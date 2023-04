Road 96 Mile 0: un arcobaleno di emozioni, tra Parasite e tematiche sociali

Se siete amanti delle storie semplici ma ricche di emozioni allora nella vostra libreria videoludica potrete sicuramente vantare titoli come Valiant Heart The Great War e 11-11 Memories Retold. Sulla scia di queste esperienze toccanti e dense di significato DigixArt pubblicava, ormai nel 2021, un progetto singolare, a metà tra l'avventura narrativa e il survival roguelike, dal nome Road 96. Un titolo con la stoffa del cult che ebbe un discreto successo, e del quale oggi arriva finalmente un prequel fatto su misura per espanderne l'universo narrativo, con un focus sui personaggi e i loro sentimenti. In occasione dell'uscita di Road 96: Mile 0 (ecco la nostra recensione di Road 96 Mile 0) lo studio francese ci ha concesso un'intervista con il creative director Yoan Fanise, il creative director, per approfondire gli aspetti della creazione di questo prequel. Ed è stata una chiacchierata molto interessante.

Dietro Mile 0 e i suoi personaggi

Everyeye: Partiamo dall'inizio: cosa puoi dirci riguardo al concept di Road 96: Mile 0? Perché un prequel invece di un sequel?



Yoan Fanise: Mile 0 è dove tutto ha inizio per Zoe e Kaito, due adolescenti di Petria. Questo gioco è un folle mix di scelte narrative e corse frenetiche nel mondo di Road 96. Per chi conosce i giochi che abbiamo realizzato in precedenza con DigixArt, è un'evoluzione delle formule ludiche utilizzate in Lost in Harmony, 11-11 Memories Retold e Road 96.

La lore di Road 96, questo paese distopico degli anni '90 che sta andando incontro a un collasso economico, continua a suscitare interesse per molti giocatori in tutto il mondo. E avevamo molto di più da raccontare a riguardo. Alcuni giocatori ci hanno chiesto da dove venissero quei ragazzi che è possibile interpretare (in Road 96 si gioca nei panni di diversi personaggi, ndr), quale fosse la loro vita prima di mettersi in viaggio, quale il punto di partenza. Ecco perché ci siamo concentrati su questo aspetto, e il titolo "Mile 0" calzava a pennello per questo momento cruciale della loro vita.



Everyeye: Kaito e Zoe sono personaggi con una personalità definita, ma possiamo decidere il loro destino attraverso un sistema di scelte morali. Qual è lo scopo di questa opportunità?



Yoan Fanise: Ci piace non ripeterci, amiamo raccontare storie ma vogliamo introdurre nuovi gameplay, nuove idee.

Volevamo concentrarci sull'evoluzione delle proprie convinzioni in quanto adolescenti: quella è l'età in cui forgi le tue opinioni, confrontandole con i tuoi amici, i tuoi parenti, l'intera società. Gli indicatori di sopravvivenza avevano senso in viaggio, non quando sei ancora a casa con i tuoi genitori.



Everyeye: Parlando di Kaito e del ruolo che ha avuto in Lost in Harmony, l'idea di prendere il protagonista di un altro gioco e inserirlo in un mondo che ha già una sua storia e dei suoi personaggi è piuttosto insolita. Cosa ti ha portato a prendere questa decisione?



Yoan Fanise: È una storia divertente: volevamo metterci nei panni di un adolescente petriano in difficoltà economiche e con una rabbia crescente nei confronti dei leader del suo paese. Durante un primo brainstorming ho guardato gli artwork di Lost in Harmony appesi al muro ed è stato improvvisamente ovvio, doveva essere Kaito, la cui storia passata con Aya si adattava perfettamente alla lore di Petria.

Cosa contraddistingue questo prequel

Everyeye: La tua collaborazione con Wyclef Jean - il musicista che ha lavorato a Lost in Harmony - ha avuto qualche impatto sulla colonna sonora di Mile 0?



Yoan Fanise: Sì, è stata una fantastica opportunità lavorare con Wyclef per il nostro primo piccolo gioco, il sound che ha trovato per accompagnare il personaggio di Aya era leggero, fragile, pieno di emozione. Questa è una sonorità che troverete in alcuni particolari momenti di Mile 0.



Volevamo approfondire l'atmosfera synthwave presente in Road 96, anche con le parole, e i The Midnight erano la band perfetta; la canzone che hanno composto è profonda, nostalgica.

Abbiamo anche concesso in licenza la traccia No Brakes dei The Offspring per la quanto si addice alla follia di Zoe, che è anche un'occasione perfetta per farli scoprire ai più giovani.



Everyeye: In Mile 0 c'è un ottimo mix di umorismo, momenti toccanti e satira politica. È stato difficile bilanciare il tutto in un'esperienza dalla durata tutto sommato limitata?



Yoan Fanise: Sì, questa è la ricetta segreta dello stile di Road 96; non ho paura di passare dalle risate alle lacrime. La musica aiuta molto in questo, e con il giusto dialogo inappropriato, che ferirà i sentimenti di un personaggio puoi creare, un arcobaleno di emozioni in una sola scena. Questo è anche un aspetto importante della vita degli adolescenti, saltare da argomenti seri come le prime opinioni politiche agli scherzi superficiali da fare al proprio vicino.



Everyeye: Il vostro coinvolgimento in iniziative di sensibilizzazione - come la campagna #NoHairSelfie - è noto. Mile 0 parla di inquinamento da fonti fossili, pregiudizi e sfruttamento del lavoro: perché hai deciso di affrontare questi temi?



Yoan Fanise: Ciascuno dei nostri progetti in DigixArt deve avere un secondo livello di complessità, più o meno nascosto nel gioco. È questo che ci spinge a creare giochi. Se tra i giocatori, alcuni di loro diventano consapevoli e curiosi di un argomento della vita reale e iniziano ad agire in merito, allora abbiamo fatto molto più di un semplice gioco.

In Mile 0 ti mettiamo in questo strano posto che in certi paesi prende il nome di condominio, un'abitazione per super ricchi, chiusa, protetta. E questo genera un forte contrasto con l'esterno. Se non lasci mai questo posto puoi anche pensare che tutto il mondo sia così, come nel caso di Zoe.

Le influenze stilistiche

Everyeye: I poster sparsi per le strade di White Sands sono minimali e molto caratteristici. Sei stato ispirato da qualcosa in particolare?



Yoan Fanise: I poster e gli elementi grafici sono ispirati al periodo comunista degli anni '70; quelle linee brutaliste, spigolose, taglienti rappresentano bene il regime di Tyrak.

Si mescolano con segni più moderni che potete trovare in paesi come Singapore o la Cina, dove ti viene chiesto di denunciare qualsiasi atto illegale che vedi. Ricordo questo slogan "Lo vedi, segnalalo" che era presente in ogni stazione quando vivevo a Singapore.



Everyeye: Al contrario di Road 96, qui non ci sono elementi procedurali. Perché li avete eliminati?



Yoan Fanise: Come ho detto, ci piace non ripeterci; questo gioco scava più a fondo tra le sottili emozioni di due personaggi specifici, e con una struttura procedurale avrebbe funzionato di meno. Questo è un confetto, più breve di Road 96, potete giocarci in 5-7 ore.



Everyeye: I film di Tarantino, specialmente Pulp Fiction, sembrano aver avuto un ruolo importante nella stesura di Road 96. Ci sono influenze cinematografiche anche in questo prequel?



Yoan Fanise: La maggiore influenza cinematografica di Mile 0 è Parasite di Bon Jon Woo (qui la nostra recensione di Parasite), la satira di una famiglia povera che si intrufola in una casa di ricchi, divertente all'inizio e molto seria alla fine; adoro questa evoluzione.

Mile 0 ha lo stesso tipo di flusso, pieno di sorprese alla fine, con molti finali a seconda delle vostre scelte.



Everyeye: Infine, qual è stato l'aspetto più divertente da realizzare in Mile 0?



Yoan Fanise: Lavorare alla diversità delle corse in pista, senza limiti realistici, stavamo impazzendo per capire come simboleggiare le forti emozioni che si provano, come rappresentarle in un gameplay veloce. È stato molto divertente creare le corse in pista, sia dal punto di vista visivo che musicale. Sono loro la grande sorpresa del gioco. Speriamo che i giocatori le apprezzeranno.