A scuola di creatività con Marco Savini: intervista al fondatore di BigRock

Nel 2011 la fantasia di Ernest Cline ci trascinava in un mondo squallido e rancido dal quale si poteva sfuggire in un solo modo: affidandosi alla realtà virtuale. Indossando casco e guanti speciali, chiunque avrebbe potuto impersonare un avatar in un mondo digitale, sterminato e ultra-realistico, evadendo così da una quotidianità soffocante. La nostra tecnologia non è ancora arrivata a quei livelli ma è proprio nella direzione solcata da Ready Player One (il libro da cui Steven Spielberg ha poi tratto il film omonimo, per approfondire vi rimandiamo alla nostra recensione di Ready Player One) che stiamo andando a grandi falcate, con il digitale che di fatto condiziona già molti ambiti della nostra vita.



Dai videogiochi che utilizziamo ogni giorno su smartphone e console, ai film che ci gustiamo al cinema e in streaming - e che in futuro vedremo in sale cinematografiche virtuali all'interno di visori - tutto è ormai digitale. In Veneto, a Roncade, esiste una scuola che rende possibile tutto ciò che siamo in grado di immaginare. Nata dalla mente visionaria di Marco Savini più di 15 anni fa, BigRock - Institute of Magic Technologies mette a disposizione dei suoi allievi corsi master in Computer Grafica, Concept Art, Videogames, Sound Production e Coding grazie alla scuola gemella BigWave. Per scoprire origini e obiettivi di BigRock abbiamo parlato con il suo fondatore, l'uomo che più di ogni altro può raccontarvi la passione e la filosofia dietro questo progetto ancora oggi all'avanguardia.

Alle origini della Computer Grafica

Everyeye.it: Ciao Marco e grazie per averci concesso questa intervista. Per iniziare vorremmo chiederti: quale è stata la scintilla che ha ispirato la creazione di BigRock?



Marco Savini: All'inizio degli anni '90 la concezione di Computer Grafica era alquanto elitaria. I computer non erano affatto economici ed era molto complicato sviluppare contenuti, di fatto era un ambito riservato solo a ingegneri di alto livello. Poi nel 1995 è arrivata la Pixar con il suo primo Toy Story ed è cambiato tutto: il mondo ha compreso come la Computer Grafica dovesse passare dagli ingegneri agli artisti, inoltre il debutto delle prime schede video OpenGL ha reso i computer molto più accessibili, ed è qui che nasce BigRock. Alla fine degli anni '90 abbiamo realizzato come la Computer Grafica potesse diventare per tutti e il tempo ci ha dato ragione. Ho dapprima fondato il Darkside Training Center nel 1998, poi tutto si è trasformato in BigRock - Institute of Magic Technologies.

Everyeye.it: BigRock basa la sua esistenza su una visione estremamente dinamica del futuro. Cosa pensi accadrà negli anni a venire?



Marco Savini: Sicuramente l'argomento del momento è l'intelligenza artificiale. I software sono sempre più facili da usare e grazie a questo il futuro sarà super interessante. Cambierà il modo di fare le cose, non bisogna però lasciarsi sopraffare dal lato negativo della questione. In molti pensano che l'IA soppianterà del tutto l'uomo, anche in ambito artistico; noi al contrario crediamo che la tecnologia possa aiutarci a fare più velocemente azioni che un tempo svolgevamo in maniera manuale e ripetitiva.



Facciamo un esempio: per modellare un personaggio digitale bisognava spendere l'80% del tempo a muoverlo, mentre solo il restante 20% veniva impiegato per la fase creativa. Noi insegniamo che l'IA può aiutarci a semplificare alcune operazioni: è più facile effettuare ricerche, ottenere bozze di disegni in pochi istanti, automatizzare delle istruzioni, dunque le cose si sono invertite.

Oggi passiamo il 20% del tempo a fare operazioni ripetitive e per l'80% ci concentriamo su quelle creative. Non dobbiamo più muovere punti in maniera meccanica, possiamo dedicarci alla cura dei dettagli e dare ancora più spazio all'inventiva. Il futuro, dunque, sarà nelle mani dei bravi artisti, quelli che sapranno aggiungere all'aiuto dell'intelligenza artificiale un tocco personale, un'anima. Bisogna avere passione per fare i lavori creativi che insegniamo in BigRock: coltiviamo il concetto di idea, di perseveranza, di talento. Sarà così che BigRock si sposterà in futuro, dando spazio ad ancora più artisti.

L'IA non è il futuro: è il presente

Everyeye.it: Possiamo dunque dire che in BigRock l'IA non è assolutamente il futuro ma già il presente?



Marco Savini: A esser sinceri l'IA è quasi il passato per noi. Da tempo usiamo l'intelligenza artificiale generativa su programmi come Photoshop per modificare in pochi istanti porzioni di immagini, aggiungere elementi come castelli, fondali e quant'altro. Nel corso di Concept Art usiamo Midjourney, ad esempio, mentre con la scuola di Coding BigWave siamo praticamente noi che creiamo le nostre stesse IA.

Everyeye.it: Sei stato uno dei primi a studiare Computer Grafica in Italia negli anni '90, da allora il mondo si è evoluto a una velocità spaventosa e si parla sempre più spesso di Metaverso: credi nello sviluppo di questa tecnologia?



Marco Savini: In realtà siamo già tutti nel Metaverso. Per la generazione dei quarantenni e cinquantenni il Metaverso è rappresentato da un mondo digitale in cui diversi avatar si muovono e compiono azioni che emulano la realtà, ma la generazione dopo di noi è già nel Metaverso. I bambini di oggi non vanno più a giocare nella piazzetta del paese, indossano le cuffie, si trovano dentro Fortnite e dialogano, discutono, parlano di cose che esistono soltanto nel mondo virtuale.



Noi compriamo ancora abiti firmati mentre le nuove generazioni pensano alle skin di Fortnite e altri videogiochi simili. Internet ha azzerato ogni confine, per loro è normale parlare con persone connesse da altre parti del mondo, noi stessi quando acquistiamo qualcosa dal web non sappiamo mica da dove proviene la merce, si materializza come per magia a casa nostra e anche questo è Metaverso.

Everyeye.it: Il prossimo big step del settore sarà dunque indossare dei visori speciali come accadeva in Ready Player One? Persino Apple si è ormai lanciata in questo mondo presentando l'avanzato Vision Pro...



Marco Savini: Penso proprio di sì, il Metaverso sarà ancora più naturale, pur essendo online potremo interagire con oggetti ancorati alla realtà. Basterà indossare il visore per vedere davanti a noi i nostri amici collegati da Dubai, parleremo con degli ologrammi e lo diventeremo a nostra volta. Anche se per noi quarantenni e cinquantenni è magari più complicato capirlo, anche il cloud è una sorta di Metaverso: scambiare file in maniera istantanea via internet con qualsiasi altra parte del mondo significa già esser parte di un mondo totalmente digitale.

Il Metaverso non sarà altro che una nostra trasposizione nel digitale e ora anche Apple ci ha fornito la sua visione della cosa. Il precursore in questo ambito è stato Mark Zuckerberg, ha creato un visore simile a quello immaginato in Ready Player One ed è tutto ciò che la nostra generazione si aspettava dal futuro.



Apple non ha presentato un prodotto rivoluzionario ma lo ha sicuramente venduto meglio, del resto in questo sono dei maestri a Cupertino, con loro la realtà virtuale ha le potenzialità per diventare anche di moda. Per quanto riguarda BigRock e BigWave, abbiamo fatto i salti di gioia durante la presentazione del Vision Pro: stiamo già lavorando per sviluppare contenuti per visori di quel tipo, abbiamo già tutti gli strumenti, non resta che aggiungere la nostra fantasia.



Everyeye.it: È per questo che siete alla ricerca di nuovi artisti? Il limite non sono più gli strumenti tecnici ma i contenuti?



Marco Savini: Il tema è proprio questo: sappiamo già come creare contenuti per i visori di nuova generazione, abbiamo bisogno di idee per offrire esperienze inedite. Oggi è possibile sfruttare Unity per creare mondi digitali sterminati, la classe di Computer Grafica realizza quotidianamente oggetti 3D da usare nei visori. Il nostro obiettivo è focalizzarci su qualcosa che sia bello e innovativo da vedere nel visore. Sono questi gli argomenti che affrontiamo nelle prime settimane del corso.

Le istruzioni per dare forma all'immaginazione

Everyeye.it: I vostri corsi durano 6 mesi (per saperne di più al link che segue potete scoprire tutti i corsi BigRock): in questa finestra temporale siete in grado di creare degli artisti "fatti e finiti" capaci di lavorare per le più grandi multinazionali del mondo del cinema e del gaming. Come ci riuscite?



Marco Savini: Il nostro segreto è fornire le basi del mestiere. Pensate a una scatola di LEGO: giorno dopo giorno insegniamo ai nostri ragazzi a seguire le istruzioni e a montare i mattoncini uno sull'altro. Una volta spiegato il tutto, lasciamo che siano gli studenti ad assemblare a loro piacimento i mattoncini. In 6 mesi, dunque, insegniamo ai ragazzi le regole per sfruttare le rispettive confezioni di LEGO. Saranno poi loro a utilizzarle nel migliore dei modi.



In genere i ragazzi che amano disegnare e progettare si trovano subito a loro agio nei corsi di Computer Grafica e Concept Art, dove possono davvero lasciar correre la fantasia. Anche chi vuole lavorare nel mondo dei videogiochi ha idee alquanto chiare, dunque il corso Videogames è ciò che fa per lui. Per chi invece è più indeciso, in Computer Grafica si ha più spazio di manovra e si può decidere anche successivamente quale sarà la specializzazione da seguire.



I musicisti oppure i patiti del suono troveranno pane per i loro denti nel corso di Sound Production. Qui analizziamo sia gli ambiti più tecnici che quelli puramente creativi, e gli sbocchi lavorativi sono diversi: dal mondo del cinema a quello dei videogiochi.

Everyeye.it: Prima hai citato Unity, sappiamo inoltre che in BigRock utilizzate l'Unreal Engine 5 in diversi ambiti. È lo stesso motore grafico che Elon Musk vorrebbe impiegare a bordo delle sue Tesla per ricreare in tempo reale il mondo che circonda la vettura. Cosa pensate della Guida Autonoma in BigWave?



Marco Savini: È ormai qualche anno che possiedo una Tesla e non tornerei più indietro. Con la Guida Autonoma potremo fare altro mentre siamo nel traffico congestionato, le auto saranno connesse e grazie all'IA potremo viaggiare anche a 300 km/h perché non ci saranno furbetti o imprevisti. Sapremo sempre in anticipo se qualcuno davanti a noi ha sbandato o se ci sono ostacoli sulla strada. Sarà come avere un autista a disposizione 24 ore su 24: a San Francisco, durante uno dei viaggi che organizziamo annualmente con i ragazzi di BigRock, abbiamo provato in prima persona il servizio Cruise, con guida totalmente autonoma.

Chiami la vettura via app, lei ti prende, ti accompagna e poi continua la sua corsa, senza alcun conducente. Volete sapere la verità? Negli Stati Uniti abbiamo girato anche con Uber, su auto guidate da autisti umani, e ci siamo sentiti mille volte più tranquilli a bordo dell'auto di Cruise.



Ogni persona può sbagliare, infrangere le regole, guidare in maniera poco consona, mentre la vettura Cruise era impeccabile e restituiva davvero un senso di sicurezza. In BigWave abbiamo ricostruito l'abitacolo di un'automobile in uno dei nostri laboratori e insegniamo ai nostri ragazzi a partire da zero fino a sviluppare con l'IA gli assistenti vocali, i display olografici e tanto altro. L'abitacolo della vettura è la nostra "tesi finale", il livello massimo del nostro corso.

Everyeye.it: Ti salutiamo con una domanda che, ancora una volta, fonde in qualche modo reale e digitale: sei un pilota acrobatico e vorremo sapere se hai provato qualche simulatore di volo. Quanto sono diventati realistici questi simulatori totalmente virtuali? Del resto per averne uno non bisogna neanche spendere dei milioni, un titolo come Microsoft Flight Simulator (ufficiale il nuovo Microsoft Flight Simulator 2024) si può avere anche sulle normali console di gioco che abbiamo in casa...



Marco Savini: I simulatori odierni sono sicuramente ultra-realistici. 15 anni fa un pilota di linea doveva fare un certo numero ore a bordo di un aereo prima di poter prendere effettivamente il controllo. Oggi molte di quelle ore si possono fare anche direttamente sul simulatore, e valgono come se si fosse effettivamente pilotato l'aereo. Il livello di fedeltà al vero è talmente alto che non c'è più differenza fra realtà e gioco. Questo ci fa capire cosa possiamo fare oggi con la programmazione e i motori grafici, anche in BigRock.