiamo appena iniziato a evolvere il nostro supporto locale al titolo, con nuovi canali social localizzati e l'inizio di partnership con i principali stakeholder locali. A settembre usciranno i Core Rulebooks nelle lingue locali, e per la prima volta ci sarà anche l'Essentials Kit disponibile in italiano nello stesso momento.

Questo per noi è il primo passo: mettere le basi a disposizione di tutti i potenziali attori coinvolti o che desiderano esserlo. I prossimi passi seguiranno la filosofia "più recente e più grande", il che significa che avremo prodotti localizzati rilasciati ogni trimestre, dando la priorità ai prodotti più nuovi e più amati. Non posso nominare ambientazioni specifiche per il momento, ma posso assicurarvi che tutti i giocatori di D&D avranno presto molto materiale, in italiano per sessioni emozionanti!