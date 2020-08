Scarlet Nexus: dal combat system alla longevità, cosa possiamo aspettarci?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Con la totale scomparsa dai radar di Digimon Survive e il posticipo a data da destinarsi di Tales of Arise, la comunicazione di Bandai Namco Entertainment si è recentemente focalizzata non solo sull'imminente Cyberpunk 2077, ma anche sull'ambizioso Scarlet Nexus: un action RPG che ci catapulterà in un futuro prossimo e fortemente incentrato sul cervello umano. Come sottolineato nella nostra anteprima di Scarlet Nexus, il gioco avrà infatti per protagonisti dei giovani soldati in possesso di straordinari poteri extra-sensoriali, i quali risulteranno indispensabili per poter annientare dei raccapriccianti mostri mutanti giunti dallo spazio. Non ancora soddisfatti delle innumerevoli informazioni emerse durante la recente presentazione a porte chiuse organizzata dal publisher nipponico, abbiamo scambiato due chiacchiere sull'argomento con il producer Keita Iizuka (CODE VEIN) e il director Kenji Anabuki (Tales of Symphonia), affinché potessero fugare alcuni nostri piccoli dubbi circa il sistema di combattimento, i punti deboli dei boss e non per ultima la longevità del prodotto.

L'utilizzo dei superpoteri

Everyeye: Durante il trailer inedito di Scarlet Nexus abbiamo potuto ammirare le armi e gli attacchi speciali di parecchi soldati ancora sconosciuti e appartenenti alla Forza di Soppressione Estranei (FSE), ma tutte le successive scene di gameplay sono state giocate dal punto di vista del protagonista. Potreste dirci se Yuito sarà l'unico personaggio giocabile o se, similmente a quanto avviene nella serie di Tales of, potremo controllare anche altri combattenti durante i combattimenti?



Keita Iizuka: In questo caso desideravamo che i giocatori vivessero un'esperienza fortemente incentrata sul singolo protagonista Yuito Sumeragi e sull'utilizzo dei suoi speciali poteri extra-sensoriali legati alla Psicocinesi. Questa sarà la base del sistema di combattimento, ma lo spadaccino potrà comunque prendere in prestito i poteri mentali di altri personaggi. Combinare i poteri psionici sarà quindi la caratteristica principale di Scarlet Nexus.



Everyeye: A proposito di questa meccanica, abbiamo appreso solo di recente che ciascun soldato della Forza di Soppressione Estranei (FSE) sarà dotato di un diverso potere extra-sensoriale, che all'occorrenza Yuito potrà prendere in prestito collegandosi mentalmente ai compagni di squadra. La graziosa Hanabi Ichijo, ad esempio, sarà dotata della Pirocinesi, che aggiungerà l'attributo fuoco agli attacchi di spada di Yuito. Potrete anticiparci qualcosa sugli altri poteri che potremo utilizzare in Scarlet Nexus?



Keita Iizuka: Finora avete visto Yuito ricorrere in battaglia alla sua Psicocinesi e alla Pirocinesi. Sfortunatamente gli altri poteri mentali sono ancora segreti, ma posso anticiparvi che ci siamo focalizzati perlopiù su superpoteri che potete immaginare anche da soli, quindi non aspettatevi nulla di troppo stravagante. Nel nuovo trailer abbiamo comunque nascosto degli indizi circa i poteri degli altri soldati, quindi quando sarà pubblicato potrete osservarlo attentamente per cogliere maggiori dettagli.

Everyeye: Sempre a proposito delle abilità extra-sensoriali prese in prestito, durante le battaglie abbiamo notato che Yuito può utilizzare i poteri dei compagni per poco più di trenta secondi circa, ma vi sono modi per estendere la durata del power-up o si tratta di un limite permanente? E soprattutto, sarà possibile utilizzare contemporaneamente due poteri presi in prestito o l'attivazione del secondo andrà a sovrascrivere il primo?



Kenji Anabuki: Per quanto il sistema sia stato progettato per permettere a Yuito di attingere ai poteri dei suoi compagni di squadra, tale meccanica avrà sempre una durata abbastanza limitata. Ciononostante, rafforzando il legame instaurato tra il protagonista e determinati compagni potrete, ad esempio, utilizzarne i poteri per un lasso di tempo maggiore, mentre l'acquisizione di abilità avanzate vi consentirà di prendere contemporaneamente in prestito due poteri extra-sensoriali e combinarli.

Longevità, boss fight e debolezze

Everyeye: Sappiamo già che le arene e gli scenari di Scarlet Nexus saranno colmi di automobili, cassonetti, impalcature e altri oggetti che il protagonista Yuito Sumeragi potrà sollevare e scagliare contro gli Estranei ricorrendo alla sua prodigiosa Psicocinesi. Una cosa però non ci è del tutto chiara. Durante le boss fight questi elementi ricompariranno col tempo o esiste il concreto rischio che possano finire?



Kenji Anabuki: Con Scarlet Nexus volevamo principalmente che i giocatori potessero lanciare degli oggetti contro i nemici e apprezzare quello stile di combattimento. In generale è possibile sfruttare tutti gli elementi disseminati per lo scenario, ma realisticamente parlando dovrebbero essercene abbastanza per affrontare il nemico. Quindi, quand'anche i giocatori si focalizzino sul lancio degli oggetti, è molto improbabile che li esauriscano.



Everyeye: Nel corso della recente presentazione a porte chiuse di Scarlet Nexus abbiamo assistito ad una boss fight davvero interessante contro un agghiacciante quadrupede. Durante la lotta, Yuito ha fatto sì che dei giganteschi tubi idraulici crollassero sull'Estraneo, che in seguito è stato stordito per una dozzina di secondi e reso particolarmente vulnerabile agli attacchi. Tutti i boss presenteranno simili punti deboli o si è invece trattato di un caso isolato?



Kenji Anabuki: Effettivamente il boss in questione presenta una specie di oliera sul proprio torso, e pertanto durante la battaglia è in grado di lanciare delle sfere di olio contro il protagonista e i suoi compagni. Qualora l'attacco vada a segno, il bersaglio è impossibilitato a compiere determinati movimenti, ma allo stesso tempo, nel caso in cui il giocatore riesca a distruggere l'oliera, il nemico viene completamente coperto dall'olio e in seguito diventa estremamente vulnerabile al potere psionico noto come Pirocinesi. È un sistema per far esplodere o comunque distruggere istantaneamente l'avversario, sfruttando appunto una sua specifica debolezza.

Everyeye: Paragonati ai giochi di ruolo occidentali, i JRPG presentano una longevità maggiore e tanti contenuti secondari che possono essere affrontati solo dopo aver completato la campagna principale. Potete anticiparci qualcosa riguardo la longevità di Scarlet Nexus e i suoi contenuti post-game?



Kenji Anabuki: Il completamento della campagna principale richiederà 40-50 ore circa, anche se ultimamente, giocando a Scarlet Nexus, ho avuto la sensazione che la sola storia potrebbe richiedere persino più tempo. In questo gioco la comunicazione tra i vari personaggi è un aspetto molto importante, di conseguenza abbiamo preparato tanti "Character Episode" e parecchie missioni secondarie slegate dalla campagna principale. Scarlet Nexus presenta inoltre dei rari oggetti collezionabili e una ricca selezione di nemici che i giocatori non incontreranno nel corso della storia.