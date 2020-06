Project CARS 3: svolta arcade? No, è ancora un puro simulatore di corse!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

L'annuncio di Project CARS 3 ha destabilizzato il mondo del simracing e tutta la sua community. C'era da aspettarselo, in fin dei conti, visto l'imprevedibile cambio di passo mostrato in sede di reveal dal terzo capitolo della serie targata Slightly Mad Studios. In attesa di poter provare con mano il gioco, in uscita durante il corso dell'estate, ci siamo seduti a fare quattro chiacchiere virtuali con Joseph Barron (Marketing & Esports Manager) e Pete Morrish (Head of Production), i quali sembrano fermamente convinti che il loro nuovo prodotto continui a essere perfettamente in grado di far breccia anche nei cuori dei fan storici del brand e dei più intransigenti piloti virtuali. In attesa di poter verificare con mano se e quando stabile sia questo presunto equilibrio tra accessibilità e simulazione, vi lasciamo al resoconto della nostra intervista.



Cambio di marcia

Everyeye: Dobbiamo ammetterlo, il reveal di Project CARS 3 ci ha inizialmente lasciati un po' spaesati. Potete riassumerci brevemente quali sono state le motivazioni principali che vi hanno portato a maturare la decisione di indirizzare il prossimo capitolo verso questa nuova direzione?



Pete Morrish: Siamo tra i leader mondiali nella creazione di simulazioni corsistiche, e il lavoro svolto in questi ultimi anni ci ha ripagati. Ci siamo fatti una buona nomea grazie alla serie Project CARS, e vogliamo cercare di rendere il frutto del nostro lavoro più accessibile e alla portata di tutti. Questa è una delle principali motivazioni per cui, ad esempio, abbiamo deciso di includere nel prossimo capitolo una modalità carriera più completa, molto diversa da quella dei due precedenti giochi della serie. Vogliamo davvero accompagnare l'utente in un viaggio capace di portarlo dalle origini, dalle prime corse amatoriali, fino alle immancabili corse professionistiche a bordo di GT3 o simili. Vogliamo supportarlo e, al tempo stesso, condividere con lui tutto ciò che più amiamo dei simulatori di corse. Per questo abbiamo deciso di rendere il nostro nuovo titolo più accessibile.



Everyeye: A prima vista, però, non sembrano essere soltanto il look e la struttura ad essere cambiati. Nei pochi minuti di gioco che abbiamo potuto visionare si sentivano ruote che stridevano ad ogni curva e un gameplay che sembrava - pur non avendo provato con mano il prodotto - leggermente più spostato verso l'arcade rispetto a quello delle precedenti iterazioni. Pensate comunque che il nuovo capitolo sia in grado di continuare a far battere il cuore degli appassionati di lunga data della serie e dei simracer più accaniti?



Pete Morrish: Tutto ciò che i nostri fan più appassionati hanno amato - e continuano ad amare - di Project CARS è ancora al suo posto. Possono sempre scegliere di andare in modalità libera, selezionare una macchina, una pista e le condizioni meteo che desiderano e divertirsi come hanno sempre fatto. Non vogliamo in alcun modo pestare i piedi a coloro che ci hanno supportati in questi anni e che hanno contribuito a rendere grande questa serie.

Joseph Barron: Quando parliamo di accessibilità, ci riferiamo principalmente a un insieme di funzionalità e modalità in grado di catturare nuovo pubblico. I fan di vecchia data troveranno ad attenderli un'esperienza di gara estremamente autentica e soddisfacente. A differenziare il nuovo prodotto dal vecchio capitolo sono soprattutto il modo in cui abbiamo strutturato la carriera, il nuovo sistema di esperienza, le impostazioni della difficoltà e gli aiuti. Il loro scopo è quello di regalare anche ai neofiti dei giochi di corse un percorso lineare che gli dia una mano ad orientarsi e a trovare la motivazione giusta per rimuovere progressivamente gli aiuti, migliorando le proprie abilità senza mai smettere di divertirsi. Se vuoi entrare subito nel vivo dell'azione, comunque, puoi anche disattivare fin da subito ogni aiuto, aumentare il livello dell'IA al massimo e gareggiare sotto una tempesta per il semplice gusto di farlo.



Pete Morrish: Esatto, e il modello di guida non è diverso, ma semplicemente migliorato. Anche la qualità simulazione e la fedeltà del comportamento delle vetture hanno subito un miglioramento, sebbene di base continuino a poggiare sul nostro tradizionale sistema di gestione della fisica, uno dei più sofisticati del settore.



Everyeye: Durante la presentazione avete parlato molto brevemente di come la guida con il pad sia stata migliorata. Potete darci qualche informazione aggiuntiva a riguardo?



Joseph Barron: Gli aspetti che abbiamo migliorato sono principalmente due. Il primo riguarda il modo in cui il gioco legge gli input del giocatore, che è stato completamente riveduto e corretto. L'altro, invece, ha a che fare con il modo in cui gli aiuti interferiscono con il modo di guidare dei giocatori che utilizzano il classico controller. Questi ultimi sono adesso meno invasivi, migliorando l'esperienza di gioco generale e garantendo un maggiore senso di familiarità ai giocatori che arrivano da altri corsistici.



Piloti da tutto il mondo

Everyeye: Un'altra consistente porzione della presentazione è stata occupata dalle funzionalità online, con particolare riguardo per gli eventi personalizzati, che si avvarranno di un sistema di matchmaking integrato basato su un sistema di rating dedicato simile a quello visto in Project CARS 2 (recuperate la recensione di Project Cars 2). Quali progressi sono stati fatti in tal senso? Cosa è cambiato rispetto al sistema utilizzato nel capitolo precedente?



Joseph Barron: In Project CARS 2, come anticipavi giustamente anche tu, avevamo già un sistema di rating a "patenti" piuttosto efficace e funzionale. L'unico problema era rappresentato dallo scarso utilizzo che ne facevamo all'interno della struttura di gioco.

Restava semplicemente lì, nel profilo del pilota, e poteva essere utilizzato come criterio restrittivo per le lobby private - tenendo fuori tutti coloro che non raggiungevano quel tipo di "licenza" - oppure nelle varie leghe ed eventi competitivi. Abbiamo quindi deciso di espandere quello stesso sistema in modo tale da arrivare ad ottenere un vero e proprio matchmaking skill-based. Sia cercando una partita rapida che negli eventi programmati sarete sempre sicuri di trovare persone con caratteristiche e abilità simili alle vostre, sia in termini di passo di gara che a livello di sportività e correttezza. Non si tratta di un completo rifacimento del vecchio rating system, abbiamo lavorato sul costruirgli una struttura attorno che ci consentisse di avere finalmente un matchmaking vero e proprio in grado di trarre questo tipo di vantaggi dal sistema.



Everyeye: Il reveal si è concentrato principalmente sulle modalità di gioco e il rinnovato focus sull'accessibilità, ma guardando gli spezzoni di gameplay che hanno accompagnato la presentazione abbiamo potuto scorgere diversi potenziali cambiamenti, non solo prettamente grafici ma anche legati alla fisica e all'interfaccia utente. Potete descriverci brevemente gli step evolutivi che hanno interessato i vari aspetti tecnici del gioco?

Pete Morrish: Beh, è stato un processo fortemente iterativo, una costante ricerca di maggiore fedeltà. Sotto il cofano abbiamo effettuato aggiustamenti tecnici d'ogni tipo. Ci sono però alcuni elementi tutt'altro che iterativi, come l'interfaccia utente, per la quale abbiamo deciso fare un passo indietro e ripartire da zero. Sapevamo già quali erano le aree in cui stavamo già spingendo molto forte, e ci siamo di conseguenza concentrati maggiormente su quelle parti del gioco che a nostro avviso richiedevano maggiore attenzione.



Sono fondamentalmente quelle di cui abbiamo parlato fino ad ora: l'interfaccia utente, la modalità carriera e via dicendo. Sono questi gli aspetti di Project CARS 3 su cui abbiamo riversato buona parte dei nostri sforzi. Ci sono inoltre interessanti aggiunte in termini di effetti grafici, piccoli accorgimenti riguardanti gli effetti di post-processing e il motion blur che provano a migliorare la percezione di velocità e cercano contestualmente di aiutare il giocatore a concentrarsi sulla guida e a seguire il flusso delle curve senza distrazioni.