Overwatch Contenders: il flex DPS Leaf dei Morning Stars si racconta

I Samsung Morning Stars non potevano fare figura migliore per la loro prima stagione agli Overwatch Contenders, il campionato cadetto targato Blizzard. Dopo quattro giornate i ragazzi si sono portati a casa tutte le partite giocate sino a questo momento. Le vittime della schiacciasassi di Bergamo sono stati, nell'ordine, Team Gigantti, Young & Beautiful, HSL Esports e, da ultimi (in tutti i sensi) i Bazooka Puppiez. La classifica, insomma, arride ai Morning Stars, che si sono presi di prepotenza la prima posizione, grazie anche alla contemporanea - incredibile - sconfitta dei Winstrike, che si sono fatti fregare dai finlandesi Gigantti. La rivoluzione del roster di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa deve aver fatto proprio bene alla formazione di Bergamo che ora si sta avvicinando ai playoff stagionali con grande tranquillità e con mente serena. Tra i nuovi innesti del roster c'è anche Leaf, flex DPS transalpino che ha mostrato sin da subito di che pasta è fatto. Ecco cosa ci ha raccontato, prima della sfida decisiva contro temibili russi del team Winstrile.

Due chiacchiere con Lucas Loison

Ciao Lucas, vuoi presentarti al nostro pubblico?

Ciao! Sono Lucas Loison, meglio conosciuto come "Leaf" e sono un giocatore professionista di Overwatch per il team Samsung Morning Stars.



Il percorso verso il professionismo è stato sempre un sogno da inseguire? Quali difficoltà hai incontrato lungo la strada? Come hai iniziato, in Francia?

Il "sogno" potrebbe essere una parola troppo forte ma, nel complesso, è stata un'esperienza piacevole. Giocare ai videogiochi in modo competitivo è ciò che mi piace fare. Ovviamente il problema principale sono i soldi e la sicurezza. Cosa succede se improvvisamente non ci sono più organizzazioni che investono in Europa? Cosa succede se non riesco a trovare una squadra la prossima stagione? Queste sono domande che mi pongo ogni giorno.

Tutto è iniziato pochi mesi dopo che Overwatch è uscito. GamersOrigin ha rescisso il contratto con uno dei loro DPS e ho chiesto di poter essere messo alla prova. Una settimana dopo stavamo iniziando il bootcamp a Parigi con la squadra e il lavoro era iniziato.



A che tipo di giochi ti piace giocare quando non lavori, ovviamente?

Sono un grande fan dei videogiochi in generale. Giocavo a un sacco di titoli per console su Gamecube o PS2, ho persino una WiiU e una PS4 a casa ora che occasionalmente utilizzo con la mia ragazza. Passo da un gioco all'altro per quello che mi sembra il più divertente al momento per me.

In questo momento, gioco con Frozezn Synapse 2 e Deep Rock Galactic in modalità multiplayer con gli amici.

Mi piacciono tutti i titoli Paradox Interactive (in particolare Stellaris) e probabilmente passerò alcune notti proprio in compagnia di Stellaris non appena terminerà questa stagione Contenders.

Come ha reagito la tua famiglia quando hai iniziato a giocare ai videogiochi? Hanno sostenuto la tua decisione o no?

Quando ho frequentato la mia prima LAN, mia madre non voleva lasciarmi andare. Aveva dei pregiudizi sulla comunità dei videogiocatori, ma dopo aver incontrato alcuni dei miei compagni di squadra, mi ha sostenuto in tutto. Quando ho firmato il mio primo contratto, lei non ha veramente capito cosa significasse tutto ciò o che potesse essere un vero lavoro, ma mi ha sempre detto che finché sono contento di quello che faccio, lei mi sosterrà sempre.

Oggi segue tutte le squadre in cui sono e i risultati su Internet. Cerca perfino di guardare i match quando può!



Come riesci a dividerti tra la tua carriera e la tua vita privata?

Cerco di tenerle separate il più possibile. Quando mi alleno o gioco dei match ufficiali, tutto il resto scompare. C'è solo una cosa nella mia mente ed è la vittoria. Sono fortunato ad avere una ragazza che lo rispetta e non "disturba" il mio allenamento.

Appena ho bisogno di un po' di tempo per il privato, metto tutto da parte e mi diverto ogni secondo che passo con la mia ragazza o la mia famiglia.



Hai giocato per alcune squadre prima di Samsung Morning Stars, ad esempio GamerOrigins e Eagle Gaming. Com'è stato vincere la precedente stagione dei Contenders?

Vincere l'ultima stagione di Contenders è stato il momento più intenso della mia vita. Penso di aver passato 30 minuti a piangere di gioia, abbracciando tutti, dalla mia ragazza ai miei compagni di squadra o al caster francese. Per me è stato molto importante vincere perché, all'inizio della stagione, stavo mettendo in dubbio me stesso e la mia capacità di essere un buon giocatore. Féfé mi ha aiutato a farcela e non potrò mai spiegare quanto abbia significato per me. Si è fidato di me, quindi sono stato costretto a fidarmi anche di me stesso.

Vincere con HyP è stato davvero una soddisfazione. Abbiamo lavorato duramente negli ultimi 2 anni nella stessa squadra per essere i migliori in assoluto e, alla fine, siamo stati premiati con il titolo di campioni.

Ti trovi bene qui, in Italia? Con i nuovi compagni di squadra e con l'allenatore PiPou?

Va bene. Le condizioni non sono ancora perfette, ma stiamo crescendo con i nostri feedback.

I giocatori e lo staff di Morning Stars sono molto carini con cui vivere e stanno tutti lavorando sodo.



Come vedi il futuro dell'esport in Europa?

Penso che abbia un futuro brillante. L'Europa è e sarà sempre una buona regione grazie alla passione dei giocatori per gli esport. Ma è solo la mia opinione, non so molto su come funzioni all'interno. Sono solo un giocatore.



Cosa puoi raccomandare ai giocatori che vogliono perseguire "il sogno" sotto un profilo professionale?

La prima domanda a cui rispondere è: vuoi davvero farlo? Prova a giocare per una squadra amatoriale nei tornei amatoriali. Ottimizza il programma di allenamento e crescita in modo da poterti allenare il più possibile, ma non abbandonate mai la scuola o il lavoro fino a quando non ne avrai davvero l'opportunità.

Se vuoi veramente diventare un professionista, tutto si riduce all'atteggiamento. Il talento naturale aiuta, almeno all'inizio, ma il lavoro lo batterà sempre con il tempo. Ogni giorno, cerca di essere migliore di quello che eri il giorno prima. Esser un buon compagno di squadra è importante tanto quanto diventare un buon giocatore. Aiuta gli altri lungo la strada e sarai aiutato dai altri.

Alla fine, credo che otterrai ciò a cui aspiri. Ma devi lavorare duro per meritarlo.

Come ti prepari prima di una partita? Quali sono le routine di allenamento fisico e mentale prima della partita? Sei un flex DPS, quindi significa che usi sia eroi di supporto che quelli DPS, giusto? Ti alleni in un modo particolare?

Guardiamo alcuni dei precedenti match degli avversari e parliamo di ciò che vogliamo fare per prepararci contro di loro. Nella fase a gironi, cerchiamo di non contrastare troppo duramente la squadra nemica, ma concentrarci su come migliorare la squadra per i playoff.

Ognuno ha le proprie abitudini, l'idea è di entrare nella tua bolla dove nulla conta tranne la partita.

Faccio alcuni esercizi al polso per evitare dolori durante il match e poi gioco FPoSu per un'oretta, alcuni giochi classificati e poi ho trascorso un po' di tempo ad ascoltare musica, a pensare al gioco e a quello che ho bisogno per rendere al meglio.

Il ruolo di flex DPS non è molto flessibile ora, sono maggiormente costretto a utilizzare Brigitte, più che altro. Nel complesso, comunque, significa che io sono il DPS che deve interpretare una varietà di eroi. In allenamento, cerco di concentrarmi sugli eroi che non gioco molto in scrims, quindi sono pronto per le occasioni in cui la mia squadra ha bisogno di me per il ruolo di giocatore flex.



La comunicazione è ovviamente fondamentale in un gioco come Overwatch: quali sono i segreti - se puoi confessarli - di una così intensa sinergia?

Penso che sia tutto basato sull'allenamento. La comunicazione può sembrare confusionaria all'inizio, ma con il tempo ci si abitua e si sa chi e di cosa hanno bisogno, bisogna capire le priorità e come si deve reagire.

In questo meta, dico sempre che giocare ad alto livello è paragonabile ad un mazzo di carte. In strat talk e vod, stiamo creando delle carte aggiungendole al nostro mazzo. Una volta che siamo in gioco, la comunicazione definisce quali carte usiamo e tutti sanno quali usarle e quando.

Perché ti sei innamorato dei "tuoi" eroi: Doomfist, Brigitte e Genji?

Immagino sia perché sono eroi meno "intensi". Non ho avuto molta esperienza di FPS prima di Overwatch e mi sono sempre sentito come se fossi un gradino sotto la maggior parte dei DPS in generale. Questi eroi mi hanno aiutato a giocare allo stesso livello di chiunque altro mentre la mia mira ha ancora bisogno di tempo per migliorare.



Vediamo che, con Samsung Morning Stars, siete in una incredibile serie di vittorie, qual è il vostro segreto?

Non penso che meritiamo molti elogi per questo. Siamo un gruppo di giocatori molto bravi ed esperti, con buone condizioni di allenamento. Fare buoni risultati nel group stage è normale. Il vero test sul fatto se abbiamo lavorato duramente sarà nei playoff.



Chiudiamo con un'ultima domanda. Puoi dirci i tuoi contatti social, in modo che il pubblico di Everyeye.it possa seguire?

Potete seguirmi su Twitter . O anche su Twitch, faccio streaming principalmente in francese.