Stellar Blade ESCLUSIVA: Nier e Souls come ispirazione, ma c'è tanto altro

A poche settimane dall'uscita dell'attesissimo Stellar Blade, abbiamo avuto il piacere di conoscere Hyung-Tae Kim (Director) e Dong-Gi Lee (Technical Director), i quali ci hanno parlato delle fonti di ispirazione e del peculiare processo creativo che ha portato alla realizzazione degli agghiaccianti Naytiba. Ricordandovi che l'action RPG sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 5 a partire dal prossimo 26 aprile (se non l'avete ancora fatto, correte a leggere le impressioni maturate dopo la nostra prova di Stellar Blade), è tempo di raccontarvi cosa abbiamo scoperto durante il nostro esclusivo incontro coi ragazzi di Shift Up.

La nascita di Project EVE

Everyeye.it: Rompiamo il ghiaccio con una domanda di rito. Come e quando è nato Stellar Blade, che in principio aveva il nome provvisorio di Project EVE?



Hyung-Tae Kim: Lo sviluppo di Stellar Blade è iniziato cinque anni fa. Ma come forse saprai, in Corea il mercato console è meno sviluppato di quello per dispositivi mobile, e infatti sono perlopiù i live service ad andare per la maggiore.



Ci rattristava molto l'idea di realizzare un prodotto indirizzato quasi esclusivamente al mercato asiatico poiché, essendo io un grande appassionato di giochi per console, desideravo creare un titolo che potesse unire il pubblico orientale e quello occidentale. Ecco perché cinque anni fa ho accettato questa sfida e adesso stiamo finalmente per vederne i risultati.



Everyeye.it: Per quale motivo il nome di EVE è scritto sempre in maiuscolo? C'è un significato particolare dietro questa scelta?



Hyung-Tae Kim: Il nome EVE non è necessariamente semplice. È popolare, famoso e ampiamente utilizzato. Sebbene questo non abbia una particolare correlazione diretta con Stellar Blade, finendo il gioco potreste riuscire a scoprirne il significato.



È questo il motivo per cui abbiamo deciso di scriverlo sempre in maiuscolo.



Everyeye.it: In che modo la cultura coreana ha influenzato l'art design di Stellar Blade e il suo approccio alla narrazione?



Hyung-Tae Kim: Stellar Blade non ha esattamente un background coreano, quindi non ci sono state influenze dirette da parte della nostra cultura. Ciò detto, era nostra intenzione creare una storia e dei personaggi (sia maschili che femminili) che potessero risultare familiari al pubblico coreano. Ovviamente Stellar Blade è rivolto ai giocatori di tutto il mondo, ma prima di ogni altra cosa volevamo assicurarci che il prodotto fosse accettato dagli utenti del nostro paese.

Le fonti di ispirazione

Everyeye.it: Stellar Blade è stato definito il NieR: Automata coreano, anche se in realtà il suo sistema di combattimento è molto diverso. Potreste illustrarci quelle che, secondo voi, sono principali differenze tra NieR e Stellar Blade?



Hyung-Tae Kim: È innegabile che NieR Automata abbia influenzato la nascita e lo sviluppo di Stellar Blade. In un certo senso, è quello che ci ha spinti a voler creare Stellar Blade.

Ad ogni modo, dalla storia al gameplay, ci sono sicuramente un sacco di differenze tra i due giochi, poiché qui entra in ballo l'originalità. Come approfondiremo a breve, il sistema di combattimento in particolare presenta tante differenze distinguibili rispetto a NieR Automata.



Everyeye.it: Riposare presso gli accampamenti ripristina la salute, gli oggetti curativi e addirittura fa ricomparire i mostri sconfitti, proprio come nei soulslike. Potete dirci se in Stellar Blade troveremo altre meccaniche tipiche dei souls? E soprattutto, quanto siete stati influenzati dai titoli di From Software?



Hyung-Tae Kim: I Soulslike sono fantastici e sono stati una grande fonte di ispirazione. All'inizio di Stellar Blade, però, il giocatore non ha accesso a così tante abilità e anche l'equipaggiamento a disposizione è limitato, quindi occorre prestare molta attenzione al gameplay.

Prima di poter stabilire l'approccio da usare di volta in volta in battaglia, dovrete osservare e imparare i pattern di attacco dei nemici, allo scopo di comprendere il modo più efficace per reagire alle loro tattiche e offensive. È molto importante.



Proseguendo con la campagna potrete naturalmente acquisire parecchie attrezzature, e i diversi skill tree vi permetteranno di sbloccare una marea di abilità. Per far qualche esempio, alcune di esse vi consentiranno di puntare sull'azione frenetica e di realizzare combo talmente veloci e aggressive da interrompere addirittura gli attacchi dell'avversario. In alternativa, potreste considerare l'idea di avanzare con più cautela e focalizzarvi sull'uso di parate e schivate. L'approccio da impiegare nelle fasi di lotta è davvero soggetto alle preferenze del giocatore ed è nostro desiderio che possiate sperimentare tutte queste differenti opzioni.

Il processo creativo dietro Stellar Blade

Everyeye.it: Mi ha molto colpito apprendere che i mostri di Stellar Blade sono basati su sculture in argilla che voi stessi avete realizzato. A questo proposito, vorrei saperne di più sul processo creativo che ha portato alla realizzazione dei nemici!



Hyung-Tae Kim: Nella maggior parte dei casi, i mostri dei videogiochi vengono creati attraverso la modellazione 3D. Noi, invece, preferiamo utilizzare l'argilla e le sculture fatte a mano vista l'elevata qualità del risultato finale.

Scansionare queste sculture in 3D consente ai componenti del nostro team di cogliere ogni singolo dettaglio delle varie creature, per poi procedere alla realizzazione delle animazioni e degli schemi di lotta. Internamente discutiamo molto su questi aspetti e questo processo è molto divertente.



Abbiamo potuto adottare questa soluzione perché il nostro team include uno degli artisti che hanno lavorato a The Host, film coreano diretto dal regista dell'acclamato Parasite Il nostro collaboratore ha personalmente progettato la creatura che compare in quella pellicola, e va detto che lavora anche in Weta Workshop. È una persona estremamente esperta, quindi è fondamentalmente merito delle sue conoscenze e dei suoi preziosi suggerimenti se siamo stati in grado di adottare un simile modus operandi.



Everyeye.it: Negli anni l'aspetto della protagonista è cambiato in più occasioni. Potete dirci quante volte l'avete ridisegnata prima di raggiungere il risultato finale? Inoltre, a cosa vi siete ispirati per il design definitivo di EVE?



Hyung-Tae Kim: Per farla breve, all'inizio non eravamo abbastanza bravi. Ci mancavano la capacità necessarie per farla apparire incredibilmente bella e quindi il risultato non riusciva mai a soddisfare le nostre intenzioni. Da allora abbiamo apportato un sacco di miglioramenti alla protagonista, perfezionando la forma del suo viso e i suoi capelli.

Ci sono volute tante sessioni di trial & error per riuscire finalmente a esprimere le caratteristiche che desideravamo darle, e sebbene non siamo soddisfatti al 100% del risultato finale, siamo convinti che il volto attuale di EVE si adatti davvero bene alla narrativa di Stellar Blade. Tra l'altro, se l'utente lo desidera, il gioco offre la possibilità di personalizzare l'aspetto di EVE con tante acconciature diverse. Se non vi piace la coda di cavallo o se ritenete che sia eccessivamente lunga, potete optare per un taglio più corto e così via.



Everyeye.it: Shift Up è il primo studio coreano a realizzare un titolo second party per Sony. Sentite il peso di questa responsabilità?



Hyung-Tae Kim: Stellar Blade è in realtà in risultato della grande fiducia tra noi e Sony. È globalmente risaputo che i titoli first party di Sony vantano una qualità altissima, ed è importante che anche le produzioni second party soddisfino tale aspettativa.

Il nostro gioco doveva necessariamente essere fantastico tanto quanto le creazioni first party di Sony, e per raggiunge un simile obiettivo ci siamo dovuti impegnare davvero molto. Abbiamo lavorato duramente e adesso è giunto il momento di lasciare che siano i giocatori a valutare il frutto dei nostri sforzi. Siamo convinti che il nostro gioco sia fantastico e ci auguriamo che gli utenti decidano di provarlo. Non perché siamo, a conti fatti, il primo studio coreano a realizzare un second party per Sony, ma perché Stellar Blade è davvero un grande gioco.



Dong-Gi Lee: Abbiamo prestato particolare attenzione anche alla localizzazione (Stellar Blade è completamente tradotto in italiano) e all'accessibilità. Giocando a Stellar Blade vi accorgerete sicuramente che la qualità del prodotto è quella tipica di un second party.