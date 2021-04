Returnal: Housemarque dalla demoscene ai AAA, un team con l'anima arcade

Returnal, prossima e importantissima fatica dello studio finlandese Housemarque, è davvero dietro l'angolo: dopo mesi di attesa l'esplosivo sparatutto in terza persona con impostazione roguelike dei creatori di memorabili esperienze arcade (a proposito, eccovi la recensione di Nex Machina) è pronto alla pubblicazione, prevista per venerdì 30 aprile. Aspettando la recensione del gioco e ricordandovi di recuperare la nostra ultima anteprima di Returnal, abbiamo avuto il piacere e l'onore di discutere in esclusiva con Mikael Haveri, Business Development and Marketing Director di Housemarque. Visto che di Returnal parleremo prestissimo e in maniera assai dettagliata, abbiamo deciso di soffermarci sui cinque lustri di storia dell'azienda, sulle sue origini, sulle inevitabili evoluzioni e su tutto ciò che ormai definisce un gioco "alla Housemarque". Buona lettura!



Traduzione delle risposte a cura di Andrea Verdino

Piccoli e agguerriti: la nascita di Housemarque

Everyeye.it: Siete sempre stati rinomati per i vostri giochi, ma non sappiamo molto di voi come compagnia. Com'è cominciata la vostra avventura ai tempi, e com'è stato dare vita a una software house in Finlandia?



Mikael Haveri: Sono in Housemarque da poco meno di dieci anni, ma conosco la sua storia molto bene. In Finlandia, a metà degli anni '90, non c'erano ancora molte aziende che si occupavano di videogiochi, ma avevamo una nutrita scena di hobbisti: per esempio, c'era la cosiddetta "demoscene", che riguardava Amiga e i primi PC. Si trattava semplicemente di divertirsi a giocherellare qua e là, e provare a creare roba divertente. Nonostante fosse uno scenario underground, un sacco di giovani stavano dando vita a cose interessanti, quindi la situazione si è sviluppata. Il nostro interesse era quello di sviluppare giochi come lavoro, e nessuno prima ci era riuscito in Finlandia. L'unica cosa da fare era provare a costruirsi un nuovo futuro.

Prima dell'avvento di Housemarque, alcuni giochi erano stati venduti sul mercato, e la stessa Housemarque è il risultato della fusione di due agenzie, Terramarque e Bloodhouse. Nell'estate del '95 si è venuta a formare l'agenzia dall'unione delle due precedentemente menzionate, nel centro di Helsinki. Anche Remedy è stata fondata in quel periodo. Così abbiamo mosso i primi passi. Non c'era una filiera, bisognava pur iniziare da qualche parte.



Everyeye.it: Facendo alcune ricerche ho letto che la vostra azienda, o meglio le due compagnie che si sono unite per dare vita alla Housemarque che conosciamo oggi, avevano iniziato a sviluppare giochi per Amiga, all'inizio degli anni '90. Quanto è differente lo sviluppo di giochi da quei primi anni, e com'è cercare di restare aggiornati e sempre all'avanguardia?



Mikael Haveri: Beh, tutti sappiano che lo sviluppo di giochi è cambiato parecchio dai primi anni '90 e anche più avanti. Una novità è di sicuro il fatto che servono delle patch, con l'idea che il gioco debba essere supportato anche dopo il lancio. È incredibile pensare come, ai tempi, una volta che il prodotto era scritto nella

cartuccia, o nel CD, veniva distribuito, e quello era il titolo, non era possibile fixarlo in un secondo momento. Penso che una buona dose di quella mentalità, l'idea di distribuire un gioco in quel modo, rimarrà con noi per sempre. Del resto, Housemarque è un'azienda di 26 anni che ha iniziato "ai tempi dell'Amiga"; il primo gioco di Stardust della Bloodhouse è per Amiga, e risale al 1993, per opera di Harri Tikkanen e il suo team. Esperienze del genere ti rimangono dentro, e anche la voglia di innovare risale a quel periodo, perché lo studio dove potevamo sviluppare era molto piccolo e avevamo bisogno di fare qualcosa di dirompente per rispondere ai grandi colossi dell'industria. Un'altra caratteristica che abbiamo ereditato dal nostro passato è il fatto che le dimensioni dei nostri titoli sono ridotte, cerchiamo sempre di ottimizzare al meglio il nostro codice. Oggi, ci stiamo abituando al fatto che dobbiamo aggiungere svariati elementi in prossimità al lancio di un gioco e dopo la sua pubblicazione. In questo senso, il fattore qualità è importante, perché dobbiamo pensare che un prodotto deve essere longevo, deve "sopravvivere" per molto tempo all'utilizzo del consumatore.



Everyeye.it: Da Super Stardust HD a Resogun, siete conosciuti soprattutto per la particolare anima arcade che si percepisce nei vostri titoli. Eppure quella in cui siete operativi non è propriamente l'era degli arcade, e di fatto non credo sia mai esistito all'epoca un coin-op Housemarque. Per quale motivo pensate che questa possa essere considerata l'essenza del vostro studio? C'è qualche ragione in particolare per la quale per voi è così importante mantenere quella vibrazione?



Mikael Haveri: Guardando ai fondatori dell'azienda e a tutte le persone che erano coinvolte ad Housemarque e nell'industria in Finlandia, erano tutti ragazzi giovani che fruivano dei coin-op, giocando agli arcade. Io stesso mi ricordo di quando mi cimentavo negli arcade all'interno dei bar negli anni '90. Da piccoli si andava lì solo pensando al fatto di voler giocare, e non di essere in un bar, le situazioni ai tempi erano molto diverse. È quel senso di meraviglia che ci ha ispirato, e anche il game director Harry Krueger - che ha vissuto in Grecia durante l'infanzia - mi raccontava le storie di come risparmiava i gettoni e andava alle fermate dei bus per giocare a titoli come Rygar, ancora e ancora, per diventare bravo e migliorarsi.

Questa esperienza ci ha segnato anche dopo che siamo cresciuti, e se non abbiamo potuto creare videogiochi ai tempi dei coin-op, il valore storico di questi prodotti e il modo in cui si giocavano hanno avuto un impatto cruciale su tutte le persone di quella generazione. Questo è il motivo per cui molte delle nostre pubblicazioni degli ultimi 10 anni sono state influenzate dal genere arcade, e le ragioni sono da ritrovare nel fatto che, alla base di opere di questo tipo, ci sia una comprensione fondamentale di cosa renda un gioco divertente e interessante.



Dal canto nostro, non abbiamo fatto altro che provare a emulare queste caratteristiche, ed è talmente importante per noi riuscire a replicare tali sensazioni che è diventato quasi un mantra. Ogni volta ci chiediamo: "come possiamo rendere queste parti di gameplay al meglio?", e da lì cominciamo a costruire il tutto. In un certo senso, ormai è parte del nostro DNA, e speriamo di poter mantenere anche in futuro questa forte tenacia alla base di ciò che rappresenta Housemarque.

La lezione delle sale giochi: imparare, adattarsi e guardare avanti

Everyeye.it: Esiste un gioco sviluppato da qualcun altro che vi ha influenzato particolarmente? Qualcosa che vi ha ispirato, o che semplicemente avreste voluto creare in prima persona?



Mikael Haveri: Penso che se guardi ad Housemarque come a un gruppo, ci sarebbero tante risposte quante persone si trovano a lavorare all'interno della software house. Io, personalmente, mi ricordo di quando giocavo a Megaman nelle sue versioni per NES, e poi su SNES, con Megaman X. Grandi influenze poi le ho

avute da Syndicate per PC, Shadowrun, Star Fox, e in generale molti giochi dell'era Super Nintendo. Final Fantasy VII è stata la prima esperienza che mi ha fatto impazzire, per me era incomprensibile come potesse essere un vero gioco. Quello è stato il primo momento nel quale ho pensato davvero a quali potessero essere le possibilità del mondo videoludico, e cosa si potesse fare con i giochi.

I giochi sono una forma d'arte molto diversa dalle altre, un tipo di arte interattiva, e hanno il potere di cambiare le persone: possono avere un grande impatto, ed è quello che cerchiamo sempre di ottenere dal nostro lavoro. Magari un giorno i videogame potranno diventare mainstream, una volta che le persone capiranno che i giochi sono pezzi d'arte culturalmente significativi, così come ogni altro media in grado di influenzare la gente.



Everyeye.it: Gli ultimi due giochi pubblicati non hanno avuto il successo sperato (il che è un gran peccato, considerando quanto fosse fantastico Nex Machina...). Di conseguenza, avete annunciato una nuova direzione per il vostro studio. So che non avete completamente voltato le spalle alle vostre origini, ma è stato difficile per voi dover abbandonare quello che ritenevate naturale per affrontare un nuovo tipo di sfida?



Mikael Haveri: Sì, è difficile, perché la tua azienda - la tua famiglia - ha bisogno di un cambiamento. Hai fatto qualcosa in cui hai messo tutto il cuore, ma capisci che non è stato esattamente un prodotto mainstream, e che non si è portato dietro i risultati finanziari che speravi. È chiaro che si tratta di attimi molto introspettivi. Come team, avevamo bisogno di capire come avremmo potuto cambiare la situazione, e come avremmo potuto innovare per giungere a un nuovo livello. Per molto tempo, abbiamo inseguito giochi che forse potevano sembrare fuori dalla nostra portata, ma avevamo fiducia ed entusiasmo, e finalmente con Sony abbiamo trovato quello che cercavamo: abbiamo iniziato una relazione che dura da 13 anni, hanno creduto in noi.

Cambiare direzione verso un titolo dalle dimensioni molto più grandi richiede di riflettere su nuovi aspetti, come per esempio la narrativa, le dimensioni, e anche lo scopo del gioco che deve essere importante. Siamo andati avanti passo dopo passo, e al centro chiaramente c'era il gameplay. Nei primi mesi abbiamo posto le basi per le meccaniche di gioco, e una volta che abbiamo completato le fondamenta, è stato possibile iniziare a esplorare espedienti con i quali avevamo poca dimestichezza.



Tuttavia, la transizione è stata lunga e abbiamo affrontato un viaggio davvero complesso, ma alla fine siamo stati in grado di mostrare i frutti del nostro impegno a tutti i giocatori, e questo è un momento davvero esaltante. Tutto il team non vede l'ora di scoprire come reagiranno gli appassionati al nostro lavoro, perché per noi è qualcosa di nuovo e abbiamo bisogno di conferme, e di vedere se le persone si divertiranno a giocarci.

A cavallo tra presente, passato e futuro

Everyeye.it: Dopo tanti anni nell'industria, e immagino con molte grandi cose da rievocare, qual è il ricordo al quale sei più legato?



Mikael Haveri: Uno dei migliori momenti che ho vissuto, e al quale sono molto legato, è stato al lancio di PlayStation 4 a New York, quando abbiamo mostrato Resogun per la prima volta. Eravamo in un enorme albergo che Sony aveva prenotato interamente. Su piani differenti, gli sviluppatori mostravano i loro giochi ai giornalisti. Resogun era un gioco piccolo, ed eravamo entusiasti di poterne parlare e di farlo giocare ai presenti. Non avevamo idea di quali sarebbero state le reazioni. Mi ricordo che un inviato del Washington Post ci aveva detto "ragazzi tranquilli, è un buon gioco, non dovete preoccuparvi". Ricevevamo alcuni piccoli consigli e idee da parte di chi lo aveva provato.

Successivamente è arrivata la notte del lancio, quando è possibile capire di più rispetto a come possa essere recepito il gioco, con le prime recensioni su Metacritic in uscita, e mi ricordo di essere sceso nella hall dell'hotel. Ora sto indossando una maglietta di Returnal, ma ai tempi indossavo una maglietta di Resogun. Fino a quel momento, eravamo un team indie sconosciuto che proveniva dalla Finlandia, quel paese freddo e lontano.



Arrivati all'ingresso, le persone ci riconoscevano, e ci dicevano: "oh, Resogun. Siete i ragazzi di Resogun". In quel momento, il titolo aveva un punteggio di 84 su Metacritic e la gente si congratulava con noi. Era un piccolo gioco che ce l'aveva fatta, è stata una fantastica sensazione e mi ha dato una grande forza per andare avanti. In quel momento ho compreso che la cosa più importante di una pubblicazione è il suo contenuto, e che anche i lavori più piccoli possono avere la loro influenza. È un bel ricordo.



Everyeye.it: Siete alla vigilia della pubblicazione del vostro progetto più ambizioso di sempre, Returnal. Considerando che Stormdivers è stato nel frattempo messo da parte - a proposito, dobbiamo darlo ufficialmente e definitivamente per abbandonato? - quanto è importante per il bene dello studio il successo di questo esperimento Tripla A del sottogenere dei roguelike?



Mikael Haveri: Returnal rappresenta tutto per noi. Abbiamo interrotto la produzione dei giochi multiplayer che stavamo testando - mai dire mai, potrebbero essere strade da tornare a calcare in futuro - e ovviamente ora stiamo solo lavorando

soltanto a Returnal, di cui ci stiamo occupando da un anno e mezzo, ma abbiamo iniziato quattro anni fa. Di strada ne abbiamo fatta, con questo progetto: all'inizio c'erano davvero molte influenze e idee interessanti che volevamo concretizzare all'interno del gioco, per la maggior parte di nostre pubblicazioni precedenti. Per quanto riguarda i roguelike, io sono un grande fan di questo genere, lo trovo davvero interessante, è molto "libero". C'è sempre molta discussione riguardo a cosa voglia dire esattamente il termine roguelike, ma io penso che riguardi soprattutto due cose: da una parte la libertà di interpretare ogni partita con gli strumenti che hai, dall'altra l'incentivo a rimanere in vita, in quanto non si tratta di quel tipo di giochi che hanno checkpoint facili da raggiungere. Per noi Returnal rappresenta il classico momento da "o la va o la spacca", è il nostro gioco più importante, e spero che potrà mostrare quale sarà il futuro di Housemarque, e cosa diventeremo, nei prossimi 25 anni.



Everyeye.it: Avete già pensato di poter tornare indietro a sviluppare progetti più piccoli, oppure Returnal è da intendersi come una sorta di evoluzione irreversibile per la Headmarque attuale e per ciò che rappresenterà nel futuro?



Mikael Haveri: Come studio, siamo aperti a tornare a produzioni più simili a quelle che abbiamo pubblicato in passato, e ai giochi arcade, rendendoci conto - ovviamente - che il mercato richiede un certo cambiamento nelle esperienze offerte per renderle dei prodotti validi. Se si chiede ai creator che ci sono nel nostro team, tutti loro sono concentrati nel portare avanti un prodotto che abbia una visione d'insieme, con un design molto semplice alla base.



Molti dei membri del nostro studio sarebbero contenti di lavorare anche a giochi più piccoli, anche se chiaramente sono tutti contenti all'idea di vedere dove potremmo arrivare con delle produzioni ancora più grandi. Alla fine, però, tutto riguarda le logiche di mercato; in qualche modo bisogna sempre fare i conti con budget, scadenze, calendari e organizzazione, e via discorrendo.

In un mondo perfetto, faremmo uscire giochi ogni settimana, alcuni dalla portata enorme, altri più piccoli, in base alle nostre esigenze, ma la realtà è ben diversa. Returnal è il nostro progetto di punta, che ci permetterà di mostrare il nuovo tipo di esperienza che Housemarque può offrire al mondo. Se i giocatori verranno attratti da questa offerta, saremo contenti di migliorarla, anche perché come azienda il nostro obiettivo è sempre quello di perfezionarci costantemente.



Chiaramente, non staremo con le mani in mano, offriremo a tutti qualcosa di nuovo, e cercheremo di proporre tutto quello che possiamo, in modo che ogni nostro lavoro possa essere visto come "un gioco della Housemarque". Questo è l'intento che vogliamo perseguire, il nostro interesse è quello di trasmettere i valori fondamentali che possediamo, e di pubblicare i tipi di giochi che noi stessi vorremmo giocare. Se alla gente piaceranno i nostri sforzi, andremo avanti a produrre nuove esperienze per loro.