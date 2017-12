Gli eventi eSportivi italiani del 2018 passano per PG eSports

Oggi su Everyeye cominciamo a dare spazio alle realtà locali, cioè italiane, che lavorano nell'ambito esport. Siccome non ci piace fare confronti o paragoni, sappiate che lo scopo di questa sezione è semplicemente cercare di mappare il più possibile, tramite interviste, la scena nazionale. Se quindi volete proporvi facendoci conoscere la vostra iniziativa siete i benvenuti. Piuttosto quindi che lamentarvi sul "perché hanno intervistato questo e me no" cerchiamo di costruire, insieme, qualcosa che sia utile ai lettori.

Detto questo beh, cominciamo col botto. Ho intervistato Pier Luigi Parnofiello, CEO di PG Esports, uno dei più importanti organizer della Penisola. I responsabili di quella "PG Arena" presente a Milan Games Week che ha fatto parlare di esports chiunque, ed intendo davvero CHIUNQUE, grazie alla sua maestosità e spettacolarità.

Chi è dell'ambiente conosce benissimo la realtà di cui stiamo parlando ma per chi invece cerca qualche torneo di videogiochi probabilmente è il momento di andare sul sito ufficiale, iscriversi, e cominciare a competere sul serio! Intanto però leggete cosa ha da dirci Pier Luigi sul presente e soprattutto sul futuro della scena italiana!

AKirA: Ciao Pier Luigi. La prima volta che ci siamo incontrati io e te era durante un panel al quale abbiamo parlato insieme a Roma a Let's Play. Mi ha veramente colpito il tuo curriculum, oltre che la tua capacità comunicativa. Prenditi pure qualche riga per presentarti ai nostri lettori.

PG: Ciao Simo, intanto grazie per avermi contattato, è sempre un piacere fare due chiacchiere con te.

Allora, sostanzialmente mi definisco un gamer che coltiva questa passione da oltre 30 anni. Un pò perchè sono vecchio ma un po' perché ho iniziato a giocare giovanissimo grazie ai coin ops piazzati nei peggiori bar e Milan Clubs della provincia di Milano. Il Milan è la mia altra grande passione ma non ne parliamo dai, sto vivendo un periodo sportivamente difficile...

Finiti gli studi, ho deciso che l'unica strada era lavorare per passione e allora grazie ad un mix di fortuna e coraggio il mio percorso professionale ha fatto tappa in Atari Italia, Wizards of the Coast Europe e Riot Games (prima in California a poi Dublino).



AKirA: Come dicevo, hai svolto lavori assolutamente "in target" con l'esport. Posso chiederti se e come la tua esperienza in Wizards of The Coast, la casa produttrice del gioco di carte collezionabili Magic The Gathering, ti ha aiutato nel tuo lavoro odierno?

PG: Azienda meravigliosa, che mi ha formato professionalmente e che da sempre ha grande avuto grande rispetto per il gioco e i giocatori.

Non a caso alcune fra le personalità di spicco del gaming internazionale (Riot Games, Amazon Games, CD Projekt, Blizzard) sono passate da Wizards. Alcuni sono anche grandi amici e spesso ci confrontiamo (a cena ovviamente) su grandi temi come il valore dell'esperienza del gamer, la monetizzazione "equa e sostenibile", le frontiere dell' esports etc.

Wizards, in buona sostanza, ha inventato l' esports prima che lo si definisse tale e la stragrande maggioranza dei principi del gioco organizzato e delle strutture competitive dei titoli più giocati, si ispirano al circuito Pro Tour inventato Magic.



AKirA: Ora sei CEO di PG esports, divisione di Fandango Club totalmente dedicata ai videogiochi competitivi. L'evento tenutosi a Milan Games Week, la PG Arena, onestamente mi ha impressionato alla grande. Un livello di spettacolarità così marcato in Italia è davvero inedito. Puoi raccontarci un po' la genesi di quell'evento? Qualche dietro le quinte interessante? (anche piccole curiosità divertenti se le hai).

PG: Rientrato in Italia, assieme al mio team per un anno intero ho lavorato allo sviluppo di quel concept, che all'inizio era davvero poco più di uno scarabocchio su un pezzo di carta.

L'idea era semplice ma forte, si trattava di mettere l'esperienza del competitive gaming al centro del palco e lasciare che il pubblico attorno facesse il resto.

Tra lo scetticismo generale, nei mesi precedenti abbiamo prima creato un percorso competitivo per Overwatch, League of Legends, PES e abbiamo portato tutti i migliori team alla PG Arena per il gran finale.

Qualche azienda ci ha supportato in questa scelta coraggiosa, tra le tante meritano menzione Red Bull, Banca Intesa e Samsung ed il resto è storia. Siamo lontani dalla perfezione ed ho in testa un percorso lungo e articolato, ma non ti nascondo che la PG Arena è stata una della mie maggiori soddisfazioni professionali.

Ti segnalo due episodi su tutti. Il primo riguarda l'apertura del venerdì, tensione a mille, inizia Milan Games Week e mezz'ora dopo l'apertura la PG Arena è strapiena. Countdown, AC/DC a palla e lo show è partito. Ho tirato il sospiro di sollievo più lungo della mia vita.

Il secondo riguarda il Red Bull Factions di domenica, ad un certo punto mi allontano (ok dovevo andare in bagno) rientrato in fiera sento un boato pazzesco che proveniva dalla PG Arena che aveva sovrastato suoni e rumori tipici di una grande fiera. Beh era il pubblico che esultava per una Pentakill a League of Legends, anche qui mi sono davvero emozionato, pur avendo vissuto tanti momenti del genere all'estero, questo momento era tutto italiano e quindi speciale.



AKirA: Come sai, e come ti ho detto spesso anche a quattrocchi, secondo me un'evento "una tantum" non può riuscire a smuovere tanto le acque, serve qualcosa di più continuativo. Puoi svelarci quali sono i piani di PG esports per il 2018? Farete dei campionati online? E' possibile sapere quali sono le discipline che saranno presenti nel vostro circuito?

PG: Hai ragione e per me quanto fatto a MGW è stato più utile a dare una scossa all'ecosistema e a dimostrare che si può fare meglio e di più. Quando ho iniziato a dedicarmi a PG Esports, ho riscontrato molta frustrazione, pessimismo e scetticismo tra i vari player del mercato. Capisco le motivazioni di tutti ma così non si va da nessuna parte. I segnali recenti sono invece confortanti, penso che ci divertiremo nel 2018.

Noi continueremo a supportare la scena locale, PG Esports e la PGE.GG, la nostra piattaforma di tornei sono stati da me pensati per durare molti anni e per avere sempre al centro dell'esperienza i giocatori ed i team.

Nelle prossime settimane sveleremo il nostro 2018, per ora posso anticiparti che il nostro focus sarà stabilizzare l'ecosistema ed uniformare il "path to pro" dei titoli che supporteremo. Circa i titoli non sono ancora pronto a darti la lista ufficiale, ma diciamo che terremo tutte le eccellenze e cambieremo o sostituiremo quelle andate meno bene. Il ruolo dei publisher sarà poi fondamentale, abbiamo una visione chiara e vorremmo costruire assieme a loro un percorso vincente.

AKirA: Sempre su voi e sul vostro lavoro. Io adoro la vostra strategia social, con i video fatti da Simone Milone o Luigi Pellegrino, le foto dagli uffici, i meme che lanciate e così via. In una di queste occasioni vi siete messi anche a disposizione, live, della platea per rispondere alle critiche sulla PG Arena! Quanto è importante per l'esport avere questo tipo di strategia? E' qualcosa su cui hai indirizzato tu i tuoi collaboratori o è una loro iniziativa?

PG: Ritengo questo approccio fondamentale ed onestamente è una cosa che ho sempre incoraggiato.

Ci piace metterci la faccia ed essere il più trasparenti possibile, è una strategia che ha sempre pagato e aziende molto più grandi e strutturate della nostra hanno costruito un impero sul dialogo aperto con la propria community.

I ragazzi poi sono bravissimi e si divertono molto, ci siamo trovati subito d'accordo sulla strategia social e faremo molte più cose di questo genere l'anno prossimo.



AKirA: Domanda di rito: sei stato una delle menti dietro al lancio di LOL in molti paesi europei. Quali sono le differenze più importanti tra i mercati europei e quello italiano? Onestamente non mi viene in mente persona migliore per rispondere a questo quesito che, lo so, è abbastanza inflazionato.

PG: La mia convinzione che l'Italia sia un paese dal potenziale enorme nasce proprio dalle critiche e dalla scuse che sempre ci siamo dati sul tema ovvero: qui non siamo mica in Polonia, la Germania è un'altra cosa, non saremo mai come la Corea etc.

Beh ho seguito da vicino l'evoluzione di mercati come quello spagnolo, turco e greco che per cultura e condizioni socio economiche sono più vicini al nostro ma in diversi aspetti molto più avanti di noi sul tema. Onestamente non esiste nessuna valida ragione che limiti l'Italia nello sviluppo dell' esports. Viviamo un periodo unico e chi si prenderà dei rischi adesso, raccoglierà i frutti negli anni a venire ed ho visto questo processo ripetersi più volte in diversi paesi europei.Bisogna solo darsi una svegliata e darsi da fare.



AKirA: Rimanendo su LOL, trovo che sia un gioco con un'altissima barriera all'ingresso per quanto riguarda non tanto i giocatori ma gli spettatori. Secondo me prima di poter gustarsi una partita commentata da professionisti come quelle che passate su PG Esports bisogna aver giocato, a fondo, al titolo RIOT. Nonostante questo è l'esport più importante del momento. Concordi con la mia visione? Quale è secondo te la motivazione dietro ad un tale successo planetario?

PG: Non sono completamente d'accordo, League porta con sè qualcosa di intuitivo e magico e ti porto un esempio pratico per provare a spiegare meglio.

Diversi anni fa ho partecipato ad un evento MLG ad Anheim in California, location enorme, produzione di altissimo livello e tanti titoli di spicco nel palinsesto.

In un angolo c'era un set up abbastanza "grezzo" di League, all'epoca a me sconosciuto, ma il pubblico faceva un casino infernale, il gioco era per i tempi veloce e dinamico, c'era un'atmosfera incredibile. Mi sono detto: io voglio giocare a quel gioco là!

Tutto questo per dirti che ad oggi la formula magica non l'ho scoperta ma so che si tratta di un mix di scelte coraggiose, attenzione al giocatore, sano anticonformismo, passione vera per il gaming e tanta, tanta fortuna!

AKirA: C'è qualche gioco che ti interesserebbe portare nel circuito di PG esports? Quale e perché?

PG: Guardiamo con attenzione a diversi titoli, a breve partirà il nostro PUBG Invitational e so che Everyeye si butterà nella mischia, non vedo l'ora di vedervi all'opera.

Siamo grandi fan di PUBG e credo sia una delle cose più fresche e divertenti uscite quest'anno. E' esports oppure no? Ce ne freghiamo e se la nostra community vorrà giocarci, noi ci attrezzeremo.

Aggiungo infine che il mondo mobile potrebbe portare una ventata di novità alla scena, ci stiamo organizzando anche noi.



AKirA: Quali giochi stai giocando ora? Anche non esport, te lo concedo :) Cosa ti attira di questi titoli?

PG: Mi sto ammazzando di Arena of Valor perchè il competitive gaming sul water è la nuova frontiera dell'intrattenimento.

Da 3 anni inseguo la promozione in Division One alle Seasons Online di Fifa. Gioco solo col Milan e non apro nemmeno un pacchetto di FUT. Forse perchè sono cresciuto con le sfide infinite ai giochi di calcio sul divano in multiplayer locale, con cori, maglie ufficiali addosso, birrette e cerco ancora quel tipo di esperienza.

Per i viaggi mi dedico a Mario + Rabbids su Switch e quando nessuno mi vede vado a controllare come va il mio raccolto su Stardew Valley.



AKirA: Ringraziandoti per il tempo che ci hai concesso ti invito a seguire la nostra sezione esport e a segnalarci sempre quando avete qualche iniziativa che bolle in pentola, saremo ben lieti di darvi lo spazio che meritate!

PG: Grazie a te e ci vediamo presto, appena scendo a Roma!





