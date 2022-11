It Takes Two è in gran forma, come Joseph Fares: tra carriera e futuro

La recensione di It Takes Two raccontava di un gioco unico, riflesso della visione creativa fuori dagli schemi di Joseph Fares e del suo team, Hazelight. Ora It Takes Two sta per arrivare anche su Nintendo Switch, forte di un successo strepitoso e di una caterva di meritatissimi premi. Per l'occasione abbiamo avuto l'onore di chiacchierare con Fares, ma anche con Louis e Scott di Turn Me Up, il team di sviluppo che ha curato il porting di It Takes Two su Switch. Oltre a parlare di come è andato il lavoro di ottimizzazione sulla console Nintendo, l'occasione è stata ghiotta per parlare con Joseph anche della sua carriera, della sua filosofia creativa e del suo futuro. Buona lettura!

It Takes Two su Switch: una sfida non da poco

Everyeye.it: Ciao ragazzi, che piacere conoscervi! Anzitutto vogliamo porvi le nostre congratulazioni per l'arrivo di It Takes Two su Nintendo Switch. Crediamo sia un bel traguardo raggiungere anche questa fetta di pubblico, ma vi aspettavate tutto questo supporto - da parte di Publisher e pubblico - per il vostro gioco?



Joseph Fares: Onestamente? No! Sia chiaro, ogni sviluppatore fa sempre del suo meglio perché il titolo piaccia tanto ai giocatori quanto all'industria, ma devo confessarvi che It Takes Two ha superato ogni mia più rosea aspettativa. Il successo è stato enorme! In questi anni ho imparato che la community dei gamer è davvero calorosa, e mi sta regalando emozioni molto diverse rispetto al mio background cinematografico.

Quella parte della mia carriera sta continuando a darmi soddisfazioni, ma ricevere quotidianamente feedback da chi apprezza i miei giochi e vedere quanto titoli come It Takes Two continuano a macinare successo per me è un'esperienza nuova.



Everyeye.it: Crediamo sia importante che It Takes Two, un titolo cooperativo, arrivi su una console come Switch, che rappresenta un po' il simbolo della piattaforma "familiare" e del videogioco come condivisione. Che ne pensi?



Joseph Fares: Sapete, ad essere sincero l'idea che It Takes Two dovesse uscire anche su Nintendo Switch era stata messa sul piatto già durante la fase di produzione del gioco. Insomma, per quanto abbia avuto senso farla uscire soltanto adesso, c'era anche da considerare tutto l'aspetto produttivo di un porting del genere. In tal senso credo che i ragazzi di Turn Me Up abbiano svolto un lavoro eccezionale su questa edizione.

Non è facile realizzare un porting come questo, perché l'hardware di Switch ormai è abbastanza datato e la meccanica dello split screen è piuttosto particolare. C'erano un sacco di aspetti tecnici da considerare, elementi che non sono in grado di descrivervi, quindi passo volentieri la palla ai miei colleghi.



Everyeye.it: Ma certo! Dunque ragazzi, quali sono state le principali sfide di questo porting?



Louis - Turn Me Up: Certo! Beh, adattare il gameplay in split screen è stata la sfida maggiore. Altri aspetti chiave di questo porting erano sicuramente la complessità dei livelli, in termini di ciò che doveva essere renderizzato per la piattaforma in questione. L'ammontare di oggetti presenti sullo scenario, ma anche la complessità scenica generale rendono It Takes Two un gioco estremamente vario dal punto di vista del gameplay.

C'era da ottimizzare la fisica in rapporto ai tanti tipi di gioco differenti. E in definitiva, come ha detto Joseph, anche la limitatezza dell'hardware ci ha messo di fronte a qualche ostacolo. Da sviluppatore, devi stare molto attento agli elementi da caricare nella memoria del codice. Il punto è scegliere su cosa focalizzarsi per valorizzare al meglio una visuale concepita soprattutto sul piccolo schermo.



Scott - Turn Me Up: Esatto. Tra i principali elementi di sfida c'è anche il respiro e la varietà delle ambientazioni, soprattutto quelle in cui i protagonisti devono muoversi con rapidità. Fortunatamente il nostro team ha una grande esperienza con Switch, e credo sia riuscito a confezionare un prodotto estremamente rifinito. Cosa che penso sia rappresentativa della versione originaria.



Joseph Fares: Lasciami dire, in chiusura, che da quel che ho visto It Takes Two è uno dei migliori porting esistenti per Nintendo Switch. Il lavoro che hanno fatto questi ragazzi per ottimizzarlo su una piattaforma così diversa non ha precedenti.

La visione e il futuro di Joseph Fares

Everyeye.it: Joseph, in passato hai detto che la co-op è il focus principale della tua visione creativa. Pensi di volerla mantenere anche nel futuro?



Joseph Fares: Guardate, ovviamente non posso scendere nel dettaglio per quanto riguarda il mio prossimo gioco, anche se spulciando il mio account Twitter forse potreste già scorgere qualche anticipazione. Ripeto, non posso dire molto, ma posso assicurarvi che c'è tanta carne al fuoco. Potrei fare tante cose in futuro e tra queste potrebbe non esserci la co-op. Ma il gioco cooperativo rimarrà sempre e comunque la mia principale fonte di ispirazione.

In fondo, al di là della formula di gameplay, credo che ciò che conti davvero sia la passione per il videogioco. Cos'altro posso dire? Il mio prossimo progetto spaccherà i cu*i! E probabilmente mi verrà un gran mal di testa per capire come farlo girare anche su Switch... ma chissà, magari per allora ci sarà una nuova Nintendo Switch sul mercato che renderà tutto più facile!



Everyeye.it: Ecco, hai esplorato diversi tipi di gameplay inseriti in una cornice co-op. Parlando di ciò che desideri fare, e non del tuo prossimo progetto, quale formula di gameplay vorresti elaborare?



Joseph Fares: Posto che vorrei che la co-op continuasse a rimanere il focus delle mie opere - d'altronde una co-op totalizzante e interamente story driven dove altro puoi trovarla? - credo mi piacerebbe applicarla all'open world.

Ripeto, non posso (e non voglio, in questo momento) parlare di progetti futuri, però sicuramente mi piacerebbe aggiungere un pizzico di esplorazione in più alla mia formula di base.



Everyeye.it: Parlando delle tue ispirazioni, quali sono i tuoi videogiochi di riferimento?



Joseph Fares: Credo che l'ispirazione e la passione, più che dagli altri, tu debba averla dentro di te e farla uscire. Mi piace lavorare con persone "fuori di testa", che siano creative al massimo, mi piace risvegliare il "mostro creativo" sopito al loro interno. Credo sia una situazione lavorativa unica, perché insomma, il mio team lavora con un grande Publisher, eppure siamo creativamente liberi e facciamo esattamente ciò che vogliamo. Non c'è nessuno che ci dice cosa fare, come farlo o quando farlo, e le principali scelte autoriali e creative sono soltanto nostre. E questa è la chiave per avere un gioco di successo. E visto come è andata finora, direi che questa è sicuramente la strada giusta da percorrere.



Everyeyeit: Parlando di storie, ci hai raccontato fantasy, action movie e favole. Quali sono, in generale, le tue storie preferite?



Joseph Fares: Non ho un genere preferito. Una buona storia è una buona storia. Davvero, ad esempio nel cinema spazio dai film di Kubrick ad Avatar, di Spielberg ho amato tanto E.T. L'extraterrestre quanto Salvate il soldato Ryan. Lo storytelling per me è tutto, e trascende il genere o la tipologia di racconto.



Scott - Turn Me Up: Ed è proprio questo mantra di Hazelight che ispira noi di Turn Me Up. Che si tratti di Brothers - A tale of two sons, di A Way Out o di It Takes Two, in questi giochi c'è sempre una commistione di elementi che trascende il medium.



Everyeye.it: Parole sacrosante. Inoltre, quanto pensate sia cresciuto il vostro team in questi anni? Siete soddisfatti dei risultati raggiunti?



Joseph Fares: Assolutamente sì, anche se bisogna porsi dei limiti, non credo sia un bene crescere troppo. Il mio team è come una piccola famiglia, e per questo desidero che rimanga una realtà piccola, più intima. Fermo restando che non siamo più, ovviamente, il piccolo team di 10-15 persone che eravamo agli esordi, visto che ormai siamo diventati una sessantina di sviluppatori. Inoltre la famiglia, negli anni, si è allargata, come in un matrimonio, perché da Brothers in poi abbiamo ricevuto il supporto di altre aziende.