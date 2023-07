Hi-Fi Rush: origini e segreti del gioco di Tango Gameworks in esclusiva

Annunciato e lanciato su Xbox e PC come un fulmine a cielo sereno, Hi-Fi Rush ha immediatamente catturato l'attenzione del grande pubblico grazie alla sua direzione artistica irresistibile e a un concept piuttosto intrigante. La nuova opera di Tango Gameworks (qui la nostra recensione di Ghostwire Tokyo) è un peculiare action che fonde gli stilemi classici del genere con quelli dei giochi musicali e di recente si è arricchita con un DLC gratuito da non sottovalutare, come da noi esposto nella recensione di Hi-Fi Rush Sfida Arcade.



Ebbene, abbiamo avuto modo di intervistare John Johanas, il Game Director del gioco, che oltre a parlarci delle sue origini si è soffermato anche sull'espansione appena lanciata.

Il passato di Tango Gameworks e la nascita di Hi-Fi Rush

Everyeye.it: Innanzitutto sappiamo che Tango Gameworks è uno studio famoso per una serie di esperienze a tinte horror, si pensi alla saga The Evil Within. Cosa ha portato a un cambiamento di tono così repentino con Hi-Fi Rush e le sue atmosfere leggere, colorate e vibranti?



John Johanas: Quando abbiamo fondato lo studio non abbiamo mai avuto l'intenzione di concentrarci unicamente sui giochi horror. Voglio dire: sono interessanti, è sempre bello farli ma non volevamo fossero il nostro solo obiettivo. In quel periodo avevamo appena finito di sviluppare due titoli del genere in rapida sequenza, io avevo appena terminato i lavori sulla direzione del secondo capitolo di The Evil Within mentre Ghostwire: Tokyo era in piena lavorazione. Credevamo che fosse un buon momento per provare a fare qualcosa di completamente diverso, per imparare qualcosa di nuovo come creativi e sperimentare con atmosfere più leggere e genuinamente divertenti.

Sapete, quando lavoriamo su prodotti horror, tra di noi scherziamo spesso e facciamo battute su determinate cose che vorremmo implementare nel progetto ma a cui dobbiamo rinunciare, ovviamente, per mantenere quell'atmosfera angosciante che ci si aspetterebbe da una produzione simile. Quindi ci siamo chiesti: cosa succederebbe se progettassimo un gioco totalmente fuori di testa, uno in cui possiamo includere tutto ciò che vogliamo? Credo che sia nata così l'idea di base.



Everyeye.it: Quindi è stato una sorta di 'passion project' per te che sei passato da dirigere un gioco dalle atmosfere pesanti e oppressive come The Evil Within 2 a uno spensierato e gioioso come Hi-Fi Rush.



John Johanas: Esatto. A livello personale ho sempre voluto realizzare un'esperienza di questo tipo ma, come hai detto tu, si trattava di qualcosa di completamente diverso da ciò che Tango Gameworks ha fatto in passato. Per questo motivo pensavo che non mi avrebbero permesso di procedere coi lavori: il concept era davvero folle. Ad ogni modo, abbiamo messo in chiaro che, anche con un pitch così strampalato, avevamo tutte le intenzioni di svilupparlo nella maniera più seria e strutturata possibile.

Ho messo sul tavolo tutte le mie idee, il modo in cui volevo perseguirle e come pensavo che il tutto avrebbe potuto funzionare ma, concretamente, sapevamo di dover spendere molti mesi nella creazione di meccaniche che fossero divertenti e al contempo solide. Ci siamo presi i nostri tempi, abbiamo realizzato dei prototipi e, con un piccolo gruppo di sviluppatori, continuato a migliorarli in modo lento ma costante, facendo sempre attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Abbiamo impiegato parecchio tempo e risorse per assicurarci che ogni dettaglio della produzione ricevesse il giusto grado di cura e rifinitura.



Everyeye.it: Immaginiamo che innestare la musica così profondamente nel DNA di un action game sia stata un'operazione complessa...



John Johanas: Ovviamente inserire la musica nei videogiochi è un processo abbastanza standard: colonne sonore, canzoni di accompagnamento, campionature sonore e via dicendo. Per Hi-Fi Rush, invece, non volevo accontentarmi di fare un rhythm game: volevo che l'intero gameplay fosse guidato dalla musica. Mi piace molto quando l'accompagnamento musicale è così importante, quando si sincronizza così bene il climax della canzone di sottofondo con l'apice dell'azione visualizzata a schermo.

Mi ricordo bene quando, sulla prima Xbox, giocavo ai Burnout, che facevano questa cosa incredibile: quando attivavi il turbo, il volume degli effetti sonori e della musica veniva amplificato tantissimo. Come se non bastasse potevi anche caricare le tue canzoni preferite sull'hard disk della console e riprodurre quelle durante le corse. Sapevi che stava per arrivare il ritornello e ti veniva naturale premere con forza il pulsante del boost anche in situazioni che non lo richiedevano, solo per poter essere investito dalla musica. Era davvero fantastico. Per cui mi sono chiesto: come posso fare a realizzare un gioco in cui si avvertono quelle sensazioni per tutto il tempo? E non ho mai smesso di pensarci, in effetti.



Everyeye.it: Restando in tema, quali sono state le principali difficoltà nello sviluppare un ibrido così particolare?



John Johanas: La cosa più difficile è che quando si parla di 'stylish action games' si pensa all'incredibile libertà che questi giochi ti lasciano nell'interpretare il gameplay: si possono concatenare combo differenti, scatenare potenti attacchi speciali, eseguire parate all'ultimo istante e via discorrendo. I titoli musicali, al contrario, sono molto rigidi nell'esecuzione: bisogna immettere i comandi in finestre d'azione ristrette per ottenere la vittoria. Per questo motivo, più ti avvicini ai canoni dei rhythm game e meno libertà espressiva puoi trasmettere ai tuoi giocatori.

Perciò credo che la principale sfida dello sviluppo sia stata quella di trovare il giusto bilanciamento tra la libertà che volevamo concedere ai nostri utenti e la necessità di sincronizzare tutto il gameplay con la musica. È stato difficile, ad esempio, stabilire quanto veloci dovessero essere le tracce musicali, interpolare le animazioni di conseguenza per adattarle ai tempi della canzone.



È stata una delle prime cose che abbiamo cercato di fare quando stavamo realizzando i prototipi e, dopo qualche tentativo, pensavamo di aver raggiunto un buon risultato ma abbiamo continuato a lavorarci per perfezionare queste meccaniche in vista del prodotto finale. In fin dei conti credo che siamo riusciti a ottenere ciò che volevamo: l'utente si sente parte della canzone ma non avverte limitazioni nelle opzioni a sua disposizione.

L'avvento di Sfida Arcade

Everyeye.it: Ora parliamo dell'aggiornamento gratuito "Sfida Arcade!" che avete appena lanciato. Quest'ultimo include, tra le tante cose, due nuovissime modalità di gioco: la "modalità turbo" BPM Rush e la "modalità roguelite" Torre Arcade. Vuoi raccontarci come sono nate?

John Johanas: Certo! La modalità BPM Rush è un concept che ci è venuto in mente nelle fasi iniziali dello sviluppo di Hi-Fi Rush ma, onestamente, non sapevamo se potevamo farla funzionare e renderla davvero divertente. La logica del gioco si basa sui battiti al minuto delle canzoni incluse, perciò pensavamo che incrementando così tanto il ritmo potessimo incontrare qualche difficoltà. Nell'esperienza base, infatti, la canzone più veloce presente è a 160BPM e ciò consente di non vedere mai animazioni troppo accelerate o altre stranezze del genere.



Quando abbiamo iniziato a lavorare su BPM Rush, invece, l'obiettivo finale era quello di offrire un'azione sopra le righe, al punto che ci siamo chiesti se, superando quella soglia, si sarebbe rotto qualcosa. Se ci giocherete vi renderete conto che a 200BPM il ritmo diventa veramente forsennato. È stato sorprendente anche per noi vedere che il tutto continuava a funzionare correttamente.



Everyeye.it: Hi-Fi Rush è un gioco che vanta tonnellate di nemici diversi da affrontare, specialmente nelle parti più avanzate della campagna. Questo nuovo DLC, comunque, introduce due nuove tipologie di avversari: vuoi dirci quali sono state le ispirazioni alla base del loro design?



John Johanas: Entrambi i nuovi avversari facevano parte del bestiario che pensavamo di includere sin dall'inizio, ma nel momento in cui abbiamo iniziato a posizionare i vari nemici nelle mappe della campagna, ci siamo resi conto che ne avevamo semplicemente troppi. Non volevamo presentare ancora nuove creature senza dare al giocatore l'opportunità di combatterci abbastanza.



Se avete giocato alla campagna base, nella sezione del museo, potete vedere i modelli dei due nuovi avversari con una dicitura che recita 'smettete di creare nemici che non potete includere nel gioco'. Tra di noi scherzavamo spesso sul fatto che magari un giorno avremmo avuto l'occasione di lavorare anche su questi due avversari ma non avevamo programmi in merito. Per questo, quando ci siamo concentrati sul DLC siamo subito tornati da loro e, finalmente, era il momento giusto per inserirli in Hi-Fi Rush, con i loro pattern di attacco differenti, le nuove animazioni e tutto il resto.



Everyeye.it: Questa è stata la prima iniezione di contenuti extra per un gioco che offriva già diverse ore di divertimento, anche dopo aver completato la storia principale. Possiamo aspettarci di più in futuro? Ci sono altri campi e generi in cui vorreste sperimentare?

John Johanas: Ovviamente non possiamo ancora fare annunci ma posso dirvi una cosa. Guardando indietro ai nostri lavori passati mi rendo conto di aver sempre voluto sperimentare con la musica, anche in modi meno espliciti di quanto è successo in Hi-Fi Rush. Anche The Evil Within 2, per cui ho lavorato in veste di director, aveva scene coreografate a tempo di musica. Ci piace giocare su campi sempre nuovi, provare nuove cose. Personalmente credo che la musica sia una parte fondamentale del design di ogni nostro nuovo progetto, anche solo per impostare le atmosfere e il mood che vogliamo trasmettere al pubblico.



Questa volta abbiamo potuto divertirci tanto sotto questo aspetto. Ad ogni modo, qualunque cosa faremo in futuro, mi piacerebbe che fosse una sfida completamente nuova, per crescere come team e come sviluppatori. Credo che Hi-Fi Rush abbia cambiato la percezione dei nostri fan rispetto a Tango Gameworks e, per questo motivo, faremo in modo che i nostri progetti futuri superino ancora una volta le loro aspettative.