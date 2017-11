Monster Hunter World: un motore mostruoso

Ryozo Tsujimoto lavora in Capcom dal 1996. È stato coinvolto nel progetto Monster Hunter fin dal principio: nel capitolo uscito su PlayStation 2 si era occupato di studiare l'infrastruttura di rete, e quando la serie diventò "Portable" fu subito scelto come uno dei Producer.

"Lo sviluppo di Monster Hunter World è iniziato tre anni e mezzo fa", ci racconta: "la prima cosa che abbiamo dovuto fare è stata scegliere un engine che ci permettesse di realizzare le nostre idee. Abbiamo discusso molto su quale potesse essere il motore più adatto, e alla fine abbiamo optato per una versione abbondantemente modificata dell'MT Framework. Si tratta di un Engine molto dinamico: lo abbiamo personalizzato a tal punto che potrebbe essere persino considerato un motore specificatamente creato per questo titolo."

La creazione di un mostro

Anche Kaname Fujioka, l'art director della produzione, si dice molto contento delle nuove possibilità tecnologiche. Per lui e per il suo team gli enormi bestioni di Monster Hunter World sono finalmente molto più fedeli alla visione creativa originale del team: "Abbiamo sempre avuto in mente molte idee in testa, per realizzare le creature di Monster Hunter, ma spesso abbiamo dovuto abbandonarne qualcuna per strada. Adesso, finalmente, le abbiamo potute mettere in pratica sostanzialmente tutte. Abbiamo lavorato sui materiali organici per fare in modo di aggiungere dettagli importanti: dando un'occhiata ai bestioni è possibile capire in uno sguardo quali parti del corpo sono ricoperte da una spessa corazza, e quindi più resistenti, e quali sono più fragili, ad esempio notando la lieve traslucenza di certe membrane. Oltre ad essere modelli incredibilmente piacevoli da vedere, trasmettono al cacciatore delle informazioni fondamentali sulle caratteristiche della sua preda.

Persino i vecchi mostri sono stati ridisegnati da zero: benché resti probabilmente una delle creature più iconiche e riconoscibili della saga, il Rathalos che troverete in Monster Hunter World riuscirà a stupirvi. Ha uno scheletro poligonale completamente ricostruito, che gli permette di eseguire movimenti più naturali e credibili."

Il lavoro di caratterizzazione messo in campo sembra davvero maniacale, e non solo dal punto di vista del colpo d'occhio. Il suono, ad esempio, è un aspetto davvero fondamentale: i rumori dei bestioni danno un'idea ben precisa del loro stato d'allerta, avvertono il giocatore quando l'animale sta preparando un attacco particolarmente feroce.

Fujioka si dice particolarmente soddisfatto di come l'MT Framework riesca a gestire la spazialità del suono, e ci svela qualche trucchetto persino sui meccanismi che hanno permesso di caratterizzare i mostri dal punto di vista acustico. Solitamente ogni creatura ha, come riferimento, un animale reale, le cui campionature vengono acquisite, in qualche modo "distorte" e arricchite con effetti molto più particolari. La frenata di un'auto, ad esempio, può diventare l'urlo stridente di un raptor pronto all'assalto.

I nuovi arrivati

Tanto lavoro è stato fatto anche per rendere interessanti le aggiunte inedite al già smisurato bestiario di Monster Hunter. In questo caso il punto di partenza per il design è rappresentato dagli ecosistemi: "Nel gioco ci saranno diversi ambienti, alcuni dei quali molto tradizionali, con un look tipicamente preistorico, e altri invece molto più originali. I nuovi mostri che popolano queste zone sono stati sviluppati attorno alle caratteristiche morfologiche, geologiche e strutturali degli ambienti. Ci siamo chiesti che tipo di esperienza volevamo che il giocatore provasse in quelle aree, e da lì abbiamo cominciato a lavorare sulle caratteristiche delle creature: ne abbiamo create di sfuggenti, di agili, di pesanti e titaniche. Il processo di creazione ha impegnato congiuntamente i game designer e gli artisti. Ogni azione delle bestie doveva essere importante e significativa anche a livello ludico, aprire la strada a nuove strategie di caccia."

Ovviamente un lavoro del genere richiede modifiche strutturali all'Intelligenza Artificiale, completamente riscritta per fare in modo che gli enormi rettili abbiano una maggiore consapevolezza dell'ambiente che li circonda e, soprattutto, della sua ritrovata verticalità.

Come ribadisce il producer Tsujimoto, insomma, l'abbandono del settore portatile ed il ritorno alle home console non è soltanto legato alle opportunità di mercato, ma è dipeso soprattutto da un'esigenza assieme tecnica e creativa: "Ci siamo chiesti cosa potevamo fare per rendere il nostro gioco più realistico, le nostre creature più vive, gli ambienti più credibili. Monster Hunter World è la più decisa risposta che potessimo dare a queste domande".