Moss Book 2: la topolina Quill torna su PlayStation VR

Fatta eccezione per Lone Echo 2, Hitman 3 VR e Resident Evil 4 VR, il 2021 non è stato un anno particolarmente florido per la realtà virtuale. In compenso già questa primavera i possessori di PlayStation VR potranno cimentarsi con Moss: Book II, ovvero il sequel della fenomenale e fiabesca avventura con protagonista la topolina Quill (correte a rileggere la recensione di Moss). In attesa che il prodotto raggiunga le nostre PS4 e PS5, abbiamo scambiato due chiacchiere con Doug Burton e Lincoln Davis dello studio Polyarc, i quali ci hanno svelato interessanti dettagli inediti sulla prossima disavventura della coraggiosa Quill.

Una nuova avventura nel mondo di Moss

Everyeye.it: Prima di entrare nel vivo dell'intervista vorrei farvi una domanda un po' particolare. Potreste spiegare ai nostri lettori quali siano le differenze principali tra lo sviluppo di un gioco classico e uno in realtà virtuale?



Doug Burton: Rispetto a un gioco classico, quando si sviluppa un titolo in realtà virtuale bisogna sicuramente mettere in conto gli sforzi necessari per garantire una certa immersione e assicurarsi che tutte le parti del gioco siano davvero convincenti. Tutto deve adattarsi perfettamente alla realtà virtuale. In uno spazio virtuale vedi le tue mani muoversi, sei della tua stessa taglia e ti trovi veramente lì. Ma per il rovescio della medaglia va detto che è davvero molto facile interrompere quell'immersione. Quindi, se una cosa non funziona, il tuo cervello comincia a inviare segnali del tipo "Oh, non ti sembra che qualcosa non vada? Tutto questo mi sembra strano".

Pensiamo ad esempio a quando vuoi che il giocatore veda un determinato elemento dello scenario. Non puoi semplicemente afferrare la fotocamera e assicurarti che l'utente lo guardi. Devi assicurarti che tutto sia davvero interessante da osservare, così da convincere il giocatore a guardare l'oggetto desiderato nel momento giusto. Non puoi semplicemente dare per scontato che l'utente veda le cose nel momento e nel modo in cui vuoi che appaiano. È un risultato molto complicato da raggiungere con la VR.



Everyeye.it: Passando a Moss: Book II, raccontateci innanzitutto come e quando sia nato il progetto. Quali obiettivi avevate in mente quando avete deciso di confezionare il sequel di Moss?

Doug Burton: Il primo libro di Moss stava andando molto bene e il team era entusiasta all'idea di sviluppare il secondo. Avevamo delle idee su come espandere il mondo di Moss e su cosa realizzare con le nostre meccaniche. Il primo Moss è stato quasi un banco di prova dello sviluppo in VR. Volevamo la possibilità di esplorare il mondo di Mossa e di sentirci davvero insieme a Quill. E quindi con Moss: Book II abbiamo davvero cercato di spingerci oltre. Abbiamo ricevuto molti feedback, grazie ai quali siamo riusciti a comprendere cosa funzionasse davvero del primo gioco. La gente ama la connessione con Quill, quell'esplorazione, la risoluzione di enigmi. In definitiva Moss: Book II è l'opportunità per averne ancora di più.

Storia e linguaggio dei segni

Everyeye.it: Parliamo ora del linguaggio dei segni. Per quale motivo avete adottato una soluzione simile per far comunicare Quill e il giocatore?



Doug Burton: Il linguaggio dei segni è un'idea che i nostri animatori hanno avuto durante un test. Desideravamo che Quill comunicasse e che avesse una sorta di connessione col giocatore, ma allo stesso tempo non volevamo che parlasse. E così abbiamo adottato il linguaggio del corpo, i gesti e tutte le altre trovate escogitate dai nostri animatori. Quando ci è stato chiesto "Che ne direste di farle usare il linguaggio dei sogni? Possiamo davvero farle comunicare alcune cose in maniera più dettagliate" abbiamo subito compiuto un paio di test e, come avete visto, questa soluzione funziona davvero bene. Siamo davvero riusciti a dar vita a Quill.



E così, con Moss: Book II abbiamo decisamente ampliato questo aspetto. Alcuni nuovi membri del nostro team usano molto spesso il linguaggio dei segni, perciò non solo ci sono stati di grande aiuto, ma ci hanno fornito qualche idea extra e si sono assicurati che stessimo eseguendo i segni giusti.

Everyeye.it: In Moss: Book II troveremo nuovi elementi di comunicazione che permettano a Quill di interfacciarsi con l'utente? A tal proposito, vorremmo sapere quanto siano effettivamente migliorate le animazioni legate al linguaggio dei segni.



Doug Burton: Molti di più. Come accennato poco fa, alcuni membri del team sono dei veri esperti, perciò quando ci viene un'idea e abbiamo bisogno di capire come applicarla al linguaggio dei signi non dobbiamo più fare affidamento su Google o su YouTube. Nel team c'è chi può aiutarci a trovare i modi migliori possibili per applicare il linguaggio dei segni. Quindi è stato molto più facile implementare le varie idee e testarle.



Everyeye.it: La nuova avventura della coraggiosa topolina Quill avrà inizio quando questa scoprirà di essere inseguita da un "tiranno alato". Cos'altro potete anticiparci sulla storia di Moss: Book II?

Doug Burton: Con Moss: Book II vogliamo assolutamente andare più in profondità e raccontare cosa stia succedendo nel mondo di Moss. Nel primo libro l'obiettivo principale era trovare Argus e salvarlo. Moss: Book II parte esattamente dove si era interrotto il primo, di conseguenza Quill ha appena sconfitto Sarffog e ha salvato suo zio. Adesso potremo scoprire di più su ciò che sta accadendo nel mondo di Moss e sul ruolo che Quill e i "Lettori" giocano in tutto questo. Otterremo molte più informazioni su cosa stanno facendo gli altri personaggi, su quello che sta succedendo in altri luoghi di Moss e soprattutto sul cattivo che si cela dietro tutto questo.

Armi e poteri inediti

Everyeye.it: Osservando il trailer di Moss: Book II non abbiamo potuto fare a meno di notare la scena in cui Quill recupera un pesante martello fino a quel momento intrappolato nella roccia. Significa che in alcune sequenze di Moss: Book II potremo utilizzare armi diverse dalla spada?



Doug Burton: Sì. Anche questo va interpretato come uno stratagemma per espandere i modi in cui il giocatore e Quill possono interagire con il mondo circostante. In Moss: Book II avrete più armi, più opportunità, tanti modi diversi per affrontare i combattimenti, risolvere gli enigmi ed esplorare il mondo. Quindi sì, stavolta potrete contare su un paio di armi aggiuntive e potrete usarle per esplorare nuove aree, nonché fronteggiare nemici inediti. In questo modo, i giocatori potranno esprimersi al meglio e scegliere l'arma da brandire.

Everyeye.it: Moss: Book II donerà al giocatore la capacità far crescere del fogliame per creare dei ponti. Possiamo dare per scontata la presenza di altri poteri simili?



Doug Burton: Esatto, durante la storia Quill otterrà sia delle nuove armi che delle abilità inedite. Anche il "Lettore" sarà fantastico, tant'è che persino lui acquisirà delle nuove capacità. Entrambi avranno insomma accesso a modi del tutto nuovi con cui interagire col mondo di Moss.



Everyeye.it: Tra le varie clip di gameplay incluse nel trailer di Moss: Book II, quella che ci ha colpiti maggiormente è la scena ambientata in un suggestivo paesaggio innevato. A livello di ambientazioni il nuovo gioco offrirà quindi una maggiore varietà rispetto a quanto fatto dal proprio predecessore?

Doug Burton: Assolutamente sì. Moss: Book II mostrerà molti luoghi del mondo di Moss e quello che sta succedendo in posti un po' più lontani dal castello. Tra l'altro, questa volta le stanze saranno molto più grandi e complesse. Nel primo gioco quasi tutte le stanze avevano un solo ingresso e un'unica uscita. Entravi, risolvevi il puzzle, raccoglievi tutti i collezionabili e passavi alla stanza successiva. Non avevi alcun motivo per farvi ritorno.



Le stanze di Moss: Book II saranno decisamente più interconnesse e avrete molte più ragioni per tornare in quelle già completate. Una volta ottenuti dei nuovi poteri o delle nuove armi, potrete fare ritorno nelle stanze già attraversate e rendervi conto di quanto ancora ci sia da fare, quanti posti ci siano ancora da esplorare. Ogni stanza avrà quindi più di un'uscita.

A proposito di PlayStation VR 2

Everyeye.it: Com'è lavorare col nuovo visore per la realtà virtuale realizzato da Sony? Raccontateci le vostre impressioni sul PlayStation VR 2!

Lincoln Davis: Al momento non abbiamo molto da aggiungere a quello che Sony ha già detto, ma siamo entusiasti delle possibilità che sono state annunciate sul PlayStation Blog, a partire dal rumble nell'headset, al foveated rendering, per non parlare dei controller stessi, che aggiungeranno notevoli vantaggi all'esperienza dei giocatori. Adesso in VR ci sono situazioni - come quando ci si muove o si atterra - in cui si deve tenere il controller in mano per ricevere il giusto feedback, mentre in VR si ha bisogno di una presenza fisica più completa possibile nel mondo di gioco.



Il rumble nell'headset stesso potrebbe aiutare nel dare fondamenta più concrete alla propria presenza in quel mondo e siamo entusiasti di esplorare certe possibilità. Per quanto riguarda il foveated rendering, ci aiuta a ottimizzare il gioco stesso: il tracciamento oculare a quel livello di dettaglio e risoluzione nello spazio in cui si sta guardando dà una grossa mano a noi sviluppatori nel creare più contenuti. Soprattutto, ci aiuta a realizzare contenuti più ricchi e più rappresentativi.

Senza queste tecnologie, adesso dobbiamo ottimizzare l'intero field of view, il che richiede molta velocità, tanto all'headset stesso quanto alla CPU. Di conseguenza, essere in grado di concentrare la velocità dove il giocatore sta guardando e regolarla di conseguenza ci permette di espandere quello che abbiamo già fatto e il modo in cui la piattaforma è stata ottimizzata.



Per quanto riguarda i controller, dal momento che sono divisi e ognuno ha un proprio stick analogico, ci consentono di migliorare la sensazione di naturalezza e la possibilità di muoversi più liberamente nel gioco rispetto all'avere un solo controller. Di nuovo, è una prospettiva per noi molto entusiasmante.