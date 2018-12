Overwatch: torniamo a chiacchierare con Nisa dei Samsung Morning Stars

La stagione regolare dei Contenders si è ormai conclusa e i giocatori si sono presi un breve periodo di riposo prima di affrontare i playoff, dopo una stagione (la prima per I Morning Stars nel campionato cadetto Blizzard) letteralmente dominata dai bergamaschi.

Come ormai sappiamo bene, I ragazzi si sono resi protagonisti di un cammino praticamente perfetto dall'inizio alla fine. Team Gigantti, Young & Beautiful, HSL Esports, i Bazooka Puppiez e i Winstrike si sono dovuti inchinare davanti lo strapotere dei Morning Stars.

La rivoluzione autunnale del roster, insomma, deve aver fatto proprio bene alla formazione di Bergamo che ora può pensare ai playoff di gennaio con grande tranquillità e a mente sgombra. La squadra può addirittura giocarsi la vittoria ad armi pari, senza alcun rischio e pressioni se non quelle che si autoimporranno i giocatori. In quanto prima in classifica, infatti, la squadra di Bergamo è matematicamente sicura di avere uno slot assicurato ai prossimi Contenders.

Dopo la carrellata di interviste dedicate ai nuovi innesti della squadra, abbiamo voluto sentire nuovamente uno dei giocatori storici della formazione bergamasca, presente sin dall'inizio dell'avventura targata Morning Stars. Ecco cosa ci ha raccontato Nisa di questi mesi intensi e ricchi di novità non solo per lui, ma anche per tutta la squadra.

Quattro chiacchiere con il "senatore" Nisa

Ciao Nisa, è passato un po' di tempo dall'intervista con cui i lettori di Everyeye.it ti hanno conosciuto. Come sono stati questi mesi? Belli intensi, immaginiamo.



Dopo la mia ultima intervista fatta ad agosto direi di si. Sono stati mesi molto intensi e impegnativi, tra la World Cup e i Contenteders non ho avuto un attimo di respiro.



Assieme a DragonEddy hai attraversato tutta l'evoluzione legata all'organizzazione. Tu, tra l'altro, prima dei Blue militavi nei Samsung Morning Stars Black, poi sciolti. Come ci si sente a esser uno dei senatori del team?



Si ormai è un anno che faccio parte dei Samsung Morning Stars, ne abbiamo passate davvero tante e sono onorato di farne ancora parte.



Come ti trovi con i compagni e con il nuovo allenatore? Hai modificato le routine d'allenamento e filosofia di preparazione, o i cambiamenti non ti hanno "scosso" più di tanto?



Mi trovo veramente bene con tutti, si è creato un clima veramente bello diciamo che siamo una grande famiglia. I cambiamenti non mi hanno scosso più di tanto, faccio queste routine di allenamento da anni ormai e ci sono abituato.



Ti sembra che il panorama esport italiano stia mutando, anche grazie alla vostra crescita e alle vostre prestazioni? Percepisci una crescita del movimento? I fan iniziano a esser più presenti? Come vedi l'esport in Italia nel prossimo futuro?



Si direi che c'è una gran crescita nell'esport italiano, ci sono sempre più fan e soprattutto molti investitori si stanno iniziando a interessare del settore ed è un gran bene, credo che il progetto Morningstars abbia dato una bella spinta a tutto questo. Se continua così il futuro dell'esport in Italia sarà sempre meglio e sarà un percorso più facile per molti giocatori.

Nell'ultima stagione regolare dei Contenders, appena conclusasi, avete compiuto una vera e propria impresa, portandovi a casa cinque vittorie sui cinque disputati. Qual è il segreto di una sinergia così intensa? In fin dei conti lavorate assieme solo da pochissimo tempo. Quanto lavoro si nasconde dietro le immense giocate per le quali ci emozioniamo ogni volta quando le vediamo in streaming?



Di solito non giochiamo più di 4/6 ore al giorno, due volte a settimana ci guardiamo i nostri allenamenti per sistemare gli errori più gravi e per parlare delle varie strategie da usare. Il segreto è dare sempre il 100% durante gli allenamenti, facendo così si arriva sempre ben preparati per la partita del torneo.



Ora, dopo la pausa natalizia vi attendono i playoff. Quali sono le tue sensazioni in merito? L'importante immagino sia non adagiarsi sugli allori, come si suol dire, e continuare ad allenarvi come avete sempre fatto.



Si i primi di gennaio ci saranno i playoff, ci siamo presi una piccola pausa di quattro giorni nel periodo natalizio, per il resto abbiamo sempre continuato a scrimmare e a fare le nostre ranked come da routine. Possiamo vincere questo Contenders se giochiamo come abbiamo sempre fatto.