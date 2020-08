eFootball PES 2021: dal gameplay al comparto tecnico, la parola a Konami

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Konami quest'anno sta attuando una strategia che fino a qualche anno fa sarebbe stata impensabile: pubblicare un prodotto stand alone sotto il nome di Season Update a un prezzo più economico, in modo tale da prendere tempo per portare la sua serie calcistica verso la next gen e i lidi dell'Unreal Engine. Le domande in seno alla community erano quindi diverse: ci saranno migliorie al gameplay o PES 2021 comporterà solo un aggiornamento delle rose? E quali conseguenze potrebbe avere il passaggio all'Unreal Engine?



Abbiamo avuto l'occasione di intervistare Lennart Bovzien, European Brand Manager di PES, per tentare di dare voce ai vostri dubbi e svelare qualche retroscena sull'importante passo che sta compiendo Konami. D'altronde la prossima stagione dello sport nazionale è alle porte, mentre le competizioni europee si apprestano ad entrare nelle battute finali. Questa estate si respira calcio, e gli appassionati vogliono sapere cosa avranno quest'anno da PES.

La mossa Season Update

Everyeye: Ciao Lennart, grazie per il tuo tempo. PES 2020 ha segnato un punto di rinascita per il franchise, considerando l'ottima accoglienza di critica e pubblico. In termini commerciali, scegliere di pubblicare il Season Update ha comportato difficoltà?



Lennart Bovzien: Siamo rimasti incredibilmente soddisfatti della reazione a PES 2020 e considererei il cambiamento di quest'anno come la decisione giusta per lo sviluppo futuro della serie PES. L'unicità di PES è il suo realismo, il gameplay e l'autenticità; con la nuova generazione di console vogliamo assicurarci di poter offrire un gioco degno delle aspettative dei nostri fan.

Detto questo, il Season Update offrirà tutto ciò che le persone hanno amato di PES 2020, dando al contempo l'opportunità a più giocatori di approcciarsi all'esperienza calcistica che vogliamo proporre.



Everyeye: Nel Season Update verranno riviste, anche solo marginalmente, le meccaniche di gameplay e le modalità disponibili? Oppure dobbiamo attenderci la medesima esperienza di PES 2020?



Lennart Bovzien: Non possiamo davvero condividere informazioni specifiche, ma come abbiamo chiarito nel nostro primo annuncio, eFootball PES 2021 Season Update offre tutte le feature e il gameplay già apprezzati in PES 2020.

Entreremo più nel dettaglio prima del lancio di settembre, ma possiamo già dirvi che il Season Update non porterà a stravolgimenti.



Everyeye: Nel Season Update saranno previsti altri contenuti post lancio sulla falsariga di Euro 2020?



Lennart Bovzien: Non abbiamo nulla di specifico da condividere, ma nel caso del torneo UEFA Euro 2020 abbiamo grandi piani che coincideranno con la "nuova" edizione della competizione.



Everyeye: PES 2020 ha visto il matrimonio con il mondo eSport, quali sono i piani per il futuro su questo fronte, considerando che la pandemia impedisce attualmente agli atleti di spostarsi?



Sin dai primi giorni di PES LEAGUE, abbiamo lavorato duramente nel campo degli eSports e, ovviamente, l'eFootball. La fine di luglio ha visto la conclusione dell'eFootball Pro e dell'eFootball Open Competitions.

Entrambi sono stati dei grandi successi, anche con la pandemia globale che ha causato cambi di format non pianificati. Al momento non abbiamo nulla da annunciare, ma abbiamo dimostrato che possiamo adattarci, se necessario, e pianificare il futuro di conseguenza.

Il futuro tra i pali

Everyeye: Il season update vi darà modo di fare il cambio di engine e passare ad Unreal. Cosa significa, in termini di sviluppo, passare da un motore proprietario a un altro "esterno"?



Lennart Bovzien: Anche se non sono direttamente coinvolto nello sviluppo quotidiano, abbiamo conversazioni regolari e ho un enorme rispetto per il lavoro che il nostro team sta facendo in questo momento.

Tecnicamente parlando, il nostro titolo di nuova generazione sarà "ricostruito" da zero su tutti gli elementi, e questo richiede naturalmente tempo. Il Fox Engine è stato un grande supporto per il successo di PES, e ora possiamo applicare la nostra competenza tecnica a Unreal Engine: è una prospettiva entusiasmante.



Everyeye: Nel trailer di presentazione di PES 2022 la dicitura finale riporta solo "Unreal Engine", senza specificare la versione. Sappiamo che i tools di Unreal Engine 5 arriveranno verso il tardo 2021, Epic però ha previsto delle versioni di transizione per permettere agli studi di sviluppare già oggi in serenità per la nuova generazione. In futuro PES sarà quindi una serie che godrà dei mezzi di Unreal Engine 5?



Lennart Bovzien: Non posso commentare alcun dettaglio specifico riguardo lo sviluppo.

Il nostro titolo di nuova generazione è in lavorazione da un po ' di tempo e siamo certi che il team sta facendo tutto il possibile per offrire la migliore esperienza possibile ai nostri giocatori. Un'esperienza che sfrutterà appieno la potenza del nuovo hardware.



Everyeye: L'approdo ad Unreal apre uno spiraglio di speranza per vedere PES su Nintendo Switch in futuro?



Lennart Bovzien: Il passaggio a un nuovo motore di gioco fornirà al nostro team di sviluppo strumenti completamente inediti per costruire il futuro della serie. In questo momento non abbiamo specifici annunci da fare, ma siamo aperti a nuove possibilità.



Everyeye: Diversi utenti e giornalisti prevedono che in futuro i titoli sportivi dovranno adattarsi ai tempi di sviluppo più lunghi dell'industria. L'idea di avere un grande gioco di calcio aggiornato anno dopo anno è plausibile? In molti hanno visto il Season Update come un segnale di apertura in tal senso, anche se arriverà come produzione stand alone.



Lennart Bovzien: È sicuramente una conversazione interessante, dato che i titoli sportivi affrontano questa sfida ad ogni nuova stagione. Penso che dipenda dalle aspettative dei giocatori e dall'ascolto (da parte nostra) di ciò che ritengono più importante.

Riconosciamo che un gran numero di persone desidera semplicemente le rose e i dati aggiornati all'ultima stagione per giocare di pari passo col calcio reale, ma molti vogliono anche nuove feature e modalità. Quindi, il nostro lavoro è incentrato principalmente nel bilanciare questi desideri della community, ma chiaramente gli stravolgimenti più significativi richiedono tempo per essere sviluppati.