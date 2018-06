Overwatch: Luft, tank dei Morning Stars Blue si racconta a ridosso dei Trials

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

A pochissimi giorni dall'importantissimo appuntamento dei Contenders Trials, raggiunti dai Morning Stars Blue dopo un percorso quasi perfetto, abbiamo avuto modo di sentire Aris "Luft" Galli, Tank del team Blue. Ecco cosa ci ha raccontato.

Aris "Luft" Galli si racconta

Ciao Luft, ti va di presentarti ai lettori di everyeye.it?



Mi chiamo Aris Galli, ho 20 anni, doppia nazionalità (svizzera/italiana) ma ho sempre vissuto in Svizzera prima di trasferirmi a Bergamo per giocare con i Morning Stars Blue.



Sei giovanissimo, a che età hai iniziato a muovere i primi passi videoludici?



Ho iniziato da piccolo giocando con mio fratello a God of War e Assassin's Creed, mi sono "trasferito" su computer 5/6 anni fa iniziando con i MMROPG e Call of Duty per poi passare a League of Legends qualche anno dopo.



Sei un videogiocatore incallito, Overwatch a parte?



La carriera che ho intrapreso e gli obbiettivi che mi sono posto non mi permettono di giocare parecchio ad altri giochi ma ultimamente mi sto divertendo su Dead by Daylight!



Su che titoli (o generi) - sempre che ce ne siano - ti piace trascorrere il tempo libero? Quali ti danno maggior soddisfazione?



Di recente ho finito l'ultimo Assassin's Creed, DLC compresi, e devo ammettere che mi ha preso molto, non vedo l'ora di poter provare il nuovo God of War.



Come mai Overwatch? Come ti sei avvicinato al titolo Blizzard? Cosa ti ha colpito di più e spinto a cimentartici?



È iniziato tutto da un 1v1 su League of Legends con un amico, dove chi vinceva doveva comprare Overwatch all'altro, vinsi io. È stata la nostalgia degli FPS ad avermi spinto a giocarci.

Passiamo al tuo percorso professionale: anzitutto, hai sempre sognato di diventare un giocatore a tempo pieno o è stato un percorso più graduale?



Quando seguivo le LCS di League of Legends mi è passato il pensiero del "pro player" per la testa, ma lo definirei più un percorso graduale di occasioni non mancate e scelte giuste nei passati due anni.



Quali difficoltà hai incontrato all'inizio? Hai già militato in altre formazioni, in passato: come sei arrivato a diventare main tank dei Morning stars?



Aver dovuto cambiare ruolo per il mio secondo team (NextGaming) due settimane prima delle qualificazioni al Games Week 2016 è stata la difficoltà iniziale. Sciolto il team dopo cinque mesi ho formato gli "Aristocats" con cui siamo arrivati secondi a due tornei italiani per poi essere ingaggiati da Samsung con i Morning Stars.



Come sono le tue sessioni d'allenamento? Ti dividi equamente tra i vari eroi che utilizzi di solito, Winston e Reinhardt su tutti?



Non ho allenamenti specifici per i miei eroi, riguardo tanto le registrazioni dei game passati. L'uno o l'altro dipendono dalle composizioni dei due team e dalla mappa.

Il tuo ruolo quindi ti impone di essere in prima linea e sotto pressione. Com'è trovarsi sempre al centro delle attenzioni avversarie? Linepro, con Brigitte, ultimamente ti toglie un po' di aggro?



Devi sempre stare attento ad ogni abilità, movimento e azione degli avversari, contro teams di alto livello non puoi permetterti neanche uno sgarro. Mi ritengo molto fortunato ad avere un player dell'esperienza di Linepro al mio fianco, e poi c'è Eddy che è una macchina da guerra, non potrei chiedere di meglio.



Come ti trovi con i tuoi compagni? Dalle vostre ultime prestazioni sembrate godere di una sinergia sempre più intensa.



Siamo amici prima di compagni di squadra, fidarsi ciecamente l'uni degli altri e concentrarci sul nostro stile di gioco senza dare importanza a chi si ha davanti sono le chiavi per una sinergia come la nostra.



Quali accortezze, sotto il profilo della comunicazione, del posizionamento e della comp prendete tu e i tuoi compagni? Sono sicuramente strategie provate e riprovate, immaginiamo. Ma come si arriva a costruire la strategia perfetta? La adattate in modo da "counterare" le comp avversarie e avere sempre un piano B? Studiate, quando possibile, i vostri prossimi avversari?



In dive comp la gestione del team dal lato comunicazione era mia, con questo nuovo meta è più su Linepro. Per il posizionamento e le comp sono cose studiate assieme al nostro coach Nightslayer e dipendono principalmente dalla mappa e dal punto da difendere o conquistare. Strategie ne abbiamo diverse per tutte le mappe ma più che altro sono "costruite" sul momento da parte nostra per adattarci ai movimenti e delle Ultimate degli avversari.

Cosa ne pensi del lavoro di rework di Blizzard sugli eroi? Quanta fatica fisica e mentale e quanto lavoro ti costa padroneggiare le modifiche? Anche un piccolo nerf o buff può cambiare interamente il modo di giocare un eroe...



Quando un eroe viene cambiato c'è sempre una settimana di "test" in scrim per vedere come funziona, in che composizione inserirlo e su che mappa giocarlo. È più un lavoro di studio da parte del coach che viene applicato dai giocatori in game.



Vuoi dare qualche consiglio "pro" sugli eroi che utilizzi di solito; magari qualche segreto per sfruttare al meglio i tank del roster? E, ovviamente, anche a chi desidera iniziare a padroneggiare Overwatch ad alti livelli.



I tank creano spazio ai dps per fare danno e agli healer per curarli, riflettete su questa frase e se capite il concetto avete fatto un bel passo avanti. Per arrivare a livelli alti ci vuole tempo e sacrificio, non mollate appena vedete che le cose vanno male.



Un'ultima domanda: dove possono seguirti i lettori di everyeye.it?



Certamente, ecco a voi!

Twitter: @OWLuft

Twitch: www.twitch.tv/A_Luft

Instagram: owluft

Facebook: www.facebook.com/chLuft



Ringraziamo Luft per il tempo concessoci, facendo a lui e a tutto il team Blue un grosso in bocca al lupo per il loro percorso al fondamentale appuntamento dei Contenders Trials.