Tarisland: un mondo in guerra nel nuovo mmorpg gratis di Tencent

In attesa di poter provare con mano Tarisland in occasione di uno dei futuri test che precederanno il lancio, abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con il game producer dell'MMORPG gratuito di Tencent (il miglior publisher del 2022 per ricavi), ossia Yangmin. Lo sviluppatore non solo ci ha fornito una miriade di dettagli sulla componente narrativa del free to play, ma ha anche chiarito alcune questioni legate al gameplay e al tipo di esperienza che il gioco vuole offrire ai suoi utenti. Senza ulteriori indugi, ecco cosa ci ha raccontato.

Un mondo in perenne guerra

Everyeye.it: Puoi raccontarci qualcosa in più sul mondo di gioco e sulla componente narrativa di Tarisland?



Yangmin: All'alba dell'esistenza dell'universo, antiche divinità si frammentarono in entità, ovvero Annientamento, Disastro e Destino. Il loro scontro si è evoluto in un conflitto senza fine. Per proteggere il pianeta, fonte di vita, Destino ha creato le Pietre Eterne Incise e ha intrappolato le antiche divinità ostili in un regno chiamato Aeria. Il potere di Destino si è manifestato con gli Hollows (i protagonisti), che si sono imbarcati in un viaggio incerto alla ricerca dei frammenti delle Pietre Incise per salvare il mondo.

Lo scontro tra antiche divinità ha trasformato Tarisland in un campo di battaglia pieno di pericoli e segnali del caos generato dai Dodici Regnanti dell'Inquietudine. I poteri degli Hollows si risveglieranno durante la caccia ai frammenti, e permetteranno loro di affrontare un mondo sotto l'influenza degli Apostoli dell'Apocalisse e di Disastro. Dalla natura selvaggia alla Torre Nera, dalle foreste alle città, il viaggio è pieno di guerre e cambiamenti. Riusciranno gli Hollows a trovare un modo per salvare Tarisland e risolvere la crisi? Questa è la storia dei giocatori nella nostra avventura.



Everyeye.it: Siamo curiosi di sapere quali sono le principali fonti d'ispirazione del progetto. Potresti svelarcele?

Yangmin: Il nostro studio è sempre stato attratto dal tipo di esperienza proposta dagli MMO. Pur trattandosi di un mondo virtuale, vestire i panni di un personaggio scelto da te e avventurarsi liberamente in una terra sconosciuta, magari in compagnia di amici, è davvero coinvolgente. Il problema, però, è che troviamo sempre più esponenti del genere con troppe statistiche ed elementi pay-to-win che rovinano il divertimento.



L'obiettivo era quello di realizzare un mondo fantasy che fosse vasto e accessibile sia dai dispositivi mobile, sia da PC e in cui gli elementi principali del gameplay fossero la creazione delle build e l'esplorazione dei dungeon. Vogliamo permettere a tutti di godersi l'avventura senza essere annoiati da acquisti in game che potenziano le abilità di combattimento. Per quanto riguarda le fonti d'ispirazione, il team si è basato su teorie come il Big Bang e la materia oscura.

Questi concetti provenienti dal mondo reale creano una base razionale per quello virtuale, permettendo ai giocatori di lasciarsi coinvolgere più facilmente. Abbiamo tratto ispirazione anche dalle storie legate alla mitologia e alla religione, visto che ci sono antiche divinità. Queste entità danno al prodotto un senso di profondità e di mistero, offrendo agli utenti un motivo per esplorare e saperne di più sull'avventura. Il conflitto tra divinità, inoltre, genera tensione. Persino la cultura e la filosofia ci hanno dato qualche spunto. Per esempio abbiamo fatto sì che le antiche divinità come Annientamento, Disastro e Destino avessero visioni diverse, in grado di riflettere i vari punti di vista dell'uomo sul fato dell'universo. Ciò ci ha permesso di dare al gioco un tocco filosofico. Partendo da questi presupposti, abbiamo dato vita ad una serie di personaggi e storie, come quelle delle Pietre Eterne Incise, il gruppo degli Hollows e i Dodici Regnanti dell'Inquietudine.



Ciascuno di questi elementi contribuisce a costruire un mondo ricco di mistero, tensione e filosofia. Puoi esplorare varie ambientazioni, addentrarti nei dungeon con gli amici, sconfiggere creature leggendarie, interagire con migliaia di altri avventurieri e condividere con loro le tue storie. Non vediamo l'ora di scoprire come gli utenti si godranno Tarisland e la sua magia tipica degli MMO.

Gameplay e microtransazioni

Everyeye.it: Parliamo un po' del gameplay di Tarisland. Sappiamo che si tratta di un MMO, ma cosa puoi dirci del combat system? Come funzionano le classi?



Yangmin: Il sistema di combattimento di Tarisland si basa su tre diversi moduli: il cambio della specializzazione, le ultimate e i talenti. Ogni personaggio può equipaggiare solo sei abilità di classe e due ultimate contemporaneamente. La scelta di queste abilità e dei loro effetti è determinata dai moduli, che vanno quindi a delineare le capacità in combattimento di un dato eroe.

Ciascuna classe vanta due diverse specializzazioni. Ciascuna consiste in un set che include il class spectrum - una meccanica unica -, sei abilità di base, una pagina dei talenti e un ventaglio di ultimate tra cui selezionare quelle attive. La meccanica unica della specializzazione è una passiva da utilizzare in maniera strategica e che determina lo skill loop (l'ordine in cui eseguire le varie mosse) o, più in generale, il modo in cui giocare con quel personaggio. Le sei abilità standard sono legate alla sottoclasse e possono essere sostituite individualmente tramite alcuni talenti.



A tal proposito, i talenti sono abilità passive che si possono selezionare ogni volta che si sale di livello. Spesso forniscono effetti aggiuntivi alle abilità o permettono di aumentare le sinergie tra coppie di skill. In alcuni casi, i talenti possono sostituire un'abilità di classe con un'altra del tutto nuova.

Troviamo poi le tecniche segrete, che includono interrupt, dispel e taunt: i giocatori possono sceglierne due da portare in battaglia, ma in qualsiasi momento è possibile selezionarne altre. Il core gameplay intorno alla combinazione di eroi utilizzati nei dungeon. Il sistema delle classi è pieno di opzioni per la personalizzazione e permette numerosi accostamenti per sconfiggere i boss e completare le sfide.



Everyeye.it: Sarà possibile modificare il sesso delle classi? Potremo personalizzare gli eroi con un editor?



Yangmin: La classe, la razza e il sesso sono attualmente collegati tra loro. Trattandosi di un gioco in arrivo sia su PC che su dispositivi mobile, consentire una tale libertà di combinazioni andrebbe ad aumentare lo spazio occupato in memoria. Nello stesso mondo di gioco non ci sono combinazioni libere di razze e classi. Per esempio, i Tigrans non possono essere Cacciatori. Si tratta di un piccolo compromesso che ha i suoi vantaggi.

Everyeye.it: Che tipo di supporto post-lancio avrà Tarisland? Dobbiamo aspettarci le classiche stagioni o qualcosa di diverso?



Yangmin: Tarisland verrà aggiornato con espansioni pubblicate sotto forma di stagione. In ciascuno di questi contenuti vi saranno nuove modalità di gioco, incrementi del level cap, mappe, dungeon, equipaggiamento, talenti e classi.



Everyeye.it: Il gioco offre solo contenuti PvE o anche modalità PvP?



Yangmin: Sebbene il focus di Tarisland sia sui contenuti PvE, proporremo anche modalità PvP per soddisfare le esigenze di tutti i giocatori, come le arene 3 contro 3 o i 10 contro 10 in mappe più ampie.

Everyeye.it: Il titolo viene pubblicizzato come un'esperienza priva di meccaniche pay-to-win. Puoi dirci di più su questa filosofia e su come sia stato possibile concretizzarla?



Yangmin: Non vendiamo direttamente statistiche, questo è il principio di Tarisland. Tutto ciò che comporta un aumento dei parametri del personaggio può essere scambiato tra i giocatori grazie al mercato, così che il costo di questi oggetti possa essere stabilito dagli stessi utenti.

Gli appassionati possono acquistare o vendere gli item raccolti in game, i drop dei dungeon e l'equipaggiamento ottenuto con il crafting. Puntiamo a lasciare tra le mani degli utenti la gestione dell'economia affinché sia tutto perfettamente bilanciato.



Everyeye.it: Tarisland sarà free to play?

Yangmin: Assolutamente sì, sarà un gioco free to play e supporterà il multiplayer cross-platform tra dispositivi mobile (iOS/Android) e PC, così che tutti possano vivere l'esperienza come preferiscono.



Everyeye.it: Puoi anticiparci anche la finestra di lancio?

Yangmin: La data d'uscita esatta è ancora incerta, poiché vogliamo continuare a rifinire il prodotto fino a quando non sarà pronto per essere consegnato ai giocatori.



Everyeye.it: La Closed Beta si è conclusa giusto qualche giorno fa. Ci saranno altre opportunità per provare Tarisland prima del lancio?

Yangmin: Abbiamo in programma altri test per il futuro, ma non abbiamo ancora i dettagli specifici sulle date.

Everyeye.it: Un'ultima domanda. Il titolo godrà del supporto al controller su PC e mobile?

Yangmin: Per il momento i controller non sono supportati, ma tale funzionalità potrebbe arrivare in un secondo momento.