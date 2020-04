Little Hope: le ispirazioni di Supermassive e il futuro della serie horror

Qualche giorno fa Bandai-Namco e Supermassive Games hanno presentato più nel dettaglio Little Hope, il secondo episodio della raccolta di avventure horror sviluppata dai creatori di Until Dawn. In arrivo nel corso dell'estate, il gioco recupera la mitologia "stregonesca" di Blair Witch e dei suoi epigoni, trascinando l'utente in un villaggio del New England, proprio nel bel mezzo dei processi inquisitori del 1962. Per dar conto dell'affascinante ambientazione e sottolineare una volta di più le qualità della recitazione digitale, il publisher ha organizzato un press tour virtuale, che non solo ci ha permesso di raccontarvi più nel dettaglio eventi, tematiche e filosofia produttiva (trovate tutto nella nostra anteprima), ma anche di fare una rapida chiacchierata con Pete Samuels, Managing Director dello studio britannico. Abbiamo chiesto qualche informazione in più sull'acuratezza storica di Little Hope, sulle fonti di ispirazione e sui miglioramenti che troveremo rispetto a Man of Medan. Di seguito, la trascrizione dell'intervista.



L'ispirazione dell'orrore

Francesco Fossetti: Durante la presentazione avete nominato alcuni lungometraggi come fonte di ispirazione di Little Hope, passando da The Blair Witch Project per arrivare a It Follows. Quali sono gli elementi distintivi di questo genere di horror che ritroveremo anche nel gioco?



Pete Samuels: Molto spesso alcuni dei film che cito come fonte d'ispirazione hanno influenzato in maniera specifica non tanto l'insieme del progetto Little Hope, ma alcuni singoli elementi. Uno dei riferimenti principali per noi è stato The Witch; nel gioco ritroverete l'atmosfera generale del lungometraggio di Robert Eggers, questa tensione quasi sospesa derivata dal timore per l'ignoto, ma anche alcuni dettagli apparentemente secondari, ma in verità molto importanti per la caratterizzazione. Quando abbiamo scritto i personaggi della parte di racconto ambientata nel 1692 li abbiamo pensati con un forte accento inglese, più precisamente del nord dell'Inghilterra, per sottolineare il fatto che si tratta di coloni espatriati nel New England.

Da The Blair Witch Project abbiamo ovviamente recuperato molti elementi: le effigi inquietanti, il bosco e l'idea di non avere punti di riferimento, il simbolismo. Anche i lavori di Clive Barker sono stati fonde di ispirazione. Io sono un grande fan, e adoro il modo che ha di rappresentare i demoni, come creature torturate non solo dal punto di vista fisico, ma anche da quello mentale e spirituale. Questo sarà uno dei temi forti di Little Hope. E poi c'è The Omen, le cui tematiche si esibiranno già nel prologo, tragico e doloroso, con la presenza di un fanciullo in qualche maniera posseduto o comunque segnato dal male. Infine: It Follows, uno dei miei horror preferiti se si guarda alla produzione moderna. Ho cercato di ricreare quel tipo di suspence, la consapevolezza di un destino ineluttabile che inseguirà i protagonisti senza dargli scampo.



Francesco Fossetti: Little Hope non è ambientato soltanto nel 1692, ma anche nel presente. In pratica, i personaggi si ritroveranno loro malgrado a viaggiare attraverso i secoli, per incontrare dei villici del diciassettesimo secolo che per qualche motivo avranno a che fare con il loro destino. Oltre a rispettare i canoni degli horror, qui entrano in ballo anche elementi tipici di altri generi, come i viaggi nel tempo e forse i paradossi temporali. È stato più difficile scrivere un racconto del genere?



Pete Samuels: Non voglio entrare troppo nel dettaglio di questo aspetto, spiegando come e perché avvengono questi spostamenti attraverso il tempo, dal momento che si tratta di uno degli elementi centrali del racconto. Mi limito a dire che i protagonisti non riescono a viaggiare nel tempo liberamente, vengono trascinati in un'epoca a cui, per un motivo specifico, sono legati.

Per quanto riguarda la difficoltà nello scrivere la storia di Little Hope, credo che l'elemento più complesso da gestire siano state le varie diramazioni, non tanto gli intrecci temporali. Scrivere una storia con finali multipli è sempre difficile perché devi assicurarti che tutti i bivi abbiano un senso, che tutte le ramificazioni siano coerenti. Serve molta focalità e numerose ore di testing. Per farvi capire la quantità di variabili che abbiamo utilizzato nei vari giochi che compongono la Dark Pictures Anthology, vi basti sapere che ci sono alcune sequenze di Man of Medan che non sono neppure riuscito a vedere in prima persona, mi sono dovuto fidare dei tester.



Passato e futuro

Francesco Fossetti: Sono molto interessato all'accuratezza storica di Little Hope. Avete studiato mappe d'epoca e ricreato costumi con l'aiuto di esperti del periodo, giusto?



Pete Samuels: Uno dei nostri obiettivi principali con Little Hope è quello di rappresentare in maniera fedele un momento storico ben preciso: i processi alle streghe che si sono tenuti nel New England alla fine del diciassettesimo secolo. L'accuratezza storica ha lavorato su tre livelli: in primis, quello narrativo. Abbiamo letto molte testimonianze, trascrizioni dei processi, letto libri, romanzi e opere come il Crogiolo di Arthur Miller. In questa maniera abbiamo creato dialoghi, motivazioni, meccanismi accusatori credibili e realistici.



Sul fronte dei costumi ci siamo fatti aiutare da diversi costumisti di hollywood, gli stessi che ci avevano supportato nella creazione del look del Curatore (che ovviamente tornerà anche in questo episodio). Oltre a indicarci dei riferimenti visivi, ci hanno portato tessuti e accessori per fare in modo che potessimo toccarli e osservarli, creando così le texture e le animazioni necessarie a renderli credibili.



Infine, abbiamo studiato le mappe dell'epoca, specificatamente quelle della città di Andover. L'abbiamo scelta non solo per questioni di originalità - Salem la conoscono tutti - ma anche perché abbiamo scoperto che furono fattivamente accusate e processate più persone che in tutte le altre città del New England.

Francesco Fossetti: Come avete giustamente sottolineato, Man of Medan è stato amatissimo da molti appassionati di horror, ma alcuni utenti e alcune pubblicazioni hanno indicato diverse criticità. Avete raccolto feedback importanti che vi hanno aiutato a migliorare Little Hope?



Pete Samuels: Siamo stati letteralmente sovrastati dai feedback, e siamo felicissimi della risposta della community. Molti riscontri ci hanno permesso di migliorare alcuni aspetti del gioco. Per esempio alcuni utenti si sono lamentati dei Quick Time Event, o meglio del fatto che i risultati dei QTE potessero avere un'influenza sulla trama maggiore rispetto a quella di alcuni scelte consapevoli. Altri invece sostenevano di non aver capito bene quale fosse l'effetto positivo, la ricompensa, per aver superato un QTE.



Abbiamo pensato quindi di lavorare sull'interfaccia per rendere gli utenti più consapevoli, da una parte preparandoli all'arrivo di un Quick Time Event particolarmente importante, dall'altra mostrando in maniera più chiara le conseguenze di un successo o di un fallimento.

Un altro aspetto su cui abbiamo lavorato è la telecamera. Sia noi che i nostri fan amiamo le inquadrature fisse, crediamo che siano uno strumento fondamentale per un horror, e le telecamere fisse torneranno anche in Little Hope. Tuttavia ci siamo presi qualche libertà in più: in questo secondo gioco ci sono dei momenti in cui è possibile avere un minimo controllo sull'inquadratura, per osservare il mondo che ci circonda. In questa maniera si incentiva la curiosità del giocatore, invitato ad esplorare con lo sguardo gli scenari, e il prodotto risulta più flessibile. Abbiamo anche lavorato moltissimo sulla fluidità delle animazioni, sulla "morbidezza" delle transizioni fra una scena e l'altra.

Lavorare ad un'antologia è sicuramente un valore aggiunto, per noi, perché se siamo veloci abbastanza da raccogliere, analizzare e scremare i feeedback, possiamo presentarci ogni volta sul mercato con un episodio migliore del precedente.



Francesco Fossetti: A proposito di antologia: nello scaffale del Curatore si intravedono altri libri, con altri simboli. Forse un'eclisse e un compasso: sono indizi di quello che verrà? Avete già scritto le sceneggiature dei prossimi episodi?

Pete Samuels: Siamo molto avanti con i prossimi tre episodi. Il prossimo capitolo è già in produzione da un bel po' di tempo, stavamo facendo performance capture, anche se abbiamo dovuto fermarci per via della situazione attuale e dell'emergenza Coronavirus.

Il quarto capitolo è in fase di design, quindi la sceneggiatura è stata scritta e stiamo lavorando ai modelli. Il quinto episodio, infine, è in pre-produzione ma la sinossi del racconto è completa. Non vediamo l'ora di farvi sapere quali sotto-generi dell'horror abbiamo deciso di esplorare!