Farming Tales, tra agricoltura reale e NFT: un progetto italiano

Qualche mese fa ho iniziato ad esplorare i territori, ancora in larga parte insondati del gaming su blockchain. Ne è uscito un articolo molto approfondito che fotografa la situazione attuale: ancora magmatica, a tratti confusa, piena di progetti in costruzione. Come scrivevo nel pezzo appena citato, questa sorta di "universo alternativo" del gaming, fatto di software house appena nate e publisher che non dialogano con quelli ben più conosciuti del videogioco tradizionale, è ancora un cantiere aperto: la maggior parte dei giochi, quando non riveste una funzione puramente economica/speculativa, è ancora nelle prime fasi dello sviluppo, e assumerà una forma più concreta soltanto fra qualche anno. Ciò detto, alcuni progetti molto promettenti - da Star Atlas (il nostro articolo di approfondimento su Star Atlas è a portata di clic) a Illuvium - attirano anche opportunamente le attenzioni del pubblico.



Nel corso delle mie ricerche, tuttavia, mi sono imbattuto anche in progetti molto più curiosi, un paio dei quali sono interamente italiani. All'epoca stavo esplorando le caratteristiche delle varie Blockchain (ognuna rappresenta sostanzialmente un diverso "ecosistema" informatico), e sono finito su WAX.

WAX è una blockchain che si professa fieramente green, e soprattutto carbon neutral (cioè opera delle operazioni di compensazione per bilanciare le emissioni di anidride carbonica prodotte).



Quello che più mi interessava era però la semplicità di accesso: per giocare ai prodotti su WAX si può creare rapidamente un cloud wallet, e l'unico investimento necessario è quello per affittare delle risorse computazionali (l'investimento può essere recuperato in ogni momento, semplicemente interrompendo questo meccanismo di "affitto"). Sia chiaro: le operazioni di accesso sono comunque complicate, e siamo ancora molto distanti dall'usabilità che sarebbe necessaria per la cosiddetta "adozione di massa", ma quello che mi interessava era trovare una Blockchain su cui sperimentare un po', per orientarmi e guardarmi intorno.

La vita nella fattoria

Cercando fra i giochi disponibili su WAX, mi sono imbattuto in Farming Tales. All'apparenza, l'ultimo emulo di quel filone di titoli che discendono da Farmville: uno di quei prodotti in cui puoi creare e curare la tua fattoria. Immaginate la sorpresa quando, mandando una mail agli sviluppatori, ho scoperto che erano italiani.



Nodo42 è un team nostrano che ha creduto nel gaming su blockchain fin da subito, e già questo mi sembrava uno spunto interessante. Il tempo di una chiacchierata è bastato per scoprire qualche dettaglio in più: alcuni dei membri del team non sono proprio sviluppatori a tempo pieno, ma sono anzi... agricoltori. Hanno una fattoria e producono, tra le altre cose, miele e zafferano.

C'è un motivo preciso se cito questi prodotti: oltre ad avere la possibilità di amministrare oche virtuali e mucche digitali, su Farming Tales i giocatori possono acquistare NFT che rappresentano arnie e appezzamenti di terra.



Per ogni NFT acquistato i ragazzi di Nodo42 incrementano la produzione, e questo permette ai proprietari di reclamare, a intervalli regolari e seguendo la stagionalità delle colture, barattoli di miele o sacchettini di zafferano. L'idea è quella di aumentare poco a poco il numero di colture reali associate agli NFT, così da avere un prodotto per ogni stagione.

Al di là del gioco - che è ancora tutto da sviluppare e acquisirà una forma più interessante solo fra qualche aggiornamento - questo approccio mi è sembrato decisamente intrigante, così ho pensato di lasciare parlare i ragazzi di Nodo42. ella speranza di spiegare - una volta di più - che gli NFT non sono proprio tutti uguali.



Tralasciando tutta la questione legata ai collezionabili (come gli NFT di Castlevania), alle "profile picture" multimilionarie, all'arte generativa, può essere interessante concentrarsi invece su token che hanno una diversa utilità, in-game o nel mondo reale. Senza parlare necessariamente di concetti più sfumati (e ancora poco concreti) come l'interoperabilità della blockchain. Gli NFT sono di fatto certificati di proprietà digitale di un asset, e in certi contesti possono avere una loro utilità.

Sviluppo Agricolo

Everyeye.it: Per iniziare vi chiederei di presentarvi come team e di raccontarmi come è nata questa avventura, quando vi è venuto in mente di sviluppare un videogioco basato su Blockchain ed NFT e perché.



Nodo42: Noi siamo la Nodo42, una start-up nuovissima nata ufficialmente ad ottobre, ma nella pratica lavoriamo da maggio. L'idea che ha portato alla nascita di Farming Tales è stata un po' quella di creare qualcosa di veramente fisico, un prodotto reale da poter associare al mondo degli NFT. Noi siamo entrati nel mondo NFT perché siamo legati da anni alle criptovalute e alla blockchain, e quindi piano piano ci siamo avvicinati anche a questo nuovo mondo. Una delle cose che è sempre saltata all'occhio a noi, ma anche a tante altre persone, è che nonostante gli NFT venissero presentati quasi come un certificato di proprietà, mancasse poi il collegamento vero con il mondo reale, quindi tu non avevi altro che il certificato di proprietà di un bel nulla.



E allora abbiamo pensato di creare questo progetto collegato a dei prodotti veri, a dei prodotti provenienti dalle nostre due vere aziende agricole, che producono zafferano e miele. Insomma gli utenti, attraverso quello che all'inizio era un giochino di carte molto banale, potevano accedere a questi prodotti.

Il progetto è andato abbastanza bene, ci ha dato qualche soddisfazione, e con il tempo abbiamo deciso di trasformare il prodotto e unire agli asset reali anche asset solo digitali, animali e serre che producono risorse in-game.



Everyeye.it: Sono curioso di capire come distribuite il vostro tempo tra le due attività. Voi, principalmente, siete possessori di un'azienda agricola e secondariamente siete anche sviluppatori oppure in azienda c'è una composizione mista per cui ci sono sviluppatori a tempo pieno? E soprattutto, quante persone lavorano ora al progetto?



Nodo42: Attualmente siamo cinque persone nella NODO42, dodici persone in TACO - un'altra azienda italiana con cui collaboriamo - e una serie di collaboratori esterni che usiamo per lavorare su alcune cose per le quali noi obiettivamente non avremmo il tempo. Quindi ad esempio per le animazioni dei personaggi ci appoggiamo a un ragazzo che ha animato personaggi anche per giochi molto importanti e conosciuti.

Per quanto riguarda il core-team, ogni tanto capita che qualche mattina alcuni di noi non siano al PC perché c'è il pollaio da riparare, la rete da tirare su o cose di questo genere. Si cerca di dividere il tempo, ovviamente ora siamo tutti un po' più tranquilli, ma all'inizio è stato faticoso.



Everyeye.it: Come funziona questa correlazione tra la produzione reale di zafferano e miele e il gioco? La parte di gioco che sto provando io esiste sostanzialmente solo sulla blockchain, è una versione "in fieri" di Farmvilla, quindi raccontami un po' meglio come funziona la parte che ha una correlazione fisica. Se ti va, mi piacerebbe sapere anche quante persone hanno fisicamente acquistato dei beni, non il numero preciso ovviamente, ma per capire quanti litri di miele o grammi di zafferanno mandate in giro per l'Italia. O anche all'estero?



Nodo42: Assolutamente anche, e soprattutto, all'estero. Quando c'è stata la prima stagione, la stagione promozionale, dedicata al miele, abbiamo spedito in giro per il mondo circa 350 kg di miele. I punti più lontani sono stati forse l'Australia e il Canada. Inizialmente, come ti dicevo, era proprio un giochino di carte molto semplice: gli utenti mischiavano gli elementi che costituiscono un'arnia e chi arrivava alla fine avendo tutti gli elementi si aggiudicava una quota di produzione. Poi abbiamo evoluto ulteriormente il sistema, dando la possibilità di diventare co-proprietari delle arnie e dei campi di zafferano.

Quindi gli utenti che riescono ad avere questo status possono permettere agli altri utenti di usare l'arnia o il terreno per coltivare. Loro ottengono una quota direttamente in prodotto reale: quindi se un utente utilizza l'arnia per produrre 1 kg di miele, una certa quantità va al proprietario dell'arnia. Il prossimo passo, che però faremo probabilmente durante l'estate, è quello di integrare completamente questo meccanismo nel gioco. Quindi all'interno di Farming Tales ci sarà lo strumento gestionale per impostare, se l'utente ha l'NFT, un'arnia dalla quale gli altri utenti possono andare effettivamente a produrre il miele. Stiamo anche introducendo altri prodotti. Abbiamo fatto due partnership: per ora una per l'olio di oliva e una per la canapa, e continueremo su questa linea, perché pensiamo possa differenziare il gioco dagli altri prodotti.



Everyeye.it: Parliamo della parte ludica, del gioco vero e proprio. Farming Tales permette di acquistare degli animali virutali che producono valuta che può essere rivenduta. Quanto è difficile studiare una componente economica che possa resistere anche a fluttuazioni di mercato che possono essere molto forti e non direttamente controllate da voi?



Nodo42: È un incubo! Noi abbiamo avuto la fortuna, ma in un certo senso anche la sfortuna, di rilasciare il nostro prodotto in un momento di hype estremo. Quindi anche una tokenomic non perfetta poteva funzionare, perché tutti volevano entrare, c'erano ampie prospettive di guadagno e quindi qualsiasi gioco, in quel momento, funzionava. Ora che il mercato sta quantomeno ritracciando tutto è molto più difficile, tutte le coin di tutti i giochi scendono, e scendono - dal mio punto di vista - perché erano gonfiate da un hype esagerato non correlato al vero valore reale di quei token.



Credo che tutti i token debbano superare quasta fase legata molto alla FOMO, e debbano ancora trovare il proprio equilibrio. Io mi ricordo che quando il gioco è uscito, c'era gente che si alzava nel cuore della notte per raccogliere le uova delle galline, perché quei pochi click fruttavano 900 dollari.

È ovviamente una cosa sbagliata e non sostenibile, c'è gente che lavora un mese per avere quella cifra.



Everyeye.it: Secondo voi qual è, ad oggi, la percentuale di utenti - potete dirmelo relativamente al vostro titolo o magari riferendovi generalmente al mercato - che entrano non perché gli interessano le caratteristiche dei giochi, ma perché interessati solo a speculare? E soprattutto, come si fa a cambiare questa situazione, pensando al momento in cui il gioco sarà a regime?



Nodo42: Beh, c'è poco da girarci attorno. Parliamo di un 99% di utenti che non vuole giocare, ma scambiare asset che hanno un controvalore economico. In questo momento la maggior parte dei prodotti è ancora troppo distate dalla sua forma definitiva, e chi si avvicina a questo mondo lo fa per speculare.

Se tu oggi compri un gioco completo, non è che pensi automaticamente 'ok, prendo il disco fisico del nuovo Call of Duty perché poi me lo rivendo quando vale di più'; lo prendi perché vuoi starci dentro e divertirti. Investi per giocare, non per guadagnare. Però qui, al momento, quel gioco completo ancora non c'è. Chi arriva non arriva per la voglia di giocare: sa di non trovare un gameplay concreto, ma qualcosa che ti permette di guadagnare, di accumulare token, di comprarci altri token. Chi investirà per giocare arriverà solamente quando si verificheranno due cose: i titoli sarano finalmente completi e a regime, e le criptovalute o la blockchain in generale saranno mainstream. A quel punto si troveranno utenti interessati a giocare, anche perché i guadagni saranno un po' più bassi.



C'è anche da dire che oggi attorno al mondo della Blockchain c'è tanto sospetto, a volte ingiustificato. Vi faccio un esempio: se dieci anni fa qualcuno mi avesse detto che potevo guadagnare due euro al giorno giocando a FarmVille avrei detto 'che figata: mi diverto e intanto a fine mese, che ne so, mi sono pagato due pizze'. Ora se io dico a qualcuno che a Farming Tales fai due euro al giorno, o ti ride in faccia oppure ti dice che le crypto sono il male. In questo momento è proprio una questione di percezione molto alterata, passatemi il termine.



Everyeye.it: Ma voi ci credete che sulla lunga distanza possa normalizzarsi tutto quanto?



Nodo42: Sì, assolutamente. Noi crediamo che alla lunga l'ecosistema del gaming su blockchain in generale possa superare l'assetto attuale. Stiamo cercando di costruire qualcosa di cocnreto sul lungo periodo. Farming Tales non è un titolo che nasce con un intento speculativo, e non potrebbe essere altrimenti: non puoi puntare su un prodotto che funziona nei sei mesi di hype del ciclo, ma che poi non funzionerà più per i quattro anni successivi.



Everyeye.it: Per quanto riguarda il prossimo aggiornamento del gioco, mi raccontate un po' che cosa integrerà?



Nodo42: Allora, stiamo lavorando all'aggiornamento più grande e importante, ovvero New Waxchester, cioè quella che sarà la città principale del gioco, che puntiamo a rendere multiplayer.Un Taco da CondireDurante la chiacchierata con Nodo42 abbiamo conosciuto anche un altro team italiano, dal nome sicuramente appetitoso: TACO. Anche i ragazzi di Taco stanno sviluppando una serie di prodotti su Blockchain; presto arriveranno tre giochi di cui vi parleremo non appena sarà possibile farlo. Al momento il loro prodotto principale è l'omonima App che permette di interagire con diversi progetti presenti su WAX. In pratica, si tratta di un'App che funziona da "aggregatore", grazie alla quale potete giocare a Farming Tales, Alien World, ma anche vedere le vostre collezioni (Street Fighter ha lanciato una serie di NFT proprio su Wax). Abbiamo deciso di citarla perché ci sembra un altro esempio interessante del concetto di "utility" di un NFT.

Il team di sviluppo ci spiega, in pratica, che per interagire con uno specifico gioco all'interno della loro App bisogna acquistare l'apposita "Salsa". Si tratta di un NFT che sblocca la funzione richiesta (ovvero un'interfaccia dedicata al gioco che ci interessa). Il modello, idealmente, è in linea con quelle delle microtransazioni: hai un'App gratuita e acuisti solo le funzioni che ti interessano. Con una differenza: a differenza del mercato classico, in questo caso puoi decidere di rivendere le tue Salse, ovvero gli acquisti in-app che hai fatto. Se fra qualche mese smetti di giocare a Farming Tales, puoi rivendere la Salsa ad esso associata ad un prezzo leggermente inferiore a quello di mercato. In pratica la funzionalità viene quasi "affittata", e non acquistata. È proprio questo che molti team di sviluppo intendono quando parlano di "possedere davvero i beni acquistati".

Attorno a questo ruotano alcune dinamiche molto complesse: ad esempio un sistema di mercato direttamente nelle mani degli utenti e che noi non potremo controllare, in cui loro possano scambiarsi sia i prodotti sia i semi per creare gli orti. Noi ovviamente daremo loro gli strumenti, ma il mercato sarà controllato direttamente da loro. Noi non deterremo nulla di questo sistema. Vorremmo rendere la città di New Waxchester uno dei primi veri Metaversi funzionanti su Blockchain Wax, con gli utenti che oltre ad avere la possibilità di giocare possano anche incontrarsi tra di loro e fare delle piccole attività divertenti o minigiochi. Oltre a questa parte relativa al gioco 3D, gli altri grandi aggiornamenti che abbiamo in mente sono tutti legati all'agricoltura reale, per riuscire ad introdurre nel progetto delle collaborazioni che consentano agli utenti di creare dei prodotti veri. A noi piace moltissimo sviluppare questa idea, perché offre agli utenti che magari sono entrati nel progetto perché amano i giochi di genere agricolo di diventare un po' dei veri agricoltori, anche senza avere una fattoria. Qualcuno che vive in città potrebbe avere un pezzo di fattoria digitale con la quale creare dei prodotti reali.



Everyeye.it: Quindi le prossime tappe saranno olio e canapa... ovviamente legale!



Nodo42: Si, tutto legale. Abbiamo intrecciato una collaborazione con un'azienda che produce due tipi di olio CBD - uno con una quantità minima di THC, inferiore ai limiti europei, e uno invece senza THC - e una tisana alla canapa. Quindi sono prodotti che addirittura si vendono in erboristeria.



L'olio invece arriverà da un grosso uliveto in Georgia, dei ragazzi che hanno un progetto molto simile al nostro: Biodeposit. Tu puoi acquistare un albero e questo è tuo per sempre e puoi scegliere se avere l'olio o uno share rispetto a quanto l'albero produce.



Everyeye.it: Voi mandate anche foto ai possessori degli asset? Il pubblico che compra la vostra arnia ha potuto vedere la vostra fattoria?



Nodo42: In Discord c'è un canale, "SnapFarm", in cui vedi le foto delle nostre fattorie. Prima lo facevamo con più regolarità, ma ora - un po' perché è inverno e quindi dal punto di vista agricolo siamo fermi - un po' perché non abbiamo tempo, lo abbiamo ridimensionato. Avevamo fatto addirittura delle live, mentre controllavamo le arnie! Essendo cresciuto il progetto, inoltre, stiamo esponendo un po' meno le nostre fattorie: dare l'indirizzo delle nostre attività non è il massimo.



Del resto essendo il nostro un mondo totalmente deregolamentato, io non ho nessuna tutela se per caso mi succede qualcosa. Quindi, visto che le nostre fattorie sono il nostro luogo di lavoro, meglio evitare. La blockchain è un po' un calderone: trovi persone squisite, fai collaborazioni, progetti. Solo che essendo un mondo che tutti approcciano con anonimato, c'è il fattore della difficoltà nel rintracciare e non è semplice fare collegamenti con il mondo reale. Noi però all'inizio volevamo dimostrare che il prodotto c'era, non era una truffa.

Il futuro è a Waxchester

Allo stato attuale la componente ludica di Farming Tales appare semplicistica: è possibile allestire pollai, stalle e giardini e, ad intervalli regolari, accumulare valuta in-game. Come abbiamo anticipato fin dall'inizio di questo articolo, tutto il settore del gaming su blockchain è in costruzione, e questo piccolo titolo italiano non fa eccezione.

D'altro canto sono proprio le dimensioni del progetto e la sua sostenibilità a rappresentare un punto di forza: mentre altri colossi si aggiornano con estrema lentezza, Farming Tales in questi ultimi mesi ha cambiato interfaccia, aggiunto diverse novità (come una serra che produce semi di diverso tipo), e si avvia ad integrare alcune caratteristiche delle DAO (in pratica, gli utenti avranno potere di voto per orientare alcune scelte di sviluppo del team).



Come tanti altri progetti legati alla Blockchain, anche Farming Tales sarà un titolo partecipativo: poco a poco la community acquisirà un ruolo fondamentale; in questa fase - ad esempio - è possibile aiutare nella realizzazione della soundtrack, ottenendo una percentuale sulle vendite future della OST.

Per quanto piccolo possa essere il team, insomma, Farming Tales sta già mettendo in mostra alcune delle caratteristiche più affascinanti del gaming su blockchain: non ultimo il rapporto fra il possesso di asset virtuali (NFT) e la loro funzione nel mondo reale. È bello che, in un settore competitivo e delicato come quello quello della blockchain, esista un titolo con un approccio così consapevole e una roadmap così trottante, e che questo titolo arrivi dall'Italia.