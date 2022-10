L'evoluzione di Football Manager tra tifosi e calciomercato

Qualche giorno fa siamo stati a Londra, negli studi di Sports Interactive, per toccare con mano il nuovo Football Manager 2023 (qui la nostra prova di Football Manager 2023) e abbiamo avuto l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con Miles Jacobson, storico direttore della software house britannica, che ci ha accolti nel suo studio e ha risposto alle nostre domande sul nuovo capitolo in uscita l'8 novembre e - più in generale - anche sull'intera serie. Senza ulteriori indugi, ecco tutto ciò che abbiamo appreso nel corso di questa interessante intervista.

Di tifoserie, campionati e mercato

Everyeye.it: Prima di iniziare con le domande vere e proprie, abbiamo appena provato il gioco e siamo rimasti colpiti da Squad Planner! Sembra essere una vera e propria svolta per una carriera pensata a lungo termine!



Miles Jacobson: Sì assolutamente, lo è!



Everyeye.it: Parliamo un attimo dei tifosi: può dirci qualcosa di più sull'influenza che questi avranno durante le partite e soprattutto sul peso che la loro opinione può avere sulle decisioni della dirigenza?



Miles Jacobson: L'importanza che hanno è enorme, specialmente sulle decisioni della società e questa importanza è diversa per ogni club. Nel gioco saremo sempre in grado di sapere ciò che i tifosi pensano, perché non mancheranno di manifestare la loro opinione dopo ogni risultato, trasferimento e persino alla fine del mese avrai sempre un resoconto dell'opinione della tifoseria riguardo al tuo operato.

I tifosi tuttavia potrebbero pensarla in maniera diversa rispetto alla dirigenza: a questo punto se quest'ultima ha una posizione ferma e netta rispetto al tuo lavoro allora difficilmente i tifosi potranno influire più di tanto, ma se la posizione dell'allenatore non è più così salda e allo stesso tempo i fan si infuriano allora la loro opinione inizia ad influenzare la dirigenza.



Everyeye.it: E' possibile che la dirigenza decida addirittura di sollevarci dall'incarico, anche se stiamo facendo bene, solo perché magari non andiamo a genio ai tifosi?



Miles Jacobson: A quel punto dipende molto dai risultati che stai ottenendo: se raggiungi tutti gli obiettivi che la dirigenza ti pone allora no, non c'è possibilità che tu venga allontanato solo per questo, ma se, al contrario, non stai pienamente rispettando le aspettative della società e i tifosi iniziano a farsi sentire, allora le cose potrebbero mettersi male.



Everyeye.it: La stagione calcistica che stiamo vivendo è abbastanza unica nel suo genere, con i mondiali piazzati proprio a metà dei campionati, cosa che potrebbe avere conseguenze dal punto di vista atletico e mentale sui giocatori, sia di quelli che prenderanno parte al mondiale, sia di quelli che invece non vi parteciperanno. Come avete affrontato questa situazione anomala? Avete pensato di riprodurre simili conseguenze anche in game?



Miles Jacobson: Sì assolutamente! Se un giocatore va al mondiale, non gioca bene e viene eliminato nei primi turni, questo potrebbe riflettersi sul suo morale. Allo stesso tempo se un calciatore che non va al mondiale rimanesse per sei settimane fermo sul divano a guardare i mondiali in tv mangiando Pringles, avrebbe bisogno di fare di nuovo la preparazione pre-stagionale quando giunge il momento di tornare in campo.

Per questo nel gioco, quando arriverà la pausa per i mondiali, vedremo squadre che organizzano amichevoli, proprio come accade nella pausa estiva, per mantenere in forma i calciatori che non hanno preso parte al mondiale.



Io faccio il tifo per un club che attualmente milita in Championship, la seconda divisione inglese, e abbiamo dei giocatori che andranno ai mondiali, ma il problema è che la Championship riprenderà prima della Premier League e quindi è possibile che alcune squadre rischino di scendere in campo con delle assenze importanti se i loro giocatori saranno ancora impegnati con le rispettive nazionali. Quindi sì, tutte queste conseguenze le ritroveremo anche nel gioco.



Gli agenti e la ricerca dei talenti

Everyeye.it: Vorremmo farle una domanda riguardo al ruolo degli agenti in Football Manager 2023. Sappiamo che avranno maggiore importanza rispetto al passato...



Miles Jacobson: Sì, esattamente come accade nella realtà



Everyeye.it: Vediamo sempre più spesso giocatori che lasciano scadere di proposito il contratto con le loro società per liberarsi a parametro zero e ottenere un ingaggio ancora più alto altrove...



Miles Jacobson: Sì, ci sono dei giocatori che ci hanno provato questa estate e hanno fallito a causa della situazione finanziaria generale. Alcuni hanno lasciato i loro club pensando che avrebbero trovato condizioni migliori altrove e invece si sono ritrovati a firmare per una nuova squadra alle stesse condizioni economiche che avevano nel club precedente, perché c'erano così tanti giocatori liberi e così pochi soldi in giro che alcuni sono rimasti fregati. Queste situazioni le ritroviamo nel gioco e lo Squad Planner serve anche a tenere sotto controllo questi aspetti.

Giocando, nella squadra che stavo controllando mi è capitato che un calciatore mi avvertisse, due anni prima della scadenza del suo contratto, di voler andar via, di voler valutare tutte le offerte da quel momento e, nel caso in cui non fossero arrivate, se ne sarebbe andato a parametro zero alla scadenza. Questa è la realtà del calcio e succede sempre più spesso che gli agenti si specializzino in questo tipo di situazioni.



Everyeye.it: Cambiando un attimo argomento, vorremmo chiederle un parere su show televisivi come All or Nothing di Netlfix e simili: secondo lei hanno contribuito in qualche modo a far avvicinare sempre più persone alla serie Football Manager? Ha avuto la percezione che questo tipo di show abbia generato più interesse verso la figura dell'allenatore?



Miles Jacobson: Questi show da una parte mi piacciono e dall'altra un po' meno: da un lato li trovo interessanti perché sono belli da vedere e me li sono goduti, ma dall'altro l'avvento di questi programmi è stato piuttosto fastidioso per me, perché prima questo accesso al "dietro le quinte" lo avevamo solo noi, mentre adesso è di tutti. Sicuramente aiutano le persone a capire meglio come lavora un allenatore. Per esempio nessuno avrebbe potuto capire i veri motivi per cui Aubameyang ha lasciato l'Arsenal, ma adesso, grazie ad All or Nothing, la gente può farsi un'idea del perché quella decisione è stata presa.



Penso che tutto questo abbia aiutato il pubblico a comprendere che certe situazioni non capitano solo in Football Manager ma sono dinamiche che si verificano anche nel calcio reale.

Ad ogni modo non credo che All or Nothing abbia avuto lo stesso impatto che ha avuto invece lo show di Netflix sulla Formula 1 (F1 Drive to Survive, ndr) che ha portato moltissimi nuovi fan a quello sport, ma penso che sia molto più importante invece per i giovani ragazzi delle scuole calcio, piuttosto che per i videogiocatori.



Everyeye.it: L'ultima domanda vogliamo fargliela sui cosiddetti "wonderkids", cioè quei giovani talentuosi che possiamo scovare nel gioco e che poi spesso, dopo qualche anno, diventano campioni di livello mondiale anche nella realtà. Sarei curioso di sapere - se può dircelo ovviamente - in che modo raccogliete le informazioni sui giovani talenti. Come fate ad avere una tale conoscenza dei settori giovanili di tutto il mondo al punto da riuscire spesso a sapere chi, tra tutti quei sedicenni o diciassettenni, diventerà una stella affermata a distanza di qualche anno?



Miles Jacobson: Abbiamo degli osservatori in giro per il mondo. Abbiamo oltre mille scout, credo che nell'ultimo conteggio fossero circa 1300 e diventeranno ancora di più perché aggiungeremo il calcio femminile, quindi ingaggeremo altri osservatori che si occuperanno solo di questo. Ovviamente i nostri scout non seguono soltanto le prime squadre, ma guardano molte partite delle squadre giovanili, specialmente under 18 e under 16. Il punto non è tanto focalizzarsi su quanto questi ragazzi siano forti oggi, ma capire che tipo di giocatori diventeranno tra qualche anno. Questo è il modo in cui lavoriamo, abbiamo la più ampia rete di osservatori al mondo e la utilizziamo per assicurarci di scoprire i migliori giocatori prima di tutti.

Ad esempio gli appassionati di calcio hanno sentito per la prima volta il nome di Erling Haaland giocando a Football Manager e molti di loro sostenevano che quel giocatore nella realtà non sarebbe mai diventato così tanto forte come diventava nel gioco (sorride soddisfatto). Qualche volta capita anche che ci sbagliamo, ma nel 99% dei casi i nostri osservatori ci vedono giusto ed è un risultato nettamente migliore di quello di molti club.



Quando hai un database così grande ci può stare che nell'1% dei casi commetti un errore, ma ci impegniamo continuamente per eliminare anche quell'1%. Ecco vedi, per me sarebbe un fallimento se un sedicenne di oggi poi diventa una superstar e noi non lo abbiamo settato in maniera tale che diventi una superstar anche nel gioco; cerchiamo di essere più accurati possibile grazie a questa incredibile rete di osservatori che abbiamo costruito in questi ventotto anni.



Everyeye.it: Visto che ha citato Haaland, c'è un modo, nel gioco, per evitare che segni 2 o 3 gol a partita?



Miles Jacobson: Si, se si infortuna. Se non si fa male c'è poco da fare, quel ragazzo è mostruoso.