God of War: Boss Fight, Combat System e Mitologia Nordica

Oltre ad aver giocato le prime tre ore del nuovo God of War, durante un evento stampa organizzato da Sony abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con Cory Barlog, Creative Director in forze presso Santa Monica Studios. Cory torna alla direzione dell'avventura di Kratos dopo molti anni. In particolare barlog aveva lasciato la compagnia durante i lavori di God of War 3, per motivi mai chiariti completamente. Aveva lavorato come animatore principale al primo capitolo, e come game director a quello che molti considerano l'episodio più poderoso e riuscito: God of War 2. Sebbene fosse rimasto in buoni rapporti con la compagnia, addirittura scrivendo parte del copione di Ghost of Sparta nonostante avesse lasciato la sua posizione, il suo tocco era sicuramente mancato agli ultimi episodi del franchise. È quindi un piacere ritrovarlo al timone dello sviluppo. Qui sotto, il resoconto della nostra chiacchierata, e i dettagli sulla mitologia, sul racconto e sul combat system che ci ha svelato.

Intervista a Cory Barlog

Everyeye.it: Questo capitolo di God of War si focalizza sulla mitologia norrena, ma inquadra certi elementi solitamente poco conosciuti e non troppo noti al grande pubblico. Quale approccio avete utilizzato per sviluppare l'ambientazione e come avete selezionato il materiale che poi ha composto la cornice narrativa?

Cory Barlog: Quando ci siamo avvicinati alla mitologia nordica ci siamo subito resi conto del fatto che sono davvero in pochi a conoscerla veramente. A conoscerne, cioè, gli aspetti più intimi, tradizionali e originali. La mitologia greca, in un modo o nell'altro, entra in contatto con il pubblico, che sia attraverso gli studi scolastici o i moltissimi prodotti d'intrattenimento che la sfruttano. La mitologia norrena arriva invece molto "filtrata", rielaborata. Tolkien l'ha utilizzata come fonte di ispirazione per scolpire alcuni aspetti del suo mondo, e così ha fatto Game of Thrones, ma si tratta di contaminazioni oblique, mai esplicite. Noi abbiamo cercato di arrivare alle origini del mito.

Un aspetto che mi ha molto colpito è che la mitologia nordica sembra essere costantemente pervasa da un sottile humour nero, e questo ha fatto decisamente al caso nostro. Avevamo bisogno di avere, all'interno del gioco, gravità e leggerezza, per evitare di raccontare una storia monocorde: immaginate 35 ore di dramma ininterrotto, sarebbe stato troppo per il giocatore.

Al di là di questo, l'aspetto interessante a livello produttivo è stata la selezione dei miti, operata per fare in modo che questi si connettessero con le tematiche del racconto. La storia di God of War è una storia che parla soprattutto di famiglia. Kratos ha avuto pessime esperienze in tal senso, intrappolato in un circolo di morte e dolore. Zeus che uccide Crono, Kratos che uccide Zeus: nella ciclicità della storia dello spartano non c'è mai stato spazio per la paternità e per un modello positivo. In questo nuovo titolo Kratos vuole lasciarsi alle spalle questa scia di morte, e riscoprire un nuovo rapporto con Atreus. Kratos vuole insegnare al figlio ad essere un dio migliore di quanto lui stesso sia potuto essere, e in cambio Atreus gli insegnerà ad essere una persona diversa. Un'altra tematica importante della storia sarà il dolore, o meglio i meccanismi con cui gli uomini lo processano e lo superano. I miti che abbiamo scelto come cornice si connettono a queste tematiche in maniera molto naturale, per questo non avrete mai l'idea che il team abbia voluto farvi una lezione di storia norrena.



Everyeye.it: La prima boss fight in cui ci imbattiamo ha una struttura molto diversa rispetto a quelle a cui la saga ci ha abituato. Combattiamo infatti un nemico che ha forma e fattezze umane, e sembra addirittura meno possente e poderoso di Kratos. Cambia insomma la scala dello scontro, cambiano le proporzioni. Dobbiamo aspettarci altri scontri di quel tipo?

Cory Barlog: Un cambio di scala era quello che volevamo almeno per il primo scontro importante. Nei vecchi God of War abbiamo sempre provato a rilanciare, a puntare più in alto, ma dopo aver combattuto sulle spalle di Gaia e aver affrontato sua enormità Poseidone, andare oltre sarebbe stato davvero troppo esagerato e forse anche poco credibile. Volevamo trasmettere, anche attraverso le boss fight, l'idea che questo God of War rappresenta un nuovo inizio, che in qualche maniera si riparte. Ci sarà tempo, nel gioco, per vedere nemici più imponenti, enormi e ciclopici. Ma per la prima battaglia avevamo bisogno di lanciare un messaggio.

Abbiamo quindi pensato ad un avversario che potesse garantire un solido grado di sfida, rappresentando una minaccia per l'incolumità di Kratos, senza tuttavia essere minimamente paragonabile, per stazza e dimensioni, agli avversari a cui lo spartano è abituato. E questo dovrebbe insegnare al giocatore anche un'altra cosa: mai fidarsi delle apparenze, in God of War.



Everyeye.it: Il racconto di questo God of War comincia molti anni dopo la fine del terzo capitolo e, almeno inizialmente, il titolo non vuole dirci cosa sia successo in questi anni. Lo scopriremo più avanti e, nel caso, come procederà la narrazione? Tramite flashback, cutscene, o tramite dialoghi?

Cory Barlog: Sì, nel corso del gioco l'utente avrà modo di scoprire qualche informazione in più su questa "zona grigia", e dal momento che quasi tutte le informazioni, in questo God of War, sono trasmesse attraverso un processo di dialogo orale, sarà quello lo strumento narrativo con cui racconteremo i frammenti della storia oscura di Kratos. Non aspettatevi nessun flashback, insomma.

C'è anche da dire, in ogni caso, che sebbene siano passati tanti anni dalla fine del terzo capitolo, ciò che è successo è abbastanza semplice: Kratos ha lasciato la Grecia, riscoprendosi un semidio distrutto psicologicamente ed emotivamente, ed ha vagato tra i territori del mondo conosciuto cercando di capire quale fosse il suo posto.



Everyeye.it: Il combat system mi è sembrato molto vario e diversificato. Se paragfonato a quello dei vecchi capitoli, risulta più o meno complesso?

Cory Barlog: Si tratta senza ombra di dubbio del sistema più ampio e strutturato che abbiamo mai sviluppato. La differenza principale con i vecchi episodi è però di natura qualitativa, non solo quantitativa. Stavolta il Combat System è stato costruito attorno al giocatore, alle sue scelte ed alla sua voglia di sperimentare. In precedenza lo sviluppo del personaggio era molto lineare, ed era il team a scegliere cosa consegnare al giocatore e in quali momenti.

Stavolta è invece quest'ultimo che fa crescere il suo personaggio a seconda delle proprie esigenze e del proprio approccio. La grande varietà permette anche di sperimentare, di affrontare i nemici, anche quelli di base, inventandosi sul momento strategie diverse da quelle usate in precedenza. Sono il giocatore e il suo estro ad essere al centro della scena.



Everyeye.it: Ci sono quattro livelli di difficoltà nel gioco. Cosa cambia fra l'uno e l'altro, è solo una questione di danno e resistenza dei nemici, o c'è qualcosa in più?

Cory Barlog: I primi tre livelli di difficoltà, ovvero facile, bilanciato e impegnativo, sono generalmente tradizionali. La curva di difficoltà cresce nella stessa maniera in cui cresceva nei precedenti capitoli: troverete nemici più coriacei, e Kratos avrà meno possibilità di sbagliare.

C'è poi una quarta opzione chiamata "Il vero God of War". Dovete considerare questa opzione come un'esperienza di gioco separata, tanto che, a differenza degli altri casi, non potrete cambiare difficoltà a metà partita: si tratta di un'esperienza old-school, una volta scelto di impegnarsi in quel game mode, non si torna indietro. In questo caso troverete nemici con diversi pattern d'attacco, strategie d'ingaggio più complesse, capaci di entrare anche in una sorta di modalità furia che li renderà insensibili agli stordimenti e ai colpi che li proietterebbero in aria. Cambia drasticamente il ritmo dello scontro, l'approccio ai nemici: sarà un'esperienza interessante, per i più temerari.