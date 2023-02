Moss: la topolina Quill torna su PlayStation VR2 con tante sorprese

A poco meno di un anno dall'esordio su PlayStation 4 e PS VR, Moss: Book II si prepara ad approdare su PS5 e PlayStation VR2 (qualora non l'abbiate ancora fatto, correte a leggere la nostra recensione di Moss: Book II). Incuriositi dalle migliorie che i ragazzi di Polyarc hanno apportato al prodotto attraverso le nuove tecnologie offerte dall'hardware di ultima generazione di Sony, abbiamo nuovamente intervistato i creatori della topolina Quill, affinché ci illustrassero le svariate novità proposte dalla riedizione di Moss: Book II.

Le nuove funzioni

Everyeye.it: Avete recentemente rivelato che le nuove versioni di Moss e Moss: Book II supporteranno il feedback aptico offerto dai controller PlayStation VR2 Sense per incrementare l'immersività e il senso di pericolo percepito dal giocatore. Potreste fornirci qualche esempio e spiegarci il preciso funzionamento della vibrazione del visore?



Lincoln Davis: Assolutamente sì! Abbiamo utilizzato la vibrazione del visore in molte sequenze di gameplay e persino nelle cinematiche per incrementare l'immersione del giocatore e coinvolgerlo maggiormente nell'esperienza VR. Ci siamo assicurati che non fosse troppo opprimente, quindi abbiamo fatto in modo che l'effetto non diventasse necessariamente una fonte di distrazione.

Durante alcune istanze cinematografiche in cui si verificano degli eventi significativi, potreste sentire il rumble del caschetto abbinato a ciò che stai osservando o vivendo nel gioco. Questo aggiunge un senso di realismo all'esperienza, perché puoi davvero percepire cosa sta accadendo nel mondo intorno a te.



Everyeye.it: Nonostante i controlli di Moss e Moss: Book II siano sempre stati semplici e intuitivi, abbiamo appreso che la possibilità di utilizzare due controller PlayStation VR2 Sense consentirà agli utenti di esprimersi più liberamente al momento di manipolare l'ambiente, interagire con Quill e scorrere l'inventario. In che modo il secondo controller migliorerà effettivamente l'esperienza?



Lincoln Davis: Avere un secondo controller può essere molto utile. Ci sono degli enigmi in alcuni scenari di combattimento in cui potreste voler tenere un nemico con una mano e utilizzare l'altra per spostare un oggetto, al fine di aiutare Quill ad attraversare l'ambiente. L'utilizzo di due controller espande davvero la vostra capacità di completare gli enigmi, per non parlare dei vantaggi in combattimento.

Nel complesso, questo fornisce al giocatore un controllo maggiore e la capacità di influenzare il mondo di gioco. Siamo convinti che questo risultato possa donare un maggior senso di soddisfazione.



Everyeye.it: Parliamo ora del tracciamento oculare, che permetterà di illuminare gli oggetti interattivi osservati dall'utente, spingendo inoltre la piccola Quill a offrire nuovi indizi al Lettore. Rispetto al passato, questa novità non rischia di semplificare eccessivamente la soluzione dei - tutt'altro che complicati - enigmi ambientali?



Lincoln Davis: Questa è sicuramente una delle considerazioni fatte durante i nostri numerosi test. Il tracciamento oculare è una funzione che abbiamo dovuto testare a lungo, per metterla davvero a punto e assicurarci al contempo che i puzzle risultassero ancora impegnativi nonostante l'introduzione del nuovo sistema di suggerimenti. Occorreva trovare un certo equilibrio e far sì che il giocatore continuasse a percepire il livello di sfida.

Migliorie e prestazioni delle nuove edizioni

Everyeye.it: Osservando i primi screenshot della nuova edizione di Moss abbiamo notato che, oltre a migliorare l'illuminazione e incrementare il livello di dettaglio delle texture, avete addirittura incluso nuovi elementi decorativi nel castello. Possiamo dunque aspettarci che il mondo di Moss appaia fresco e nuovo anche agli occhi di coloro che lo hanno già esplorato a menadito?

Lincoln Davis: Nel passaggio da PlayStation 4 a PlayStation 5 abbiamo guadagnato un frame rate più elevato, una risoluzione più alta e non per ultimi un campo visivo più ampio. E in generale, il mondo di Moss sembra molto più bello sul visore di PS VR2. Tuttavia, non abbiamo aggiornato ogni singolo livello di Moss e Moss: Book II, per cui la maggior parte dei paesaggi inclusi nei due giorni continuerà ad apparire familiare.



Everyeye.it: Sia Moss che Moss: Book II prevedono che la topolina Quill si sposti continuamente da una stanza all'altra del castello o comunque dei paesaggi naturali visitati nel corso dell'avventura. Le nuove edizioni presenteranno tempi di caricamento ancora più brevi?

Lincoln Davis: Assolutamente sì. La PlayStation 5 carica i contenuti molto rapidamente, quindi i giocatori possono aspettarsi tempi di caricamento assai più snelli, specie nel passaggio da una stanza all'altra.

Sfide e progetti futuri

Everyeye.it: Vorremmo saperne di più sul procedimento eseguito per portare Moss e Moss: Book II su una piattaforma di nuova generazione. Quali sono le principali difficoltà in cui vi siete imbattuti durante i lavori?



Lincoln Davis: Ormai abbiamo pubblicato Moss su parecchie piattaforme diverse, e ognuna di esse di ha di volta in volta offerto delle opportunità uniche. Per quel che concerne il PlayStation VR2, eravamo davvero entusiasti all'idea di poter impiegare il rumble del caschetto, i grilletti adattivi, la maggiore risoluzione del visore e in generale la potenza di PlayStation 5. Ogni volta che sperimentiamo una nuova piattaforma è necessario impararne il funzionamento, scoprirne i limiti e capire quanto lontano possiamo spingerci.

Trovare il giusto equilibrio ci ha portato via parecchio tempo, perché non abbiamo mai voluto esagerare con l'implementazione delle nuove funzioni. Come dicevo prima, abbiamo cercato che nessuna delle novità distraesse troppo il giocatore.



Ormai Moss è un gioco abbastanza conosciuto, e ogni volta che aggiungi qualcosa di nuovo devi sempre cercare di rispettare l'idea originale e assicurarti che la novità non intacchi in alcun modo l'esperienza di base.



Everyeye.it: Durante la realizzazione dei due port per PlayStation VR2 avete escogitato nuove soluzioni ludiche che vi piacerebbe introdurre in un eventuale terzo episodio della saga?

Lincoln Davis: Durante la fase di prototipazione ci sono venute parecchie idee interessanti. Ovviamente abbiamo dovuto giocare tantissimo per capire il modo in cui le nuove funzionalità stavano influenzando l'esperienza, e ogni volta abbiamo individuato aspetti che in futuro vorremmo migliorare. Nel corso dei test abbiamo imparato molto su come implementare il feedback aptico, i grilletti adattivi e il rumble, e penso che potremmo servircene per migliorare tantissimo l'esperienza VR. Sono davvero entusiasta all'idea di progettare qualcosa da zero con queste caratteristiche in mente.