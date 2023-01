Like A Dragon Ishin: l'amore per l'Occidente, nuove armi e combat system

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Per dar seguito al processo d'espansione della serie Yakuza (ora Like a Dragon) in occidente, il Ryu Ga Gotoku Studio è in procinto di lanciare una riedizione aggiornata di Ishin, lo spin-off ambientato nel Giappone Feudale che abbiamo testato di recente per un paio d'ore (qui la nostra prova di Like a Dragon Ishin!) in quel di Berlino. Oltre a esplorare le strade di Kyo, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Hiroyuki Sakamoto, il Chief Producer dell'intera serie, che non si è limitato a raccontarci dettagli sul titolo in arrivo. Senza ulteriori indugi, tuffiamoci nel vivo dell'intervista.

Il nuovo amore occidentale

Everyeye.it: Ci parli del significato di un capitolo così particolare per l'intera saga, cosa vi ha spinti a riproporre proprio Ishin in questa versione rimodernata, a quasi dieci anni di distanza dalla sua pubblicazione originale

Hiroyuki Sakamoto: Una delle ragioni è sicuramente il fatto di voler soddisfare i giocatori occidentali, i quali chiedevano a gran voce di poter giocare a Ishin, non essendo mai stato pubblicato al di fuori del Giappone.



Everyeye.it: In effetti nel corso degli anni è apparso sempre più chiaro come i giocatori del mondo si fossero innamorati della saga Yakuza, questa nuova consapevolezza ha cambiato qualcosa nei vostri piani di sviluppo? Vi spinge a guardare anche a influenze esterne, o rimanete decisi nel voler creare esperienze fieramente giapponesi anche sapendo che verranno vissute da persone con culture molto diverse?



Hiroyuki Sakamoto: La risposta è molto semplice, non abbiamo alcuna intenzione di cambiare il nostro modo di creare. In fin dei conti noi rimaniamo fedeli a noi stessi, continueremo a produrre i giochi che a noi piace fare, questo non cambierà mai.

Tra vecchio e nuovo

Everyeye.it: Come si potrebbe sintetizzare il lavoro svolto sulla versione originale di Ishin? Possiamo definire questo Like a Dragon una remastered, un remake, o un ibrido tra le due cose?



Hiroyuki Sakamoto: Quando abbiamo approcciato il gioco non ci siamo soffermati più di tanto sulla definizione del nostro lavoro, che fosse un remake o una remastered non aveva molta importanza all'interno dello sviluppo, l'unica cosa che ci stava a cuore era creare qualcosa che potesse appassionare i nostri fan. Il titolo di questo nuovo capitolo è, in Giappone, Ryu Ga Gotoku: Ishin! Kiwami, quindi possiamo dire che appartiene al filone dei Kiwami.



Abbiamo amplificato il cast di attori principali per inserire anche i nuovi personaggi della serie, oltre a modificare leggermente il combat system. Abbiamo lavorato su queste modifiche all'esperienza originale, per noi dello studio è sia un remake che una remastered, ma alla fine non importa poi così tanto.

Everyeye.it: La domanda diventa d'obbligo quando si parla di Kiwami, possiamo aspettarci di vedere le versioni restaurate dei tre Yakuza mancanti (3, 4 e 5) nel prossimo futuro?



Hiroyuki Sakamoto: No, non abbiamo in lavorazione nessun altro Kiwami e per il momento non è nei piani.

Le nuove armi dello yakuza

Everyeye.it: Tornando ad Ishin vorremmo soffermarci sul combat system, che apparentemente è così lontano dal feeling della saga originale. In questo capitolo non si combatte soltanto a mani nude, ma anche le spade e le pistole hanno un ruolo fondamentale all'interno degli scontri, come impattano su un gameplay ormai consolidato questi nuovi approcci offensivi?



Hiroyuki Sakamoto: Per prima cosa bisogna capire il perché di questo stile di combattimento: durante l'era Bakumatsu in Giappone erano presenti ovviamente i samurai che, come da tradizione, impugnavano le katane, ma allo stesso tempo le influenze esterne erano diventate molto forti e c'erano persone che si erano adattate all'occidente. Questi utilizzavano pistole e revolver, quindi il periodo era molto variegato, l'ovest e l'est si stavano mescolando e noi volevamo ricreare l'esatto contesto storico.



Una delle cose che volevamo fare per la nuova versione di Ishin era dare al giocatore una maggior possibilità di personalizzazione, più opzioni da usare in battaglia, e questo si è tradotto nel sistema delle Trooper Card: con le carte il giocatore può adattare il proprio stile di combattimento preferito, in modo da ottenere nuovi modi di approcciare gli scontri. È così che abbiamo cercato di inserire le aggiunte al classico combat system della saga.

Everyeye.it: Per l'ultima domanda ci piacerebbe indagare sul futuro dell'intera serie. Sappiamo già che Ichiban Kasuga proseguirà il filone principale con un sistema di combattimento a turni, mentre l'anima brawler vecchio stampo rimarrà viva grazie a Yagami in Judgment. Cosa possiamo aspettarci invece, in termini di combat system, per Kiryu e il suo "The Man Who Erased His Name"?



Hiroyuki Sakamoto: Non posso divulgare ancora nessun tipo di informazione sul prossimo titolo, ma posso anticipare che sarà un gioco d'azione in termini di battle system.

Un gioco per tutti

Mescolare le certezze del passato alla modernità è insomma lo snodo fondamentale attraverso cui passano tutti i progetti dello studio, esemplificato alla perfezione proprio dalla doppia anima del titolo in arrivo a febbraio. Già in origine Ishin era infatti uno strano connubio tra la ricostruzione storica del periodo Bakumatsu e la solita follia che ha reso grande la saga Like a Dragon: con un cast molto ampio in cui spiccano i volti arcinoti di ogni capitolo, essendo uno spin-off è stato possibile riesumare i personaggi deceduti nelle passate iterazioni per riportarli a vivere questa nuova avventura.

In aggiunta, sono stati inseriti anche i protagonisti di Yakuza 0, come Shibusawa e Kuze, mentre da Yakuza: Like a Dragon provengono ad esempio Adachi e Han Joon-gi. Il sistema delle Trooper Card, che Sakamoto-san ci aveva anticipato all'interno dell'intervista, consiste nell'uso di particolari abilità, le quali - nella versione originale di Ishin mai arrivata in occidente - potevano essere scatenate soltanto all'interno di determinati dungeon.



La grande novità a riguardo è che le carte potranno essere utilizzate anche nel corso della storia principale, e non si limiteranno a migliorare le statistiche o curare il protagonista in battaglia, ma scateneranno dei veri e propri attacchi capaci di rivoltare le sorti dello scontro: lo stesso Kasuga Ichiban, proveniente dall'ultimo capitolo della saga principale, diventa una Trooper Card da usare in Ishin (qui trovate un trailer dedicato al combat system di Like a Dragon Ishin). La speranza mai nascosta dal team è che il gioco possa appassionare allo stesso modo i veterani della serie Yakuza, mai sazi di storie a essa legate, così come i nuovi utenti che approcciano questo grande mondo per la prima volta, scoprendo un vasto universo in cui potersi perdere tra personaggi indimenticabili.