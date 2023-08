Quanto dura e quanto è grande Lords of The Fallen? Un souls ad alto budget!

"Perché?" è la domanda che è balzata alla mente di molte persone al termine del trailer di annuncio di Lords of the Fallen, un sequel che è al tempo stesso un reboot di un videogioco: perché non gettarsi su una nuova proprietà intellettuale? Perché mantenere lo stesso identico titolo, senza aggiungere nemmeno un numerino alla fine, se l'opera è adesso completamente diversa rispetto a quella pubblicata nel 2014 (qui la nostra recensione di Lords of the Fallen)?



Nel suo piccolo, quell'esperimento firmato CI Games e Deck 13 si è guadagnato un seguito troppo importante per essere ignorato: dopo aver provato per qualche ora il nuovo Lords of the Fallen, abbiamo rivolto agli sviluppatori quei "perché?" che ci assillavano in fase di presentazione, scoprendo i motivi che si celano dietro un rilancio inaspettato e numerose informazioni, dalla longevità dell'esperienza, fino all'ampiezza del mondo.

Una mappa vasta e le gioie dell'esplorazione

Basta una semplice occhiata al comparto artistico per rimanere sorpresi dal totale cambio di rotta operato da Hexworks (lo studio CI Games che, in assenza di Deck 13, si sta occupando dello sviluppo): con le sue ambientazioni malsane e un taglio decisamente più dark, la nuova iterazione della saga è ancora più vicina alle atmosfere From Software di quanto non lo fosse in origine. Gli scenari da visitare facendo attenzione ai nemici che tenteranno di spedirci ad Umbral non sono però soltanto dei meri dipinti.



Dal punto di vista strutturale, Lords of the Fallen vuola abbandonare la linearità orizzontale della "prima volta", offrendo non solo una mappa che è cinque volte più ampia, ma anche un'esplorazione più variegata grazie alle connessioni verticali tra i singoli luoghi, e con la promessa di nuove scoperte qualora si ritornasse agli ambienti precedenti, come succede ad esempio nei titoli metroidvania.



Gli sviluppatori hanno ascoltato i feedback provenienti da una community molto vasta (il primo Lords of the Fallen vanta un bacino di utenza di nove milioni di giocatori, anche grazie al suo inserimento nei cataloghi ad abbonamento), accettando di buon grado anche le numerose critiche, e hanno ricostruito quasi da zero un sistema di combattimento che è adesso veloce e aggressivo, un lontano parente di quello più rigido visto nel 2014.

Le poche ore trascorse massacrando i servitori di Adyr, saltellando allegramente tra il mondo dei vivi ed Umbral, non hanno però risposto a tutte le domande che ci affollavano la mente ancor prima di mettere le mani sul controller, ed è per questo che le abbiamo rivolte al produttore esecutivo Saul Gascon e al direttore creativo Cezar Virtosu, i quali hanno messo a tacere gli ultimi dubbi e spiegato nei dettagli le motivazioni che li hanno guidati verso questo sequel.



A metà tra sequel e reboot

Everyeye.it: Inizialmente l'uscita di Lords of the Fallen era prevista per il mese di agosto, cosa vi ha spinto a rinviarla a ottobre?



Saul Gascon: Abbiamo optato per il rinvio ad ottobre perché crediamo che sia una finestra di lancio più adatta per noi, abbiamo individuato un "buco" di opportunità che ci posiziona vicino alla stagione migliore dell'anno, quella natalizia. Il titolo è praticamente finito per ogni piattaforma: PC, PlayStation e Xbox...



Everyeye.it: Non c'è alcun piano riguardo una possibile versione Switch?



Saul Gascon: Per il momento non è programmata. Il nostro gioco utilizza l'Unreal Engine 5, ed è complicato ottimizzarlo per l'hardware di Nintendo Switch...



Cezar Virtosu: Forse sarà possibile con la prossima Switch! Adesso stiamo risolvendo gli ultimi problemucci, piccoli bug, sparuti difetti nelle collisioni, ma stiamo approfittando del rinvio soprattutto per bilanciare gli aspetti RPG del titolo.



Saul Gascon: Vorremmo che Lords of the Fallen risultasse ostico ma non frustrante, ma sappiamo che ognuno avrà un'esperienza diversa a seconda della propria abilità con questo tipo di giochi, è ovvio che dovremo lavorare sul bilanciamento anche dopo il lancio.

Everyeye.it: Perché avete deciso di creare un nuovo Lords of the Fallen che è al tempo stesso un reboot? L'ambientazione è diversa, le meccaniche di gioco pure... quali sono i motivi per cui siete rimasti fedeli a questo immaginario?



Cezar Virtosu: Ogni progetto deriva da un'idea ben precisa. Tre anni e mezzo fa, la prima volta che io e Saul ci siamo seduti e abbiamo seriamente cominciato a pensare al prossimo titolo, l'obbiettivo era quello di creare un sequel di Lords of the Fallen. Dopo aver letto i commenti dei giocatori su internet era chiaro che il titolo avrebbe dovuto perseguire una nuova strada, e guardando al futuro ci siamo chiesti come sarebbe stato il mercato dei videogiochi a distanza di tre o quattro anni. Non si può innovare soltanto per il gusto di farlo, tutto deve avere un senso.



Tutto è partito da un "Lords of the Fallen 2" ma, durante i lavori, mentre continuavamo ad espandere ogni singolo aspetto dell'esperienza, ci siamo resi conto che il mondo di Umbral aveva completamente stravolto i piani iniziali, sia sul piano narrativo che su quello ludico.



Saul Gascon: Ci sono stati così tanti cambiamenti e migliorie nel corso del tempo che, con l'approvazione del settore marketing, abbiamo optato per una forma di reboot. L'ambientazione non è più high fantasy, ma dark fantasy, il ritmo dei combattimenti è molto veloce, e come ha già detto Cezar ci siamo adattati ai tempi che cambiano. Dieci anni fa andava di moda creare un videogioco dal mondo satirico, carico di allegorie, adesso invece ci si aspetta una rappresentazione realistica e sporca del genere fantasy. L'immersione è la chiave, per questo bisogna ricreare scenari riconoscibili... elementi high fantasy come rocce rosse gigantesche che fluttuano nel cielo sono affascinanti, certo, ma non sono adatti al tipo di storia che abbiamo immaginato.



Everyeye.it: Potete spiegare con esattezza cosa intendete quando affermate che Lords of the Fallen è sia un sequel che un reboot del gioco pubblicato nel 2014?



Saul Gascon: Tecnicamente è un sequel, perché se hai giocato al primo saprai già benissimo quali eventi hanno portato a questa nuova trama: abbiamo posto l'intera narrazione del capitolo originale come fondamento di questo prodotto, sia per quanto riguarda le ambientazioni che per i protagonisti coinvolti. Chi ha approfondito la lore del Lords of the Fallen precedente si troverà in quella che è un'espansione della stessa, e tanti personaggi che in quella storia venivano soltanto citati sono adesso realmente presenti, con alcuni sarà possibile parlare, con altri combattere. C'è un chiaro collegamento tra i due, ma è passato così tanto tempo che gli eventi accaduti nel primo episodio sono diventati miti e leggende, molti hanno dato la loro interpretazione dei fatti.



Dal punto di vista del gameplay, però, abbiamo rimodernato così tanti aspetti - personalizzazione del protagonista, co-op, elementi RPG molto più approfonditi - che è diventato qualcosa di completamente diverso.



Cezar Virtosu: Chi aveva apprezzato Lords of the Fallen forse sarà confuso dai cambiamenti, ed è una cosa rara perché i sequel solitamente reiterano gli aspetti chiave dei capitoli precedenti, ma allo stesso tempo i giocatori che non avevano gradito la precedente ricetta devono sapere che questo è un prodotto del tutto diverso, da non scartare a prescindere.

Il combat system, la co-op e la longevità

Everyeye.it: Parliamo più nel dettaglio di questo nuovo combat system. Anche in poche ore abbiamo dovuto prendere confidenza con un numero elevato di meccaniche e abilità peculiari: come le avete studiate? C'è un tipo di approccio intorno al quale si sviluppa l'intero impianto ludico?



Saul Gascon: Abbiamo cercato di supportare ogni tipo di approccio possibile, che sia un lento tank che colpisce duro, un guerriero veloce che ama contrattaccare oppure un combattente che rimane a distanza di sicurezza dal nemico. Nessuna classe è però definitiva, puoi scegliere di mescolare i vari tipi e creare un protagonista del tutto personale.



Cezar Virtosu: Il ritmo delle battaglie è decisamente più serrato rispetto al primo Lords of the Fallen, ma non per questo vogliamo disincentivare i giocatori che vogliono usare il classico guerriero con spada e scudo, ci sono dei vantaggi che compensano la sua mancanza di velocità. Ma allo stesso tempo il fulcro del gameplay si basa su personaggi rapidi, che sappiano alternare magie e colpi fisici, da questo passa l'ammodernamento di una formula che negli anni si è evoluta.



L'unico aspetto davvero importante è la fluidità, indipendentemente dalla velocità dei movimenti: finché ogni azione risulta concatenata a quella precedente - attaccare, lanciare un oggetto, curarsi - il gioco garantirà soddisfazioni, e avremo raggiunto il nostro obbiettivo. Abbiamo lavorato tantissimo su questo concetto, sul legare ogni movimento attraverso un gran numero di animazioni, così che il tutto apparisse coeso e realistico.

Everyeye.it: Come avete progettato l'esperienza in co-op del gioco? Cosa cambia tra l'affrontare Lords of the Fallen da soli oppure con un'altra persona?



Saul Gascon: Ci sono due modifiche alla struttura del gameplay quando si gioca co-op. La prima è che quando ti unisci alla sessione di un amico il livello del tuo personaggio si abbassa al suo. Questo serve ad evitare che l'ospite rovini l'esperienza del compagno, spazzando via ogni nemico senza dargli nemmeno la possibilità di combattere. Allo stesso tempo gli avversari diventano più pericolosi e hanno un quantitativo maggiore di vita, e stiamo lavorando proprio su questi aspetti di bilanciamento per non renderli noiosi da affrontare.



Cezar Virtosu: Soprattutto per quanto concerne i boss, contro cui la difficoltà degli scontri si alza. Bisogna evitare che un incremento della loro vita renda il gioco frustrante. Una terza meccanica che aiuta a bilanciare le sessioni in co-op riguarda la morte dell'ospite, che una volta sconfitto non viene spedito ad Umbral.



L'host può riportarlo in vita attraverso un processo che però è molto lento, e crediamo che questo aiuti a mantenere stimolanti le partite in cooperativa.



Saul Gascon: Tutto avviene in maniera scorrevole, chi muore rimane in modalità spettatore fino alla rinascita. Gli utenti decidono quando terminare la sessione in co-op, non il gioco, e possono completare l'intera avventura insieme, senza mai separarsi.



Everyeye.it: Potete darci qualche indicazione riguardo la longevità complessiva del titolo?



Saul Gascon: Credo che la durata generica sia di almeno trenta ore, ma è possibile andare anche oltre...



Cezar Virtosu: Abbiamo inserito molti segreti, sapendo che i giocatori dovranno ritornare nelle aree iniziali per svolgere le missioni secondarie.



Saul Gascon: Sì, se si ignorano tutte le sub-quest siamo intorno alle trenta ore, altrimenti la cifra sale... senza considerare il fatto che ci sono tre finali diversi.