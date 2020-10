Puyo Puyo Tetris 2: tutte le novità del puzzle game SEGA

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Come potete leggere nella nostra recensione di Puyo Puyo Tetris, il primo capitolo di questo bizzarro connubio ha saputo incuriosirci non poco: un'opera capace di mescolare due serie puzzle in un'unica soluzione, proponendo meccanismi ludici amalgamati a meraviglia. Oltre a un concept sorprendentemente brillante, il gioco offriva poi anche una mole contenutistica da non sottovalutare, per un esperimento che, in definitiva, poteva dirsi riuscito alla perfezione. A distanza di tre anni dall'avvento del capostipite, ora SEGA prova a bissare il successo del predecessore con un secondo capitolo che promette di amplificare ulteriormente la formula originale. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare brevemente il producer Mizuki Hosoyamada e il game director Hiroa-San! Ecco il resoconto della nostra conversazione sul promettente, coloratissimo e brioso Puyo Puyo Tetris 2!

Modalità e personaggi

Everyeye.it: Il primo capitolo mescolava due dei puzzle game più popolari di sempre. Prima di parlare del secondo episodio, potete descriverci come è nata l'idea di unire queste due serie?

Hosoyamada e Hiroa: Sia PuyoPuyo che Tetris hanno una loro storia ed una loro fanbase -di cui io stesso faccio parte- sparsa per il mondo, e mi sono chiesto come sarebbe stato mettere questi due titoli, entrambi action puzzle, l'uno contro l'altro.

La volontà di combinare due sistemi di giochi tanto diversi ha creato non pochi problemi, ma eravamo convinti sarebbe stato magnifico riuscire a far giocare assieme i fan di Puyo Puyo e Tetris, magari facendoli diventare appassionati di entrambi, e rendendo così più interessante il genere dei puzzle game nella sua interezza.



Everyeye.it: Focalizziamoci sulla componente single player e sull'Adventure Mode: se rapportato al primo episodio, quali nuovi elementi dobbiamo aspettarci nella modalità Storia di Puyo Puyo Tetris 2?

Hosoyamada e Hiroa: Per quanto riguarda il confronto con il capitolo precedente, la modalità avventura, con personaggi interamente doppiati, è la stessa, il contenuto narrativo è quasi raddoppiato e anche il numero dei personaggi è aumentato. Questa volta inoltre abbiamo inserito una mappa ispirata ai giochi da tavolo (in particolar modo al "Sugoroku" giapponese) che può essere esplorata ed usata per giocare partite secondo vari schemi di regole, andando così avanti nella storia. È possibile sia sbloccare personaggi da usare nelle Battaglie Tecnica, sia svilupparli, ovviamente dopo aver acquisito esperienza, oltre ad ottenere oggetti che aumentano la forza della propria squadra: una sfida veramente interessante.



Everyeye.it: Potete descriverci i nuovi personaggi giocabili e le loro annesse abilità da usare nel corso dell'esperienza?

Hosoyamada e Hiroa: Come già annunciato, abbiamo introdotto un nuovo personaggio, Marle. Il suo segreto sarà pian piano svelato solo a partire dalla metà della Modalità avventura, quindi assicuratevi di giocarla fino in fondo!

Marle possiede sia l'abilità passiva "Recover up Lv.1" che quella speciale "Colour Transformation Lv.1": quest'ultima permette di rendere blu due Puyo colorati. Spero che non vediate l'ora di conoscere anche gli altri personaggi del gioco!

Il multiplayer e il cross platform

Everyeye.it: Quali sono le nuove feature del multiplayer locale e online? Puyo Puyo Tetris 2 proporrò il cross play tra le console next gen?

Hosoyamada e Hiroa: Al multiplayer possono accedere da 1 fino a 4 giocatori. Oltre alle svariate modalità competitive già disponibili nel precedente titolo, qui abbiamo inserito anche la Battaglia Tecnica (per sapere come funziona, ecco le novità della Battaglia Tecnica di Puyo Puyo 2). Nelle partite online ci sono leghe sia per "Puyo Puyo & Tetris" che per i due giochi presi singolarmente, così come per la Battaglia Tecnica.

Abbiamo incluso poi delle classifiche online: in questo modo, anche nel caso in cui non si riesca a brillare negli scontri contro altri utenti, è comunque possibile competere globalmente nelle leghe Time Attack e Score. Per quanto riguarda il cross play, grazie ad un update successivo al lancio, simile funzionalità sarà disponibile per le versioni del gioco dedicate a PS4 e PS5; anche quelle per Xbox Series X e a Xbox One potranno usufruirne.



Everyeye.it: Parlando di next gen, possiamo aspettarci nuove feature correlate a PS5 o a Xbox Series X? Per esempio l'uso dei trigger adattivi o dei feedback aptici del Dualsense?

Hosoyamada e Hiroa: In generale, le caratteristiche di Puyo Puyo Tetris 2 saranno le stesse su tutte le piattaforme: abbiamo fatto sì che il gioco si adattasse ad ognuna di esse proprio perché i fan potessero apprezzarlo indipendentemente dalla versione acquistata.



Everyeye.it: Per concludere, quali aspetti del precedente episodio avete migliorato in questo sequel?

Hosoyamada e Hiroa: I cambiamenti più rilevanti sono l'aggiunta della Battaglie Tecnica e la presenza di ben 28 personaggi, un numero molto maggiore in rapporto a quello del capitolo precedente.

Naturalmente ci sono anche altre novità interessanti in arrivo, quindi restate in attesa!