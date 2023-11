Patrice Désilets: 'conosco la vera Italia', gli esordi e Assassin's Creed 2

Assassin's Creed affolla le memorie di innumerevoli giocatori, e lo stesso possiamo dire dei suoi seguiti diretti. Il papà di questi titoli (fino ad AC Brotherhood) è Patrice Désilets e non dovrebbe sorprendere nessuno il fatto che sia diventato uno dei creativi più autorevoli della game industry. Nel corso della Milan Games Week 2023 abbiamo avuto il piacere di fare due chiacchiere con Patrice, a proposito della sua entrata nell'industria, del suo metodo d'approccio alla creazione di videogiochi e della sua carriera, chiaramente sino all'era di Panache Digital Games.

Gli inizi: dai Playmobil a Prince of Persia

Everyeye: i primi giochi a cui hai lavorato sono stati Hype: The Time Quest e Paperino: Operazione Papero. Cosa ti ha spinto ad entrare nell'industria videoludica?



Patrice Désilets: La storia di come sono finito a fare videogiochi è strana. Non ho mai pensato che avrebbero avuto un ruolo centrale nella mia carriera. Ho iniziato a Ubisoft Montreal, nel 1997, tra i primissimi impiegati dello studio. All'epoca andavo ancora a scuola e studiavo cinema, ma ero riuscito ad ottenere solo ruoli marginali, spesso ero l'assistente dell'assistente dell'aiuto-regista o qualcosa di simile. Ero giovane, stavo studiando e avevo bisogno di soldi! Mia madre lavorava per l'amministrazione del Quebec e ha saputo che questa grande azienda francese stava arrivando in Canada. Me ne ha parlato e mi sono detto: proviamoci.

Ho inviato il curriculum e a Ubisoft deve essere piaciuto molto. Mi hanno chiesto di scegliere se volessi fare un colloquio come sceneggiatore o come game designer. A quel punto ho pensato che avrei potuto fare lo sceneggiatore per il cinema o per la TV, ma il lavoro del game designer l'avrei imparato solo da Ubisoft. E mi sono buttato. Al colloquio mi hanno dato un Playmobil e mi hanno detto "pensa a fare un gioco su questo. Inizi tra una settimana".



Everyeye: Quale è stato il tuo primo impatto con il game design? E cosa ti hanno insegnato le tue prime due esperienze nel settore?



Patrice Désilets: Hype: The Time Quest ha richiesto un paio d'anni di sviluppo, e altrettanti ne abbiamo spesi per Paperino: Operazione Papero. Disney è rimasta colpita dagli ambienti 3D di Hype, quindi ha contatto Ubisoft per un prodotto su licenza. Mi sono divertito tantissimo a sviluppare l'avventura di Paperino: è un prodotto in 3D, ma si gioca come un platform in 2D.

Hype: The Time Quest Paperino: Operazione Papero?!

Era un po' un rip-off di Crash Bandicoot, devo ammetterlo. Ad ogni modo, ho imparato molto da quei due titoli, hanno segnato la mia esperienza da game designer e da creativo. Se ripenso ad Hype, per esempio, mi viene in mente che abbiamo sperimentato profondamente con il tempo.



D'altra parte è ambientato in quattro momenti diversi, ma nello stesso luogo. Non è troppo diverso dalle meccaniche temporali di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e dalla narrazione di Assassin's Creed. Invece, il punto forte di Paperino: Operazione Papero stava nel ritmo e nel divertimento: quel gioco mi ha insegnato a creare un personaggio che fosse divertente da controllare.



Everyeye: Qualche anno dopo il tuo ingresso in Ubisoft ti è stato affidato il compito di riportare in auge il franchise di Prince of Persia, che non vedeva un nuovo episodio dal 1993. Come è stato riprendere in mano un'IP storica e molto amata per reinventarla per una nuova generazione di giocatori?



Patrice Désilets: Spesso sentiamo dire che il recupero delle "vecchie" IP è difficile. Personalmente, invece, devo dire che non abbiamo avuto problemi con Prince of Persia. Io e gli altri sviluppatori non eravamo dei grandi fan degli originali.

Ovviamente li abbiamo giocati, ma si trattava di titoli difficilissimi, che erano già invecchiati e che non ci hanno lasciato particolarmente entusiasti. Il passo più importante è stato capire le meccaniche di fondo del primo capitolo, comprendere ciò che ha reso Prince of Persia iconico.



Ci siamo focalizzati sulla qualità del level design e dei puzzle: l'idea del gioco era quella di metterti di fronte ad una stanza e di lasciarti a capire come uscirne. E poi, dal punto di vista tecnico, ci ha colpito la qualità delle animazioni. Abbiamo cercato di trasporre questi due elementi chiave in 3D, sfruttando la verticalità e gli ambienti più grandi offerti dalle nuove console per proporre puzzle più complessi. Poi, visto che persino noi sviluppatori morivamo troppo spesso, è arrivata l'idea della meccanica di riavvolgimento del tempo: eravamo ad un punto in cui il prodotto non mi convinceva troppo, perché non mi piaceva l'idea di dover tornare sempre indietro e ripartire da capo a ogni morte.



Una sera stavo guardando un film ma mi ero perso una scena: ho cliccato rewind sul telecomando e sono tornato indietro. E così ho avuto l'ispirazione. Il giorno dopo sono andato dagli sviluppatori e ho chiesto loro se si potesse fare. Qualcuno - lo sviluppatore Martin Sevigny - mi ha detto "certo che si può fare" e ha scritto il codice: avevamo creato le Sabbie del Tempo. A quella meccanica (e a Martin) devo la mia carriera.

Il grande successo di Assassin's Creed

Everyeye: Dopo Prince of Persia, sei diventato Creative Director dei primi tre episodi della serie di Assassin's Creed, fino a Brotherhood. Come è nata la saga? Quali idee hai messo nei giochi e quali sono state le tue ispirazioni, sia in termini narrativi che di meccaniche?



Patrice Désilets: Per certi versi si può dire che io sia stato un po' il "papà" di Assassin's Creed. Dopo Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, sentivamo il bisogno di fare un gioco che non fosse un altro Prince of Persia, che fosse qualcosa di diverso ma che al contempo avesse degli elementi comuni con quest'ultimo.

Anche perché il primo episodio di Assassin's Creed era nato come un seguito di Le Sabbie del Tempo. Siamo partiti sovvertendo il personaggio: il principe, per definizione, non è un personaggio che agisce in prima persona, ma che aspetta che mamma e papà muoiano per diventare il nuovo Re. Avevamo bisogno di un eroe più action, anche se l'idea del "principe" continuava a piacerci, perché occupa una posizione di potere, è qualcuno in cui un giocatore vuole immedesimarsi.



Siamo tornati a studiare: a casa avevo un libro sulle società segrete, e la prima che veniva menzionata era la setta degli Hashashin dell'Iran. Gli Hashashin erano famosi per le loro missioni omicide, spesso rischiosissime: è proprio dal nome della setta che discende il termine "assassino". Allora abbiamo pensato di fare un gioco sul secondo in comando di questa setta. Poi ci siamo resi conto che il gruppo colpiva perlopiù nell'altopiano iraniano, ovvero in Persia. Avete capito dove voglio andare a parare: il protagonista del videogioco sarebbe stato una sorta di "Principe di Persia", benché molto diverso da quello delle Sabbie del Tempo. E questa è stata l'ispirazione principale. Non c'è bisogno di costruire una grande storia dietro a un assassino, perché nella percezione comune si tratta di un personaggio attivo, sempre in missione, a differenza del principe.



Everyeye: Poi è arrivato Assassin's Creed II, uno dei tuoi più grandi successi. Quali credi che siano i motivi che hanno reso il gioco una pietra miliare della sua generazione per tantissimi videogiocatori?



Patrice Désilets: Il motivo per cui credo che Assassin's Creed II sia piaciuto così tanto è che il giocatore e il protagonista sono allo stesso livello. Entrambi imparano piano piano cosa vuol dire essere un assassino. Altaïr lo sapeva già, Ezio invece no: si tratta di una differenza enorme, che ha spinto il pubblico a empatizzare con il protagonista di Assassin's Creed II.

Il viaggio del gioco è emozionante per questo, perché c'è immedesimazione. E poi l'ambientazione è l'Italia del Rinascimento: puoi conoscere Leonardo Da Vinci, può vivere eventi storici come la Congiura dei Pazzi, puoi vedere Firenze e Venezia al massimo del loro splendore. Al di sopra di tutto questo, però, c'è il fatto che il giocatore è Ezio: c'è questa sovrapposizione tra il viaggio dell'utente e quello del protagonista che in tanti altri titoli non si ritrova.



Everyeye: Da italiani dobbiamo chiedertelo: come avete fatto, tu e il tuo team di Ubisoft, a ricreare l'atmosfera del Rinascimento italiano in Assassin's Creed II? Quanto avete dovuto studiare per dare forma a quel periodo storico?



Patrice Désilets: in realtà, da adolescente ho vissuto per un anno in Italia, a Napoli. In quel periodo ho visto l'Italia vera, e ancora adesso parlo abbastanza bene in italiano. Capisco la cultura italiana, ma attenzione: non parlo di quella cultura stereotipata e dei cliché che molti propongono sul web, parlo della vera cultura italiana, dei veri modi di fare degli italiani e di ciò a cui essi tengono del loro patrimonio artistico e culturale.

Quando ci è stato proposto di spostare il secondo episodio della saga in Italia ho esclamato: "Sì! Io conosco gli italiani. Li conosco e li adoro!". Poi ovviamente siamo venuti in Italia con il team, abbiamo studiato le location del gioco, la loro storia, le loro architetture e la loro arte. Siamo stati a Firenze, a San Gimignano e a Venezia. E abbiamo lavorato duramente.



Penso però che sia stato il nostro amore genuino, quello di persone che hanno vissuto in Italia e che capiscono ciò che gli italiani hanno a cuore, a creare un ambiente come quello di Assassin's Creed II. E vi dirò di più. Nel gioco ci sono degli elementi biografici. Il fratello maggiore di Ezio si chiama Federico: Federico era anche il mio "fratellone" quando ero in Italia, un carissimo amico della mia adolescenza.

Panache Digital Games e Ancestors: The Humankind Odyssey

Everyeye: Nel 2013 hai fondato Panache Digital Games, il tuo studio di sviluppo. Come è cambiato il tuo approccio nel passaggio dalle grandi aziende ad un team indipendente?



Patrice Désilets: si è trattato di un ritorno alle origini, ai tempi di Prince of Persia per intenderci. Quando lavoravamo a Le Sabbie del Tempo, il nostro studio era composto da sedici persone. E sedici eravamo quando ho aperto Panache. Siamo aumentati con il tempo, ovviamente.

Al lavoro su Ancestors: The Humankind Odyssey, il nostro primo gioco, ci sono state in media 25 persone, con un massimo di 35 persone in alcuni frangenti. Per me si è trattato di tornare indietro nel tempo, in un momento in cui tutti si conoscevano tra loro e si lavorava insieme alle stesse cose. Oggi nel mondo dei videogiochi c'è un focus enorme sulla carriera e sulla professionalizzazione. Nei grandi studi ogni lavoratore ha una carriera e delle mansioni ben precise, nessuno si sposta da una cosa all'altra: le connessioni e le relazioni umane ne risentono.



Everyeye: Nel 2019, Panache Digital Games ha pubblicato il suo primo gioco, Ancestors: The Humankind Odyssey. Puoi raccontarci qualcosa di più sul suo sviluppo?



Patrice Désilets: La creazione di Ancestors è durata circa quattro anni. Abbiamo iniziato a lavorarci nel 2015 e il lancio è avvenuto nel 2019. Ma c'è una cosa importantissima da ricordare: abbiamo iniziato davvero da zero. Eravamo un gruppo di ragazzi con una presentazione di PowerPoint. Poi sono arrivati i finanziamenti, e con essi il team si è ingrandito e sono iniziati i lavori veri e propri. Prima eravamo in sette, poi in quindici; a un certo punto ci è stato detto: "perché limitarvi? Provate a fare qualcosa di più grande".

E lo abbiamo fatto: per tutto l'ultimo periodo di sviluppo siamo stati in 25. L'idea era quella di realizzare un gioco la cui struttura mimasse quella dello studio che lo stava sviluppando. La prima cosa che fai quando crei un titolo è modellare un personaggio in un ambiente 3D. È la prima cosa che devi costruire, si inizia con le meccaniche di movimento. Poi, sulla base di ciò che il tuo personaggio può fare, scegli un ambiente in cui questi può esprimere al meglio le sue potenzialità.



Dopo aver creato il nostro protagonista, ho deciso che la cosa migliore da fare fosse andare indietro nel tempo, in un periodo in cui non c'erano strutture, non c'erano strumenti, non c'erano villaggi e non c'erano persone. Bastava creare un ambiente tridimensionale in cui il giocatore aveva il compito di sopravvivere. Quindi siamo tornati alla preistoria, nel continente africano, e alla fine abbiamo scelto una scimmia. Stavamo costruendo un action adventure tridimensionale, con un personaggio dalle movenze agili in un grande ambiente 3D.



Everyeye: Da un punto di vista creativo, invece, come vi è venuta l'idea di raccontare l'evoluzione umana?



Patrice Désilets: Il tema della storia del genere umano è uno di quelli che più mi affascinano e che più amo. Credo che la nostra specie, oggi come oggi, sia completamente disconnessa dalle sue radici. Così ho deciso di raccontarle. Volevo ricordare all'homo sapiens che non è comparso da un momento all'altro, non è caduto dal cielo. Arriva da un lignaggio animale. Siamo animali. Ancestors: The Humankind Odyssey racconta questa origine della nostra storia comune.

Le buone vendite che abbiamo ottenuto sono merito di questa scelta: il nostro è l'unico gioco che racconta questa storia. La primissima volta che ne ho parlato era ad una conferenza per sviluppatori in Croazia, il Reboot Developer 2015, poi c'è stato l'annuncio vero e proprio durante i Game Awards 2015. Il pubblico è rimasto colpito: si trattava di un prodotto originale, e la nostra creatività ha pagato.



Everyeye: Nel 2023, Ancestors: The Humankind Odyssey ha raggiunto un milione e mezzo di copie vendute: è un successo significativo per la prima opera di uno studio indipendente. Quale è stata la lezione più importante che hai imparato dallo sviluppo del gioco?



Patrice Désilets: Le lezioni sono state tante. In primo luogo, ho imparato a gestire uno studio e fare un gioco al contempo, una cosa che non avevo mai fatto prima. Ho imparato a passare da un progetto all'altro, a gestire la "cultura" dello studio di sviluppo, l'ambiente di lavoro. La parte tecnica e quella creativa le conosco, le ho affinate con il tempo, ma non mi ero mai messo in gioco anche come organizzatore.

Al contempo, ho imparato ad avere fiducia nei giocatori, nella loro capacità di cavarsela da soli, di risolvere in modo indipendente i problemi che un'avventura pone loro. Alcune persone non apprezzano Ancestors: The Humankind Odyssey perché si tratta di un prodotto che crea dei sistemi e che lascia che il giocatore si diverta con essi, senza essere preso per mano e traghettato da una parte all'altra della mappa. È la stessa filosofia dietro a giochi come The Legend of Zelda: Breath of The Wild e Tears of The Kingdom (qui la recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom). C'è un gruppo di sviluppatori annoiati dall'idea di fornire agli utenti una minimappa con degli obiettivi da raggiungere e poco altro. Preferiamo creare dei sistemi solidi e lasciare che le persone si godano l'esperienza al massimo.



Everyeye: Dopo il lancio di Ancestors: The Humankind Odyssey, Panache non ha annunciato altri giochi. Puoi fornirci qualche indizio o qualche informazione sui tuoi nuovi progetti?

Patrice Désilets: Per il momento no! Posso confermare che sto lavorando a qualcosa e posso dire che il nostro team è composto da 60 persone al momento. I lavori stanno andando bene e, soprattutto ci stiamo divertendo molto con il nostro nuovo progetto. Ma non siamo ancora pronti a parlarne o per mostrarlo al pubblico. Sicuramente, però, quando sarà il momento torneremo a farci sentire, e ci sarà tanto da dire!