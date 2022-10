Sviluppare videogiochi in Italia è difficile? Ne parliamo con Nacon

Con l'appuntamento fissato per le giornate di venerdì 7 e sabato 8 ottobre, si avvicina il momento dell'apertura dei cancelli di Press Start: Student Conference, iniziativa promossa da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) e volta a offrire guida e supporto ai giovani desiderosi di intraprendere una carriera nel mondo dei videogiochi. In collaborazione con un ampio ventaglio di software house italiane, da Reply Games Studios a Ubisoft Milano, le due giornate rappresenteranno un'occasione imperdibile per entrare in contatto con veterani dell'industria videoludica e per comprendere le potenzialità del settore in Italia.



Proprio con l'intenzione di discutere delle prospettive di crescita ed evoluzione dello sviluppo di videogiochi nella penisola, abbiamo di recente avuto il piacere di dialogare con il team di Nacon Studio Milan. Claudio Giacopazzi e Sergio Rocco, rispettivamente Business Development Director ed Executive Producer, ci hanno raccontato il percorso di crescita della divisione milanese del colosso francese, riflettendo al contempo su quella che sarà la direzione intrapresa nel prossimo futuro dall'industria globale del videogioco. Ecco l'intrigante quadro che ne è emerso: buona lettura!

Industria chiama Italia: il potenziale di crescita videoludico

Everyeye: Partiamo dal vostro coinvolgimento nel progetto Press Start: Student Conference. Qual è il vostro ruolo e per quale ragione avete deciso di aderire all'iniziativa confezionata da IIDEA?



Claudio Giacopazzi: Siamo stati coinvolti nel progetto della Student Conference sin dagli albori, insieme ad altri studi, come Ubisoft, 34BigThings e altri. Abbiamo collaborato con IIDEA per dare vita a questa nuova iniziativa. Ciò che ci ha motivato è stato principalmente il grande fermento che da qualche anno si percepisce nell'industria del gaming italiana, con un numero crescente di studi presenti sul territorio. Se una decina di anni fa si potevano contare sulle dita di una mano, oggi i team nostrani sono circa 250, ovviamente di varie dimensioni, tra piccoli e medi. Con l'arrivo di operazioni di sostegno e investimenti, sia dall'estero tramite publisher sia dalle istituzioni italiane con il First Playable Fund o la recente Tax Credit, queste realtà possono continuare a crescere, esattamente come stiamo facendo noi. Fino a qualche anno fa eravamo un team di 12-15 persone, poi siamo cresciuti a 40 e adesso stiamo andando verso le 60.



Nel corso della nostra esperienza, ci siamo resi conto che c'è la necessità di sensibilizzare sempre di più le istituzioni e gli investitori su quello che la game industry rappresenta e rappresenterà nel futuro. In Italia ci troviamo ad affrontare una certa arretratezza, basti pensare che gli ultimi dati parlano di circa 75.000-85.000 persone impiegate nello sviluppo videoludico in Europa, ma in Italia siamo circa 2.600: un decimo di quello che impiega il settore in Francia.



Un gap che rivela il sussistere di grandi opportunità di crescita! La nostra partecipazione a Press Start ha quindi da una parte l'obiettivo di far capire agli studenti che c'è uno sbocco professionale immediato nel settore dei videogiochi in Italia. Allo stesso tempo, per continuare a crescere abbiamo bisogno di persone di talento ed è quindi nostro interesse far comprendere alle istituzioni le nostre esigenze in termini di formazione. In Italia sono davvero poche le realtà che accolgono corsi di studio legati alla game industry, mentre nel Regno Unito si contano almeno 130-140 iniziative di formazione professionale.



Per queste ragioni, abbiamo deciso di supportare con le nostre energie il progetto: ci interessa molto generare un maggiore coinvolgimento delle scuole e iniziare a parlare direttamente con gli studenti, anche quelli più giovani, per far capire loro quali prospettive offrano le professioni videoludiche.



Siamo partner dell'evento Press Start, che supportiamo sia economicamente sia sotto il profilo dei contenuti: tra i relatori di Press Start saranno presenti i nostri Mauro Ferrari (Art Director), Mauro Bianchi (Senior Programmer) e Luca Piccina (Audio Director). Inoltre moderiamo diversi panel con profili di primo piano, tra i quali il nostro Sergio Rocco, con una decina di persone coinvolte in totale sul palco.

A questo si aggiungono due postazioni meeting, con le quali cercheremo di parlare con più studenti possibile. Devo dire che c'è stata una risposta strepitosa: siamo già quasi al completo e siamo solamente alla prima edizione. Vediamo quale sarà l'esito finale, ma per adesso ringraziamo tutti i partner coinvolti e anche Everyeye per la visibilità che ci sta offrendo. In definitiva, vogliamo preparare il terreno per il futuro del settore in Italia, che ci auguriamo possa essere luminoso.



Everyeye: Avete accennato alla necessità di dialogare maggiormente con i potenziali investitori, sia pubblici sia privati. Per quale ragione in Italia è complesso far comprendere il potenziale del settore?



Claudio Giacopazzi: Sì, crediamo che il dialogo con gli investitori sia un elemento essenziale, anche perché ad oggi è possibile mettere sul tavolo molte storie di successo di team italiani. Oltre a noi, possiamo citare 34BigThings, ma non solo: sono molti i piccoli team Indie che piano piano sono cresciuti e che adesso fanno parte di gruppi internazionali e si sono tramutati in realtà solide. La speranza è quella di riuscire a dare definitivamente un taglio al passato, durante il quale abbiamo vissuto momenti che potremmo definire "pirateschi", in cui il talento anziché essere coltivato era mortificato.



Lo scenario italiano sta mutando rapidamente ed è importante sensibilizzare gli investitori in merito a questi cambiamenti. Nel corso della nostra esperienza abbiamo trovato più risorse all'estero, tramite publisher o acquisizioni, rispetto al mercato nostrano, In Italia, molti operatori economici ancora non percepiscono il potenziale odierno del settore, forse perché la storia produttiva del nostro Paese è legata a realtà tradizionali e non su beni immateriali, anche se da qualche tempo ormai si possono osservare grandi flussi d'investimento diretti verso il settore bancario o assicurativo, con un approccio un po' più "sperimentale". Sono quindi convinto che piano piano gli operatori arriveranno ad investire anche nel nostro campo, ma inevitabilmente saranno in ritardo. Questo è un grande peccato, anche perché al momento c'è molta liquidità sul mercato, con numerose possibilità per fare exit e realizzare buoni risultati economici. Basta guardarsi attorno: realtà come Embracer o Tencent stanno investendo in maniera veramente importante.



Everyeye: Il settore dello sviluppo videoludico italiano si sta indubbiamente trasformando. Quali sono secondo voi le cause che hanno generato una tale crescita?



Claudio Giacopazzi: Le ragioni sono molteplici. Da un lato, le realtà italiane si sono strutturate sempre di più: di conseguenza, è aumentata anche la qualità produttiva e la possibilità di farsi notare all'estero. Questo a sua volta ha generato un afflusso di investimenti, soprattutto tramite publisher che hanno offerto visibilità a giochi made in Italy. Con un effetto a catena, tutti questi eventi hanno generato piccoli o medi prodotti di successo che hanno permesso all'industria nel suo complesso di avviare un percorso di crescita.

Pensiamo ad esempio ad Assetto Corsa, o ai recenti successi di Milestone con Hot Wheels. Stiamo iniziando a segnare dei risultati positivi e a farci conoscere all'estero, e come conseguenza sono arrivate le prime acquisizioni. Tutto questo, secondo me, ha creato un meccanismo virtuoso che porterà sicuramente ad una ulteriore crescita.



Allo stesso tempo c'è stato anche un abbattimento delle barriere di entrata nel settore. In passato, la distribuzione fisica dei titoli costringeva i team a vincolarsi ad un publisher, ma ora si può vendere in digitale. La stessa cosa vale anche sul fronte creativo. Laddove prima era necessario creare un proprio engine 3D o spendere molte risorse per acquisire delle licenze, oggi è possibile affidarsi a Unity o Unreal, con il risultato che chiunque può programmare, sviluppare e vendere.

Con un crescente numero di attori, diventa - anche statisticamente - più facile vedere emergere un team di successo. Un tempo, il miglior team dal punto di vista tecnologico poteva non avere la fortuna di avere accesso a risorse commerciali sufficienti ad emergere. L'eliminazione di queste barriere amplifica tantissimo le possibilità di successo.



Sergio Rocco: Esattamente: la rimozione del vincolo tecnologico rappresenta una vera rivoluzione. A livello informatico, il nostro Paese ha ancora molto terreno da recuperare, però il rilancio tecnologico che è arrivato dall'estero - dove invece hanno investito in maniera massiccia nell'IT - oggi sta generando anche qui effetti straordinari. Avere a disposizione strumenti come Unreal o Unity ti pone in una condizione di partenza che permette di pensare esclusivamente al gioco e non alla tecnologia che lo animerà. Questo va a favore del Bel Paese, dove non mancano certamente la capacità creativa e di sviluppo del contenuto.



Quando parlo di queste cose, Invito sempre a fare un paragone col cinema: siamo in una fase storica che quel medium ha già vissuto. Con l'arrivo di telecamere e tecnologie avanzate ma a basso costo, la qualità delle serie è aumentata e i film sono diventati più semplici da produrre. Per quanto riguarda i grandi trend, il cinema tende sempre a precederci di una decina d'anni. L'evoluzione tecnologica ha inoltre favorito l'auto-pubblicazione, grazie al sempre maggior numero di piattaforme disponibili, e questo trend continuerà, grazie all'affermazione del cloud e dello streaming.



Everyeye: Quindi il nostro futuro è nello streaming?



Sergio Rocco: Non si parlerà più di scontro tra piattaforme, ma ci troveremo di fronte una content war, con un crescente equivalente di vari Disney+, Netflix, Amazon e così via, pressoché con lo stesso meccanismo di funzionamento.

Tra 8-10 anni al massimo si arriverà allo streaming completo, è solo una questione di tempo. Si abbandonerà l'hardware fisico, forse non domattina, ma entro un decennio: questa è la mia personale sensazione. Ci sarà una fase di transizione con piattaforme che poggiano ancora su dell'hardware proprietario, ma che offrono dei contenuti a ventaglio: sostanzialmente quello che già ora è proposto da Microsoft e che Sony sta cercando di realizzare. Il processo di ingresso sul mercato si semplificherà ulteriormente, perché ogni competitor avrà bisogno di contenuti per alimentare questo tipo di servizi, con un "palinsesto" che possa risultare attrattivo. Una killer application sarà il corrispettivo di un blockbuster del calibro di Avengers, mentre il cinema autoriale avrà un corrispettivo in produzioni più piccole ma dal contenuto narrativo, emotivo o di gameplay più originale.

Videogioco, cinema e sviluppo dello streaming

Everyeye: In che modo questo futuro cambierà l'approccio allo sviluppo di videogiochi?



Sergio Rocco: Avrà un impatto su tantissimi fronti. Nel 2012, fui tra i primi a dire che saremmo finiti a lavorare non più per Sony e Microsoft, ma per Samsung ed LG. Ci avevo quasi preso! Di fatto, queste due aziende hanno iniziato a vendere al pubblico una console, ma senza che gli acquirenti lo sapessero. Lo sviluppo tecnologico ha trasformato i televisori in qualcosa di sempre più simile a vere e proprie piattaforme multimediali. Con l'affermazione delle smart TV, è diventato palese che tali device avrebbero presto potuto supportare lo streaming senza grandi investimenti hardware. Stanno vendendo console e la gente che le compra non lo sa! [Ride] Ovviamente sto estremizzando, ma il trend è davvero questo.

Per gli sviluppatori cambieranno tante cose, sotto molti punti di vista. Con una content war, ad esempio, cambieranno i modi con cui ci si approccia alle analisi che influenzano il collocamento sui diversi segmenti di mercato. Ma muta anche l'approccio allo sviluppo del prodotto dal punto di vista tecnico, pin seguito allo spostamento della potenza hardware.



Sicuramente esisteranno ancora i percorsi di submission e di approvazione necessari per arrivare alla pubblicazione, ma saranno ben diversi. I vincoli legati al supporto e alla compatibilità con un hardware specifico si allenteranno e l'hardware diventerà un abito più lungo da cucirsi addosso. Anche la progettazione dei budget cambierà moltissimo. Il calcolo del ciclo vitale del prodotto sarà infatti stravolto.



Everyeye: Perché il contenuto perdurerà nel tempo.



Sergio Rocco: Esattamente. Il contenuto - continuiamo ad immaginarlo come un film - e le sale - quindi le piattaforme - avranno cicli di vita incredibilmente simili a quelli che oggi siamo abituati a vedere sulle piattaforme di streaming video. E quindi anche il calcolo di ammortamento di un costo o di rientro di un investimento cambierà. Alcuni elementi sopravvivranno, ad esempio l'indice del Day One, utile per identificare le tempistiche del Break Even, ma tutto quello che viene dopo, tra rilanci e offerte sarà necessariamente stravolto.



Everyeye: È lo stesso discorso che si fa con un prodotto su Netflix.



Sergio Rocco: Esattamente. Sono convinto che la contaminazione tra i media in questo momento storico sia altissima. Se le nuove generazioni sono abituate a fruire del contenuto di intrattenimento - musica, film o applicativi mobile - toccando lo schermo di telefono e tablet o utilizzando una smart TV, è inevitabile che nei prossimi dieci anni quelle stesse persone diventeranno gli adulti di domani che si aspetteranno di fruire di qualunque tipo di prodotto di intrattenimento con quelle stesse modalità. Microsoft lo ha capito. Sony si sta muovendo adesso, anche se con un po' più fatica. Forse perché l'azienda giapponese ha un DNA più hardware, mentre Microsoft ha sempre avuto un DNA software.

Ad ogni modo, tutti i competitor saranno costretti a prendere atto di questi cambiamenti: sarà il pubblico a trascinarli in quella direzione. Si tratta di un processo legato anche alla massificazione del mercato videoludico che abbiamo osservato negli ultimi anni. Il panorama produttivo è aumentato a 360° e i "super hardcore gamer" si sono ridotti in percentuale: è inevitabile, succede in tutte le industrie, incluso il cinema.



Everyeye: L'autorialità si fa più pop, e quando non lo diventa si trasforma in una nicchia.



Sergio Rocco: È un fenomeno conclamato, non c'è nulla da inventare. Il cinema ci fa da sfera di cristallo e da macchina del tempo. La costruzione dello star system avvenuto tra gli anni Trenta e Quaranta, l'avvento dei registi autoriali, tra Cinquanta e Sessanta, l'edificazione dei brand di richiamo che c'è stato tra anni Sessanta e Settanta con l'arrivo delle grandi major: ditemi se non sono esattamente le stesse fasi che abbiamo vissuto noi!



Everyeye: Il divismo cinematografico si sta traslando sul piano videoludico, con la presenza sempre più attiva sulle scene degli autori di videogiochi.



Sergio Rocco: Sono ormai quasi 27 anni che lavoro in questo settore, ho pubblicato il mio primo gioco nel 1996, iniziando su Amiga. Ho visto l'evolversi delle tecnologie e le ho usate tutte, e, da appassionato di cinema, ho continuato ad osservare anche l'evoluzione degli altri media.

Alla fine sono giunto a queste conclusioni quasi in maniera inevitabile, ho trovato l'analogia lampante. Non sono io ad essere profetico, è sufficiente osservare quello che accade sui set: il modo in cui si sono perfezionate le figure professionali, come sono stati riorganizzati i flussi produttivi - sempre più simili ai nostri sul fronte delle complessità tecniche e delle tecnologie utilizzate -, il cinema è il nostro media gemello che ci precede di dieci anni.

Come nasce un progetto vidoeludico?

Everyeye: In questo quadro in costante mutamento, come si sceglie a quali progetti dedicarsi e come si mantiene una vision coerente?



Claudio Giacopazzi: Nel nostro caso, c'è una premessa importante da fare. Visto che siamo di proprietà di un publisher, Nacon, il nostro processo di selezione dei progetti è interamente interno. Abbiamo fatto comprendere alla sede centrale che investendo in Italia è possibile creare un'azienda ambiziosa, anche in poco tempo rispetto ad altri mercati. Ci troviamo in un territorio fertile sul quale si può seminare.

In generale, quando finisce un ciclo produttivo - anzi, anche un pochino prima - abbiamo la possibilità di proporre le nostre idee a Nacon, in modo tale che prenda il via una fase di ricerca volta a selezionare il progetto più promettente. Ad oggi, Nacon Italia ha due anime. Da un lato, abbiamo il dipartimento racing, il cui ultimo prodotto pubblicato è RiMS Racing, e che lavora sotto l'etichetta di Raceward Studios.



Dall'altro, ad ottobre dello scorso anno, quando si è completata l'acquisizione, abbiamo deciso di comune accordo con Nacon di provare a dare vita anche ad un altro tipo di prodotto, di genere diverso, per far crescere e diversificare l'azienda. La riteniamo anche una scelta strategica, per offrire ai nostri professionisti e al nostro team la possibilità di lavorare in un ambiente più dinamico ed avvolgente, nel quale non si lavora tutta la vita ad un unico genere. Crediamo sia qualcosa di molto importante: in questo ambiente, il lavoro che fai deve divertirti, deve essere coinvolgente.

Con questa svolta, abbiamo avuto la possibilità di inserire nella nostra linea di produzione un survival game che beneficerà di una licenza cinematografica particolarmente importante, come quella di Terminator. Credo francamente che sia anche la licenza più importante portata sul nostro territorio, il che ci da anche una bella dose di responsabilità! [risata] La linea racing, allo stesso modo, è oggetto di discussione interna, e di volta in volta si decide se è il momento di puntare su di una nuova IP, come è stato con RiMS Racing, oppure se è l'occasione giusta per lavorare su una licenza, con un prodotto ufficiale che offre più facilmente visibilità sul mercato.



Sergio Rocco: Facendo un passo indietro e osservando tutto quello che sta accadendo oggi nell'industria, con la sua corsa alle acquisizioni, essere parte del network di Nacon è molto stimolante. Nel segmento delle produzioni doppia A, che secondo me saranno quelle che avranno nel medio futuro un respiro e un ventaglio sempre più ampio di scelte e possibilità, Nacon sta adottando una politica di eterogeneità della line-up che mi piace molto.

Il fatto di sapere di essere all'interno di un network che oltre al nostro Terminator, di cui siamo orgogliosissimi, ospita dal simulatore di guida al gioco di RoboCop, passando per Vampire the Masquerade, The Lord of the Rings: Gollum, simulatori di skate, Warhammer...siamo di fronte ad una realtà che sta creando un ventaglio di offerta davvero ricco. Attori più grandi, paradossalmente, tendono a restare circoscritti entro un'identità più specifica e definita, più di genere. È chiaro che noi rispondiamo alla linea editoriale del gruppo, ma questo orizzonte di visione è nelle nostre corde.



Everyeye: Del resto la sperimentazione è parte del DNA del mercato AA.



Sergio Rocco: Assolutamente, è più facile trovare una così ampia diversificazione all'interno di questo segmento di mercato.



Claudio Giacopazzi: Si ha più respiro per creare nuove IP, per assumersi dei rischi. Chiaramente non ai livelli di quanto è possibile osservare nel mercato Indie, ma comunque molto più che sul fronte dei tripla A.