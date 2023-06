I segreti di Phantom Blade Zero: dal gameplay alle fonti di ispirazione

Annunciato in occasione del PlayStation Showcase di maggio 2023, Phantom Blade Zero è un intrigante action RPG ambientato in Oriente e sviluppato in Unreal Engine 5, che ci ha colpiti soprattutto grazie alle sue tinte dark fantasy e al gameplay a dir poco frenetico (per tutti i dettagli rileggete la nostra anteprima di Phantom Blade Zero). Essendo sbucato letteralmente dal nulla, abbiamo contattato il suo creatore, Soulframe Liang, e cercato di scoprire quanti più dettagli possibili sul progetto che in un futuro non meglio specificato approderà su PC e console di ultima generazione.

Alla scoperta di S-GAME

Everyeye: Rompiamo il ghiaccio con qualche domanda conoscitiva. Soulframe, ti va di raccontarci come è nata la tua passione per i videogiochi? Soprattutto, quando hai capito di voler diventare un game designer?



Soulframe Liang: Quando sono nato, la Cina era già entrata nella sua fase di "riforma e apertura". Quindi, al pari dei bambini nati in qualsiasi altro luogo del mondo, sono cresciuto con le console, a partire dal NES di Nintendo, per poi passare allo SNES, alla PlayStation, e così via. Gli internet café sono comparsi in Cina quando frequentavo le medie ed è stato allora che ho iniziato a giocare parecchi titoli per PC, in particolare Command & Conquer: Red Alert e Heroes of Might and Magic.

Durante il mio ultimo anno di college ho poi scoperto questo fantastico strumento chiamato RPG Maker. Ho impiegato alcuni anni per imparare a programmare, scrivere la storia e creare degli asset, ed è stato questo a permettermi di creare il mio primissimo gioco in assoluto, cui ho dato il nome di Rainblood: Town of Death. È così che ho realizzato di voler fare il game designer.



Everyeye: In Occidente sappiamo davvero poco sullo studio S-Game. Potresti fornirci qualche dettaglio che possa aiutarci a delineare il profilo dell'azienda?



Soulframe Liang: S-GAME è stata fondata nel 2011 e attualmente conta circa 100 dipendenti. Le sede centrale della società è a Pechino, mentre Cruelman Studio è situato a Hong Kong. Stiamo progettando di aprire un centro di produzione anche a Los Angeles. Cerchiamo di realizzare titoli a metà strada fra le produzioni indie e gli AAA, quindi né esagerati, né troppo squallidi. Lo scopo principale è quello di conservare il nostro stile e la nostra libertà d'espressione, sviluppando e pubblicando i nostri giochi. Potremmo dire che teniamo molto a quello che facciamo.

Abbiamo anzitutto speso un decennio per trasformare Rainblood: Town of Death in un vero e proprio franchise, cui è stato dato il nome di Phantom Blade. Al momento questo annovera tre titoli per dispositivi mobile, con circa 20 milioni di utenti attivi in Cina. I lavori dietro Phantom Blade Zero sono invece iniziati soltanto dopo il 2021, e date le dimensioni della nostra operazione, si tratta di un'enorme investimento. Tuttavia, desideriamo realizzarlo con un team relativamente piccolo ma affiatato.



Everyeye: In rete c'è molta confusione in seguito all'annuncio di Phantom Blade Zero, che a nostro avviso è stato uno dei giochi più interessanti del PlayStation Showcase. Come vorreste rispondere alle persone che al momento non credono all'esistenza del titolo e addirittura sostengono che quanto mostrato finora sia "soltanto un video"?



Soulframe Liang: È naturale. Uno sviluppatore di cui nessuno ha mai sentito parlare sbuca improvvisamente dal nulla con un trailer ambizioso. Io stesso avrei qualche dubbio, se fossi nei panni degli utenti. Invece sono la persona che ha fatto parte di S-GAME sin dal primo giorno, quindi so benissimo cosa stiamo facendo. Per la precisione, abbiamo oltre un decennio di esperienza nella creazione di giochi d'azione, quindi non siamo esattamente infondati.

Per noi Phantom Blade Zero rappresenta quello che l'originale The Witcher e Demon's Souls hanno significato per CD Projekt Red e FromSoftware. È un progetto ragionevolmente ambizioso e realizzato con le risorse che siamo riusciti a mettere assieme. L'obiettivo del team è quello di creare qualcosa che si distingua dalla concorrenza e, si spera, getti le basi per realizzare molto altro in futuro. Non ci siamo mai sognati di sfornare già al primo tentativo l'equivalente di The Witcher 3 o Elden Ring. Quello che avete visto esiste davvero, è già in sviluppo. Il trailer non è "solo un video".

Temi, universo e fonti di ispirazione

Everyeye: Che cos'è con esattezza il "Kungfupunk"? Cosa ha provocato la sua creazione?



Soulframe Liang: Definiamo il "Kungfupunk" come una manifestazione modernizzata e più cool della cultura Wuxia, che è un genere letterario cinese incentrato sulle avventure di guerrieri che praticano il kungfu. Abbiamo imboccato questa direzione perché riteniamo che il Wuxia meriti un po' di visibilità. Di questi tempi, quando un giocatore occidentale vede un personaggio asiatico brandire una lama, istintivamente pensa che si tratti di un samurai giapponese. Il kungfu e le spade cinesi meritano un posto nel mondo dei videogiochi.



Personalmente sono stato influenzato da parecchie fonti di cultura pop. Leggo romanzi e guardo film cinesi di genere Wuxia, ma anche tanti anime giapponesi e blockbuster hollywoodiani. Per non parlare dei videogiochi. Prendo ispirazione qua e là.

Everyeye: Phantom Blade Zero sembra attingere molto alla mitologia cinese. Come avete reinterpretato, in termini di art design, le fondamenta della cultura cinese?



Soulframe Liang: Conosciamo la nostra cultura nativa abbastanza da poterla demolire e focalizzarci sugli aspetti visivamente più sbalorditivi e drammatici. Un esempio è la danza del leone cinese. Troverai questa tradizione in molte parti del paese: due acrobati indossano un grande costume da bestia, ma mentre uno sostiene la testa, l'altro si occupa del lato posteriore del corpo. Si muovono in perfetta sincronia, imitando l'animale e facendo acrobazie.



Seguendo lo stesso concetto, abbiamo equipaggiato la testa del leone con armi, facendole sputare fuoco. Abbiamo trasformato una tradizionale celebrazione cinese in una folle festa omicida. Se i giocatori riuscissero a riconoscere che si tratta di una tradizione cinese e concordassero sul fatto che sia fantastica, per noi sarebbe una grande vittoria.

Everyeye: Cosa puoi anticiparci sul Phantom World in cui sono ambientati Phantom Blade: Executioners e Zero?



Soulframe Liang: Il Phantom World è un luogo immaginario vagamente basato sulla Cina al tempo della Dinastia Ming (1368 - 1644). Molte storie Wuxia sono ambientate in quel periodo. La Dinastia Ming ha visto proliferare la letteratura cinese tradizionale, infatti "Il romanzo dei Tre Regni" e "Il viaggio verso Occidente" sono stati scritti in quell'epoca. Oltre agli elementi cinesi, abbiamo introdotto conoscenze e tecniche legate all'occulto, senza dimenticare alcune tecnologie che potremmo definire avanguardistiche per quel tempo. L'origine di questi poteri, che non sono originari del Phantom World, sarà spiegato nel corso della vicenda.

Le origini di Soul

Everyeye: Mentre qualcuno suggeriva già che Phantom Blade: Executioners fosse stato semplicemente rinominato, in seguito a un vostro recente Q&A abbiamo appreso che Phantom Blade Zero sarà in realtà un sequel di Executioners. Stando così le cose, come mai avete deciso di chiamarlo proprio "Zero"?



Soulframe Liang: Perché sono due giochi completamente diversi. Phantom Blade: Executioners è un action game bidimensionale a scorrimento laterale per dispositivi mobile, qualcosa che facciamo già da parecchio tempo. In Cina è disponibile già da un po' e prossimamente sarà disponibile in tutto il globo. Phantom Blade Zero è invece un tradizionale gioco "retail" per PC e console, e rappresenta letteralmente un nuovo orizzonte per noi. L'appellativo di "Zero" viene da questo. Speriamo che il suo esordio sancisca l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di S-GAME.

Everyeye: Dato il profondo legame narrativo tra i due titoli, sarà necessario aver giocato Phantom Blade: Executioners per poter apprezzare appieno Phantom Blade Zero?



Soulframe Liang: Non lo definirei obbligatorio. Non è necessario leggere Lo Hobbit per capire di cosa parli Il Signore degli Anelli.



Everyeye: Siamo davvero curiosi di conoscere meglio il protagonista di Phantom Blade Zero. Per favore, ci parli di Soul, del suo carattere e soprattutto delle circostanze che lo hanno portato a diventare un assassino.

Soulframe Liang: Questa è una domanda complicata. I protagonisti sono Soul e Zuo Shang (l'uomo ammantato di nero che compare verso la fine del trailer), ossia gli ultimi discendenti di due clan di guerrieri estremamente potenti. L'Ordine li sterminò entrambi, accogliendo i loro ultimi eredi e addestrandoli affinché diventassero assassini d'élite. Ovviamente non è stata pura magnanimità. Soul e Zuo Shang sono le chiavi per scoprire i segreti dei loro rispettivi clan. Segreti che l'Ordine brama da tempo. Al momento temo di non poter dire di più, se non che la storia di Phantom Blade Zero vedrà intrecciarsi amicizia, tradimento e vendetta.

Il sistema di combattimento

Everyeye: Lo sviluppo di Phantom Blade Zero è entrato a pieno regime a inizio 2022, eppure avete recentemente dichiarato che il perfezionamento del suo sistema di combattimento ha richiesto la bellezza di dieci anni. Potresti spiegare ai nostri lettori il preciso funzionamento del "Combo Chain" system? Vorremmo saperne il più possibile su parry, schivate e personalizzazione delle skill.



Soulframe Liang: Provando Phantom Blade: Executioners ti farai un'idea approssimativa di come funzioni il "Combo Chain". È un titolo mobile che tuttavia potrebbe non attrarre particolarmente il target di Phantom Blade Zero. Credo che tutti i giocatori si divertano a tirar fuori dagli action delle combinazioni veloci e sbalorditive, ma la barriera rappresentata dai riflessi tende a limitarne alcuni. Il nostro obiettivo è quello di semplificare la mappatura dei comandi e far sì che i giochi d'azione riescano ad attirare molte altre persone. Potremo parlarne nel dettaglio più avanti, purtroppo questo non è ancora il momento adatto.

Everyeye: Osservando il primo trailer di Phantom Blade Zero abbiamo notato delle somiglianze con Sekiro: Shadow Die Twice e Star Wars Jedi: Fallen Order / Survivor, che sembrerebbero aver ispirato rispettivamente le uccisioni furtive e la corsa lungo i muri. Quali produzioni vi hanno effettivamente offerto più spunti da utilizzare durante la realizzazione di Phantom Blade Zero?



Soulframe Liang: Direi esattamente le produzioni che hai citato. Ci siamo ispirati anche a Ninja Gaiden e Devil May Cry, soprattutto per quel che concerne le parti giocabili nelle vesti di Vergil. Ma fondamentalmente stiamo cercando di catturare l'essenza dei film classici di kungfu degli anni '70-'90, come Dragon Inn e One Armed Swordman (anche noto in Italia come "Mantieni l'odio per la tua vendetta").



Everyeye: Durante la visione del trailer abbiamo avuto la sensazione che alcune sequenze di combattimento fossero basate sui Quick Time Event. Se sì, quanto saranno frequenti?



Soulframe Liang: In effetti ci sono dei QTE, ma sono molto limitati, come ad esempio nella scena dell'inseguimento del carro. Per la maggior parte il gameplay prevede il concatenamento di combo e l'alternanza con parate e schivate.

Everyeye: Parliamo ora della difficoltà. State dando forma a un'esperienza più hardcore, seguendo magari le orme dei soulslike, o al contrario vorreste confezionare un gioco adatto anche ai neofiti? A questo proposito, Phantom Blade Zero presenterà l'ormai classico selettore della difficoltà?



Soulframe Liang: Come giocatori, noi di S-GAME apprezziamo e ci divertiamo molto coi soulslike. Come sviluppatori, tuttavia, preferiamo che gli utenti possano godersi la storia. Non ci piace molto l'idea del selettore di difficoltà, perché idealmente tutti dovrebbero giocare lo stesso titolo, magari con alcune parti pensate appositamente per chi cerca un maggiore livello di sfida.



Everyeye: Al momento si direbbe che l'uscita di Phantom Blade Zero sia parecchio lontana. Cosa può dirci, invece, su Phantom Blade: Executioners, che lo scorso anno è stato purtroppo posticipato? Come procedono i lavori? Avete già fissato - magari solo internamente - una nuova finestra di lancio?



Soulframe Liang: Phantom Blade: Executioners è praticamente pronto. Presto effettueremo un ultimo beta test e gli daremo qualche ritocco, così potremo finalmente annunciare la finestra di lancio. Restate sintonizzati!