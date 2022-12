Il suggestivo universo di Scars Above: tra tradizione e futuro

I creatori di Scars Above vogliono sfruttare al massimo questo periodo di festività per rifinire il loro titolo sci-fi dalle suggestioni catastrofiche. L'opera di Mad Head Games verrà pubblicata il 28 febbraio - soltanto in versione digitale sulle console di vecchia generazione, ma anche fisica per quelle attuali - e calerà i giocatori in uno sparatutto dove l'elasticità mentale sarà la risorsa più importante a loro disposizione.



Siamo partiti in direzione dei Balcani per saggiare il lavoro del team (qui la nostra prova di Scars Above) e scambiare quattro chiacchiere coi suoi membri, per farci raccontare le idee che li hanno guidati nel corso della gestazione e le ambizioni alla base del progetto.

Tradizione e futuro

È una piccola sala appartenente al complesso della Fortezza di Belgrado quella che accoglie i visitatori del tour dedicato al videogioco, una stanza puntellata di arcate dalla pietra porosa e addobbate con numerosi bozzetti che ci lasciano studiare la creazione di scenari e delle creature di Scars Above.

La densa nebbia che ammanta il pianeta sconosciuto sul quale Kate e il team Scar piomberanno offusca l'ingresso in questo ambiente storico, un'istantanea proveniente dal passato della Serbia che guarda al futuro del medium e degli sviluppatori di Mad Head Games, che salgono sul palco allestito per l'occasione e ci permettono di sbirciare il trailer di Scars Above con qualche ora di anticipo rispetto al pubblico dei Game Awards. Dopo averci fatto ammirare la propensione alle sparatorie "ragionate" di Kate, i creatori del gioco hanno preso la parola per descriverci questo titolo action-adventure in terza persona che si fonda sul superamento di grandi difficoltà e su una trama intricata. L'idea fondamentale è basata sul vincere la paura con la curiosità, l'ignoto con la scienza: un oggetto alieno appare nell'orbita terrestre, per questo viene formato il team Scar, che riunisce una squadra di scienziati con il compito di studiare l'invasore silenzioso.



Come in ogni storia fantascientifica che si rispetti qualcosa va storto, e infatti la protagonista Kate Ward si ritrova spedita su un mondo sconosciuto, separata dal resto dei suoi colleghi. Partita alla loro ricerca, la donna comincia a esplorare il pianeta alieno, incontrando immediatamente una flora e una fauna ostili, contro cui non ha però molte possibilità in combattimento.

Kate non è infatti il classico "commando" da sparatutto, non possiede grande forza o velocità e per questo è costretta ad aguzzare l'ingegno per sopravvivere. Nel corso dell'esplorazione la ricercatrice entrerà in contatto con i resti di un'antica civiltà aliena, gettando una preoccupante luce sul destino della sua squadra e sugli eventi passati del pianeta che la ospita.

Un classico rivisitato

Molte opere sci-fi si fondano su una trama "aperta" che lascia volutamente senza risposte, ma gli sviluppatori ci assicurano che il gioco avrà una storia originale con una conclusione concreta. Volendo semplificare la descrizione del titolo, gli autori trovano tre chiavi di lettura per guardare al gameplay di Scars Above: mistero, sopravvivenza e ricerca.

L'opera segue i classici archetipi del genere fantascientifico, come ad esempio il ritrovarsi sperduti su un pianeta alieno che è al tempo stesso spaventoso e bellissimo, ma nasconde alcuni twist che gli autori sperano possano sorprendere. Durante l'esplorazione visiteremo biomi molto diversi tra di loro, come la zona paludosa iniziale oppure i sotterranei presenti nelle fasi più avanzate (oltre a luoghi ben più strani che però non hanno voluto anticipare), e ogni scenario possiede una propria tipologia di creature, pericoli ambientali e sfide da superare. A detta degli sviluppatori Scars Above sarà un titolo impegnativo, e questo perché la protagonista non è un soldato, quindi volevano creare la sensazione di combattere l'orrore utilizzando il ragionamento. Si comincia con un piccolo numero di armi a distanza - che non sono realmente fucili, ma attrezzi riconvertiti per l'occasione - e con gadget utilizzati per trarre in inganno i nemici, ma anche l'ambiente può essere sfruttato in combattimento perché reagisce in maniera diversa agli strumenti di Kate.



Si possono quindi combinare i vari elementi a disposizione e creare reazioni chimiche da usare contro gli alieni, perché correre ad armi spianate contro le bestie non garantirà alcuna chance di vittoria. Essendo una scienziata Kate non potrà esimersi dallo studiare il pianeta, per questo durante il gioco ci troveremo a scannerizzare gli oggetti, analizzandoli fino a trarre conclusioni riguardo la storia del luogo così da aumentare il parametro Conoscenza che ci permetterà di sbloccare delle abilità particolari.

Origine e meccaniche

Giungiamo quindi all'intervista con Dimitrije Cvetkovic di Mad Head Games, il quale ha risposto di buon grado alle nostre domande senza però anticiparci nulla sulle scoperte più intriganti della trama.



Everyeye.it: Puoi raccontarci quando e come è nato il concept di Scars Above? Vorremmo conoscere le ispirazioni e le idee che vi hanno condotti lungo lo sviluppo del titolo.



Dimitrije Cvetkovic: L'idea iniziale risale a tre anni fa, quando abbiamo cominciato a pensare al nostro prossimo grande progetto, allargando l'orizzonte verso qualcosa che ci avrebbe davvero reso felici durante il lavoro, che ci ispirasse in prima persona.

Durante le numerose conversazioni è apparso chiaro come fossimo tutti orientati verso uno shooter sci-fi dalle tinte horror, era questa la natura che più ci interessava per la nostra opera.



Everyeye.it: Giocando a Scars Above abbiamo preso confidenza con uno skill-tree dalle caratteristiche quasi da RPG, siamo curiosi di sapere come intendete gestire la difficoltà del titolo con questo sistema di progressione. Sarà possibile potenziare al massimo la nostra protagonista, oppure l'esperienza disponibile ci obbligherà a scegliere una determinata "build"?



Dimitrije Cvetkovic: Sì, in linea teorica c'è la possibilità di sbloccare ogni singola abilità, ma gli elementi RPG del titolo, seppur presenti, sono secondari e non gli abbiamo dato una grande enfasi.

Il vero focus del gameplay è nel combinare queste abilità alle armi, infatti anche con un personaggio completamente potenziato bisognerà fare molta attenzione durante i combattimenti, utilizzando con saggezza i fucili e i gadget di Kate. Per proseguire saranno indispensabili oculatezza e buoni riflessi, le abilità non facilitano così tanto l'esperienza complessiva.



Everyeye.it: Appare evidente come le sparatorie facciano un grande uso degli elementi naturali come fuoco, acqua e ghiaccio. Questi andranno a influire anche sull'attraversamento degli scenari o vengono circoscritti agli scontri?



Dimitrije Cvetkovic: Sostanzialmente gli elementi vengono utilizzati per le fasi di shooting ma, per alcune circostanze che non voglio anticipare, influiscono anche sulla progressione.



Everyeye.it: Parliamo di ambientazione, quello visto durante la sezione iniziale è l'unico pianeta alieno esplorabile o ne vedremo altri? Cosa puoi dirci in generale sui biomi di Scars Above?



Dimitrije Cvetkovic: Non vorrei rovinare la sorpresa, ma posso dire che c'è un unico pianeta caratterizzato da biomi molto differenti tra loro, non solo a livello visivo ma anche nelle sensazioni trasmesse.

Ad esempio l'audio cambia da una zona all'altra, alcuni nemici sono specifici per determinate aree, e in questo modo cambia anche il gameplay a seconda dell'ambiente. Sfruttando queste profonde differenze abbiamo cercato di rendere più varia l'esperienza ludica.



Everyeye.it: Nel gioco non ci limitiamo a sparare, ma sembra esserci una grande attenzione sull'esplorazione dello scenario. Siamo incappati spesso in strade secondarie che portavano a potenziamenti oppure ai piccoli cubi di "conoscenza": questo approccio alla mappa si aprirà anche a puzzle ambientali, oppure in sezioni simil-platform?



Dimitrije Cvetkovic: Sì, in alcune occasioni la progressione si baserà sulla risoluzione di alcuni enigmi ambientali, ma l'enfasi rimarrà comunque sul combattimento e sul tipo di approccio con cui affrontare i nemici. L'uso delle armi e dei gadget di Kate rimane il cuore dell'esperienza, e allo stesso modo ci sono alcune sezioni che potrebbero assomigliare a un platform, ma avendo un repertorio di movimento alquanto limitato - ad esempio non è possibile saltare - non propongono una sfida veramente impegnativa.

Meno suggestioni, più risposte

Everyeye.it: Senza cadere in alcun tipo di spoiler, cosa puoi dirci riguardo la trama di Scars Above? Dai trailer di presentazione, e anche nella fase introduttiva del gioco vero e proprio, il tipo di narrazione sembra accodarsi allo stile della saga di Alien, soprattutto con gli ultimi film come Prometheus. In accordo a questa tradizione la trama si concentrerà intorno a suggestioni e simbolismi, oppure sarà più chiara e diretta?



Dimitrije Cvetkovic: Quella di Scars Above è una storia chiara e leggibile, il nostro è un gioco story-driven molto attento ai suoi personaggi, non ci interessa soffermarci sui simbolismi e sulle metafore, ma soltanto sull'esperienza vissuta dalla protagonista. Il grande tema che guida la narrativa è il contrasto fondamentale tra ciò che conosciamo e ciò che rimane ignoto, abbiamo tutti gli elementi che sono familiari a Kate - come la tecnologia umana e la scienza in generale - ma calati in un mondo sconosciuto e terribile, ed è importante capire come lei processi quest'avventura gettandosi nel buio e affrontandolo.



Everyeye.it: Possiamo quindi confermare che ogni singola domanda troverà risposta alla fine del gioco, o alcuni elementi rimarranno comunque nel mistero?



Dimitrije Cvetkovic: Forse qualcuno troverà delle questioni ancora irrisolte, ma abbiamo cercato di non lasciare nulla in sospeso per dare un senso di soddisfazione e completamento una volta finita la storia.

Everyeye.it: Ci piacerebbe conoscere qualche dettaglio sul monster design. Avendo giocato le prime fasi del titolo abbiamo incontrato soltanto due tipi di alieni e una sorta di miniboss: cosa puoi svelarci riguardo le mostruosità che si nascondono sul pianeta?



Dimitrije Cvetkovic: Il principio basilare che ha guidato il monster design è l'utilizzo di forme di vita familiari, come animali oppure insetti naturalmente presenti sulla Terra, distorcendoli in svariate maniere per creare una sensazione straniante. Anche guardando ai bozzetti presenti qui intorno, sulle pareti, puoi notare come abbiamo utilizzato i quadrupedi come lupi e cani, e poi ne abbiamo deformato gli aspetti caratteristici. Testa e addome dilatati, ad esempio, restituiscono l'inquietudine di una mutazione che rimane in qualche modo ancora familiare. Posso anticipare che incontrerete nemici molto grandi, altri ancora sapranno volare, alcuni invece saranno in grado di alterare la percezione del mondo agli occhi di Kate.



Everyeye.it: Quanto dura approssimativamente l'esperienza di Scars Above?



Dimitrije Cvetkovic: Come è ovvio la longevità è influenzata dalla propensione del giocatore a esplorare ogni angolo del pianeta, nonostante ci sia un percorso principale da seguire e nessun obbiettivo secondario, ma un intervallo condivisibile è tra le dieci e le quindici ore.