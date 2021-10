Milan Games Week & Cartoomics As One: videogiochi, fumetti e cultura pop

Dopo quasi due anni di stop, riprendono finalmente il via i grandi eventi live. Nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari volti a contenere l'estendersi della crisi sanitaria internazionale, i cancelli di Milano Rho Fiera sono pronti ad accogliere un evento inedito. Per la prima volta, l'immaginario digitale videoludico di Milan Games Week incontra le suggestioni "analogiche" degli universi a fumetti di Cartoomics: il risultato è Milan Game Weeks & Cartoomics "As One", in programma per il prossimo 12, 13 e 14 novembre 2021 .



Con la prevendita dei biglietti dell'evento aperta da poche settimane, gli appassionati di pop culture, eSport, cosplay, videogiochi, anime, manga, comics e giochi da tavolo si preparano ad incontrare autori, sviluppatori e moltissimi ospiti speciali. In vista dell'apertura dei cancelli della manifestazione milanese, abbiamo avuto modo di conversare con Domenico Romano, CEO di Fandango Club, ente organizzatore di Milan Games Week & Cartoomics insieme a Fiera Milano. Ecco che cosa ci ha raccontato di questa nuova avventura!

Milan Games Week + Cartoomics!

Everyeye: Grazie ai notevoli progressi compiuti con la campagna vaccinale e l'istituzione del Green Pass, finalmente si torna a poter organizzare grandi eventi in presenza anche in Italia.Siamo certi che moltissimi appassionati non vedono l'ora di poter vivere il mondo dei videogiochi e dei fumetti in un'unica occasione che possa radunare autori, sviluppatori e pubblico. E per la prima volta, Milano ospiterà un'edizione congiunta di Milan Games Week e Cartoomics: parlateci di questa scelta. Quali motivazioni vi hanno spinto ad unire le due manifestazioni?

Domenico Romano: Il progetto è semplice e nello stesso tempo sfidante. Siamo consapevoli che bisogna partire dai contenuti, dalle storie e dalle esperienze del visitatore. Il formato con cui vengono raccontate queste storie può essere un videogame, un fumetto, un libro o un film. In un mondo che miscela sempre più atomi e bit, al centro noi mettiamo la cultura pop. Milan Games Week e Cartoomics saranno sempre più l'evento che celebra la cultura pop e gli interessi di un'intera generazione.



Everyeye: Le sfide organizzative proposte da un evento di questa portata sono notevoli anche in condizioni di normalità, possiamo solo immaginare cosa significhi gestire ogni dettaglio con l'obiettivo di rispettare i protocolli imposti dall'emergenza Covid. Potete raccontarci qualcosa del dietro le quinte di Milan Games Week & Cartoomics "As One" da questo punto di vista? Dagli elementi più macroscopici, come la gestione dei flussi di ingresso, sino al garantire l'accesso ai camerini per i cosplayer che gareggeranno in fiera, quali sono state le sfide più ardue e come le avete affrontate?



Domenico Romano: Con un partner come Fiera Milano, anche una missione impossibile, diventa possibile. I padiglioni saranno assolutamente sicuri ed i criteri d'accesso permetteranno a tutti i visitatori di vivere con leggerezza e coinvolgimento tutti i contenuti dell'evento. Per la prima volta abbiamo chiesto ai nostri visitatori di esprimere una preferenza (non vincolante) di ingresso, per cercare di gestire il flusso nel migliore dei modi. Le aree saranno studiate per permettere il giusto distanziamento, senza parò escludere il coinvolgimento necessario per far vivere un'esperienza in puro stile Games Week e Cartoomics.



Everyeye: Nel 2019, la sola Cartoomics aveva accolto oltre 100.000 visitatori. Visto il peculiare contesto attuale, quale tipo di afflusso vi aspettate per la prima edizione di Milan Games Week & Cartoomics "As One"?



Domenico Romano:Gli ingressi quest'anno saranno limitati, proprio per consentire a tutti di partecipare in totale sicurezza. Apriremo le nostre porte a circa 70.000 visitatori e devo dire che siamo felicissimi del riscontro dei nostri appassionati. Le decine di migliaia di biglietti venduti dopo solo due settimane di apertura della biglietteria ci dimostra tutto il loro affetto. I numeri sono straordinari, la velocità di vendita degli accessi è venti volte superiore all'edizione 2019.

Everyeye: La prevendita dei biglietti per l'evento è aperta da alcune settimane e prevede diverse forma di partecipazione. Ci potete raccontare qualcosa in più sulle considerazioni che vi hanno convinto ad introdurre un formato di biglietto "plus", che consente di saltare la coda all'ingresso e le file agli stand?



Domenico Romano:Il biglietto Plus è una nuova modalità per vivere in maniera ancora più coinvolgente l'evento. Nel dettaglio Il biglietto giornaliero Plus dà diritto a tantissimi benefit: salta la coda all'ingresso, file dedicate nelle aree più amate e una gift card CHILI del valore di 20€.

I contenuti: dai videogame ai fumetti

Everyeye: Il manifesto realizzato dall'illustratore Matteo De Longis rappresenta perfettamente l'unione tra le due anime "analogiche" e digitali della nuova incarnazione della manifestazione. Qual è stata la reazione degli addetti ai lavori all'annuncio di un evento congiunto in grado di portare in scena sia il mondo dei fumetti sia quello dei videogiochi? Publisher, case editrici, autori, espositori, hanno reagito positivamente al cambio di direzione intrapreso da Milan Games Week e Cartoomics?



Domenico Romano:I primi feedback sono estremamente positivi. Tutti si sono concentrati sulla grande opportunità di unire mondi di appassionati intorno ad un unico evento. Creeremo tutti insieme, sicuramente un'esperienza unica!

Everyeye: Tra tornei, competizioni eSports, contest di cosplay, presentazione di gameplay e l'organizzazione di show, panel e interviste dedicate al mondo di anime, comics, manga e videogiochi, il programma di Milan Games Week & Cartoomics "As One" si preannuncia intenso. Potete anticiparci qualche dettaglio? Quali sono gli ospiti o le sessioni di approfondimento che siete più soddisfatti di poter ospitare?



Domenico Romano:Le novità sono tantissime, tutte orientate a far vivere un'esperienza unica al visitatore! Vogliamo che tutti si divertano e che possano interagire tra loro e con i contenuti!



La Gaming Zone attrezzata da Gamestop sarà il cuore "pulsante" del padiglione 12. Un'immensa area di oltre 2.500 mq realizzata da Milan Games Week con il supporto di Gamestop che offrirà ininterrottamente ore e ore di gameplay a tutti i visitatori grazie a oltre 300 postazioni gioco con tutte le piattaforme e tutte le novità del mercato. L'Intel Esportshow sarà un gioiello incastonato all'interno della Milan Games Week. Il palco sarà animato dai principali tournament organizer, dai team della scena eSport italiana e internazionale e da tanti, tantissimi ospiti sui due palchi e nella grande area espositiva e nelle competizioni.

La Finale del torneo PG Nationals Rainbow Six Siege, le finali del torneo del circuito Tormenta League Of Legends, Il torneo di Valorant e Fortnite con la Gillette Bomber Cup, e anche un eccezionale torneo femminile organizzato in collaborazione con McDonald's e il music show della Machete Crew. La finale del torneo Italian Rocket Championship e il campionato eSerie A Tim con attività di showmatch. Sono solo alcuni degli appuntamenti di questa area. L'Indie Dungeon sarà invece l'area - realizzata in collaborazione con IIDEA, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia - in cui il pubblico potrà incontrare decine di sviluppatori indipendenti.



Sul Main Stage si dipanerà un ricco programma condotto da due presentatori d'eccezione. Bryan Ronzani, voce radiofonica, super esperto di videogame, amatissimo volto del web sarà l'host di tutti i momenti dedicati al gaming. Giorgia Vecchini, poliedrica conduttrice, voice talent, cosplayer e grande esperta di cultura pop sarà la conduttrice di tutti gli show di Cartoomics e dei contest dedicati ai cosplayer. Anche quest'anno, Radio 105 animerà il palco centrale dell'evento con il suo carico di energia e sarà la radio ufficiale dell'evento.



Per tre giorni di ospiti d'eccezione e show musicali imperdibili, saranno con noi a condurre le trasmissioni in diretta da Milan Games Week & Cartoomics: Diletta Leotta con Daniele Battaglia, Fabiola e Dario Spada, Edoardo Mecca, Dario Micolani e Moko. All'appello risponde anche il Cosplay Ground: i cosplay sono l'anima pulsante e colorata dell'evento. I fan potranno trovare un'area dedicata con camerini, attività e il desk per iscriversi alle competizioni previste.

In più Arcade Universe, con oltre trenta postazioni gioco e del nuovissimo tavolo "Sega Mega Drive", un evento speciale per i 60 anni di Diabolik, Artist Alley e molto altro! E tantissime altre novità che scoprirete giorno dopo giorno! Non fatemi spoilerare troppo!



Everyeye: Immaginiamo che l'afflusso di ospiti stranieri sia stato reso complesso dalla crisi sanitaria internazionale. Avrete comunque modo di accogliere autori, illustratori e sviluppatori dall'estero o il pubblico deve attendersi una manifestazione con lo sguardo rivolto in particolare alle realtà creative nostrane?



Domenico Romano: Il linguaggio del fumetto e dei video games è internazionale e multiculturale, proveremo in tutti i modi a dare spazio e a ospitare, culture e persone proveniente da ogni parte del mondo, sempre rispettando le normative vigenti.

Atomi e bit

Everyeye: Milan Games Week & Cartoomics 2021 non sarà soltanto un evento in presenza, ma conserverà anche un lato digitale. Tramite il canale YouTube di Games Week Milano sarà infatti possibile seguire gli eventi attesi sul palco centrale, così come tornei, competizioni eSoprt e cosplay, oltre a momenti di approfondimento e spettacoli. Pubblicherete un calendario completo della programmazione?



Domenico Romano: Posso solo dirvi: STAY TUNED! Tra pochissimi giorni sarà pubblicato tutto il programma eventi e streaming. Che verrà arricchito giorno dopo giorno e anche durante la manifestazione.

Everyeye: Tra Radio 105. Corriere dello Sport, Tuttosport, GameStop e CHILI, i partner di Milan Games Week & Cartoomics "As One" saranno molti. Quale valore aggiunto sperate possano offrire alla manifestazione?



Domenico Romano: I protagonisti, i messaggi e l'energia di Milan Games Week & Cartoomics devo essere diffusi in ogni atomo ed in ogni bit. Con i nostri partner siamo sicuri di poter condividere le storie che prenderanno vita dal 12-14 Novembre in Fiera Milano Rho con chiunque abbia la curiosità e la voglia di "cibarsi" di cultura pop.