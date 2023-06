I segreti di Etrian Odyssey Origins Collection raccontati da Atlus

Disponibile esclusivamente in digital delivery su PC e Nintendo Switch a partire dallo scorso 1° giugno, la Etrian Odyssey Origins Collection propone un'esperienza di gioco forse anacronistica, ma che gli estimatori di dungeon crawler non dovrebbero lasciarsi sfuggire (ve ne abbiamo parlato nel dettaglio nella recensione di Etrian Odyssey Origins Collection). Prima ancora che la trilogia rimasterizzata atterrasse sul banco di prova abbiamo avuto modo di scambiare coi chiacchiere col team di ATLUS, che per l'occasione ha fugato i nostri dubbi sul progetto.

Le origini della saga e della collection

Evereye.it: Vi va di raccontarci come sia nata e cosa volevate realizzare con la serie di Etrian Odyssey?



ATLUS: Naturalmente! Il concept centrale del primo episodio della saga prevedeva di una visione moderna alla classica esperienza offerta dai dungeon crawler tridimensionali. Sapevamo che la possibilità di tracciare il percorso mentre ti fai strada nei dungeon sarebbe diventata una caratteristica distintiva della serie, specialmente su un hardware unico come il Nintendo DS.

Evereye.it: Considerando che Etrian Odyssey e Etrian Odyssey II: Heroes of Lagaard avevano ricevuto degli ottimi remake per Nintendo 3DS, cosa vi ha spinti a rimasterizzare in HD le loro versioni originali? Non sarebbe stato più semplice restaurare e riproporre i due "Untold"?



ATLUS: Questa rimasterizzazione è avvenuta specificatamente perché i giochi originali della serie Etrian Odyssey erano ottimizzati per un hardware unico come il Nintendo DS. Abbiamo ritenuto importante dare anche alle nuove generazioni la possibilità di cimentarsi con le versioni originali dei primi tre giochi, che purtroppo ora sono pressoché inaccessibili alla maggior parte dei giocatori.

Everyeye.it: Trattandosi di giochi pubblicati a cavallo tra il 2006 e il 2010, i primi tre episodi di Etrian Odyssey hanno ormai diversi anni alle spalle. Quali sono le principali difficoltà che avete dovuto affrontare durante il processo di rimasterizzazione?



ATLUS: La sfida principale che abbiamo dovuto affrontare è stata proprio la funzione che permette di creare le mappe, poiché le specifiche del touch screen di Nintendo DS e Nintendo Switch sono completamente diverse. Il nostro primo prototipo di touch screen era pieno di problemi tecnici e il suo perfezionamento ha richiesto tantissimi aggiustamenti. Per raggiungere un risultato che potesse soddisfarci pienamente abbiamo dovuto rivedere più volte i nostri piani, ma in compenso riteniamo che il prodotto finale sia molto vicino agli originali, soprattutto nel caso in cui scegliate di utilizzare uno stilo.

Accorgimenti e contenuti extra

Everyeye.it: I tre titoli inclusi nella collection presentano contenuti inediti rispetto alle controparti originali? Se sì, quali?



ATLUS: Sì, rispetto alle versioni originali queste remastered includono 24 nuovi "character portrait" disegnati da Yuji Himukai, e Etrian Odyssey III presenta anche delle tracce inedite.

Dover implementare il supporto a mouse a testiera nella versione Steam si è rivelato una bella sfida per noi. Siamo convinti che poter mappare i dungeon sia molto divertente su Nintendo Switch, ma volevamo assicurarci che l'uso del mouse garantisse un'esperienza fluida. Speriamo pertanto che i giocatori possano scegliere la soluzione che preferiscono.



Evereye.it: I primi tre Etrian Odyssey erano piuttosto difficili, motivo per cui stavolta avete introdotto la possibilità di scegliere fra tre diversi livelli di sfida. Oltre al selettore di difficoltà avete escogitato altre soluzioni per bilanciare l'esperienza e renderla accessibile anche ai giocatori meno esperti coi dungeon crawler?

ATLUS: Essendo questa una raccolta, volevamo assolutamente preservare l'esperienza offerta dalle versioni originali dei singoli giochi, cercando al contempo di renderli divertenti agli occhi delle nuove generazioni. Oltre ad arricchire la componente grafica e l'impianto musicale, abbiamo escogitato delle soluzioni che semplificano lo studio dei punti deboli dei nemici.



Abbiamo inoltre modificato il menu e l'interfaccia utente per far sì che buff e debuff fossero più facili da vedere. In più ci siamo assicurati di aumentare gli slot di salvataggio, implementando infine una funzione che consente di conservare i salvataggi temporanei anche dopo averli ricaricati. Con tutti questi miglioramenti, ci auguriamo che i tre titoli risultino accessibili a chi non li ha mai giocati prima.

Everyeye.it: Parliamo ora dei DLC. Da Joker di Persona 5 al Nahobino di Shin Megami Tensei V, passando per Ringo di Soul Hackers 2, nei tre giochi inclusi nella Etrian Odyssey Origins Collection sarà possibile aggiungere al party i più iconici personaggi ATLUS. Trattandosi soltanto di "character portrait" a tema, come mai i suddetti non sono disponili in tutti e tre i titoli?



ATLUS: Abbiamo stabilito sin dal principio che i "character portrait" in collaborazione dovessero essere 6, ossia 2 per ciascun titolo. Partendo da questo, abbiamo selezionato i giochi ATLUS con personaggi che potessero adattarsi allo stile di Etrian Odyssey, e alla fine abbiamo optato per Shin Megami Tensei III, Shin Megami Tensei V, Soul Hackers 2, Persona 3, Persona 4 e Persona 5. Avendo a disposizione ben tre "character portrait" di Persona, ne abbiamo inserito uno in ciascun titolo della collection.

Sul motivo per cui li abbiamo distribuiti in questo modo possiamo dire che, dal nostro punto di vista, parte del divertimento stia nel dar libero sfogo all'immaginazione del giocatore. Pertanto, preferiamo che siate voi a speculare sui motivi che ci hanno spinti a dividerli così!

Un'esperienza unica

Everyeye.it: Potreste spiegare ai nostri lettori - soprattutto a quelli che ancora non la conoscono - cosa rende unica la serie di Etrian Odyssey?



ATLUS: Recluta e forma il tuo party personale, disegna le mappe, escogita strategie uniche per superare le sfide. L'avventura che vivrai è tutta nelle tue mani. A nostro avviso, ciò che rende speciale la serie di Etrian Odyssey è la possibilità di immergersi in un mondo fantastico ed elettrizzante.

La funzione che consente di mappare i dungeon è uno dei perni principali del franchise. Chi non si è mai cimentato con Etrian Odyssey potrebbe trovarlo noioso, ma quando esplori i labirinti la tua più grande risorsa è rappresentata proprio dai passi che hai compiuto, dai dettagli che hai notato strada facendo, e così via. Ci auguriamo che questa esperienza possa soddisfare pienamente i giocatori.