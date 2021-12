Monark: un JRPG strategico dall'anima folle e oscura

Sviluppato dallo studio nipponico Lancarse, MONARK è senza ombra di dubbio il più interessante titolo tra quelli che NIS America ci proporrà nella prima parte del 2022 (per tutte le informazioni sulla lineup del publisher vi suggeriamo di consultare il nostro speciale sui nuovi giochi NIS America in uscita), poiché nel progetto sono coinvolti persino so-bin - il mai troppo apprezzato illustratore dei romanzi di Overlord - e un team di veterani che in passato ha apposto la propria firma su svariati episodi della serie Shin Megami Tensei. Dal momento che il titolo sarà disponibile in Europa soltanto a partire dal 25 febbraio su PS5, PS4 e Nintendo Switch, per ingannare l'attesa e conoscere qualche dettaglio in più sul prodotto abbiamo interpellato Fuyuki Hayashi, producer e director di MONARK, il quale ha fugato alcuni nostri dubbi sull'attesissimo JRPG.

Creazione e temi principali

Everyeye: Apriamo le danze con una domanda di rito. Può raccontarci come e quando sia nato il progetto? Quali obiettivi avevate in mente quando avete cominciato a plasmare MONARK?

Fuyuki Hayashi: Credo che abbiamo iniziato a riunire un team per discutere del progetto più o meno all'inizio dell'estate 2019. Per quanto riguarda i miei obiettivi riguardo MONARK, desideravo che i giocatori riconoscessero il proprio EGO e far provare a chiunque completerà il gioco un senso di realizzazione.

Qualora MONARK dovesse diventare una serie nei prossimi 10 o 20 anni, mi piacerebbe trasformarlo in un prodotto che possa essere amato dai suoi fan per molti anni a venire. Con questo primo titolo ci siamo quindi concentrati su elementi più "grintosi" e su nuovi sistemi.



Everyeye: Sin dal suo annuncio MONARK ci è parso un titolo molto maturo. Qual è il suo target specifico? E quali sono i temi principali della vicenda?

Fuyuki Hayashi: Ci auguriamo che MONARK venga apprezzato da tutti coloro che sono particolarmente ricettivi o che hanno una predilezione per i temi psicologici e le storie sull'opposizione alla follia. I temi principali del racconto l'illogico, l'ego e follia. In MONARK, con "ego" ci si riferisce agli ideali puri che guidano le azioni di una persona e le sue decisioni. Mentre, la parola "follia" non va interpretata come un qualcosa di anormale e malvagio, bensì come il potere di 'trascendere ciò che offre cambiamento.



Questa è una storia sul superamento dell'ostacolo rappresentato dall'illogico attraverso l'ego e la follia. La vicenda potrà essere ambientata in un mondo oscuro, ma alla fine è stata progettata per avere un effetto psicologico positivo sui giocatori.

Poteri e follia

Everyeye: Sappiamo già che per resistere all'irrazionalità che lo circonda, nelle prime battute di MONARK il protagonista della campagna acquisirà l'Autorità della Vanità, ossia un potere demoniaco legato all'EGO e alla follia. Può spiegarci di preciso cosa sia questa "Autorità della Vanità"?

Fuyuki Hayashi: Nemmeno i personaggi principali hanno compreso cosa sia esattamente il potere [noto come Autorità della Vanità]. Giocate MONARK, e quando avrete raggiunto il cuore della storia potreste anche iniziare a capire!



Everyeye: Poiché MONARK sarà ambientato all'interno di un istituto scolastico, il protagonista verrà sottoposto di tanto in tanto a dei test diagnostici e le risposte date dal giocatore influenzeranno l'EGO. Può spiegarci nel dettaglio in cosa consiste il "sistema EGO"?

Fuyuki Hayashi: In questo titolo ci sono sette grandi desideri che, oltre a corrispondere ai sette peccati capitali, vengono appunto indicati collettivamente come "EGO". Questi emergono nei test dell'EGO eseguiti da Aya Nishitani e nei quiz psicologici che vengono fatti durante il gioco. Ci sono sette attributi rappresentati da altrettanti "Fiend" demoniaci che il giocatore può invocare e usare, e quel numero aumenta con il progredire della storia.

Gli attributi dei "Fiend" che si uniscono al protagonista si basano sui punteggi più alti tra gli attributi EGO del giocatore. Inoltre, alcuni delle equipaggiamenti utilizzati per rafforzare i "Fiend" richiedono EGO, quindi avere un valore molto elevato offre il vantaggio di poter utilizzare attrezzature più potenti.



Everyeye: All'interno della Shin Mikado Academy sarà possibile dedicarsi a qualche attività prettamente scolastica? Siamo davvero curiosi di scoprire se MONARK presenterà o meno una componente "slice of life".



Fuyuki Hayashi: All'Accademia Shinmikado è in una situazione particolare, poiché al suo interno si stanno verificando degli eventi insoliti. Di conseguenza, tutte le lezioni e le attività dei vari club sono state sospese. Tuttavia, conversando con gli studenti e imparando a conoscere le loro personalità individuali, i giocatori potranno comunque scoprire come fosse la vita all'interno dell'Accademia Shinmikado.



Contenuti e combattimenti

Everyeye: MONARK ha un sistema di combattimento tattico davvero atipico e articolato, in quanto si avvale dei turni e richiede tanta strategia. Come avete ottenuto un simile risultato?



Fuyuki Hayashi: Come suggerisce la parola "Monarca", su cui si basa il titolo del gioco, speriamo di far provare al giocatore la sensazione di avere il controllo, come se fosse appunto un "sovrano". Per raggiungere questo obiettivo, il design dei protagonisti di questo titolo si basa sui pezzi degli scacchi (il personaggio principale è il "re") e il modo più efficace di combattere è quello di prestare sempre la massima attenzione al posizionamento delle varie pedine.

Everyeye: Trattandosi di un JRPG, ci aspettiamo che il prodotto includa tantissimi contenuti secondari e magari anche un corposo post-game. Cosa può anticiparci a riguardo? E soprattutto, come si comporta MONARK in termini di longevità?



Fuyuki Hayashi: Nel corso del gioco verranno proposte parecchie battaglie molto difficili nel luogo noto come "l'Abisso". I giocatori che sconfiggeranno tutti i nemici speciali di MONARK potranno sbloccare un nuovo finale.

Everyeye: La versione per PlayStation 5 di MONARK sfrutterà le funzioni extra del DualSense, come i grilletti adattivi e il feedback aptico?

Fuyuki Hayashi: No, al momento MONARK non sfrutta nessuna delle funzioni sensoriali del DualSense.



Everyeye: Data la grande popolarità di cui gode Xbox in Occidente, durante lo sviluppo di MONARK avete anche solo considerato la possibilità di metterne in cantiere una versione per Xbox One e Xbox Series X/S?

Fuyuki Hayashi: Ovviamente l'avevamo considerato, ma a causa dei tempi di sviluppo e della nostra mancanza di esperienza con l'hardware di Xbox, alla fine abbiamo deciso di non farlo.



