Ghost Recon Frontline: classi, mappa e personalizzazione del Battle Royale

Di recente abbiamo sia assistito alla presentazione del nuovo gioco Ubisoft (avete letto la nostra anteprima di Tom Clancy's Ghost Recon Frontline), battle royale free to play di Ubisoft, sia avuto l'opportunità di fare quattro chiacchiere con Alexandru Rais, ovvero il Game Design Director del progetto attualmente in lavorazione presso il team Ubisoft Bucharest. Grazie alle esaustive risposte dello sviluppatore ci è stato possibile approfondire la conoscenza di questo shooter tattico e comprendere meglio alcune dinamiche che non erano state sviscerate nel dettaglio durante l'evento dedicato al reveal.

Un battle royale dall'approccio strategico

Everyeye.it: Puoi parlarci di com'è nato Tom Clancy's Ghost Recon Frontline? Ci piacerebbe sapere quali sono i motivi che hanno spinto il team a optare per il battle royale e a non creare una nuova esperienza PvE come Wildlands/Breakpoint o uno shooter competitivo ‘classico'.

Alexandru Rais: Vorrei innanzitutto parlarti del nostro team: noi di Ubisoft Bucharest abbiamo infatti tutti esperienza con gli sparatutto PvP, che rappresentano il nostro genere principale. Del resto, ci siamo occupati noi del multiplayer competitivo in Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands e Breakpoint.

Forti dell'esperienza accumulata negli anni anche con titoli a supporto continuo, abbiamo deciso di creare Ghost Recon Frontline. Il gioco è un massive PvP first person shooter free-to-play che implementa alcune funzionalità peculiari come il sistema basato sulle classi e l'utilizzo di supporto tattico, grazie al quale si può modificare il campo di battaglia. Crediamo che, grazie a queste caratteristiche, Ghost Recon Frontline sia in grado di offrire un'esperienza completamente nuova nell'ambito dei battle royale.



Everyeye.it: Nelle precedenti incarnazioni della serie la componente tattica e strategica ricopre un ruolo molto importante. Questo elemento sarà presente anche in Frontline?

Alexandru Rais: Certamente. Dal momento che si tratta di un gioco appartenente alla serie Ghost Recon, abbiamo fatto il possibile per non allontanarci da quello che è il suo DNA, ovvero la combinazione di realismo, strategia e gadget tecnologici. Per quello che riguarda nello specifico la componente tattica, abbiamo inserito nel titolo una serie di elementi che favorisce questo stile di gioco. Ad esempio la modalità principale, Expedition, permette di decidere se andare personalmente a recuperare le informazioni o sottrarle agli avversari nelle fasi finali, al momento dell'estrazione.

Altra meccanica che esalta l'aspetto strategico di Frontline è il supporto tattico, che consiste nella possibilità di far atterrare direttamente in campo equipaggiamento di vario genere e non solo oggetti offensivi. Oltre alle classiche torrette automatiche, avremo modo, ad esempio, di richiamare una piccola torre da cui i cecchini possono avere una visuale migliore. Ci sono poi elementi tattici anche in meccaniche di gameplay minori.



I nemici atterrati non sono completamente morti e possono essere rianimati dai compagni o interrogati dagli avversari per fare in modo che la posizione dei loro alleati ancora in vita venga segnalata sulla mappa. È quindi possibile avere un approccio tattico su più livelli, e non occorre semplicemente far fuoco su tutti per vincere un match.



Everyeye.it: Ritieni che il gioco sia maggiormente indirizzato ad un pubblico hardcore o casual?

Alexandru Rais: Al momento stiamo ancora cercando di comprendere quale sia il principale target del prodotto. È proprio questo uno dei motivi per i quali stiamo per dare il via ad una Closed Beta su PC il prossimo 14 ottobre 2021. Fino ad oggi non abbiamo fatto particolari sforzi per rendere il gioco adatto principalmente ai giocatori hardcore e all'eSport, ma grazie ai futuri test analizzeremo le reazioni della community e valuteremo eventuali cambiamenti. Vogliamo scoprire le preferenze dell'utenza e far evolvere il progetto in base ad esse.



Everyeye.it: Abbiamo visto che in Tom Clancy's Ghost Recon Frontline sono presenti le classi. Sceglierne una implica qualche tipo di limitazione nell'utilizzo delle armi? Quali sono le differenze tra le classi disponibili?

Alexandru Rais: No, la scelta della classe non comporta alcun impedimento nell'uso delle armi e influisce esclusivamente sull'equipaggiamento. Visto che si tratta di un titolo basato sul loot come tanti altri battle royale e pertanto si utilizzano le armi rinvenute a terra, abbiamo deciso di fare in modo che i gadget utilizzati siano solo quelli legati alla classe in uso. Ciò contribuisce a delineare l'aspetto tattico del gioco insieme al sistema di personalizzazione delle classi, il quale permette di apportare piccole modifiche al funzionamento di uno specifico ruolo.



Ora però facciamo un passo indietro per chiarire in cosa consiste una classe. Ognuna di esse è dotata di un'abilità attiva che si può sfruttare con la sola pressione di un tasto, tre skill passive e due diversi gadget. Di ciascuna classe è possibile sbloccare ulteriori gadget e abilità passive, così da creare un loadout personalizzato da utilizzare nel match. Nel prossimo Closed Test avremo a

disposizione tre diverse classi. La prima è l'Assalto che, come si può intuire dal nome, è la più votata all'approccio offensivo e la sua abilità principale consiste nel lancio di una granata la cui esplosione consente di individuare tutti i nemici nei dintorni e persino all'interno di un edificio. L'Assalto è perfetto per chi ha uno stile di gioco aggressivo anche grazie ad una delle sue skill passive, la quale disabilita temporaneamente la rigenerazione della salute dei nemici danneggiati, mettendoli in seria difficoltà e costringendoli alla fuga. Un'altra classe è quella dello Scout, adatto ai combattimenti a distanza. La sua abilità prende il nome di ‘UAV Scan' e gli permette di lanciare un drone capace di individuare gli avversari e segnalarne l'ultima posizione. Grazie allo Scout si può avere un grande vantaggio nella modalità Expedition, poiché si possono scansionare i luoghi dove si nascondono i documenti prima di fare irruzione e scovare eventuali ostili nascosti. Da usare in combinazione con lo Scout c'è poi un altro strumento, ossia una piccola torre sulla quale si può salire sia per colpire i nemici sia per utilizzare l'UAV e individuare tutti gli altri giocatori che si trovano nei dintorni. La terza ed ultima classe prende il nome di Support ed è molto versatile. La sua abilità consiste nel montare una torretta automatica, la cui potenza di fuoco può essere assai utile quando si subisce un attacco o si vuole ottenere un piccolo aiuto mentre si ripulisce un edificio.



La torretta si può anche posizionare tatticamente presso una delle uscite di un palazzo per fungere da sistema di sorveglianza e magari ferire o eliminare chi prova a scappare. Chi gioca nel ruolo di Support favorisce anche la crescita economica della squadra, fondamentale per poter ordinare il supporto tattico o equipaggiamento migliore.



Everyeye.it: Ci confermi quindi che esiste un qualche sistema di progressione attraverso il quale accedere a nuove abilità passive per le classi?

Alexandru Rais: Sì, esiste un sistema di progressione grazie al quale sarà possibile sbloccare abilità passive e gadget da combinare liberamente.



Everyeye.it: Anche il sistema di personalizzazione delle armi ha sempre avuto una certa importanza in Ghost Recon. Ci sarà qualcosa di simile in Frontline?

Alexandru Rais: Assolutamente, nel gioco è presente la possibilità di modificare le bocche da fuoco. Nel corso della Close Beta si potranno provare 13 armi, tutte sbloccate, e continuando ad utilizzarle sarà possibile ottenere i accessori come caricatori, mirini e impugnature.



Everyeye.it: Puoi dirci se la mappa sarà liberamente esplorabile dall'inizio alla fine di una partita o se ci sarà una qualche meccanica simile alla Tempesta di Fortnite che ne riduce progressivamente la porzione giocabile?

Alexandru Rais: Questo è uno degli aspetti che differenzia maggiormente Ghost Recon Frontline dagli altri battle royale sul mercato. Strutturalmente, il gioco è libero e ciò si riflette anche sull'aspetto tattico. Una volta atterrati sull'isola, i giocatori hanno l'obiettivo di trovare tre documenti per poi chiamare un'estrazione, la quale permette di vincere. Non importa se la partita non è andata benissimo e siete rimasti da soli nel team, perché a vincere sono gli utenti che riescono a salire sull'elicottero, a prescindere da chi sia ad ordinare il suo arrivo.

Al termine di una partita, tutti i team ancora in gioco si dirigono verso il punto d'estrazione e inizia così un momento molto intenso del match. Uno degli elementi principali consiste nella totale libertà di scegliere il percorso da seguire durante la partita, anche perché ci sono sempre due diversi punti in cui richiedere l'estrazione.



Potreste quindi imbattervi in un luogo d'estrazione particolarmente affollato e decidere di ritirarvi per raggiungere l'altro, magari dopo aver riportato in vita i compagni caduti o aver raccolto equipaggiamento migliore come il supporto tattico. Tra scudi, torrette e torri ci sono tante possibili soluzioni utili per difendere il punto d'estrazione. Siamo molto soddisfatti di come si combinano tutti questi elementi e del fatto che non vi siano limiti artificiali allo spazio percorribile della mappa.



Everyeye.it: La mappa sembra essere molto grande e saranno in circa 100 i giocatori al suo interno. Come faranno gli utenti a decidere in che punto del mondo iniziare a giocare?

Alexandru Rais: Nelle fasi iniziali del match abbiamo deciso di inserire un'opzione pratica e veloce. Di fronte al giocatore appare una mappa tattica dell'intera isola di Drakemoor sulla quale occorre scegliere il punto per lo schieramento. In questo caso bisogna selezionare un luogo tenendo conto dei rischi e delle ricompense. Ci sono aree più lontane dal resto delle altre zone d'interesse, che dispongono di un solo punto di spawn senza però offrire grosse quantità di bottino. Troviamo poi location di dimensioni medie, con due slot per lo schieramento e luoghi più ampi con tre punti di spawn, che si rivelano sì più pericolose ma che garantiscono anche un livello più alto del loot ottenibile.