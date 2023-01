Star Wars, Alan Wake e Gotham Knights: c'è la mano di un 3D artist italiano

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Da Star Wars Jedi: Fallen Order ad Alan Wake Remastered, passando per Marvel's Avengers e Gotham Knights, negli ultimi anni il "Senior Character Artist" italiano Manuel Capitani ha contribuito a innumerevoli produzioni di altissimo livello, approdando in tempi recenti in casa Supermassive Games (a proposito, siete a un click di distanza dalla recensione di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me). Incuriositi dai suoi lavori e dal percorso professionale compiuto, abbiamo dunque cercato di conoscere meglio il talentuoso 3D Artist .

I requisiti di un professionista

Everyeye: Ciao Manuel! Se sei d'accordo, romperei il ghiaccio con qualche domanda finalizzata a comprendere meglio il tuo rapporto col gaming. Quando è nata la tua passione per i videogiochi? E quali sono i generi e le saghe che frequenti maggiormente?



Manuel Capitani: Ma certo! La mia passione per i videogiochi è nata con la PSX, soprattutto con Metal Gear Solid 1, ma anche Resident Evil e Tomb Raider.

Oggi gioco un po' a tutto, ma resto legato alla saga di Metal Gear (che rigioco spesso) e Resident Evil, di cui aspetto con trepidazione il remake del quarto capitolo. Oltre a queste saghe resto fortemente interessato a titoli story driven, tra cui ad esempio Deus Ex e God of War 2018/Ragnarok.



Everyeye: Quando hai realizzato di voler lavorare in questo settore? Per favore, parlarci del percorso che hai seguito per conseguire tale obiettivo!



Manuel Capitani: Devo proprio a MGS il mio interesse nell'intraprendere la carriera nel mondo del videogame development. Sin da piccolo passavo le giornate disegnando e videogiocando, quindi crescendo decisi di studiare informatica alle superiori (non essendoci un indirizzo puramente artistico nella zona in cui abitavo), cosa che mi tornò molto utile nel farmi familiarizzare su come i programmi "ragionino", elemento fondamentale nel troubleshooting e debugging quotidiano in game development, anche per un Artist come me.

Dopo le superiori mi iscrissi all'Istituto Europeo di Design a Milano, corso Computer Grafica, dove venni formato nella modellazione 3D e in tutta un'altra serie di materie utili alla formazione artistica.



Everyeye: Quali credi siano i requisiti fondamentali che un artista deve avere per diventare un professionista di alto livello come te?



Manuel Capitani: Iniziando da un punto ovvio, direi la dedizione e lo spirito di sacrificio nel volersi realizzare come artisti e professionisti. Da un lato il settore dei videogiochi è in costante espansione e le occasioni di entrare nel settore non mancano, dall'altro il livello qualitativo richiesto si sta alzando sempre di più ed inevitabilmente questo rappresenta un muro di ingresso sempre più alto.

A questo vorrei però aggiungere un punto meno scontato, ossia il riflettere attentamente su quali "battaglie" intraprendere. Con questo intendo dire che l'ambiente e il progetto in cui si va ad investire energia e notti insonni deve meritare suddette energie e dare garanzie di ritorno per il proprio percorso personale.



Non c'è nulla di più distruttivo per la carriera personale e per la motivazione nel percorrerla dell'investire mesi e notti in qualcosa in cui si crede profondamente per poi vedere i propri sforzi considerati scontati o non richiesti, quindi cercate sempre di essere pragmatici nelle vostre scelte professionali! Ovviamente parliamo di videogiochi e passione per il medium, ma non lasciate che le persone si approfittino di ciò.

Le mansioni di un Senior Character Artist

Everyeye: A partire dal 2013 hai fatto parte, in ordine, di Milestone, 3DClouds, Airship Interactive e Supermassive Games, ricoprendo la carica di "Senior Chatacter Artist". Ti andrebbe di raccontare ai nostri lettori di cosa ti occupi nello specifico?



Manuel Capitani: La figura del Senior Character Artist si occupa (come l'intero reparto di Character Art) della realizzazione di tutti i personaggi contenuti in un specifico gioco. A seconda dello studio ci si può occupare maggiormente della produzione diretta di un character, creandolo internamente, o della gestione della produzione fatta da "outsourcer", dando feedback e guidando i membri del team nella creazione del personaggio assegnati loro."

Personalmente ho avuto l'occasione di lavorare sia come Artist in studio che come outsourcer, producendo asset per compagnie come Crystal Dynamics, Respawn o Warner Bros. Il Senior Character Artist, oltre che produrre o gestire asset, si occupa anche di formare e guidare Junior e Mid Artist, dando consigli artistici o tecnici, e guidando dove necessario gli artisti nel raggiungere i risultati necessari al completamento del progetto.



Everyeye: Recentemente sei stato principalmente coinvolto nella realizzazione dei personaggi protagonisti dei vari capitoli di The Dark Pictures Anthology (a proposito, qui trovate alcuni lavori realizzati per The Devil in Me), ma negli ultimi anni hai contribuito anche a titoli come Marvel's Avengers, Gotham Knights, Star Wars Jedi: Fallen Order, Mafia II - Definitive Edition e Alan Wake Remastered, solo per citarne alcuni. Com'è stato e cosa significa lavorare su franchise tanto importanti?



Manuel Capitani: È sempre un onore e un onere lavorare a titoli cosi importanti. Sono tutti sinonimi di quanto lontano come artista sia arrivato, ma allo stesso tempo inevitabilmente portano un'infinità di occhi e giudizi sul tuo lavoro, con tutto lo stress che ne consegue. Tutto questo lo rende un lavoro estremamente impegnativo, ma di cui vado molto fiero.



Everyeye: Qual è il lavoro di cui vai più fiero? Come lo hai realizzato?



Manuel Capitani: Quello che ricordo più felicemente è indubbiamente Alan Wake Remastered. Per AWR ebbi la fortuna di lavorare proprio su Alan (oltre che su altri personaggi secondari), ricreando da zero entrambi i suoi abbigliamenti (quello di default e quello in casa durante il flashback), cosi come i suoi capelli e la barba.

Sono da sempre fan di Alan Wake, ed aver avuto la fortuna di contribuire in prima persona nella sua Remastered resterà sempre un grande onore per me.

l contributo dato ai tie-in dei supereroi

Everyeye: A proposito di Gotham Knights, so che hai lavorato ai modelli di Bruce Wayne e Ra's al Ghul. Ti sei ispirato a qualche versione in particolare dei suddetti personaggi?



Manuel Capitani: In Gotham Knights mi sono occupato di capigliature e pelurie varie (ad esempio il cane impagliato di Constance Cobblepot), nel caso di Bruce dei suoi capelli e dei peli sul suo petto e sulle sue braccia, visibili nel prologo. Stessa cosa per Ra's al Ghul, di cui ho realizzato capelli e barba.

Nel lavoro di outsourcing il 99% delle volte non c'è spazio per l'ispirazione, è un lavoro dove il cliente fornisce materiale di riferimento e ti limiti a crearlo il più fedelmente possibile, seguendo le specifiche tecniche definite a priori, e cosi è stato per Bruce e Ra's.



Everyeye: Visto che hai contribuito sia a Gotham Knights che Marvel's Avengers te lo devo chiedere. Qual è il tuo rapporto coi supereroi Marvel e DC Comics? Conoscevi già perfettamente i personaggi ai quali ai lavorato o ve n'è qualcuno che hai dovuto "studiare" a fondo?



Manuel Capitani: Sia per Gotham Knights che Marvel's Avengers mi sono occupato di alcuni personaggi principali, basati su concept forniti dallo studio di sviluppo. Avendo quel materiale, la necessità di conoscere i personaggi è minima, ma indubbiamente aiuta nel riempire i "buchi" che i concept non colmano. In generale seguo sia Marvel che DC Comics, quindi non ho avuto particolare bisogno di studiare i personaggi, ma per altri progetti mi è capitato di fare ricerche su capigliature o abbigliamenti storici per poter realizzare fedelmente i personaggi richiesti.

Hobby e sogni nel cassetto

Everyeye: Ci sono franchise o icone particolari di questo medium cui ti piacerebbe lavorare in futuro?



Manuel Capitani: Il sogno nel cassetto sarebbe poter collaborare con Kojima, e magari contribuire allo sviluppo di un Resident Evil. Ci sto lavorando ogni giorno con le mie scelte di carriera e spero un giorno di poterlo realizzare!



Everyeye: Allo scorso Lucca, quando ti ho incontrato per la prima volta, eri in cosplay e non ho potuto fare a meno di notare l'impressionante somiglianza fra te e il personaggio di V da Devil May Cry V. C'è qualcosa che non sappiamo o si tratta soltanto di un caso?



Manuel Capitani: (ride) Ti ringrazio per il grande complimento! Non c'è nulla che non sappiate, l'aspetto di V è basato sul modello Owen McGinnity, mentre io sono per l'appunto soltanto un cosplayer!

Il cosplay è il mio passatempo preferito dal 2006, che mi ha portato anche in Giappone nel 2015 come rappresentante per l'Italia al WCS. Con tanti anni di pratica alle spalle, faccio molta attenzione al tipo di personaggi che porto e alla qualità dei cosplay che indosso, quindi non posso far altro che dire "missione compiuta", se questa è stata la tua impressione vedendomi.



Everyeye: Ultima domanda. Cosa suggeriresti a chi sta studiando 3D per entrare in questo mondo in questo momento?



Manuel Capitani: Il più importante suggerimento è preparare un portfolio. Mostare cosa sapete fare, quali competenze artisitche e tecniche avete, e continuare a investire tempo in progetti personali fino ad ottenere una chance di mostare quanto valete in ambito professionale. Ottenuta questa chance, focalizzate la vostra attenzione su di essa, perché a quel punto il networking e l'impressione personale e professionale fatta sulle persone attorno a voi potrebbe contare altrettanto nel permettervi di proseguire e crescere nel campo.