Scavengers: un Battle Royale PvPvE dal grande potenziale

Lo scorso dicembre, se ricordate, abbiamo avuto l'opportunità di testare un particolare battle royale PvPvE chiamato Scavengers (potete leggere le nostre impressioni su Scavengers dopo la prova). Ora, a distanza di qualche mese, torniamo a parlarne non solo per alcune importanti novità relative allo sviluppo, ma soprattutto per la nuova intervista esclusiva a Josh Holmes, game producer, grande ex di 343 Industries già al lavoro sul quarto e sul quinto capitolo di Halo nonché fondatore di Midwinter Entertainment, studio che può vantare una squadra con anni di esperienza in franchise come Battlefield e God of War.

Le principali novità

Riguardo alle novità annunciate, sappiamo che Scavengers, finalmente, andrà online a fine Aprile su Steam con la formula "Alway on Early Access", ovvero pur restando in piena fase di beta testing, il team non chiuderà più i server e lavorerà allo sviluppo con il titolo già online. Riguardo alle versioni console, invece, qualcosa pare muoversi, anche se dovremo attendere ancora un po' prima di avere delle conferme. Al momento sappiamo solo che arriveranno entro l'anno corrente.

La versione che andrà online, inoltre, sarà piena di aggiustamenti e novità sotto il profilo dei contenuti e del bilanciamento dell'esperienza di gioco, oltre a una più attenta ottimizzazione che dovrebbe favorire i giocatori che possiedono hardware più datati e meno performanti. Ecco cosa ci ha raccontato il fondatore di Midwinter.

Quattro chiacchiere con il game producer Josh Holmes

Sei soddisfatto di come è andata la fase di test e del feedback dei giocatori fino ad ora?

Abbiamo testato Scavengers con migliaia di giocatori nell'ultimo anno. Abbiamo iniziato poco a poco e costruito lentamente una community assolutamente appassionata, che è stata inestimabile nel plasmare l'esperienza in ogni fase del percorso di sviluppo. Il feedback che abbiamo ricevuto, sia che si concentri su aspetti più piccoli dell'esperienza o sul quadro più ampio, è stato fondamentale per il processo di sviluppo.

La cosa eccitante in questo momento è che stiamo per passare alla prossima fase di test che amplierà i modi in cui i giocatori potranno interagire con il gioco, quindi prevediamo un aumento del volume nel feedback che ci dovrebbe accompagnare sino al lancio.



Usate Improbable SpatialOS (e Unreal Engine, ovviamente). In che modo vi aiutano a realizzare la vostra visione del gioco?

Abbiamo utilizzato la piattaforma SpatialOS per realizzare la nostra visione di imbastire un'esperienza PvEvP su larga scala. È stata una svolta per noi.

Ad esempio, sfruttare la tecnologia ci consente di avere e gestire diverse centinaia di creature e nemici controllate dall'IA che interagiscono con 60 giocatori durante una partita dal vivo. Ci consente di offrire un livello di scala e profondità strategica nel gameplay che altrimenti non sarebbe stato possibile.



Come sta andando lo sviluppo?

Le cose sono belle impegnative in questo momento. Ci prepariamo per entrare in un'altra fase di test di più ampia portata. Man mano che riceveremo più feedback li terremo tutti in considerazione nei prossimi mesi, prima della release del gioco completo nel corso dell'anno. C'è ancora molto lavoro da fare e, ovviamente, essendo un game as a service, non potremo certo fermarci quando uscirà il gioco. Qui nello studio tutti non vedono l'ora di far giocare Scavengers ai giocatori di tutto il mondo.



Quanto ha influito il Covid-19 sullo sviluppo?

Sono stato davvero orgoglioso di come tutti i membri del team siano riusciti ad adattarsi all'anno difficile che è stato il 2020. L'essere completamente in lavoro da remoto ha cambiato molto il modo in cui approcciamo lo sviluppo. Siamo un team affiatato e molto di ciò che siamo esiste all'interno dei nostri uffici quando usciamo insieme, scambiamo idee, discutiamo del gioco e forniamo feedback su diverse parti del design.

La comunicazione e il feedback avvengono virtualmente ora, attraverso una combinazione di videochiamate e chat attraverso Slack. Nonostante la distanza fisica l'uno dall'altro, tutti si sono impegnati in modo straordinario e sono semplicemente sbalordito da quello che siamo riusciti a realizzare nell'ultimo anno. In un certo senso, lo sviluppo di Scavengers insieme ha reso tutto ciò che stava succedendo un po' più facile da affrontare.



Quanta della precedente esperienza lavorativa in progetti precedenti avete messo in Scavengers?

Un po' di ogni progetto su cui si è lavorato si riversa in quello successivo, è fisiologico. Gli alti e i bassi del lavoro precedente sono tutti intrinsecamente intrecciati nel tessuto di ogni nuovo gioco che si va a creare, e questo è vero per tutti i componenti del team. Avendo lavorato su Halo per diversi anni, sono stato in grado di applicare alcune di queste esperienze a Scavengers. Parte dell'ispirazione per Scavengers è venuta dalla modalità Warzone di Halo 5 (che coinvolgeva i giocatori in competizione tra loro mentre combattevano i nemici IA). Man mano che più persone si univano allo studio, hanno portato con sé le loro esperienze e idee e hanno contribuito a plasmare ed evolvere Scavengers sin a diventare il gioco che è oggi.



Possiamo aspettarci di più da quello che abbiamo visto a dicembre? Forse combattenti non rivelati, una mappa più grande, nuovi effetti meteorologici?

Abbiamo sicuramente altre sorprese in serbo per i giocatori.

Parleremo di più degli aggiornamenti e delle nuove funzionalità nelle prossime settimane e mesi. Poiché siamo un gaas basato su contenuti stagionali, di sicuro i giocatori potranno aspettarsi nuovi personaggi, eventi, nonché altri contenuti e modi in cui i giocatori potranno interagire con il gioco.



Rispetto a quello che abbiamo provato a dicembre, avete apportato modifiche ai personaggi, alle loro abilità o alla parte PvE del gioco?

Da dicembre, e dal feedback che abbiamo ricevuto dai giocatori durante la nostra beta chiusa, abbiamo apportato diverse modifiche ai personaggi e ad alcune delle loro abilità. Fa tutto parte del modo in cui affiniamo l'esperienza e apportiamo modifiche al bilanciamento, alle armi e alle abilità in vista del nostro prossimo, importante playtest pubblico.Avete notato grossi squilibri tra PvP, PvE e la parte survival?



Sappiamo che i giocatori hanno stili di gioco diversi ed esigenze diverse; che alcuni preferiranno il PvP al PvE e viceversa. Quello che volevamo ottenere con Scavengers è offrire un livello di libertà strategica all'interno di una sandbox multiplayer tattica, in modo che sia il PvE che il PvP sembrino parti complementari della stessa esperienza.

L'abbiamo sintonizzato nel tempo fino a un punto in cui sembra che tutti i tipi di stili e approcci di gioco abbiano un'esperienza altrettanto gratificante.



State sviluppando le versioni per console oltre al PC, giusto? Possiamo aspettarci cross save e cross progression indipendentemente dall'hardware?

Prendiamo in considerazione tutte le opzioni, ma non siamo in una fase in cui siamo in grado di confermare questo tipo di dettagli. Avremo più notizie da condividere sulle versioni per console nel prossimo futuro.



Sappiamo che Scavengers sarà f2p e avrà battle pass stagionali. Avete intenzione di approfondire il background narrativo dei personaggi, di Sanctuary e di Madre nel corso delle stagioni?

Assolutamente. Una delle cose di cui siamo più entusiasti mentre sviluppiamo le nuove stagioni è il modo in cui possiamo esplorare il mondo e la sua storia.

Impareremo a conoscere i personaggi più da vicino, ne introdurremo di nuovi, incontreremo nuovi pericoli e sveleremo il mistero della Madre e del suo rapporto con gli Esploratori.



Qualche altra idea sul futuro di Scavengers e del team di sviluppo che vuoi condividere con noi?

Voglio ringraziare tutti i membri della community di Scavengers per il loro supporto e la partecipazione ai nostri test di gioco. Abbiamo a cuore i nostri giocatori e il loro feedback è assolutamente fondamentale per aiutarci a migliorare costantemente. Sono così entusiasta di condividere i nostri progressi quando terremo il nostro prossimo test e non vediamo l'ora di accogliere nuovi giocatori che si uniranno a noi nel mondo di Scavengers.