Legends of Runeterra: arriva Alte Maree, l'espansione a tema pirati

Sono passati alcuni mesi dalla fastosa celebrazione per i dieci anni di League of Legends in quel di Londra. I festeggiamenti sono stati anche il pretesto perfetto per presentare al mondo alcuni interessanti progetti che mirano ad ampliare il portfolio del colosso statunitense. Tra questi, il primo a far capolino nei client dei giocatori è stato Legends of Runeterra, nuova IP per punta a inserirsi in un mercato difficile e già molto affollato: quello dei card game digitali.



Dopo una veloce fase di closed beta e una lunga open beta coronata da un'ottima risposta da parte del pubblico, il titolo è finalmente pronto a debuttare ufficialmente (tra pochi giorni, il prossimo 30 aprile) nella sua forma definitiva con alcuni assi nella manica: anzitutto una versione mobile, esattamente come accaduto con Teamfight Tactics, e un set con oltre centoventi nuove carte e campioni dedicati all'inedita regione di Bilgewater.

Arrr, pirati!

L'espansione, chiamata Alte Maree in italiano, sarà a tema piratesco e arricchirà il titolo con sei nuove keyword che approfondiremo in un articolo dedicato: Armonia, Esploratore, Vulnerabile, Saccheggio, Profondità e Gettare.

I campioni, invece, saranno undici in tutto tra cui Miss Fortune, Fizz, Gangplank, Twisted Fate, Swain, Quinn: cinque inediti per Bilgewater e sei per le regioni "base".

Oltre a questo, ovviamente, nel negozio verranno aggiunti nuovi elementi estetici come una board a tema, due nuovi Guardiani, dieci emote e altrettanti dorsi per personalizzare il proprio mazzo.

Per l'occasione abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con Jeff Jew, executive producer di Legends of Runeterra, poco prima dell'uscita ufficiale del titolo per capire da dove è nata l'idea e quali sono i progetti per il futuro: ecco cosa ci ha raccontato.

Quattro chiacchiere con Jeff Jew

Siete soddisfatti del percorso fatto da Legends of Runeterra sino a questo momento? Come è venuta l'idea di sviluppare un nuovo gioco di carte - peraltro legato a League of Legends - nonostante l'elevata quantità di competitor?

Sono molto contento dell'accoglienza dei nostri giocatori per Legends of Runeterra! Abbiamo fatto la folle scommessa di entrare nel genere CCG, in cui i booster pack erano lo standard di riferimento, e cambiare modo di intendere l'esperienza ludica con un sistema di progressione che elimina la dipendenza da RNG puro o le loot box come modo per ottenere nuove carte e i nostri giocatori hanno risposto positivamente.

Abbiamo anche apportato modifiche in questi mesi, ad esempio innalzando il limite sul numero di Wildcard che i giocatori possono acquistare ogni settimana, il che non è stata una decisione presa alla leggera. Tuttavia, abbiamo pensato di poter fare di meglio nel lasciare che i giocatori inseguissero le carte che volevano, e che era importante riuscire subito con il lancio e un nuovo set in arrivo.

Tuttavia, da sviluppatore, non penso di esser mai veramente "soddisfatto" del gioco nella sua massima espressione - c'è così tanto in Legends of Runeterra che vogliamo costruire su questa base per gli anni a venire.

In lavorazione abbiamo set e funzionalità aggiuntive di cui non siamo ancora pronti a svelare i dettagli, ma sento che stiamo cercando di far emergere il pieno potenziale di LoR!



Quanto è stato influenzato lo sviluppo di Legends of Runeterra dal vostro background? Sappiamo che siete appassionati di giochi da tavolo, giochi di ruolo e dei più svariati generi strategici...

Legends of Runeterra si basa sulle esperienze di gioco di oltre un centinaio di sviluppatori che sono grandi fan di CCG e di un mucchio di altri generi correlati. Il game director Andrew Yip e io siamo cresciuti con i giochi di ruolo, entrambi giocando a Magic, Pokemon e Yu-Gi-Oh. Andrew ha lavorato sia su World of Warcraft che su Versus nel corso della su carriera.

Nel nostro tempo libero, giochiamo insieme a molti giochi da tavolo come Agricola, Scythe e Terra Mystica. Questi giochi hanno davvero contribuito a molte delle nostre idee per LoR, in particolare la forte interazione tra i due giocatori, necessaria per un'esperienza maggiormente appagante. Tra tutti, trovo che il deckbuilding sia molto divertente, persino più divertente del giocare, e abbassarne la curva di difficoltà per entrare nella ricca esperienza di deckbuilding è stato per noi il primo obbiettivo da raggiungere.



Legends of Runeterra è un gioco accessibile ma, allo stesso tempo, molto complesso: quanto tempo è necessario per pensare a nuove carte, set e sviluppare l'idea che ne sta alla base implementando tutto questo nel gioco senza sbilanciarne l'esperienza?

La creazione di nuovi set e carte è uno sforzo incredibile che necessita del lavoro di un gruppo molto eterogeneo di persone estremamente qualificate. Dalle prime fasi del set in cui si gioca con le idee su carte "vuote", scopriamo passo passo gli elementi che andranno a caratterizzare la costruzione del mondo di gioco, l'ambientazione e lo stile; identifichiamo i Campioni che dovrebbero essere i cardini degli archetipi dei mazzi, il comparto artistico e il processo narrativo. Questo per centinaia di carte: è uno sforzo monumentale che richiede oltre un anno per ogni set.

Durante la creazione di un set, la squadra testa le carte in diversi modi e, quando arriva il momento dell'uscita ufficiale, l'espansione è stata già giocata per migliaia di ore.

Tuttavia, in appena una settimana dall'uscita l'espansione è già giocata da milioni di giocatori, che avranno trascorso più ore con il set rispetto a quanto potremmo mai sperare di fare con la nostra squadra. Ecco perché è estremamente importante per noi essere aperti e reattivi nel bilanciare il set una volta che sarà andato live. Esiste però un attento equilibrio da mantenere tra la risposta ai bisogni della community e dare il tempo al meta per trovare un proprio equilibrio.



Cosa puoi dirci del nuovo set? Quali sono le nuove funzionalità e quale sarà il nuovo piano per i futuri contenuti?

Sono incredibilmente entusiasta del nuovo set! Gli archetipi sono tutti nuovi, aggiungono diversità ai modelli di gioco e danno nuova vita agli archetipi del nostro primo set. Questo è il nostro grande obiettivo. Credo anche che lo stile artistico generale e le animazioni dei Campioni siano migliorate molto, cosa che spero piacerà anche ai giocatori. Dato che stiamo aggiungendo un'intero roster di Campioni per la nuova regione e un nuovo Campione per ogni set esistente, c'è così tanto da scoprire per i nostri giocatori vecchi e nuovi.



Cosa puoi dirci riguardo al modello di business e al modello di monetizzazione?

Ho già parlato del nostro modello di business: per noi, assicurarci che l'acquisizione di contenuti in LoR sia piacevole è fondamentale per l'esperienza che vogliamo costruire. L'obbiettivo principale per noi è di offrire ai giocatori sempre un'ampia scelta, assicurandoci che i soldi spesi dai giocatori non siano determinanti per avere successo.

Qual è il vero valore di Legends of Runeterra, perché i fan di LoL (e non) dovrebbero essere attratti dalla vostra nuova IP?

La nostra promessa ai giocatori è che le loro partite siano sempre appaganti e indimenticabili. Siamo inoltre impegnati nel fornire il miglior servizio incentrando il nostro lavoro sui giocatori, ciò che gli stessi si aspettano da Riot Games grazie a quanto facciamo già con League of Legends. Siamo i primi ad esser appassionati dei nostri giochi, li giochiamo vostro fianco e cerchiamo di costruirli per gli anni a venire.

Con i molteplici nuovi prodotti Riot, tra cui appunto l'arrivo di Legends of Runeterra, speriamo di portare il nostro impegno nei confronti dei giocatori su una grande quantità di generi diversi.



Che feedback avete ricevuto dalla beta e quali difficoltà avete incontrato (escluso ovviamente il Coronavirus) per decidere la data di uscita? Che dire della versione mobile: avete avuto problemi durante il porting del gioco?

Quando abbiamo debuttato Legends of Runeterra alla celebrazione dei 10 anni di League of Legends nell'ottobre del 2019, il nostro piano originale era di rimanere nella Closed Beta per tutta la prima metà di quest'anno. Tuttavia, a causa del feedback straordinariamente positivo che abbiamo ricevuto dai giocatori durante nostri Eventi di anteprima, abbiamo deciso di passare invece all'Open Beta!

Durante questo periodo abbiamo imparato molto dalla nostra community. Abbiamo apportato grandi cambiamenti al nostro sistema di progressione rimuovendo il limite di Wildcard, rendendo le ricompense dei Forzieri Settimanali ancora più generose e ottimizzando i guadagni di XP in modo che i giocatori vengano sempre premiati per i loro sforzi. Abbiamo aggiustato il metagame attraverso cambiamenti al bilanciamento e il rework dei Campioni per garantire che il meta sia diversificato ed equo. Per i dispositivi mobile, abbiamo proceduto con un lancio soft, coronato da successo, a Singapore con un'eccellente valutazione del Play Store che ci ha dato la fiducia necessaria per passare al lancio globale.

Sono molto orgoglioso che il team sia stato in grado di lavorare da casa e prepararsi per il lancio in tempo - è un'impresa incredibile, e siamo entusiasti di poter offrire un gioco divertente al mondo durante questo periodo.



Un'ultima domanda: per quanto riguarda il futuro esport del gioco, avete dei piani in questo momento? Avete immaginato un futuro possibile per la scena competitiva? Avete qualche modello di riferimento o, grazie all'esperienza di Riot Games in tale campo, avete libertà organizzativa e creativa?

Stiamo sicuramente valutando dove vogliamo andare con LoR sotto il profilo competitivo, anche se per il momento ci concentriamo completamente sull'uscita ufficiale. Riot ha una ricca storia di grandi esport e avremo altri titoli con quell'obiettivo.



Per ora, vogliamo assicurarci che i giocatori di tutto il mondo possano giocare su PC o dispositivi mobile e provare tutto ciò che Alte Maree ha da offrire. Tuttavia, con sempre più giocatori che chiedono dell'esport e della possibilità di diventare un professionista, stiamo sicuramente pensando a quale potrebbe essere il modello giusto e quale sarebbe la migliore esperienza competitiva per i nostri giocatori!