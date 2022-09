Street Fighter 6 e la traduzione in italiano: parola a Stefano Stinga

La localizzazione dei prodotti è un tema particolarmente importante nel nostro Paese. Siamo un popolo molto orgoglioso delle nostre radici, e una grossa fetta di fanbase preferisce di gran lunga godersi i titoli in uscita nel proprio idioma, piuttosto che in lingua anglofona. Tuttavia, il processo di localizzazione non corrisponde quasi mai a un pedissequo lavoro da "scriba", e spesso porta con sé l'esigenza di adattare un videogioco a un contesto-socio culturale diverso da quello di origine (a questo link potete trovare il nostro speciale sull'importanza della localizzazione).



Il discorso diventa ancor più delicato in ambito picchiaduro, un genere in cui gli inglesismi la fanno da padrone. Il linguaggio dei fighting game viene "dal basso": sono gli stessi giocatori a coniare continuamente neologismi di cui lo sviluppatore si trova a tenere sempre più conto. All'interno dello slang dei beat 'em up possono trovarsi a convivere parole come Option Select o Throw Tech, di matrice anglosassone, termini giapponesi come Okizeme e terminologia specifica della scena locale, in un melting pot culturale difficile da comprendere, ma estremamente affascinante.



Molti termini sono accettati da community di ogni nazionalità e diventa estremamente complesso, per il localizzatore, decidere in quali aree intervenire e dove invece preservare una terminologia stratificata negli anni e ormai accettata universalmente. Anche la community italiana di Street Fighter ha un proprio linguaggio, che si è evoluto negli anni e, con il cambiare degli utenti, ha introdotto nuovi modi per descrivere situazioni di gioco, strategie particolari, o semplicemente esprimere in modo goliardico la propria antipatia per un personaggio del roster. Ecco quindi che una situazione particolarmente difficile da affrontare diventa un "legno", un personaggio che non richiede grande manualità è invece un "badile" e un giocatore molto abile viene definito "branda".



Di questo e molto altro si è parlato all'interno del blog di Capcom Unity con Stefano Stinga, localizzatore italiano di Street Fighter 6 per conto dello sviluppatore nipponico. Vi riportiamo di seguito la traduzione dell'intervista: buona lettura! Prima di proseguire, fermatevi un attimo a leggere il nostro speciale sul gameplay ad alt livelli di Street Fighter 6.

Il processo di localizzazione

Domanda: Ciao Stefano! Per prima cosa, parlaci di te.



Stefano Stinga: Ciao a tutti, sono Stefano. Sono nato a Napoli e sono stato in Capcom per quasi una decade. Lavoro all'HQ di Osaka in Giappone, principalmente come Esperto di Localizzazione Italiana, e sviluppo anche applicazioni web e programmi utilizzati internamente.



Domanda: Come si svolte la giornata tipo del team di localizzazione?



Stefano Stinga: Una giornata che si rispetti inizia sempre con un caffè caldo, (si spera) macinato a mano. E una colazione dolce. Sono Italiano dopo tutto. Questo è anche un buon momento per controllare news in ambito videoludico e vedere cosa sta succedendo nel resto del mondo. Come puoi immaginare, le attività giornaliere possono variare a seconda dei compiti necessari.

Alcuni giorni lavoro sul testo di gioco, localizzando infinite parole e cercando di rispettare le scadenze, mentre altri giorni posso concentrarmi completamente sui giochi stessi, provandoli mentre vengono sviluppati, ed assicurandomi che il nostro testo sia sempre adeguato al contesto.



Siamo liberi di organizzare la giornata lavorativa come vogliamo, e ho sempre la possibilità di lavorare su altri progetti, come lo sviluppo app web e software interni, o fornendo assistenza generica ad altri membri della squadra con problemi che richiedono competenza tecnica specifica. Non è un lavoro solitario.

Anche se a volte posso concentrarmi sui miei compiti da solo, in molte occasioni lavoro con altri compagni per risolvere problemi, trovare risposte ad alcune domande che possono sorgere. Spesso collaboro da vicino con la mia partner di localizzazione Veronica, assistendola con i suoi progetti. Ovviamente, ci sono anche molte riunioni!



Domanda: Qual è un aspetto importante della localizzazione di cui i fan non si rendono conto?



Stefano Stinga: Il processo di localizzazione può diventare molto confusionario ed è parecchio diverso dall'operato che si svolge su un prodotto finito, come un libro o un film. Inoltre, i giocatori non sempre si rendono conto della mole di testo presente in un gioco. Di conseguenza, assicurarsi che tutto sia preciso e con il minor numero di errori possibili può diventare molto impegnativo.

La traduzione stessa può essere influenzata da vari fattori, che includono il limite di caratteri nell'interfaccia (spesso lavoriamo da vicino con membri del team User Interface per assicurarci che sia adatta a tutte le lingue), l'uso delle texture, la scelta del font, e altre limitazioni tecniche.

Le differenze di traduzione a seconda del genere

Domanda: Considerato che il team di localizzazione lavora su quasi tutte le maggiori release di Capcom, qual è la differenza tra la traduzione di un picchiaduro, un gioco della serie "Monster Hunter", o un Resident Evil?



Stefano Stinga: Nonostante i principi della localizzazione si applichino quasi a tutto, ogni titolo ha il proprio stile e "colore". I giochi della serie Monster Hunter, ad esempio, posseggono personaggi variegati e dialoghi divertenti, mentre un prodotto come Resident Evil richiede un linguaggio più scientifico e militare. Street Fighter ha un buon mix di dialoghi creativi con uno "slang" molto peculiare e spesso sconosciuto, che potrebbe risultare ostico per chi non mastica il genere.

Avere una conoscenza ampia dei titoli Capcom è d'aiuto, ma ognuno di noi ha sviluppato nel tempo una specializzazione verso titoli specifici. Il lavoro di squadra è essenziale in questo caso, e cerchiamo sempre di aiutarci a vicenda. Fortunatamente, abbiamo sviluppato un sacco di risorse nel corso degli anni e come già detto sopra, ci sono molte persone competenti nel nostro team che possono sempre dare una mano.



Domanda: Quale è stato il tuo momento preferito nel corso della tua carriera, e qual è stata la linea di dialogo localizzata che hai prediletto più di altre?



Stefano Stinga: Il periodo lavorativo migliore della mia carriera è proprio questo che sto vivendo! Sto lavorando su Street Fighter 6 e non solo è parecchio divertente contestualizzare in italiano alcuni personaggi iconici come Ryu e Chun-Li, ma anche creare dei "titoli giocatore" (ossia icone e diciture particolari sbloccabili per il proprio profilo nel gioco) e altro testo in-game per la community Italiana di picchiaduro può essere un'esperienza molto gratificante.



Domanda: Hai un personaggio che ti piace particolarmente tradurre?



Stefano Stinga: Possiamo considerare i "file" di Resident Evil come personaggi? Generalmente, molti personaggi della serie parlano attraverso essi, e la maggior parte della lore è nascosta al loro interno. Mi è sempre piaciuto esplorare e collezionare questi file nei vecchi giochi e oggigiorno è sempre un piacere lavorarci.



Domanda: Quanto sei vicino al team di sviluppo?



Stefano Stinga: Il dipartimento di localizzazione è parte dello sviluppo e, nonostante non sempre sediamo l'uno accanto all'altro, proviamo a collaborare con la squadra principale sin dall'inizio. Il team è molto recettivo quando sono necessari cambiamenti dovuti a differenze culturali, per assicurarsi che il prodotto finale possa essere apprezzato e capito da chiunque nel mondo.

Domanda: Hai qualche consiglio per le persone interessate a lavorare nel mondo della localizzazione?



Stefano Stinga: Giocate molto (e consumate altri media) nella vostra lingua d'origine. Non dimenticate mai di divertirvi e godervi i titoli che, in futuro, potreste aiutare a sviluppare.