Il videogioco in Italia: nascita ed evoluzione del gaming made in Italy

L'Italia non è un paese per giovani. Quante volte abbiamo sentito e magari pronunciato questa frase, specialmente per indicare come il Belpaese sia, da troppi anni a questa parte, schiavo di schemi vecchi e ormai obsoleti. Una condizione praticamente agli antipodi rispetto all'evoluzione costante che caratterizza il mondo del gaming, che in molti casi è sinonimo di tecnologia, creatività e sguardo rivolto verso il futuro. Ecco perché quando Mimesi Edizioni ha pubblicato "Il videogioco in Italia" (lo trovate su Amazon.it al prezzo di 23.75 euro) un monumentale studio sul "sistema gaming italiano" realizzato da Marco Benoît Carbone e Riccardo Fassone, abbiamo subito raggiunto i due autori per capire meglio la questione, e approfondire le dinamiche tipiche del panorama videoludico italiano.

Il "sistema videogioco" in Italia

Everyeye.it: Come nasce l'idea per la vostra ricerca e, soprattutto, quanto tempo ci è voluto per raccogliere tutte le informazioni per realizzarla?

Riccardo Fassone: Le nostre ricerche sui videogiochi in Italia sono iniziate in modo più o meno indipendente, ma poi hanno trovato una convergenza naturale in questo progetto. Io mi occupo della questione da alcuni anni e, in particolare, dal 2016 ho iniziato a lavorare a un progetto di ricerca intitolato "Storie del videogioco in Italia" all'Università di Torino. Era un progetto di impianto specificamente storiografico da cui sono nate alcune pubblicazioni. Poi parlando con Marco, che conoscevo da tempo, ci è venuta l'idea di realizzare un lavoro più organico.

Marco Benoît Carbone: Io ho iniziato a occuparmi degli aspetti storici del videogioco su diverse riviste di settore, e poi su pubblicazioni accademiche all'inizio dei Duemila. In seguito mi sono occupato di tante altre cose, ma nel 2017 ho avuto l'incarico di insegnare la storia del medium alla Brunel University di Londra. Ho quindi colto questa occasione per riprendere il percorso avviato anni prima.

Io e Riccardo avevamo già fatto parte di progetti di ricerca comuni, come GAME Journal e la sezione italiana di DiGRA. Riccardo aveva già pubblicato alcuni studi sul videogioco in Italia e entrambi disponevamo di fonti primarie, informazioni e ricerche. Quando ho avuto l'opportunità di presentare il progetto del libro all'editore è stato naturale far convergere il nostro lavoro.



Everyeye.it: Se doveste utilizzare tre aggettivi per descrivere la situazione dell'attuale panorama videoludico in Italia, quali sarebbero?

Riccardo Fassone: Frammentato, vitale, inespresso

Marco Benoît Carbone: Residuale, derivativo, promettente.



Everyeye.it: Nel vostro libro c'è un intero capitolo dedicato alla produzione indipendente: ce ne vorreste parlare?

Riccardo Fassone: Il capitolo è firmato da Paolo Ruffino, un ricercatore che si occupa da tempo delle questioni legate all'indipendenza in ambito videoludico. L'idea è che in Italia, come all'estero, la nozione di indie descriva tanto una serie di circostanze economiche e industriali quanto una forma di autorappresentazione. Insomma, non si è indie soltanto perché si lavora al di fuori della produzione AAA, ma anche (e forse soprattutto) perché ci si percepisce come tali, tanto dal punto di vista dell'appartenenza a una certa cultura del videogioco, quanto da quello dello stile e delle influenze dei propri lavori.

In questo senso diversi studi italiani partecipano di una sottocultura indie transnazionale, e si sentono vicini al sentire di colleghi che lavorano in altri contesti, magari più ricchi ed "emersi". D'altra parte, se si considerano solo gli aspetti economici e di assetto industriale, la quasi totalità degli studi italiani sono di fatto "indipendenti".

Le software house italiane

Everyeye.it: Cosa potete dirci invece a proposito delle grandi software house che operano nel nostro paese?

Marco Benoît Carbone: Se per "grandi" si intendono aziende in grado di produrre prodotti AAA o comparabili, allora in Italia operano alcune realtà che sono l'emanazione di grosse compagnie multinazionali, e pochissime altre che rappresentano delle significative eccezioni storiche in un mercato prevalentemente di consumo. Le prime fondano la propria forza prevalentemente su strategie di consolidamento della distribuzione e di localizzazione, anche se negli ultimi anni le filiali locali hanno espresso la capacità di produrre delle proprietà intellettuali in grado di dialogare con dei brand storici a livello globale.



Le seconde hanno lavorato per molto tempo sulla costruzione di proprietà intellettuali uniche e ben riconoscibili sul piano internazionale, anche in funzione della loro capacità di legarsi a culture industriali e dell'intrattenimento già affermate, per esempio quella dei motori. Al di là di queste realtà, ce ne sono tantissime altre che lavorano su progetti di valore ma su una scala produttiva più ridotta. Nel volume, il saggio di Gianluca Balla si occupa di esaminare dalla prospettiva della produzione alcuni dei problemi che si trovano ad affrontare queste operazioni in Italia.

Riccardo Fassone: Molto dipende da cosa intendiamo per "grandi". Se una software house "grande" è un'azienda che ha una sostenibilità economica nel lungo periodo, un certo numero di dipendenti fissi (e magari una serie di collaboratori convocati per i singoli progetti), una sede operativa ufficiale, ecc., allora nel nostro paese ce ne sono alcune. Se invece con questa definizione intendiamo aziende con diverse centinaia di dipendenti, fatturati molto alti e progetti che "valgono" milioni di euro, ovviamente il campo si restringe notevolmente.

Non credo che un tessuto industriale "sano" nell'ambito del videogioco possa fare affidamento soltanto su realtà enormi; anzi, mi sembra che una produzione di medio profilo sia necessaria per tenere in piedi il settore in qualsiasi paese. Questo tessuto di base in Italia non è ancora particolarmente solido (sappiamo, ad esempio, che la sostenibilità economica nel lungo periodo di molte aziende è tutt'altro che certa), ma ci sono segnali incoraggianti.



Everyeye.it: Come mai in altri Paesi, come ad esempio Francia ma anche Belgio, vi sono realtà che ormai possono essere considerate delle vere e proprie multinazionali e in Italia non si sono ancora raggiunti tali risultati?

Riccardo Fassone: Ci sono paesi come la Francia che hanno una tradizione più antica di sostegno istituzionale al videogioco, e anche di interesse culturale verso le arti "minori". In Italia forse abbiamo perso il treno negli anni Novanta e Duemila, quando, dopo i fermenti della seconda metà degli anni Ottanta, siamo diventati un mercato per lo più di consumo anziché di produzione.

Marco Benoît Carbone: Non sono un economista, ma penso vi siano differenze sistemiche tra le industrie dei due paesi, che vanno collocate nella cornice storica degli ultimi decenni e hanno concorso a tali esiti. La Francia ha una maggiore concentrazione di capitali e grandi imprese rispetto all'Italia, che è sostenuta storicamente da piccole e medie aziende. L'Italia sconta anche svantaggi strutturali: l'economia sommersa, l'inefficienza del settore pubblico, le asimmetrie economiche sul piano intra-nazionale (non è un caso che le aziende si siano concentrate prevalentemente nel Nord del paese).

A questo bisogna aggiungere i fattori di accettazione e promozione culturale a cui accennava Riccardo, e il problema correlato che l'Italia ha faticato storicamente a sviluppare un'alfabetizzazione informatica e tecnologica di massa attraverso l'educazione formale. Per via di questi e altri fattori, già all'inizio dei Novanta è impossibile trovare equivalenti di un Another World in Italia. Queste differenze si accentuano negli anni successivi, quando profonde trasformazioni tecnologiche e finanziarie iniziano a fare innalzare il livello degli investimenti tecnologici, professionali ed economici necessari per competere su un mercato sempre più globale. Questo determina la scomparsa di modelli di produzione come quello di Simulmondo, come discuto nel libro. In Francia si gettano le basi per un'industria competitiva e dalle grosse capacità finanziarie. In Italia questo non avviene, se non attraverso alcune eccezioni.

Il rapporto con il pubblico

Everyeye.it: Dal punto di vista della fruizione e educazione del pubblico come giudicate l'apporto, negli ultimi dieci anni, di content creator che, in italiano, si occupano di videogiochi in tutte le piattaforme? Non ci stiamo riferendo, per una volta, tanto alla stampa specializzata quanto proprio a singoli individui come, per citare uno dei tanti nomi che fate nel vostro libro, Sabaku no Maiku.

Riccardo Fassone: Non credo che il pubblico di un medium vada "educato" in senso didattico, ma penso che ci siano una serie di figure che, piuttosto, "mediano" tra gli oggetti e le persone che le fruiscono. Questa mediazione non ha sempre valore didattico, ma più spesso, soprattutto nell'ambito del videogioco, serve a creare comunità, a collocarsi rispetto alle proprie scelte culturali, a esprimere la propria identità, e quant'altro.

Quello che mi sembra interessante di persone come Sabaku no Maiku è che abbiano scelto di utilizzare strumenti delle scienze umane per certi versi "antichi", come l'ermeneutica o la filologia, applicandoli ad esempio alla lore e agli aspetti narrativi dei videogiochi. È un bel cortocircuito.



Everyeye.it: Parlando invece della rappresentazione che nei videogiochi si ha dell'Italia, intesa proprio come zona geografica , paesaggistica e urbanistica, c'è stata un'evoluzione negli ultimi anni o invece si ragiona sempre per preconcetti?

Marco Benoît Carbone: Più che preconcetti parlerei di rappresentazioni più diffuse e riconoscibili. Non sono necessariamente fondate su stereotipi, anche se sono ugualmente in grado di intrappolare il paese in una cornice limitante e prevedibile. Il videogioco è in assoluta continuità storica nel riflettere e propagare le immagini e le narrazioni più diffuse dell'Italia, come il mondo antico greco e romano, il Rinascimento, il paesaggio bucolico e pittoresco, le città d'arte. Nel nostro libro, i saggi di Matteo Bittanti, Ivan Girina e Michael Castronuovo esaminano un immaginario che risale ai tempi del Grand Tour, l'anticamera del turismo moderno.



Dal dopoguerra in poi prende piede anche un altro immaginario globalizzato, quello dello sport, del design, della gastronomia e della moda, del "Made in Italy". Anche questo diventa un elemento importante nella rappresentazione della "italianità", come noto nel mio saggio su Super Mario. Queste narrazioni non sono necessariamente preconcetti, perché si riferiscono a un patrimonio dell'Italia che è indiscutibile.

Però è lampante che l'Italia sia anche molto altro, e che includa storie (sia antiche che moderne; alcune orribili e rimosse, come il colonialismo), che non si risolvono nelle semplificazioni turistiche, nella sola arte "alta", nei canoni arcinoti. Nei prodotti delle economie globali, però, le culture nazionali sono spesso ridotte solo ai loro caratteri e simboli più facilmente riconoscibili dai consumatori. Questo e altri motivi implicano anche che chi si trova all'interno del paese spesso tenda a parlarne verso l'esterno replicando perlopiù quelle stesse immagini parziali e semplificate. Forse i giochi indipendenti sono l'antidoto perfetto per decostruire la focalizzazione esclusiva su queste "grand histories".



Nel nostro libro Ivan Girina discute di come in Italia ultimamente si sia parlato di valorizzare il paese attraverso i videogiochi, pensando che utilizzarli per mostrare i paesaggi e il patrimonio artistico avrebbe favorito lo sviluppo di un fantomatico turismo videoludico. Questa ipotesi in realtà è tutta da dimostrare. Spesso si sono fatti anche degli scivoloni, come ridurre delle località a delle macchiette che pare debbano esistere solo per essere consumate attraverso il turismo in forme più o meno banalizzate. Girina nel libro fa l'esempio dei Mamuthones, ridotti in uno di questi progetti a feticci di una Sardegna primitiva in un immaginario picchiaduro: un po' come pensare di mettere Leonardo da Vinci in Super Bamba e Botte 2 Turbo, ma senza il layer dell'ironia. Comprensibilmente, simili approcci possono suscitare imbarazzo o scetticismo. Si tratta in fondo di iniziative perlopiù promozionali, che cavalcano entusiasmi comprensibili ma ingenui, e che stentano nel dialogare con specialiste ed esperti. Questo però è anche un problema politico e culturale ben più ampio al livello nazionale.

Il mondo dell'eSport

Everyeye.it: Il fenomeno eSport sembra aver attecchito molto bene da noi, ma quali sono state le tappe principali di questa legittimazione culturale?

Riccardo Fassone: Nel libro abbiamo chiesto al nostro collega Enrico Gandolfi di occuparsi di eSport, dal momento che è una delle sue specializzazioni. Io non sono un esperto del settore e quindi rischierei di fare una ricapitolazione storica imprecisa.

C'è però una cosa che mi interessa degli eSport in generale e che mi sembra sia particolarmente rilevante in Italia, ed è il fatto che, ovunque siano praticati, gli eSport devono confrontarsi con la cultura sportiva nazionale. In Italia, ad esempio, abbiamo una cultura sportiva molto legata al calcio e al sistema socio-culturale che ruota intorno a questo sport (il tifo, le appartenenze "identitarie", i campanilismi, le diverse istanze economiche), che inevitabilmente influenza la nostra percezione dello sport in genere. In questo senso, gli eSport devono "competere" o, se non altro, integrarsi con questo modello culturale che, soprattutto in Italia, ha una diffusione e una pervasività notevoli.

Marco Benoît Carbone: Una delle implicazioni più affascinanti degli eSport è quella di costringerci a ripensare i confini socialmente costruiti tra gioco e sport, attività fisica e cerebrale, pratica di nicchia o diffusa. Gli eSport sono sport? Sono attività fisiche? Possono entrare alle Olimpiadi? Il dibattito è molto acceso sia nell'industria che tra gli studiosi e serve a ricordarci che anche sport come quello del calcio sono pratiche costruite, che si sono istituzionalizzate nel tempo. Il tema delle culture nazionali introdotto da Riccardo è assai rilevante: affrontando il tema con studenti internazionali nei miei corsi vengo in contatto con prospettive e attitudini diverse, che spesso guardano al dibattito secondo aspettative plasmate dalle idee di ‘sport' già presenti nelle diverse culture nazionali.

La dignità del videogioco

Everyeye.it: Come ultima domanda ci pare doveroso chiedervi se, dal punto di vista del riconoscimento accademico e istituzionale, il videogioco avrà mai, anche in Italia, una "dignità" pari ad altri media come, ad esempio, i libri, la musica o il cinema?

Riccardo Fassone: Secondo me la questione del "riconoscimento culturale" può essere una trappola. Non perché non sia ancora rilevante, ma perché rischia di legare le mani al ricercatore.

Voglio dire: se ogni volta che mi occupo di videogiochi in ambito accademico devo farlo premettendo che i videogiochi sono degni di attenzione e sono culturalmente rilevanti, mi troverò in difficoltà quando dovrò muovere delle critiche a questo medium o rilevarne degli aspetti problematici. Il modello dell'accademico/fan, che non ha altro che ammirazione e passione per il proprio oggetto di studio mi sembra pericoloso.



Marco Benoît Carbone: In diverse cose che ho scritto negli anni ho rilevato come il discorso sul videogioco come cultura in Italia abbia spesso utilizzato per sorreggersi la stampella delle arti già ritenute "alte", accettate e istituzionalizzate. Per esempio, il cinema: per legittimare il videogioco molti addetti ai lavori ed appassionate hanno esaltato i giochi che ritenevano più "maturi", cinematografici o legati a figure (o etichette) autoriali.



Si tratta di una dinamica comprensibile se si pensa ai decenni in cui il videogioco è stato descritto (perlopiù secondo un preconcetto) come un passatempo puerile, esteticamente e intellettualmente insignificante. Per restare sull'esempio del cinema, anche la settima arte si è conquistata l'appellativo dopo decenni di gavetta e di travaso delle narrazioni letterarie, teatrali e artistiche pre-cinematografiche.



Personalmente però trovo interessante che i "classici" del cinema (sebbene anche quelli siano un prodotto storico in mutamento) siano arrivati quando il medium ha smesso di imitare le arti già affermate e ha imboccato la sua strada. Nel caso del videogioco penso che Pac-Man sia già arte e che sia una delle tante forme in cui il videogioco si è già espresso e continuerà a esprimersi in forme coerenti con questa definizione.

Probabilmente il problema è anche generazionale. A me pare che in linea di massima le narrazioni del videogioco siano già molto diverse e tutto sommato assai meno disastrose rispetto a quelle a cui sono state esposti i giocatori della mia generazione. Forse, come nota anche Riccardo, vi sono altrettanti pericoli nel soffermarsi sul medium in una chiave ingenuamente entusiastica.



Parlando di videogiochi indie italiani, vi lasciamo di seguito lo speciale su Vesper, un platform con uno stile da vendere, la nostra anteprima su Faraday Protocol, gioco d'avventura futuristico e la nostra intervista all'autrice di Freud's Bones.