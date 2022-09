IIDEA e Press Start: gaming e formazione al Museo della Scienza di Milano

Da anni attiva nella promozione di occasioni formative per aspiranti professionisti videoludici, IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) si appresta ad aprire le porte della nuova iniziativa PRESS START: Video Game Student Conference. In programma per le giornate di venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2022, l'evento consentirà a giovani appassionati di confrontarsi con professionisti dell'industria del videogioco, entro la prestigiosa cornice offerta dal Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano.



Con il programma di PRESS START ormai definito, realtà come 34BigThings, Infinity Reply, Milestone, Nacon Studio Milan, Reply Game Studios, Ubisoft Milan e Unreal Engine; AIV, Digital Bros Game Academy, Event Horizon, SAE Institute e VIGAMUS Academy sono pronte a confrontarsi con i dubbi e le domande di ragazzi e ragazze interessati a diventare professionisti dell'industria del videogioco. Per raccontarvi i dietro le quinte di questa interessante iniziativa, abbiamo avuto l'opportunità di dialogare con Luca Roncella, Responsabile Gaming & Digital Interactivity del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano, Cultural Partner dell'iniziativa. Di seguito, potete trovare il resoconto della nostra chiacchierata: buona lettura!

Storie di passione videoludica

Everyeye: Buongiorno Luca, grazie per il tempo che ci stai dedicando e benvenuto sulle pagine di Everyeye.it. Partiamo dalla tua storia: qual è stato il percorso formativo e personale che ti ha portato a divenire Responsabile Gaming & Digital Interactivity presso il Museo della Scienze e della Tecnologia "Leonardo da Vinci"? E come si è sviluppata la tua passione per i videogiochi?



Luca Roncella: Per formazione, sono un Game Designer, anche se non ho mai frequentato scuole o accademie formalmente indirizzate a questo tipo di professione. A farmi seguire questa strada è stata innanzitutto una passione bruciante per i videogame, che mi contraddistingue sin da quando ero solo un ragazzino, nel pieno dell'epoca di Pong, Intellivision, Atari eccetera.

Nel momento in cui sono passato a giocare su console, ho fin da subito iniziato ad approfondire le dinamiche della programmazione, grazie alla quale ho iniziato a scoprire cosa si celasse dietro le quinte del palcoscenico dei videogiochi. In seguito, ho scelto di frequentare la Nuova Accademia di Belle Arti, con indirizzo in Comunicazione. A ripensarci oggi sembra assurdo, ma all'epoca quello digitale era un mondo completamente nuovo: alla stessa Accademia, l'unico corso legato all'utilizzo di PC era sperimentale e assolutamente facoltativo, con un focus esclusivo sulle basi del fotoritocco tramite Photoshop. Nonostante ciò, decisi di armarmi della mia passione per il videogioco e la multimedialità e di cimentarmi nella realizzazione di una tesi di laurea sui CD-ROM interattivi, molto in voga negli anni Novanta. Nella mia tesi c'era veramente di tutto, dal montaggio video fino a componimenti poetici realizzati da me!



Ai miei tempi dunque non esistevano iniziative come PRESS START, non c'era nulla di questo genere. Se si voleva intraprendere questo tipo di percorso professionale bisognava fare tutto da soli, studiando i manuali in autonomia. Rispetto ad oggi, quindi, la situazione era radicalmente diversa. La svolta che mi ha consentito di trasformare realmente la mia passione in una professione è stato un Master in Media Design & Digital Entertainment, che frequentai a Milano presso lo IULM. Questo passaggio ha rappresentato la mia prima interazione formativa formale con il game design, che era forse l'ultima cosa che mi mancava per trovare davvero il coraggio di esordire nel mercato del lavoro videoludico.



Arriviamo così al 2011, quando decisi di proporre un primo videogioco al Museo della Scienza. All'epoca, quello tra videogiochi e musei era un connubio che in Italia era totalmente inesplorato, ma in Europa si iniziavano a vedere alcuni esperimenti.

Ad esempio, trassi molta ispirazione da un progetto realizzato dal Science Museum di Londra, da sempre all'avanguardia nel campo del digitale e del linguaggio videoludico. Il Museo della Scienza di Milano era un ambiente che conoscevo molto bene, avevo iniziato a lavorarci già nel 2002, occupandomi di prodotti digitali e interattivi di vario genere, tra siti web e totem interattivi, ma tutti questi avevano una funzione informativa, non videoludica. Il gioco in questione è ancora in funzione al Museo, dove racconta il funzionamento di un impianto chimico dal punto di vista dei professionisti che vi lavorano. Si tratta di una sorta di versione molto semplificata di un SimCity, realizzata in pixel art. All'interno dell'impianto si verificano una serie di eventi e il giocatore è chiamato a scovare e intervistare i vari lavoratori per scoprire come poter risolvere di volta in volta i problemi della centrale. Da allora, con il Museo della Scienza di Milano abbiamo più volte replicato questo modello, con videogiochi ad arricchire le diverse sezioni espositive. Nel tempo, abbiamo anche organizzato mostre specificatamente dedicate al videogioco. Nel 2016, ad esempio, John e Brenda Romero furono ospiti del Museo per alcuni giorni e per l'occasione realizzammo una piccola mostra hardware e software a tema DOOM.

Musei, arte e videogiochi: l'eredità di Leonardo da Vinci

Everyeye: Come è nata la collaborazione con IIDEA per la realizzazione di PRESS START? E cosa significa per il Museo essere Cultural Partner dell'iniziativa?



Luca Roncella: L'invito ci è arrivato direttamente da IIDEA, con cui abbiamo collaborato molte volte nel corso degli anni, sempre con grande piacere. Nel tempo, del resto, il coinvolgimento del Museo della Scienza nel settore del digitale si è fatto di assoluto rilievo: anche sul fronte gaming, ad esempio, abbiamo realizzato iniziative in partnership con Milestone, Activision, Ubisoft.

Per il programma PRESS START, il Museo è Cultural Partner, una dicitura che abbiamo scelto sin da subito, con la volontà di essere qualcosa di più di un semplice spazio espositivo per IIDEA. In virtù della nostra storia e del nostro settore di attività, avevamo infatti chiaro in mente il desiderio di raccontarci in maniera più specifica. In questa cornice, la Video Game Student Conference si aprirà proprio con me e Luisa Bixio (Vice Presidente di IIDEA, ndr) ad occuparci insieme dei saluti istituzionali, per condividere le nostre esperienze nel mondo del videogioco.



Everyeye: Potresti descriverci la filosofia che guida le attività del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano e in quale modo quest'ultima si rapporta con il gaming? Inoltre, quale relazione credi sussista tra videogiochi ed arte?



Luca Roncella: Il nostro museo è intitolato a Leonardo da Vinci: la nostra collezione più ampia e prestigiosa è dedicata al suo genio. Si tratta di un elemento che influenza ogni attività condotta presso il Museo della Scienza e della Tecnologia, a partire dalla nostra volontà di rappresentare la forma mentis di quello che è stato al contempo un grandioso artista e un ingegnere visionario. Il suo lavorare a cavallo tra arte e scienza, tra attività umanistica e ricerca scientifica, secondo me trova un'eccellente rappresentazione in quello che oggi è il videogioco, una perfetta fusione tra la componente artistica e creativa e una raffinata anima tecnologica e ingegneristica, con vere e proprie eccellenze nello sviluppo del software e nella strutturazione di sistemi tecnologici. Non a caso, tantissime tecnologie sono nate proprio a partire dalla ricerca videoludica, non da ultimo la Realtà Virtuale. Nonostante i primi esperimenti nel settore risalgano agli ambienti militari USA degli anni Sessanta, è infatti solo con il videogioco che la tecnologia VR è diventata davvero popolare. Solo grazie al settore gaming, oggi è possibile parlare di impieghi della Realtà Virtuale nel campo della riabilitazione, nella salute in generale o nell'educazione.

In aggiunta, il Museo della Scienza e della Tecnologia ha sempre avuto una forte connotazione interattiva ed educativa. Anche in questo caso, parliamo dell'unione di due elementi differenti: l'anima da classico museo espositivo e la realizzazione di laboratori interattivi interni. Ad oggi, contiamo ben 14 aree interattive. Si tratta di un approccio che ha contraddistinto la nostra attività sin dalla fondazione, nel 1953, con i primi laboratori che non facevano nemmeno uso del digitale, perché risalenti a fine anni Sessanta, primi anni Settanta. Quando è sbocciato il digitale, questa nostra vocazione si è rafforzata ulteriormente. Dal nostro punto di vista, includere esperienze interattive è un ottimo modo per coinvolgere i visitatori in un modo che altri strumenti non partecipativi non riescono a fare. Il gameplay, in particolare, attiva tutta una serie di coinvolgimenti, stimolazioni mentali e dinamiche motivazionali che lo rendono estremamente efficace.



Il valore aggiunto che i videogame possono avere all'interno di un museo è inoltre quello di contribuire a scalfire la nomea - che purtroppo ancora oggi, in molti casi, persiste - del museo come un luogo "noioso", soprattutto per la fascia di pubblico più giovane. Il fatto che in una sezione espositiva, accanto ad un oggetto storico o a strumenti divulgativi tradizionali, vi sia anche un'installazione che altri non è che un videogioco ha un valore: si sta comunicando al pubblico che il museo è un luogo nel quale si può giocare.

È una realtà decisamente non scontata e, anzi, in controtendenza con quella che era la visione dei musei come austeri templi della cultura, nei quali entrare in silenzio e in fila indiana. Può sembrare paradossale, ma lo verifichiamo ogni giorno, quando nella nostra struttura arrivano dei ragazzini. Che siano con i genitori o con degli insegnanti, in genere la presenza di un videogioco nella sezione riesce immediatamente a coinvolgerli. Dal nostro punto di vista, questo è un valore: sia perché utilizzando quel gioco potranno apprendere cose nuove, sia per il messaggio che veicola sull'ambiente e la realtà museale odierna. Si abbatte immediatamente una barriera.

Formazione videoludica

Everyeye: Come pensi che sia cambiato il mondo della formazione videoludica in Italia nel corso degli ultimi anni?



Luca Roncella: Sicuramente negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione significativa in questo settore. In passato non esisteva un vero e proprio punto di contatto tra l'esperienza del giocatore e l'attività creativa. La realtà dello sviluppo videoludico era radicalmente lontana da quello che in fin dei conti era un mero consumatore. Il superamento di questa barriera era affidato alla curiosità del singolo, con la lettura di manuali o, successivamente, la visione di tutorial in rete. In ogni caso, si parlava sempre e comunque di autoformazione. A livello scolastico, i gradi inferiori a quello universitario non offrivano sostanzialmente nulla, mentre le stesse facoltà di Informatica hanno iniziato ad istituire i primi corsi non prima della fine degli anni Novanta. Prima degli anni Duemila, gli stessi studi di sviluppo italiani si contavano sulle dita di una mano.



A partire dalla metà degli anni Duemila, la situazione ha iniziato a cambiare. La

tematica videoludica, ad esempio, ha iniziato ad essere trattata anche nelle classi inferiori: il coding su piattaforme quali Sketch o simili è utilizzato in molte scuole ormai da oltre una decina d'anni. Oggi, anche bambini di 8 o 9 anni hanno la possibilità di avere i primi contatti con il mondo della programmazione e dello sviluppo videoludico. Vi sono inoltre anche molte iniziative private, con diversi enti no-profit che si occupano dell'organizzazione di eventi formativi e divulgativi. Salendo di grado, i ragazzi in età da scuola superiore hanno la possibilità di accedere a corsi ed accademie specializzate, con proposte formative connesse ai diversi rami di quello che è oggi lo sviluppo videoludico, dalla programmazione all'art direction, passando per il sound design e via dicendo. Di conseguenza, oggi diventare uno sviluppatore è molto più facile, anche perché, di pari passo, l'industria videoludica italiana è cresciuta e maturata, con sempre più opportunità di impiego.



Anche lo stesso medium videoludico è maturato, con un ampliamento in termini di tipologie di esperienze proposte, modalità di interazione, piattaforme supportate. Di conseguenza, oggi è anche probabilmente più semplice posizionarsi da un punto di vista professionale. Una tendenza che proseguirà anche nel futuro: ad oggi si parla sempre di più di Metaversi, alcuni dei quali includono al proprio interno anche esperienze di interazione ludica. Non mi è difficile immaginare che in futuro vi possano essere opportunità professionali per giovani che intendono il videogioco con sfumature differenti da quelle oggi dominanti. Il mercato ormai si è ampliato a dismisura, con un futuro che percepisco come molto roseo.