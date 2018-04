Spider-Man: nascita ed evoluzione della collaborazione tra Marvel e Insomniac

A dimostrazione del supporto produttivo e creativo che Marvel ha dato ad Insomniac per lo sviluppo di Spider-Man, durante il nostro studio tour in quel di Burbank abbiamo avuto modo di intervistare non solo i ragazzi del team, ma anche Bill Rosemann, Direttore Esecutivo di Marvel Games.

Ovviamente la nostra chiacchierata non si è concentrata su questioni spiccatamente ludiche (e del resto le impressioni sul gameplay ce le siamo fatte dopo la prova diretta e grazie all'intervista con Brian Intihar, creative director di Insomniac): con Bill abbiamo invece parlato di stile, tematiche, e soprattutto del processo produttivo che ha portato le due aziende a lavorare insieme. Ecco a voi il resoconto dell'intervista.

Marvel e Insomniac

Everyeye.it: Com'è iniziato lo sviluppo di questo Spider-Man?

Bill Rosemann: Quando sono arrivato nella divisione Games i lavori sul titolo erano già iniziati da un po', ma credo che il punto di partenza sia stato un cambiamento da parte di Marvel nell'approccio creativo ai videogiochi. Ci siamo resi conto che sarebbe stato inutile proporre dei tie-in classici, adattamenti dei film in arrivo sul grande schermo. Avevamo bisogno di cambiare il nostro modo di pensare, dare ai nostri videogame una propria autonomia e un proprio carattere.

Per farlo dovevamo lavorare con uno dei migliori team sulla piazza: un team con molta esperienza e capace di gestire un progetto con alti valori produttivi. Da quel punto di vista, diciamo che c'è stato un bell'allineamento di pianeti. Sony è stato un partner fondamentale, ha fatto da tramite fra noi e Insomniac, e il team si è reso disponibile fin da subito.



Everyeye.it: Questo Spider-Man, insomma, è un gioco diverso da tutti i precedenti titoli dedicati all'arrampicamuri. In che modo?

Bill Rosemann: È un punto di ripartenza. Ci siamo approcciati allo sviluppo come se questo fosse il primo videogame di Spider-Man mai creato. Ci siamo chiesti quali fossero gli elementi imprescindibili per il titolo, quelli capaci di veicolare la fantasia di interpretare Spider-Man. Questa idea di un prodotto che fosse diverso da tutti gli altri è incarnata anche dal nuovo costume. Il personaggio è certamente riconoscibile, ma il grosso ragno bianco sul petto è un elemento che lo rende nuovo. Abbiamo lavorato ad un design che fosse familiare ma unico. E con lo stesso spirito abbiamo scritto e caratterizzato l'universo di gioco. Ci sono elementi, personaggi, situazioni e ambienti che sono indiscutibilmente familiari per i fan di lungo corso, ma rimescolati in maniera inaspettata. È la prima volta, ad esempio, che vedere Norman Osborn come sindaco di New York, ed è la prima volta che vedete MJ come una reporter. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è che questo titolo è frutto di un impegno corale. Non è solamente un titolo Marvel, ma in esso c'è anche il DNA di Insomniac, degli elementi riconoscibili dai fan dei loro prodotti. Marvel, insomma, ha cercato di fornire tutti gli strumenti creativi e gli asset per fare in modo che il team cristallizzasse la sua visione creativa.



Everyeye.it: È lo stesso approccio che userete con altri prodotti Marvel?

Bill Rosemann: Attualmente abbiamo 5 o 6 titoli mobile all'attivo. In quel caso l'approccio è stato un po' diverso: abbiamo cercato di fornire ai nostri partner, oltre agli asset e ai riferimenti visivi, suggerimenti su quali potessero essere gli spunti giusti su cui focalizzarsi.

Avere a disposizione sessant'anni di pubblicazioni a cui fare riferimento può essere un elemento complesso da gestire. Con Spider-Man è stato un po' diverso, e sicuramente con altre produzioni paragonabili andremo nella stessa direzione.



Everyeye.it: A ottobre uscirà un nuovo film di animazione dedicato a Miles Morales, Into The Spider-Verse. C'è qualche correlazione con il videogioco? Magari l'inserimento di Miles nello Spider-Man di Insomniac non è casuale?

Bill Rosemann: Non c'è una correlazione diretta, no. Però tutte le nostre divisioni si parlano, chi lavora sul fronte delle serie TV sa cosa succederà nei film, e chi lavora nei videogiochi sa cosa succederà nei lungometraggi animati. Cerchiamo di restare in contatto anche solo per evitare che si creino sovrapposizioni, che due prodotti si trovino a raccontare storie troppo simili, che si generi un po' di confusione negli utenti che ci seguono su più fronti. Ovviamente vale anche il discorso opposto, cerchiamo di cogliere delle opportunità: se un personaggio diventa importante nelle pubblicazioni (e Miles lo sta diventando anche nei fumetti), perché non renderlo più visibile in altri prodotti, e fare in modo che gli appassionati possano inquadrarlo da più punti di vista?



Everyeye.it: Qualche anno fa avete lanciato la serie Ultimate, con l'intento di dare un tocco più "teen" alle avventure di Spider-Man. Questo nuovo ragnoverso potrebbe essere dedicato a chi è cresciuto con quelle avventure ma oggi ha bisogno di qualcosa di più maturo e attuale?

Bill Rosemann: È un'ottima osservazione. All'epoca in cui lanciammo Ultimate Spiderman usciva al cinema il primo film della trilogia di Raimi, e noi avevamo bisogno di trovare un modo per incanalare l'attenzione del pubblico che usciva dal cinema con una forte curiosità sul personaggio. Ci accorgemmo che gli albi, con la loro lunga storia editoriale, non erano un buon punto di ingresso, e magari non erano neppure così moderni in fatto di tematiche e stile. E allora la serie Ultimate prese gli elementi principali di quella storia editoriale, li rimescolò, gli diede un look più adeguato all'epoca.

Con Spider-Man ci siamo ispirati a questo approccio, abbiamo assemblato una sorta di Greatest Hits di personaggi e tematiche e li abbiamo usati per assemblare un contesto che oggi ci sembrava più attuale. Un elemento fondamentale è l'età del nostro protagonista. Peter Parker ha 23 anni, non volevamo più raccontare la storia di un novellino, qualcuno che si affaccia per la prima volta sul mondo degli adulti. Ha ancora tutta la pressione della sua doppia vita sulle spalle, ma è come un atleta all'apice del suo periodo d'oro. Sa che ha le capacità per riuscire, ed ovviamente deve stare attento a non incasinare le cose, ma è più sicuro di sé. In qualche maniera sì, rappresenta uno step successivo a quello raccontato in Ultimate Spider-Man.



Everyeye.it: Al momento avete due universi narrativi separati: il Cinematic Universe e il Comic Universe. Questo Spider-Man è l'inizio di qualcosa di nuovo? Possiamo aspettarci un Videogame Universe che abbia una sua continuità?

Bill Rosemann: Beh, ovviamente avere un Gamer Verse unificato sarebbe la realizzazione di un grande sogno. Ma per il momento non è facile capire in che direzione possiamo andare. Come ti ho detto quando si parla di videogiochi non è possibile pensare che Marvel sia l'unica forza in campo, dobbiamo trovare degli equilibri con publisher e team di sviluppo. Al momento, quindi, quello che possiamo fare è concentrarci sul titolo e cercare di sviluppare il miglior gioco di Spider-Man possibile. Per farlo, avevamo bisogno di non essere confinati, narrativamente parlando, tra lo spazio di due albi, o di avere tutti i riferimenti legati all'MCU. Creare un universo indipendente era l'unico modo, vediamo adesso dove ci condurrà il futuro.