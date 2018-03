PES League: l'eSport secondo Konami raccontato da Ettore 'Ettorito97' Giannuzzi

Campione italiano e finalista ai mondiali nel 2010. PES World Champion nel 2011. Campione italiano nel 2012. Finalista mondiale nel 2014. Vincitore della Europe Finals Season 2 e finalista mondiale nel 2017. Co-op Champion con il suo team Broken Silence e finalista individuale nella Europe Regional di Barcellona nel 2018. Questo il pedigree di Ettore Giannuzzi, in arte Ettorito97, ottenuto in 7 anni di competizioni ed eventi ad alto livello. Se consideriamo che il barese ha compiuto da pochissimo 21 anni, appare chiaro come le speranze azzurre presenti e future sull'esport firmato Konami siano nelle sue mani.

Nell'evento svoltosi a Milano il weekend scorso abbiamo avuto modo di scambiare qualche parola con lui, il quale gentilmente si è concesso ai nostri microfoni nonostante la sconfitta appena subita. Ecco cosa ci ha raccontato.

Ettore "Ettorito" Giannuzzi si racconta

Everyeye.it: So che la sconfitta ancora brucia, uscire ai quarti di finale non è mai bello. Hai avuto modo di riflettere sulla partita? Obbiettivamente si è messa in mezzo anche un po' di sfortuna, bisogna dirlo.



Ettorito: diciamo che è stata una partita strana. Ho incontrato il ragazzo con cui abbiamo vinto la finale della modalità 3vs3 (a Barcellona), un giocatore molto forte con il quale gioco ogni giorno. Perciò sapevo fin dall'inizio che sarebbe stata una partita tirata. Il match nella prima fase è stato principalmente un avvicendarsi di azioni pericolose e poi gol da una parte e dall'altra: 1-0 per lui, 1-1 pari, poi il 2-1 per lui, con il mio difensore che si è messo in linea correttamente per poi deselezionarsi da solo. Infine il 3-1 per lui, con un'azione viziata da un rimpallo ed un contrasto grazie al quale il mio avversario è andato indisturbato verso la porta. Sono poi stato sfortunato negli ultimi 15 minuti perché avevo bisogno di fare dei cambi, ma la palla non è mai uscita dal campo, condizione necessaria affinché il gioco permetta di mettere in pausa. Di conseguenza dal 50' al 70' non ho praticamente giocato perché gli atleti non avevano più stamina, non correvano più. Quando ho fatto le sostituzioni la situazione è cambiata, ho fatto il secondo gol con cui ho riaperto la partita e poi ho sfiorato in 3-3, ma Cech ha compiuto un miracolo sul mio attaccante, Wellbeck.



Everyeye.it: è stato difficile vero scontrarsi contro un giocatore che non solo ti conosce bene, ma che addirittura è un membro della squadra con cui ti stai imponendo sul panorama mondiale della modalità co op?



Ettorito: Sì, è stato difficile, bisogna pensare in maniera diversa e fare ciò che non faresti. Oltretutto l'anno scorso ho trovato questo ragazzo in finale dell'Europeo a Liverpool. All'epoca però c'erano due grandi differenze: la prima è che non c'era questa limitazione di overall tra le squadre e i giocatori, e in secondo luogo i match si sviluppavano su andata e ritorno, mentre stavolta hanno messo solo una partita, rendendo il risultato un po' più casuale perchè sulla partita secca può sempre succedere di tutto. Il risultato totale fu di 13-1 o 13-2 me. Questa volta si è preso la rivincita, ci sta, ma diciamo che con questo tipo di gioco impostato con questo overall "fisso", difficilmente possiamo apprezzare un dominio assoluto di un avversario su un altro: anche se sei più forte, spesso non riesci a dominare. Inoltre dall'inserimento di questa nuovo sistema sono comparsi problemi che nelle modalità classiche non si verificavano, come ad esempio amnesie difensive o situazioni in cui i portieri diventano imbattibili.

Everyeye.it: in precedenza hai fatto il nome di due o tre giocatori. Proprio riguardo alla composizione delle squadre, come mai moltissimi player hanno usato l'Arsenal in questo torneo? È una questione che dipende dalla velocità dell'attacco dei Gunners?



Ettorito: la scelta dipende da una specifica modalità introdotta da quest'anno in cui Konami, per evitare che noi giocatori usassimo le stesse due squadre nettamente superiori alle altre, ha deciso di uniformare i valori in gioco, abbassando l'overall generale e le relative statistiche dei giocatori più forti e alzando quelle dei giocatori e delle squadre più deboli. Ad esempio il calciatore del Barcellona Lionel Messi possiede un overall pari a 94 nel gioco reale. Essendo molto alto, per equilibrare il valore con le altre Konami ha scelto di abbassarne le statistiche portandolo ad 86. Allo stesso modo i giocatori più deboli hanno subito questo processo ma inverso: ad esempio Icardi è stato portato alla stregua del calciatore blaugrana, passando da un valore di 84 ad uno di 86. Il problema è che ogni statistica viene abbassata, compresi i valori di forza fisica e di stamina. Molti calciatori dell'Arsenal, come Aubameyang ad esempio, vengono favoriti da questo sistema perché hanno mantenuto, se non aumentato, le loro statistiche. Sfruttando questo sistema, qualche tempo fa un ragazzo francese vinse un torneo con una squadra coreana da 1 stella di valore generale, a causa della presenza di centroavanti di 197 cm che, se servito con buoni cross dalla fascia, infilava costantemente la palla in rete tramite colpi di testa indifendibili.



Everyeye.it: Quindi è importante, nel periodo che anticipa il torneo, analizzare anche squadre meno famose, perché potrebbero in realtà diventare molto competitive. E'così?



Ettorito: esattamente. I top player del gioco, come i giocatori del Barcellona per esempio, hanno subito un notevole downgrade che li ha resi troppo deboli fisicamente e troppo poco resistenti per poter essere realmente competitivi.



Everyeye.it: In preparazione all'evento, voi potete allenarvi utilizzando le squadre "modificate" per i tornei oppure questa è una versione di PES che viene data solo ed esclusivamente durante il torneo?



Ettorito: Le modalità di qualificazione si giocano su questo tipo di gioco. Però i tornei che vengono svolti a livello europeo e mondiale sono tutti giocati in lan, dunque offline. Konami non manda un database con gli aggiornamenti delle rose versione esport ai giocatori, perciò quello che facciamo noi è fare le foto di tutte le squadre che reputiamo potenzialmente interessanti durante i mesi di qualificazione, così da riprodurre i valori giocatore per giocatore sulle modalità offline e allenarci con quelle squadre in vista di tornei e manifestazioni. Questo è un po' un limite perché non potendo giocare online non puoi allenarti con i player più forti della scena.

Everyeye: il 3vs3 è una modalità nuova, introdotta solo con l'arrivo di questo capitolo. Impressioni?



Ettorito: Penso che la specialità 3vs3 sia di difficile organizzazione sul piano esportivo, ma tuttavia è una cosa che diverte molto perché richiede molta coordinazione, richiede una squadra che si trovi bene insieme. Non è detto che una squadra di bravissimi giocatori riesca insieme a raggiungere grandi traguardi, principalmente a causa delle forti individualità che spesso si vengono a creare.



Everyeye: pensi che questa specialità possa avere un futuro nel mondo competitivo oppure credi rimarrà un esperimento legato a questo capitolo?



Ettorito: no, penso che Konami voglia puntarci in maniera forte. Moltissime persone sono felici di vedere la coalizione tra i compagni di squadra, il dialogo di 3 menti tutti concentrate ad aiutarsi l'una con l'altra per un obbiettivo comune. Ovviamente l'1vs1 non può avere queste peculiarità, nonostante probabilmente non scomparirà mai.



Everyeye.it: PES e esports. Come vedi il futuro del brand in questo ambiente?



Ettorito: credo Konami stia facendo le mosse giuste. Ovviamente non si deve avere fretta, ma attraverso gli accordi di partnership che l'azienda sta portando avanti sono sicuro che molto presto avremo questi grandi club che entreranno a far parte del settore. Stiamo andando verso la direzione giusta.