Final Fantasy 14: come è cambiato lo sviluppo durante la pandemia

Qualche giorno fa, in occasione dell'evento digitale di presentazione di Final Fantasy XIV: Endwalker, ho avuto modo di fare quattro chiacchiere con Naoki Yoshida, producer del gioco e ormai figura di rilievo di Square Enix. Il momento dell'intervista, devo essere sincero, è quasi sempre il mio preferito di questi eventi: Yoshida ha fatto della comunicazione con stampa e giocatori una delle cifre della rinascita di Final Fantasy 14, e quando risponde alle domande è sempre molto generoso, ed è raro che si nasconda dietro il più classico dei «non posso ancora parlare di questo, stay tuned» (per inciso, una delle formule a cui tutti dovremmo rinunciare).



Nonostante le cose da dire su Endwalker, la prossima espansione del MMORPG di Square Enix, siano tante (potete trovare tutte le informazioni principali nella nostra prova di Final Fantasy 14 Endwalker), questa era un'occasione più unica che rara per capire come uno sviluppatore di grandissime dimensioni ha affrontato l'evento più imprevedibile e impattante della storia recente dell'umanità: la pandemia da Coronavirus.

Il lavoro ai tempi del Covid

«All'inizio della pandemia ci siamo accorti subito in Square Enix che questo sarebbe stato un grosso problema» dice Yoshida, che per rispondere alle domande legate alla pandemia si prende tutto il tempo che serva e misura molto attentamente le parole. «Così, proprio nelle primissime fasi della pandemia, abbiamo deciso di creare un ambiente che sarebbe stato funzionale al lavoro da remoto, e abbiamo investito molto in tutto questo».



Non si è trattata ovviamente di una prerogativa di Square Enix, anzi. Tutte le aziende si sono dovute adattare a un modo di lavorare diverso, che ha scardinato convinzioni e abitudini ormai radicate nella consuetudine.

Il lavoro da casa è passato da una comodità per pochi a esigenza produttiva imprescindibile, e sembra difficile riuscire ora, a posteriori, a farne a meno. L'inizio però non è stato facile: Endwalker è stato posticipato di qualche mese proprio a causa della ri-organizzazione del lavoro, e anche le patch precedenti hanno subito dei leggeri, e più che comprensibili, ritardi.



«Ovviamente non è stato facile sin da subito, e in ogni caso ci sono dei lati negativi. Una delle cose più difficili da organizzare è stato il lavoro dei leader dei diversi team, che hanno continuato a venire in ufficio. Faccio il mio esempio: quando lavoravamo tutti insieme, se qualcuno aveva bisogno passava da me, e se mi vedeva concentrato su qualcosa, capiva che non era il momento e magari aspettava, o veniva un altro giorno. Lavorando da casa però tutto questo non è possibile: non siamo sempre in video comunicazione! Ogni membro del team parla con il responsabile del suo gruppo di lavoro, che a sua volta comunica con il leader del team, costantemente e per tutto il giorno.

Alcuni di loro devono gestire team di decine di persone e per questo sono spesso impegnati. Da casa non sempre si ha questa percezione, e quindi chi ha bisogno spesso bypassa il flusso di lavoro per chiedere informazioni via mail o Slack [che è una delle applicazioni più diffuse per la gestione dei gruppi lavorativi]. Quando sei in una posizione di leadership, ricevi tantissime di queste richieste, e questo è un problema di cui ci siamo accorti praticamente subito. La chat poi ha una dinamica tutta sua: se qualcuno ti scrive un messaggio è perché ha bisogno immediato, e si aspetta una risposta istantanea, ma non sempre questo può succedere, soprattutto se si devono gestire interi team. Più uno è attaccato al suo lavoro e ci tiene, più sente il bisogno di rispondere a tutti contemporaneamente. Tuttavia, dopo aver risposto a una domanda, ce n'è subito dopo un'altra e così via. Almeno con le mail si può riunire un intero gruppo di risposte e guadagnare tempo, mentre con le chat è molto più difficile. In questo anno ci siamo adattati e abbiamo capito come far fronte a queste dinamiche, ma per alcuni ancora non è così, e per loro il lavoro è diventato più estraniante».



Il rapporto che Naoki Yoshida ha con il suo team e con la community, almeno per quello che possiamo vedere in tutte le sue uscite pubbliche, pare essere genuinamente improntato al rispetto. Se negli anni Final Fantasy XIV ha subito questa metamorfosi è anche grazie alla dedizione di chi ci lavora, risultato probabilmente di un ambiente lavorativo quantomeno salubre, privo di cruch (cioè quello sforzo aggiuntivo e straordinario che spesso viene chiesto ai dipendenti per rispettare le consegne).



«Credo che in un certo modo ci sia stato uno sviluppo positivo nella maniera in cui ci siamo approcciati al lavoro: facciamo l'esempio dei pendolari. Tokyo è uno dei peggiori posti al mondo per essere un pendolare, con diverse ore della giornate dedicate al tragitto casa-lavoro [gli uffici di Square Enix sono a Shinjuku]. E sono il primo io a non voler stare nei treni super affollati del mattino.

Se penso a quelle ore oggi, con il nuovo sistema che abbiamo creato penso a del tempo che gli sviluppatori possono dedicare alle loro famiglie, ai figli, o all'andare a correre all'aperto. Credo che sia uno sviluppo molto positivo del nuovo modo di lavorare, e sono contento che tutti possano avere più tempo per loro».



Non bisogna però che pensare che questo radicale cambio di paradigma sia la soluzione a tutti i disagi, anzi. Per quanto ci siano degli innegabili vantaggi, come una maggiore soddisfazione da parte dei dipendenti, ci sono altrettanto evidenti problemi tecnici, logistici e infrastrutturali legati alla metodologia di lavoro su un videogioco (enorme) da casa.



«Ci sono però alcuni elementi dello sviluppo, come il controllo degli asset grafici o le animazioni per esempio, per cui tool come Slack o Teams non vanno bene, e quindi dobbiamo usare Zoom, che però a sua volta non ha una risoluzione sempre sufficiente a controllare la qualità degli asset.

Facciamo l'esempio di un artista che sviluppa uno sfondo, e vuole l'opinione di un collega, o la mia: se lavorassimo in ufficio potrebbero semplicemente vederlo insieme, oppure potrei andare io, controllarlo, e dare dei feedback immediati. Lavorando da casa questo non può succedere, e ha un impatto sui costi che dobbiamo sostenere: se vedo lo sfondo a lavoro finito, e poi va modificato, ne conseguono ore di lavoro perse. Anche oggi ogni tanto capita che alcuni sviluppatori continuino a lavorare su materiale che in realtà andrebbe modificato e migliorato. Quando si mette tutto insieme, ancora capita a volte che gli standard non raggiungano la qualità che ci aspettiamo. La causa è proprio legata a questo flusso di lavoro complesso. Non è un aspetto che possiamo però pensare di cambiare in un solo momento, e quindi affrontiamo il problema volta per volta».



«Il nostro modo di lavorare è in sostanza cambiato e dobbiamo modificare quindi le regole di come ci si approccia al lavoro. Noi ci siamo adattati per esempio stabilendo che dalle 11 del mattino alle 5 di pomeriggio non comunichiamo tramite Slack, dedicando quel tempo alle operazioni individuale. Dalle 5 in avanti invece ci allineiamo e controlliamo che tutto sia a posto.

Senza regole di questo tipo, il rischio è solo che l'ambiente di lavoro diventi ancora più stressante. Io ho smesso di usare Slack: mi spiace per i membri del mio team, ma è così. E ora, i membri del team PR che sono al mio fianco si stanno dicendo: Ah! Ecco perché non rispondeva più!»



Dovrebbero esserci più persone come Naoki Yoshida, capaci di parlare con franchezza non solo del lavoro che fanno, ma di come lo fanno. Non tanto per auto celebrarsi, quanto più per permettere a tutti di poter contestualizzare meglio l'operato degli sviluppatori, che segue le stesse dinamiche di qualsiasi altra industria culturale. Industria che, per inciso, è cresciuta considerevolmente in questo anno di pandemia, e che dovrà soddisfare una domanda sempre più importante di contenuti di qualità. Da questo punto di vista, gli abbonati a Final Fantasy XIV: A Realm Reborn possono dormire sonni tranquilli.