Godzilla vs Kong in World of Warships: scontro tra titani corazzati

Godzilla Vs. Kong è disponibile in Italia da 6 maggio, e mette in scena il combattimento tra due colossi - sia in senso letterale che figurato - della cultura pop (lo scontro ci ha soddisfatto? Scopritelo leggendo la nostra recensione di Godzilla vs Kong). La risonanza del film ha abbracciato non solo una parte del dibattito tra appassionati, ma anche il mondo dei videogames: il gioco di combattimento navale World of Warships ha infatti siglato un accordo con Legendary Entertainment per rappresentare il conflitto Kong contro Gozilla anche nel mondo delle battaglie navali. La corazzata americana USS North Carolina prenderà le parti di King Kong, mentre a Godzilla spetterà il supporto della corazzata giapponese Amagi. Abbiamo avuto l'opportunità di fare una manciata di domande a Aleksandr Nikolaev, Senior Publishing Producer di World of Warships, e a Sam Rappaport, Director of Interactive per Legendary, in merito a questa collaborazione.

Prima di proseguire, vi invitiamo a recuperare il nostro speciale World of Warships tra corazzate e nuove navi, per scoprire tutta la profondità contenutistica dell'oper.

La nascita della collaborazione

Everyeye: In World of Warships si scontrano dei colossi d'acciaio, ma mai avremmo immaginato che potesse essere terreno di scontro anche per due giganti della cultura pop. Siamo curiosi: com'è nata la partnership tra Wargaming e Godzilla vs. Kong?



Aleksandr Nikolaev: Nel 2019 siamo stati molto fortunati a entrare in contatto con Legendary Entertainment poiché ci siamo subito resi conto che i nostri team hanno molto in comune: la passione per l'intrattenimento di milioni di persone a livello globale; un'apertura per approcci innovativi; e, nello specifico per Godzilla vs Kong, una significativa sovrapposizione di fanbase. Quando è uscito Godzilla: King of the Monsters, il canale Instagram di World of Warship ha confrontato Godzilla con la corazzata Yamato e il post è diventato quello con le migliori prestazioni nel 2019! Poco dopo, Legendary ci ha dato un'anteprima dell'epica scena di combattimento tra Godzilla e Kong sul ponte di una portaerei, e abbiamo subito capito che c'era un forte adattamento creativo. I nostri partner hanno supportato i nostri sforzi per portare questi due titani su World of Warships .

Sam Rappaport: Siamo molto ansiosi di svelare questa collaborazione. I giocatori potranno sperimentare in prima persona la scala e le dimensioni immense di Godzilla e Kong sulle corazzate. I design e modelli che il team di Warships ha messo insieme sono di prim'ordine e non vediamo l'ora che gli appassionati mettano le mani su questi oggetti esclusivi.



Everyeye: Non è la prima volta che World of Warships ospita eventi dai contenuti non storici. Come reagisce la community in queste occasioni? Ci sono persone che non vedono di buon occhio questo tipo di contenuti?



Aleksandr Nikolaev: Siamo sensibili alla promessa di autenticità storica del nostro marchio e rispettiamo quei giocatori che vogliono rimanere immersi nell'ambientazione storica, quindi abbiamo sviluppato un filtro nelle impostazioni dell'interfaccia utente che disattiva tutte le immagini non storiche rendendo tali contenuti puramente facoltativi.

Le reazioni dei membri della comunità in passato dipendevano dalla rilevanza culturale. Ad esempio, le nostre collaborazioni con alcuni anime sono state molto popolari nelle comunità orientali, mentre sono rimaste di nicchia in quelle occidentali. Al contrario, quando abbiamo collaborato con i franchise di Warhammer 40K o Transformers, abbiamo notato un interesse più ampio da parte della nostra comunità occidentale.

Team Godzilla e Team Kong

Everyeye: Team Godzilla sarà rappresentato dalla corazzata giapponese Amagi, mentre Team Kong dalla USS North Carolina: perché avete scelto proprio queste due navi?



Aleksandr Nikolaev: Poiché entrambi i titani sono rappresentati nella loro vera scala. Inizialmente eravamo limitati a utilizzare solo le navi ammiraglie più grandi. Sarebbe strano se li avessimo messi su un cacciatorpediniere o un incrociatore. Allo stesso tempo, dovevamo scegliere solo due navi, quindi abbiamo deciso in base alla popolarità e abbiamo aggiunto la nazionalità associata a ciascun personaggio basato sui film classici.

Everyeye: Negli ultimi tempi alcuni giochi con servizi live sono hanno stretto delle collaborazioni che hanno coinvolto nomi importanti (per esempio Fortnite e Star Wars). Quali pensate siano i punti di forza dei game as a service come strumenti di marketing e quale potrebbe essere il loro futuro sotto questo punto di vista?



Aleksandr Nikolaev: Quando un titolo GAAS ha successo, coltiva di solito una base di giocatori molto fedele, che continua a giocare a quel prodotto per anni. Inoltre, i team di pubblicazione di tali opere sviluppano forti competenze nel comunicare con gli utenti più fedeli attraverso molteplici canali, in più lingue e in vari formati. Ciò consente non solo di integrare il marchio nel medium con enorme visibilità e importanza per il pubblico, ma anche di inserire questa integrazione nel giusto contesto, partecipando attivamente a eventuali conversazioni successive. Infine, i titoli GAAS non avrebbero avuto successo senza una telemetria complessa e una forte disciplina analitica che raccontassero l'intera storia di come i giocatori hanno interagito con il brand. Per quanto riguarda il futuro, ci aspettiamo che tali collaborazioni diventino una via promozionale standard, forse con ancora più sviluppo dei personaggi e componenti di narrazione.

Sam Rappaport: Rientra perfettamente nella cultura di Legendary la ricerca di partnership che servano veramente i fan in modo organico. Dopo aver visto la prima grande scena di combattimento di Godzilla e Kong sulle corazzate, sapevamo che World of Warships sarebbe stato il partner perfetto. Sebbene ci siano molte collaborazioni di intrattenimento con i titoli GAAS che stanno diventando la norma, riteniamo davvero che questa partnership aggiunga una profondità di esperienza per i fan di entrambe le parti. Una marea che cresce solleva tutte le navi, come si suol dire.



Everyeye: Per concludere: Team Godzilla o Team Kong?



Aleksandr Nikolaev: In World of Warships entrambi i personaggi sono rappresentati potenti allo stesso modo, ma personalmente tifo per Godzilla per via del fantastico tema musicale di Akira Ifukube nei classici film di Toho.