ITALY. Land of Wonders: le meraviglie d'Italia a portata di mano

Non è un caso che l'Italia venga universalmente riconosciuta come il Bel Paese: è nostro il record di maggior numero al mondo di luoghi proclamati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, e sono decine i siti nostrani candidati a conseguire questo ambito titolo. Non sorprende, quindi, la volontà del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di promuovere la conoscenza e l'apprezzamento per il nostro territorio; stavolta, però, il mezzo è quello videoludico, a dimostrazione dell'attenzione del Ministero verso le nuove tecnologie e le tendenze comunicative della contemporaneità.



Lo scorso 19 luglio è stato lanciato ITALY. Land of Wonders, un videogioco finalizzato a mostrare le meraviglie del nostro Paese in maniera interattiva, con sezioni dedicate a ciascuna delle Regioni italiane. I giocatori possono partire per questa appassionante avventura in maniera del tutto gratuita, con versioni disponibili per iOS e Android, sia su smartphone che su tablet. Abbiamo intervistato l'Ambasciatore Lorenzo Angeloni per scoprire di più su questo interessante progetto.

ITALY. Land of Wonders: l'Italia delle meraviglie

Everyeye.it: Ringraziamo l'Ambasciatore Lorenzo Angeloni, Direttore Generale per la promozione del sistema paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per averci concesso questa intervista. Come è nato il progetto di ITALY. Land of Wonders?

Amb. Lorenzo Angeloni: ITALY. Land of Wonders nasce da un obiettivo preciso: dotare il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di uno strumento innovativo per avvicinare il pubblico internazionale alla cultura italiana, specialmente dei giovani e giovanissimi che saranno gli imprenditori, i turisti, gli artisti, i creativi di domani.



Everyeye.it: Chi si è occupato dello sviluppo del videogioco?



Amb. Lorenzo Angeloni: Dopo una procedura ad evidenza pubblica, abbiamo affidato il progetto ITALY. Land of Wonders alla società italiana Forge Reply, che ha curato la creazione del gioco ed il suo sviluppo. È stato un esercizio lungo e impegnativo, ma anche straordinariamente stimolante. Il lavoro è durato un anno e ha visto una costante e stretta collaborazione fra lo studio di sviluppo ed un nostro team interno, che ha seguito l'evoluzione del progetto fino alla sua pubblicazione.



Everyeye.it: Immaginiamo che la pandemia globale abbia giocato un ruolo significativo nel promuovere l'utilizzo di mezzi tecnologici per diffondere la conoscenza del nostro Paese con questo gioco...



Amb. Lorenzo Angeloni: Costringendo tutti noi a ridurre gli incontri di persona, sia sul lavoro che nella sfera privata, il Covid-19 ci ha costretti a esplorare nuove vie per lavorare, comunicare e fare promozione. Se da un lato la pandemia sarà ricordata per il suo lascito tragico, dall'altro ha creato le condizioni per sviluppare nuove tecnologie e per diffonderne l'utilizzo presso parti più ampie della popolazione - anche quelle che erano meno abituate.

Sicuramente tra gli utenti che abbiamo in animo di attrarre ci sono anche questi, visto che ITALY. Land of Wonders è un puzzle game adatto ad una fascia di utilizzatori ampia e variegata.



Everyeye.it: Quali sono i principali obiettivi di ITALY. Land of Wonders?



Amb. Lorenzo Angeloni: ITALY. Land of Wonders nasce per promuovere l'Italia nel mondo, facendo leva sulle due cose che forse più di tutte ci rappresentano: lo straordinario patrimonio artistico e culturale e la bellezza del territorio. Sono, questi, due elementi difficili da rappresentare ma che trovano spazio lungo un percorso attraverso le venti Regioni. Un percorso pensato per chi vive fuori dai confini nazionali, ma che potrebbe lasciare stupiti quelli che in Italia ci vivono. Tutto questo articolato su 100 livelli e 600 testi ricchi di curiosità.



Everyeye.it: Avete simili progetti in cantiere, magari dotati di respiro internazionale, proprio come ITALY. Land of Wonders?



Amb. Lorenzo Angeloni: Ad inizio anno abbiamo lanciato il portale "italiana" dedicato alla promozione della lingua, cultura e creatività italiane nel mondo. È stato un cambio di paradigma: il Ministero è entrato nella produzione di contenuti, anche digitali (spettacoli, concerti, webserie, documentari, podcast, cortometraggi), ed ha creato uno strumento per dialogare direttamente con il pubblico internazionale e valorizzare anche lo straordinario lavoro promozionale della rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura.

L'ambizione è di contribuire a raccontare all'estero l'Italia di oggi: creativa, resiliente, dinamica e plurale. Abbiamo poi altre idee: magari per una prossima intervista...



Everyeye.it: Quale sperate che sia l'impatto di questo videogioco per le realtà turistiche italiane?



Amb. Lorenzo Angeloni: Ci aspettiamo che sia molto positivo, anche perché il gioco esplora tutte e venti le Regioni italiane, mostrando spesso angolature inedite dell'Italia e del suo territorio. Di ogni Regione emergeranno profili culturali, paesaggistici, artistici e culinari... Perché, in ultima analisi, la bellezza dell'Italia è il concentrato di tutte queste cose. Oggi cominciamo a intravedere il ritorno alla vita come la conoscevamo prima della pandemia: un ritorno alla socialità, agli incontri, al viaggiare sia per turismo che per affari. Come "sistema Italia" dobbiamo essere pronti e ci piace pensare che con ITALY. Land of Wonders stimoleremo in tanti una rinnovata curiosità per l'Italia e le sue meraviglie - e, naturalmente, la voglia di visitarle.



Everyeye.it: Come immaginate la sinergia tra nuove tecnologie e promozione del nostro territorio nel prossimo futuro?



Amb. Lorenzo Angeloni: L'utilizzo di nuove tecnologie è una direzione ormai consolidata e irreversibile. La diffusione della cultura e, in generale, della conoscenza passerà sempre di più attraverso le nuove tecnologie, le quali consentono di accorciare, se non talvolta annullare, tempo e distanza.

Nondimeno - ed è questo, a mio avviso, il punto centrale - se la tecnologia è uno straordinario ausilio per avvicinare all'Italia e alla sua cultura tante persone nel mondo, noi vogliamo pensarla come uno strumento che invogli tanti nel mondo a riannodare il filo dei contatti diretti, delle visite, dei viaggi, delle esperienze di vita vissuta, che costituiscono la vera essenza della conoscenza e dello scambio fra persone, civiltà e culture.



Vi ricordiamo che ITALY. Land of Wonders è scaricabile gratuitamente sui dispositivi mobili Apple e Android. Ci auguriamo che questo progetto abbia successo nel divulgare l'amore per il nostro Paese e la sua magia non soltanto tra noi italiani, ma anche all'estero. Lo avete già provato? Se sì, fateci sapere cosa ne pensate nello spazio dedicato ai commenti!