Overwatch Open Division: i coach dei Samsung Morning Stars si raccontano

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Lo scorso weekend sono andati in scena i Playoff della seconda stagione della Open Division di Overwatch. Questo campionato è parte integrante e fondamentale di quel Path to Pro voluto da Blizzard per la crescita del proprio ecosistema esport. I Playoff, giunti dopo una stagione intensa e combattuta, ha visto battersi le migliori squadre del torneo per guadagnarsi l'accesso ai Contenders Trials. Questi costituiscono, per dirla in termini "calcistici", una delicatissima fase Playoff/Playout in cui le migliori squadre dell'Open Division si scontrano con le peggiori della lega cadetta. Le vincenti potranno salire (o rimanere) nel campionato Contenders della prossima stagione. I Samsung Morning Stars Blue, nonostante la sconfitta rimediata contro gli ormai rivali Northern Lights (che ritroveranno nuovamente nella prima partita dei Trials) durante i Playoff sono riusciti a qualificarsi mentre il team "gemello" Black, purtroppo, non ce l'ha fatta. Noi, dopo la conclusione dei Playoff, abbiamo avuto il piacere di sentire i due allenatori, Fabio "Nightslayer" Condoluci e Alessio "Sharppp" Mameli per farci raccontare le loro sensazioni in proposito, come si sono preparati e i prossimi step dei due team. Ecco cosa ci hanno detto.

Fabio "Nightslayer" Condoluci, coach Samsung Morning Stars Blue

Come è stato il percorso di avvicinamento ai playoff? Immagino che sia voi che il team Black vi sarete preparati a lungo. Avete aumentato le sessioni d'allenamento nell'ultima settimana?



I nostri allenamenti sono rimasti costanti, sempre con la massima dedizione e il massimo impegno da parte di entrambi i teams.Oltre che all'allenamento pratico, è stato aggiunto anche uno studio dei teams avversari (metodi di gioco, composizioni, strategie e statistiche) in modo da arrivare il piú preparati possibile ai playoff.



Percorso quasi netto, il vostro, che sostanzialmente ha confermato che siete un team da temere. Vi siete dovuti arrendere solamente davanti ai Northern Lights, squadra che già aveva dato del filo da torcere ai Black nella regular season. La partita del round 4 è stata molto combattuta ed è finita 3 a 2 in favore degli avversari; in particolare cosa non ha funzionato?



Sono degli avversari molto forti ed avendo giocato ilios (cattura il punto) come ultima mappa le possibilità di vincere erano 50 e 50.

Nella modalità cattura il punto, spesso la vittoria o la sconfitta è decretata dal primo scontro tra i due team.

In ogni caso ci complimentiamo con i nostri avversari che in quella specifica mappa hanno giocato in modo impeccabile.



I ragazzi non si sono persi d'animo e hanno letteralmente asfaltato i OnePoinT nel loser bracket, per ripresentarsi più agguerriti che mai al grand final, ancora una volta coi Northern Lights. Solo che voi avete dovuto giocare una partita in più. Com'era la tenuta mentale e fisica dei ragazzi?



La partita contro i OnePoinT è stata molto combattuta, anche loro sono un team molto forte e vantano di giocatori molto esperti; cito mowzassa,horthic e phatt (ex nazionali portoghesi).

Avendoli già battuti ed avendoci giocato contro molto spesso durante le sessioni di training, conoscevamo i loro punti deboli e come counterare le loro strategie/composizioni.

Nella finalissima contro i Northern Lights purtroppo eravamo molto stanchi considerato che giocavamo da 6 ore nonstop e reduci da due BO5 veramente impegnative.

La voglia e la grinta di vincere non è mai mancata purtroppo ammettiamo che la stanchezza è sopraggiunta dopo il 3 a 0 contro i OnePoinT.

Sicuro un po' di stanchezza deve aver influito sulla prestazione generale. Hai modificato la comp e la strategia di conseguenza, memore della precedente sconfitta?



Piu che cambiare strategie abbiamo cercato di adattarci, provando ad utilizzare il fattore sorpresa con composizioni diverse e in molte situazioni ha anche funzionato.



Un dieci a zero nella regular season e il gran finale nei playoff è un ruolino di marcia di tutto rispetto. Al netto dello scoglio Northern Lights, siete comunque soddisfatti del vostro percorso?



Assolutamente si, come primo team italiano ai Contenders trials è sicuramente un passo importante dell'italia nell'esport in europa.

Siamo quasi certi di poter battere anche i Northern Lights considerato che la prima serie sul 3-2 hanno vinto su una modalità dove la sconfitta o la vittoria sono sempre 50 e 50.

Ora si apre la via verso i Trials. Siete pronti a superare l'ultimo ostacolo?



Sappiamo che superare l'ultimo ostacolo non sarà facile ma ci impegneremo per realizzare il sogno italiano cercando di portare il tricolore ai Contenders.

Vorrei fare un ringraziamento particolare a Samsung per aver creduto in noi e che attraverso il progetto Morning Stars ha dato una svolta alla scena esport in Italia.

Alessio "Sharppp" Mameli, coach dei Samsung Morning Stars Black

Anzitutto, complimenti per il percorso che siete riusciti a intraprendere sino a questo momento. Con una regular season assolutamente positiva e dei playoff combattuti sino all'ultimo, dovreste comunque essere più che soddisfatti di quanto fatto, no?



Come prima cosa grazie mille per i complimenti. Da una parte siamo siamo/sono soddisfatto del lavoro svolto sino a questo momento, dall'altra, sono molto amareggiato per non aver raggiunto l'obbiettivo Trials, in quanto abbiamo un roster qualitativamente parlando di nota e quindi mi aspettavo molto di più.



Avete abbattuto gli Osh-Tekk abbastanza tranquillamente. Poi, con i Big Nice e i Birb Bois cos'è successo? Cosa non ha funzionato?



Contro gli Osh-Tekk i ragazzi hanno giocato veramente bene con una lettura del gioco perfetta portando a casa un 3-0 di nota. I Big Nice un team nato recentemente con però all'interno un livello di skill significativo ci hanno messo molto in difficoltà, i ragazzi hanno sofferto alcuni tipi di composizioni e sono andati un po' sottotono non riuscendo poi a finalizzare il risultato. Birb Bois, partita molto combattuta fino alla fine, ci sono stati molti errori commessi dai ragazzi nell'ultima mappa Ilios, forse dettato dal fatto che era la mappa risolutiva per il proseguimento del nostro cammino verso i trials.



I ragazzi sono arrivati stanchi mentalmente e fisicamente, oppure si sono fatti sorprendere da strategie eclettiche degli avversari?



Come detto in precedenza è stata una combinazione di fattori, sia psicofisici che di mal interpretazione del game. Sono cose che possono succedere e fa parte del gioco. Ma da queste situazioni dobbiamo cogliere solo insegnamenti.

Il sogno di vedere entrambi team ai Trials è purtroppo sfumato; i ragazzi come l'hanno presa?



I ragazzi a fine game erano abbastanza provati per la sconfitta (che non si aspettavano), ma questo fa parte del gioco, adesso c'è da rimboccarsi le maniche e vedere al futuro ed imparare da questa esperienza.



Sei soddisfatto in generale delle prestazioni individuali e di squadra dei tuoi ragazzi, o c'è ancora qualcosa da limare pro futuro?



In generale sono soddisfatto delle prestazioni, ma andava fatto molto di più. C'è ancora molto da fare per il futuro se si vuole arrivare al Contenders e alle fasi finali.



Sicuramente tornerete più forti di prima: ora qual è la vostra schedule? Continuerete le sessioni d'allenamento normali o avrete una fase di scarico, in attesa della nuova stagione?



Al momento ho dato una settimana di completo riposo ai ragazzi, chi poteva tornare a casa lo ha fatto per staccare la spina, dopo ripartiremo con le solite sessioni di allenamento.

I Blue hanno avuto le loro belle difficoltà ad affrontare i Northern Lights. Voi li avevate già incontrati in precedenza ed erano riusciti a mettervi in difficoltà. Hai avuto modo di confrontarti con Fabio? Gli hai dato qualche consiglio al volo oppure i Northern Lights sono riusciti a sorprendere modificando ancora una volta comp e strategia?



Durante il game ho dato più informazioni possibili a Fabio e i ragazzi dei Blu. Alla fine siamo una grande famiglia, ormai il legame che ho con tutti i ragazzi all'interno della house è magnifico, quindi cercherò in modo se posso di dare più sostegno possibile a Fabio per riuscire a prendere questo slot per il Contenders.



Ringraziamo i due coach dei Samsung Morning Stars per la loro disponibilità e vi diamo appuntamento la prossima settimana per la fatidica fase dei Contenders Trials. I Morning Stars Blue affronteranno subito la loro "bestia nera", quei Northern Lights in grado di sconfiggerli in finale di Playoff. Insomma, via il dente via il dolore.