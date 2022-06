Stray: passione gatti, tra platform ed enigmi in una città futuristica

Apparso nel recente (e apprezzato) State of Play, Stray vuole offrire un'avventura molto particolare, che ci vedrà esplorare una città cyberpunk popolata da amichevoli robot e temibili creature nei panni di un coraggioso micetto. Oltre ad aver assistito a una speciale presentazione per la stampa - qui la nostra anteprima dedicata a Stray - siamo riusciti a scambiare quattro chiacchiere con Swann Martin-Raget, il producer di Blue Twelve Studio, così da scoprire succosi dettagli sulle origini del progetto e alcune delle sfide affrontate dal piccolo ma talentuoso team nel corso della sua realizzazione, non mancando di ottenere informazioni sul supporto alle feature di DualSense, o in merito alla ricetta ludica e alla direzione artistica. Non perdiamo altro tempo dunque e passiamo all'intervista.

Il platforming, gli enigmi, la città e i suoi abitanti

Everyeye.it: in Stray l'esplorazione del gatto è stata automatizzata e le sfide del platforming rimosse. Dagli enigmi, alle sequenze più movimentate, quali soluzioni avete adottato per mantenere alto il ritmo dell'esperienza di gioco?

Swann Martin-Raget: nelle prime fasi del progetto abbiamo deciso di abbandonare il classico platforming, perché vedere i giocatori che mancavano spesso i salti non sembrava molto "da gatto" ai nostri occhi. Le movenze insomma dovevano essere prive di sbavature e agili. Abbiamo quindi raggiunto una sorta di compromesso: il gioco identifica su base costante i possibili balzi effettuabili (sulle superfici vicine), così da permettere di esplorare il mondo con grande libertà, velocità e sicurezza. Le sfide offerte di conseguenza dovevano riguardare l'osservazione e l'esplorazione stessa. Guardarsi intorno con attenzione per capire come proseguire era più interessante per noi, perché più adeguato al gatto.



Everyeye.it: a proposito di enigmi, che tipo di varietà possiamo aspettarci. Ce ne saranno alcuni che definireste più complessi della media?



Swann Martin-Raget: l'avventura doveva essere abbastanza accessibile, perché volevamo che un vasto numero di giocatori potessero vivere la storia e scoprire il mondo dall'inizio alla fine. Ci sono chiaramente alcune sequenze d'azione e puzzle un po' più complessi e ci siamo assicurati di offrire molta varietà in entrambi gli ambiti ma l'obiettivo non è mai stato quello di costruire situazioni veramente difficili. Detto questo, abbiamo alcuni trofei che saranno perfetti per gli amanti delle sfide.

Everyeye.it: la città di Stray ci ha francamente colpito perché brulica di dettagli sia negli interni che negli esterni: quanti membri del team si sono occupati di realizzarla e quali sensazioni volevano trasmettere ai giocatori durante l'esplorazione?



Swann Martin-Raget: siamo davvero un piccolo team. Adesso siamo in 18 e nel picco della produzione siamo arrivati a 27-28 persone ma tutto è cominciato con Viv e Koola, i co-founder e director dello studio. Stavano studiando il materiale sulla città murata di Kowloon, a Hong Kong, che adesso non esiste più. Era un posto davvero affascinante per la quantità di dettagli, la densità di popolazione e cose del genere. I director hanno cominciato a condurre dei test grafici e nel farlo hanno realizzato che fosse un perfetto parco giochi per un gatto, per l'ammontare di sentieri e punti panoramici che offriva. Era molto interessante ed è qui che l'idea ha cominciato a prendere forma. La squadra è stata assemblata attorno al progetto, sono state reclutate più persone e lo studio è diventato una vera compagnia. Così abbiamo iniziato a inseguire la visione originale e la direzione grafica, con un incredibile gruppo di level artist che hanno realizzato ambientazioni brulicanti di dettagli e di vita.

Everyeye.it: sempre sull'esplorazione, avete detto che il gatto potrà sfruttare diversi elementi dello scenario che in un qualsiasi altro gioco sarebbero soltanto decorativi. Avete incontrato delle sfide nel costruire questi livelli basati sulla verticalità?



Swann Martin-Raget: si, si presentano tante sfide quando si tenta di costruire livelli per un personaggio così versatile. Ad esempio, in altri giochi quando si aggiungono elementi decorativi, unità per l'aria condizionata e tubature, lo si fa appunto per motivi estetici. Nel nostro caso invece si tratta di vere e proprie piattaforme su cui è possibile salire per avere un nuovo punto di vista sulla scena. Ecco perché abbiamo dovuto implementarli con attenzione, in un processo congiunto tra level e art designer, che ha comportato anche molto playtesting. Dovevamo assicurarci che questi elementi su cui spostarsi fossero immediatamente visibili, che funzionassero. Inoltre, l'impostazione della telecamera e le collisioni del gatto hanno tenuto molto impegnati sia gli animatori che i programmatori, perché sono stati chiamati a rendere l'esperienza fluida e divertente da giocare. Insomma è stato uno sviluppo pieno di obiettivi specifici ma anche molto interessante.

Everyeye.it: nel corso della demo abbiamo visto il gatto e B-12 interagire con diversi robot: potete parlarci del processo di caratterizzazione di questi NPC? In un certo senso, ci sono sembrati molto umani.



Swann Martin-Raget: inizialmente abbiamo cominciato a sperimentare coi robot per esigenze produttive. Sapevamo che saremmo rimasti un piccolo team e occuparci di NPC umani da portare su schermo accuratamente sarebbe stato complicato. Viv quindi ha fatto un po' di test coi robot ma appena li ha inseriti negli scenari, il team ha subito apprezzato il contrasto tra i personaggi meccanici e l'agile gatto, un essere organico. Tra l'altro i robot calzavano a pennello con l'ambientazione futuristica e in termini di storytelling hanno aperto un sacco di porte nelle nostre menti, riguardanti la loro provenienza e la storia stessa della città. In altre parole, da un modo per arginare i limiti produttivi sono diventati una grande fonte d'ispirazione per noi.

Il DualSense, la grafica e la nascita del micio

Everyeye.it: sulle sequenze action non vogliamo farvi domande perché probabilmente non potreste risponderci: che cosa potete dirci invece delle fasi stealth?

Swann Martin-Raget: ci siamo serviti delle sequenze d'azione per mantenere alto il ritmo dell'avventura. Volevamo assicurarci una buona varietà per rendere la progressione in città interessante e sorprendente. Abbiamo quindi diversificato la ricetta, con alcune situazioni basate sulla velocità del gatto per evitare i pericoli e altre più vicine al combattimento, dove si potrà sferrare un contrattaccato al nemico. Infine, ci saranno fasi stealth per oltrepassare indisturbati alcune aree, anche sfruttando gli elementi dello scenario per nascondersi. In ogni caso, abbiamo fatto di tutto per rendere il gioco capace di intrattenere in ogni situazione.



Everyeye.it: come avete sfruttato le feature del DualSense di PS5 per amplificare la sensazione di essere nei panni di un gatto?



Swann Martin-Raget: è una domanda interessante. Abbiamo speso diverso tempo per tentare di sfruttare tutte le opportunità legate alle feature del controller di PS5. Ad esempio quando il gatto dormirà farà delle fusa, che verranno trasmesse con leggere vibrazioni, quasi come se il micio fosse nelle vostre mani. Per quanto riguarda l'uso dei grilletti, quando graffierete i divani con le zampe otterrete una risposta specifica, un feedback molto soddisfacente. Passando alla fisicità del gatto - un altro aspetto importante per noi - abbiamo aggiunto tutta una serie di vibrazioni legate alle interazioni con differenti elementi di gameplay (inclusi i robot).

Everyeye.it: lo splendido scenario cyberpunk, con tanto di piogge e pozze d'acqua, offre delle possibilità evidenti per l'implementazione del ray tracing: ne avete fatto uso?



Swann Martin-Raget: non supportiamo il ray tracing ma a proposito delle vostre considerazioni, sappiate che abbiamo usato una serie di trucchetti per non farvene sentire la mancanza.



Everyeye.it: ci avete già parlato del fatto che il gatto sia largamente basato su quello di uno dei director. Cosa altro potete dirci sul processo di creazione del micio?



Swann Martin-Raget: si, è vero. Il gatto del gioco è basato su quello di uno dei co-founder, Murtaugh, che abbiamo trovato nelle vicinanze di Montpellier (dove è situato lo studio). È stato con noi per tutta la durata dello sviluppo. Il protagonista non è una copia diretta del nostro micio ma è stato utile avere questa costante fonte d'ispirazione sempre davanti ai nostri occhi. Abbiamo anche altri due gattini in ufficio, tra cui Oscar. Ci hanno accompagnato al lavoro ogni giorno e di conseguenza non avrebbero potuto che ispirarci moltissimo, soprattutto in merito alle animazioni, viste tutte le marachelle che hanno combinato durante lo sviluppo.

Ci siamo ispirati a queste per approntare alcuni momenti del gioco e le buffe interazioni del gatto coi robot. L'80% del nostro team possiede un micio, li amiamo molto. Averli così spesso nelle nostre vite è stato assolutamente fondamentale per la realizzazione del nostro personaggio.



Everyeye.it: in soldoni, il gioco è una lettera d'amore per i gatti...



Swann Martin-Raget: assolutamente sì. E speriamo che i giocatori che ne possiedono uno possano rendersene conto mentre giocano a Stray.