Serum: che mistero questo survival horror in Unreal Engine 5!

Nel corso del Future Games Show abbiamo visto un nuovo trailer di Serum, l'interessante survival game che fa vivere ai giocatori un'avventura ricca di tensione per via di meccaniche strettamente legate al tempo e a una particolare sostanza che ha una pesante influenza su ogni singolo elemento della produzione. Incuriositi dal progetto, abbiamo fatto qualche domanda a Tomasz Slowik, il producer presso Game Island che ci ha parlato nel dettaglio di alcune dinamiche del gioco e non solo. Ecco cosa ci ha raccontato!

Un siero che permette di sfuggire alla morte

Everyeye.it: Puoi svelarci qualche dettaglio sulla componente narrativa di Serum?

Tomasz Slowik: La storia di Serum è tanto misteriosa quanto la sostanza che dà il nome al gioco. I giocatori potranno scoprire maggiori informazioni nel corso dell'avventura, visto che sarà possibile raccogliere oggetti che forniranno indicazioni sulla lore e contribuiranno alla comprensione del mondo in cui ci si trova.

Ovviamente ci sono degli eventi chiave di grande importanza che hanno dato origine a tutto, ma non voglio fare alcuno spoiler in tal senso.



Everyeye.it: Siamo molto curiosi di saperne di più sulle meccaniche di gameplay di Serum, soprattutto quelle legate alla sostanza misteriosa che sembra giocare un ruolo chiave. Cosa puoi raccontarci su questo aspetto del titolo?



Tomasz Slowik: Il Serum è un liquido che scorre nelle vene di ogni creatura sull'isola. A causa della sua presenza si sono verificate strane mutazioni che hanno coinvolto tanto la flora quanto la fauna, ma al contempo si tratta di una sostanza essenziale per la sopravvivenza del protagonista.

Iniettarsi questo liquido verde è l'unico e solo modo per prolungare la vita del personaggio principale, così che possa continuare a esplorare il mondo di gioco. Il Serum può essere raccolto dalle piante con strumenti appositi oppure estratto dalle creature anche mediante l'ausilio di particolari trappole.



Everyeye.it: In che modo il timer sul braccio del protagonista influenza il gameplay?

Tomasz Slowik: Questo conto alla rovescia è sostanzialmente un orologio che segna i minuti/secondi che mancano all'apocalisse, visto che al suo scadere il protagonista morirà. L'unico modo per estenderne la durata è procurarsi una dose di Serum, di cui se ne troveranno diverse varianti con effetti differenti. Alcune avranno un impatto più o meno importante sul timer, altre attiveranno potenziamenti o depotenziamenti cruciali per la sopravvivenza.



Everyeye.it: Oltre alla meccanica legata al Serum, sarà possibile affrontare qualche tipo di minaccia durante l'avventura? Quali sono le armi con cui potremo eliminare i nemici?



Tomasz Slowik: In Serum si incontreranno tante creature e alcune saranno molto più pericolose di altre. Visto che la sostanza ha preso il sopravvento sull'isola, quello che una volta era un normale lupo, ora si è trasformato in una bestia mutante che chiamiamo Mist Wolf. Ma non è l'unico animale che ha subito mutazioni di cui il giocatore si dovrà preoccupare, poiché ci saranno abomini di ogni tipo che si aggireranno per la mappa.

Per combattere questi avversari, sarà possibile utilizzare sia armi a distanza che ravvicinate, tutte da realizzare tramite il crafting. Avremo a disposizione archi, lance e altre armi che si potranno potenziare anche tramite l'uso del Serum.



Everyeye.it: Puoi dirci di più sul crafting e sul sistema di looting?

Tomasz Slowik: Per sopravvivere, i giocatori dovranno espandere la zona sicura, costruire armi, predisporre trappole, cacciare animali e addirittura dedicarsi alla coltivazione per avere una fonte costante della sostanza. Vista la presenza di numerose varianti del Serum, gli utenti potranno anche sperimentare e realizzare mix differenti per potenziare armi o fabbricare oggetti.



Everyeye.it: Nel corso dell'avventura dovremo preoccuparci solo del Serum o ci saranno anche altre meccaniche tipiche dei survival come la fame e la sete?

Tomasz Slowik: Riteniamo che la presenza del timer sia sufficiente a creare un livello di sfida adeguato. Ovviamente ci saranno anche altri elementi di cui il giocatore dovrà interessarsi, come la gestione della stamina e le varie mutazioni che potrebbero presentarsi con le iniezioni della sostanza.

Tra Unreal Engine 5 ed Early Access

Everyeye.it: Serum gira in Unreal Engine 5. Ciò ha reso lo sviluppo più semplice? Quali sono le tecnologie del motore Epic Games che state utilizzando?



Tomasz Slowik: Lo sviluppo di Serum è iniziato con l'Unreal Engine 4, ma dopo l'uscita dell'UE5 abbiamo deciso di effettuare l'aggiornamento poiché era questa la strada che volevamo intraprendere.

Questo motore ci ha aperto un mondo di possibilità in termini di sviluppo e ci permetterà di pubblicare il gioco dei nostri sogni. Non vedo l'ora di mostrarvi i progressi che abbiamo fatto nel prossimo futuro.



Everyeye.it: Siamo abituati ad assistere al lancio dei titoli survival in Accesso Anticipato. Prevedete anche voi di seguire questo percorso?



Tomasz Slowik: Sì, Serum arriverà in Early Access. Ci siamo resi conto che, se vogliamo creare un'esperienza survival che sia coinvolgente per i giocatori, abbiamo bisogno anche del loro aiuto. Così facendo potremo avvalerci dei feedback dell'utenza per apportare modifiche al bilanciamento e ad altri aspetti che richiedono qualche ritocco. La versione in Accesso Anticipato garantirà ore di esplorazione, crafting e raccolta di risorse.



Everyeye.it: Serum sarà un'esclusiva PC? Puoi svelarci anche la finestra di lancio?



Tomasz Slowik: Per il momento, il nostro obiettivo è quello di pubblicare il gioco in Early Access su PC e vedere come vanno le cose.

C'è l'intenzione di portare il progetto sul maggior numero di piattaforme possibile, ma si tratta di un traguardo futuro. Vorremmo pubblicare Serum in Accesso Anticipato su PC nel primo quarto del 2024.



Everyeye.it: Puoi dirci se Serum godrà del supporto post-lancio?

Tomasz Slowik: Dal momento che il gioco verrà pubblicato in Early Access, prevediamo la raccolta di numerosi feedback da parte dei giocatori e vogliamo utilizzarli per rendere Serum la migliore esperienza survival possibile e un prodotto di cui andare fieri. È ancora presto per parlare di cosa verrà dopo la versione 1.0, ma intravediamo del grande potenziale nel mondo che abbiamo creato e vorremmo espanderlo con nuove avventure che possano coinvolgere i giocatori.