Genshin Impact si evolve: traduzione in italiano, novità della versione 3.3

Il debutto della versione 3.3 di Genshin Impact ha avuto una rilevanza diversa per i giocatori di Italia e Turchia rispetto ai fan del resto del mondo, dal momento che oltre ai nuovi contenuti la patch ha introdotto anche il supporto ai sottotitoli in italiano e turco. Per celebrare questo importante evento, il team di sviluppo del free to play ci ha concesso l'opportunità di fare qualche domanda legata al processo di localizzazione e al futuro del gioco, nonché sui segreti che hanno reso il titolo popolare in tutto il globo.

Localizzazione e creazione dei personaggi

Everyeye.it: Iniziamo con la novità più rilevante dell'ultimo aggiornamento: la traduzione in italiano! Molti giocatori attendevano da tempo questa funzionalità per godersi ogni singola linea di dialogo in Genshin Impact. Come mai avete deciso di aggiungere il supporto ai sottotitoli in italiano?



miHoYo: Prima di tutto, vorremmo ringraziare tutti i giocatori di lingua italiana per l'attenzione e il sostegno che da sempre ci riservate! Un grosso numero di questi appassionati infatti è stato con noi sin dall'inizio. La creazione di un'esperienza open world coinvolgente è sempre stata la nostra missione con Genshin Impact, e la lingua come tramite della narrazione è estremamente importante per raggiungere questo obiettivo. Perciò, aggiungere il supporto era un'idea che avevamo da molto tempo.

Everyeye.it: Genshin Impact è entrato nel suo terzo anno di vita e dispone di un gran quantitativo di contenuti. Quanto è stato difficile gestire la traduzione di così tante linee di dialogo in una nuova lingua?



miHoYo: L'enorme quantità di testo esistente e di prossima pubblicazione aggiunge sicuramente un grosso carico di lavoro e continuerà a sfidare i nostri limiti dato che Genshin Impact si aggiorna regolarmente. Si tratta quindi di una sfida volta alla ricerca della qualità e della perfezione nel tempo limitato a nostra disposizione.



Everyeye.it: Ogni volta che un videogioco riceve il supporto a una nuova lingua, i traduttori tendono ad avere approcci diversi alla localizzazione. Avete deciso di tradurre tutto in italiano o farete in modo che alcune terminologie restino in lingua inglese?



miHoYo: L'obiettivo ultimo della localizzazione è migliorare l'esperienza d'immersione e coinvolgimento tra giocatori provenienti da contesti diversi. Speriamo che gli utenti possano percepire direttamente il contesto e il mondo di gioco attraverso la localizzazione. Pertanto, avremo approcci diversi a seconda della situazione. Ad esempio, a volte tradurremo il nome di alcuni personaggi e le loro abilità.

Everyeye.it: Molti dei nostri lettori inizieranno a giocare a Genshin Impact proprio con l'arrivo della versione 3.3, ma ci sono tanti utenti che hanno già completato parte della storia. State pensando a qualche sistema utile per permettere di rigiocare le vecchie quest nella nuova lingua?



miHoYo: I giocatori possono vedere i testi e i dialoghi delle missioni dell'Archon e delle missioni storia completate in passato attraverso il Diario di viaggio. Questi contenuti possono essere rivisti anche nelle nuove lingue aggiunte.



Everyeye.it: Uno degli aspetti meglio realizzati della storia di Genshin Impact riguarda l'assenza del classico scontro fra bene e male. Pur essendoci alcuni villain come Dottore nelle ultime quest, è difficile fare una distinzione ben precisa fra buoni e cattivi per via delle tante sfumature che li contraddistinguono. Persino chi secondo la lore è da considerarsi ‘malvagio' come Childe, Scaramouche e Arataki Itto viene amato alla follia dal pubblico. Si tratta di una scelta ben precisa o è frutto del caso?



miHoYo: Vogliamo che i protagonisti di Genshin Impact non siano dei semplici disegni senza profondità. L'aspetto e il comportamento di un personaggio sono studiati in modo da risultare credibili e giustificati da fattori come la sua situazione e le esperienze pregresse. Perciò, quando ne creiamo uno partiamo dalla sua storia, in modo da renderlo più convincente agli occhi del pubblico.

Everyeye.it: Ogni volta che svelate nuovi personaggi, persino chi non è solito giocare a Genshin Impact esprime il proprio apprezzamento per iI suo design e infatti non abbiamo mai letto alcuna critica diretta all'estetica degli eroi. Solitamente vi prendete cura di ogni singolo aspetto dei nuovi volti ed è forse questo il segreto che fa innamorare i fan dei vari protagonisti. Potete parlarci del processo creativo alla base della loro realizzazione?



miHoYo: La creazione di un nuovo personaggio è il risultato dello sforzo complessivo di ogni reparto nel nostro team. In questo processo prendiamo in piena considerazione l'opinione di ogni singolo membro della squadra al fine di perfezionare sempre più il design di un personaggio. Solitamente, la prima impressione di un giocatore su di un eroe si basa sull'aspetto, che dipende dalla cooperazione iniziale tra il reparto di ideazione e scrittura e il team artistico.

Una volta che abbiamo deciso la storia di un protagonista e il suo look, i collettivi di animazione, effetti speciali, pianificazione e audio perfezioneranno anche alcuni concetti alla base del design per renderlo più interessante in vari ambiti e ricavare spunti per costruirne il gameplay. L'intero procedimento solitamente richiede diversi mesi. Ma ne vale sicuramente la pena se riusciamo a ricevere una maggiore quantità di feedback da parte dei giocatori, come dicevamo.



Everyeye.it: Invokazione del Genio è il nuovo gioco di carte collezionabili di Genshin Impact. Potete dirci di più su questa modalità? Le carte si potranno sbloccare gratuitamente? Ci sarà la possibilità di ottenere ricompense gratuite o di affrontare altri giocatori online?



miHoYo: Invokazione del Genio combina l'avvincente sistema di combattimento basato sugli elementi con una buona dose di strategia. In una sfida di questo tipo il vincitore deve aver sconfitto tutte le carte personaggio dell'avversario. Tutte le carte possono essere ottenute gratuitamente nel gioco attraverso metodi che spaziano dallo sfidare altri personaggi e PNG, allo scambio di carte, fino all'acquisto al Negozio con le Monete della fortuna ottenute durante i duelli. Gli utenti inoltre possono invitare un amico o un giocatore online per una partita. Al momento non abbiamo piani per l'aggiunta di classifiche o bonus legati a i match tra appassionati, ma faremo del nostro meglio per garantire un'ottima esperienza di matchmaking online.

Uno sguardo al futuro

Everyeye.it: Quando ci capita di osservare qualcuno che inizia una nuova partita in Genshin Impact, restiamo stupiti dal primo scontro con Dvalin. Questa boss fight propone uno stile di gioco completamente diverso da quello classico, che non è mai più stato utilizzato nel corso degli anni. Ci ricapiterà mai di combattere un avversario in questo modo? In caso di risposta negativa, potete dirci se introdurrete sequenze di combattimento uniche contro I prossimi nemici?



miHoYo: La battaglia con il boss Dvalin dimostra sicuramente il coraggio dei nostri sviluppatori nell'ideazione di boss fight. Cercheremo di offrire esperienze diversificate nella progettazione di scontri in futuro.

Per i combattimenti che avvengono in punti chiave della trama, facciamo in modo di realizzare qualcosa di epico e adatto alla storia. Allo stesso tempo, dobbiamo assicurarci che siano divertenti e che richiedano una certa strategia. Non è facile, ma è ciò che stiamo cercando di fare da sempre.



Everyeye.it: Gli ultimi aggiornamenti hanno avuto una durata minore rispetto al solito. Si tratta di un cambiamento temporaneo per velocizzare l'introduzione di Sumeru e delle sue quest? Ci piacerebbe sapere se le prossime versioni verranno pubblicate con la medesima frequenza.



miHoYo: La versione 3.3 durerà per 6 settimane.



Everyeye.it: Ad oggi le skin pubblicate per I personaggi 4 e 5 Stelle sono poche rispetto al numero di eroi disponibili. State pensando di incrementare la frequenza con cui verranno distribuiti nuovi costumi?



miHoYo: Abbiamo aggiunto nuovi completi in momenti diversi. Ad esempio, quelli di Keqing e Ningguang sono stati aggiunti a gennaio con la versione 2.4. In Genshin Impact i completi dei personaggi non sono semplici prodotti a fini commerciali.

Alcuni rappresentano il risultato di certi eventi, mentre altri ancora rimandano alla storia dei personaggi che li indossano. Invitiamo tutti quanti a seguire il lancio di nuovi completi in futuro, potreste scoprire qualcosa in più sugli abitanti di Teyvat grazie a questi contenuti.



Everyeye.it: Quando avete annunciato Genshin Impact, avete menzionato Nintendo Switch fra le piattaforme di destinazione. Potete confermarci se il gioco è ancora oggi in lavorazione per questa console? Considerando inoltre il supporto a cross-play e cross-progression, colonizzerete anche altre piattaforme in futuro?



miHoYo: Genshin Impact per Switch è ancora in sviluppo e condivideremo maggiori dettagli quando avremo fatto ulteriori progressi. In futuro, considereremo anche l'aggiunta di ulteriori punti d'accesso al gioco. Ad esempio, abbiamo lavorato con Nvidia per aggiungere Genshin Impact a GeForce NOW, in modo che gli utenti Mac e Chromebook possano fruirne tramite il servizio di cloud gaming.



Everyeye.it: C'è un messaggio che vorreste condividere con tutti i lettori di Everyeye che stanno per giocare la versione italiana di Genshin Impact?



miHoYo: Vorremmo esprimere il nostro entusiasmo e la nostra gratitudine a tutti! È davvero un onore poter presentare Genshin Impact in lingua italiana per la prima volta e non vediamo l'ora di ricevere ulteriori feedback dalla community per aiutarci a migliorare in futuro!