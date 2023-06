Le novità di F1 23 prima della recensione: dai circuiti al sistema di guida

In attesa di mettere le mani sulla versione definitiva di F1 23 (qui la nostra recensione di F1 22), qualche giorno fa abbiamo avuto l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con Lee Mather, Creative Director dell'atteso corsistico, che ha risposto alle nostre curiosità e ci ha dato qualche interessante anticipazione sul nuovo titolo motoristico di Codemasters (qui la prova della Beta di F1 23). Dai cambiamenti al sistema di guida fino alle novità legate alle principali modalità del gioco, ecco che cosa abbiamo scoperto.

La popolarità della F1 e il sistema di guida

Everyeye.it: La popolarità della Formula 1 è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, specialmente tra i giovani. L'idea di dover accontentare un pubblico più vasto ed eterogeneo rispetto al passato ha reso in qualche modo più difficoltoso lo sviluppo di F1 23?



Lee Mather: No, per niente, anzi! Speravamo che accadesse. Se guardi ai giochi degli ultimi 4 o 5 anni stavamo già cercando di rivolgerci ad un pubblico più ampio, con l'arrivo della Story Mode nel 2019 e di Braking Point nel 2021. Volevamo puntare a coinvolgere dei giocatori un po' più giovani, per cui siamo contenti che questo sport abbia un'audience sempre più ampia. Inoltre le nuove generazioni sono cresciute con i videogame e ora la Formula 1 è molto popolare tra loro, quindi cosa c'è di meglio di un videogioco sulla Formula 1?

Ovviamente per noi è importante mantenere comunque l'autenticità che ha contraddistinto i nostri giochi, ma quest'anno, ad esempio, abbiamo Braking Point 2, che potrà intrattenere anche i fan più casual, che magari si sono avvicinati alla Formula 1 con la serie Netlflix "Drive To Survive". F1 World invece appassionerà sia gli utenti più affezionati, sia chi magari si è avvicinato a questo sport solo di recente.



Everyeye.it: Dopo aver provato la Beta di F1 23 abbiamo notato che avete modificato molto l'handling della vettura. Puoi raccontarci il lavoro che è stato fatto da questo punto di vista?



Lee Mather: Sì, abbiamo apportato parecchi cambiamenti all'handling della vettura. Originariamente abbiamo messo a punto due diversi modelli di guida e abbiamo collaborato con Mercedes per farci fornire un feedback dal suo sim driver: Anthony Davidson. Il focus principale era sulla trazione, un aspetto un po' problematico del capitolo precedente. Con F1 23 volevamo dare al giocatore la possibilità di controllare con più precisione il grado di trazione delle ruote posteriori. Abbiamo apportato modifiche al modello degli pneumatici e al rapporto tra lo slittamento longitudinale e quello laterale.

Ci sono cambiamenti nel calcolo dell'inerzia rotazionale dello pneumatico e in come questo si comporta quando l'auto inizia ad accelerare. Infine sono stati fatti degli aggiustamenti alla rotazione del veicolo stesso, perché nonostante le macchine di Formula 1 siano sempre più lunghe ormai, restano comunque molto agili e riescono a cambiare direzione con una rapidità incredibile e ovviamente il giocatore deve essere sempre in grado di fare altrettanto in pista.



Lo scopo di questi interventi è restituire il feeling di una vettura più stabile, più prevedibile; abbiamo cercato di rendere più realistico il comportamento dell'auto, basandoci anche sul feedback che abbiamo ricevuto dai veri piloti che avevano partecipato ad alcune gare virtuali durante lo scorso anno e ci avevano riferito che il comportamento della vettura in F1 22 era più realistico quando si impostava il controllo trazione su "medio" e non quando lo si disabilitava. piuttosto che quando era disabilitato.



Abbiamo fatto tesoro di questi consigli e abbiamo modificato il sistema di guida per offrire un modello più divertente e più realistico. Abbiamo inoltre implementato una nuova feature, chiamata Precision Drive Technology, pensata per aiutare chi gioca con un controller ad avere più precisione e più confidenza durante le curve e durante i duelli, in modo tale da rendere l'esperienza più accessibile anche a chi non ha un volante.

Le competizioni online e le modalità principali

Everyeye.it: Da quanto apprendiamo dal secondo Deep Dive che avete recentemente pubblicato sui social, in F1 World i giocatori avranno la possibilità di accrescere il proprio "tech level" e ottenere upgrade e nuove parti da installare sulla vettura. Di conseguenza, le gare online in F1 World non saranno tra auto di pari prestazioni e alcuni giocatori potrebbero averne di più veloci rispetto ad altri? Può spiegarci meglio questo aspetto?



Lee Mather: Bella domanda! Ci sono tre modalità di gioco nel multiplayer di F1 World: nelle Gare Veloci il giocatore ha la possibilità di guidare la sua vettura, con il proprio rating F1 World, sfidando piloti che magari hanno un rating più alto, ma in questo tipo di gare vincere non è sempre la cosa più importante. All'utente infatti verrà dato un certo obiettivo in base al suo rating, che potrebbe consistere ad esempio nell'arrivare quarto o quinto se in quella lobby trova degli sfidanti con un rating più alto.

Quindi sì, nelle Gare Veloci non ci saranno auto con pari prestazioni, ma l'obiettivo del giocatore sarà tarato tenendo conto di queste differenze. Nelle Divisioni invece il discorso cambia: si corre su vetture di pari livello e ogni settimana i giocatori salgono o scendono di divisione in base ai loro risultati. Infine abbiamo il multiplayer tradizionale in cui gli utenti possono creare le lobby e impostare le regole a loro piacimento. Devo dire che abbiamo un comparto multiplayer molto versatile quest'anno, che si adatta perfettamente sia ai giocatori super competitivi, sia a chi cerca un'esperienza più rilassata.



Everyeye.it: Possiamo aspettarci delle novità sostanziali per quanto riguarda la modalità My Team e la Carriera Pilota?



Lee Mather: Sì, abbiamo lavorato molto per migliorare quello che è il cuore del gioco. Abbiamo ribilanciato lo sviluppo delle strutture, massimizzato la stabilità, aggiunto nuovi video e cutscene che spiegano meglio questi aspetti per dare una rinfrescata generale. Abbiamo introdotto la lunghezza di gara al 35%, la bandiera rossa, i due nuove circuiti di Losail e Las Vegas che si vanno a sommare a quelli già presenti lo scorso anno come Shanghai, Paul Ricard e Portimao, che possono essere aggiunti nel calendario della modalità carriera a partire dalla seconda stagione. Poi ci sono le nuove Icone. Insomma abbiamo un bel po' di novità che pensiamo possano dare una ventata d'aria fresca all'esperienza.

Everyeye.it: Una domanda su un aspetto molto specifico del gioco: abbiamo notato che ormai da anni non è possibile sdoppiarsi in regime di Safety Car, mentre sappiamo che in realtà il regolamento della Formula 1 prevede questa possibilità. Come mai nel gioco non viene implementata? È una scelta di game design? Se sì, ce la può spiegare?



Lee Mather: Sarò completamente onesto: è qualcosa che abbiamo provato ad aggiungere, lo abbiamo testato internamente e non sarebbe difficile permetterlo fino a quando si gioca in singolo offline, ma i problemi sorgono in ambiente multiplayer, perché è difficile far capire agli utenti cosa devono fare in certe situazioni e si crea confusione. Abbiamo già avuto un'esperienza simile con il giro di formazione e abbiamo notato che nelle gare multiplayer spesso i giocatori non si comportano come dovrebbero, quindi siamo costretti a rimetterli forzatamente nelle posizioni corrette.



Introdurre la possibilità di sdoppiarsi in regime di Safety Car aggiungerebbe un ulteriore livello di complessità. Ovviamente è qualcosa su cui stiamo continuando a lavorare per il futuro, perché, come giustamente hai detto, è una parte importante di questo sport, ma abbiamo ancora troppi casi limite da risolvere prima di poter implementare questa feature, altrimenti rischiamo di andare a peggiorare l'esperienza, anziché migliorarla. Ma, ripeto, vogliamo che l'esperienza sia il più autentica possibile, come testimonia anche l'inserimento della bandiera rossa quest'anno, che era stata molto richiesta nelle passate stagioni perché effettivamente è un imprevisto che può stravolgere la gara e le strategie.

Nuovi circuiti, realtà virtuale e auto classiche

Everyeye.it: Oltre all'aggiunta di circuiti extra-calendario, come Portimao e Shanghai, possiamo aspettarci l'arrivo di altri tracciati alternativi durante il ciclo vitale di F1 23? È un'ipotesi su cui state lavorando oppure non è nei vostri piani?



Lee Mather: Quest'anno credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista, perché abbiamo aggiunto due nuovi tracciati, molto diversi tra loro, come Losail e Las Vegas, la cui creazione ha richiesto una grande quantità di tempo. Abbiamo poi aggiornato alcune piste che erano già presenti, che è una cosa molto importante, perché da un anno all'altro ci sono tanti piccoli cambiamenti nei circuiti e gli utenti vogliono che siano riportati in-game.

Nello specifico, lo scorso weekend si è corso a Barcellona, dove c'è stata un'importante modifica all'ultima curva: la ritroverete anche in F1 23! Lo stesso è accaduto con il Red Bull Ring. Ha subito alcune piccole revisioni che ritroverete nella sua controparte virtuale.



Inoltre continuiamo a lavorare sui cordoli e su come questi interferiscono con la stabilità delle vetture o semplicemente su come appaiono, perché il loro aspetto è un cambiamento molto frequente da una stagione all'altra e i giocatori sono molto attenti a queste cose. Tutti i circuiti subiscono dei cambiamenti, a volte minimi, altre volte più consistenti e noi siamo continuamente impegnati per stare al passo con questi aggiornamenti. Qualche giorno fa guardavo un video di paragone realizzato da un nostro pilota esport in cui si evidenziavano tutte le modifiche delle piste da un anno all'altro: compaiono nuove tribune, nuove strutture, nuovi alberi, i cordoli ovviamente... è incredibile il lavoro che viene fatto dai nostri artisti.



Everyeye.it: Anche per l'iterazione PC di quest'anno ci sarà il supporto alla realtà virtuale. E cosa potete dirci di PlayStation VR 2?

Lee Mather: Su questo aspetto stiamo ancora discutendo internamente. Al momento non c'è compatibilità con PSVR2, ma questo non significa che ciò non accadrà in futuro. Attualmente siamo concentrati solo sulla versione PC, ma l'arrivo sul visore di Sony è qualcosa che internamente stiamo valutando.



Everyeye.it: Rivedremo mai le auto classiche?



Lee Mather: Le abbiamo già viste due volte in passato e ti risponderei con un "mai dire mai". Percepisco un grande amore verso le auto classiche, sia tra la community, sia nel team, quindi mai dire mai.